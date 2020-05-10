Убийство Окуевой: суд на два месяца продлил арест подозреваемого Редькина

Суд на два месяца оставил под стражей подозреваемого в убийстве добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

Об этом hromadske сообщил следователь по делу и адвокат подозреваемого Юрий Реус, передает Цензор.НЕТ.

Сторона обвинения просила оставить в силе меру пресечения, подчеркивая рисках побега, давления на других фигурантов и свидетелей, уничтожения или искажения вещественных доказательств, а также отмечала, что следствие не установило всех возможно причастных людей к совершению убийства, в частности - еще двух, чьи ДНК обнаружили на оружии.

Адвокаты просили выбрать наиболее мягкую меру пресечения Редькину, подчеркивая, что новые доказательства причастности их подзащитного к преступлению отсутствуют, а экспертизу по ДНК на оружии они считают сомнительной.

Также адвокаты отметили, что сам Игорь Редькин называет подозрение безосновательным и поддерживает в судебных заседаниях своих защитников. Выслушав все стороны суд оставил Редькина под стражей. Защита планирует обжаловать это решение.

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Напомним, 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

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Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.