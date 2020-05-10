Убийство Окуевой: суд на два месяца продлил арест подозреваемого Редькина
Суд на два месяца оставил под стражей подозреваемого в убийстве добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.
Об этом hromadske сообщил следователь по делу и адвокат подозреваемого Юрий Реус, передает Цензор.НЕТ.
Сторона обвинения просила оставить в силе меру пресечения, подчеркивая рисках побега, давления на других фигурантов и свидетелей, уничтожения или искажения вещественных доказательств, а также отмечала, что следствие не установило всех возможно причастных людей к совершению убийства, в частности - еще двух, чьи ДНК обнаружили на оружии.
Адвокаты просили выбрать наиболее мягкую меру пресечения Редькину, подчеркивая, что новые доказательства причастности их подзащитного к преступлению отсутствуют, а экспертизу по ДНК на оружии они считают сомнительной.
Также адвокаты отметили, что сам Игорь Редькин называет подозрение безосновательным и поддерживает в судебных заседаниях своих защитников. Выслушав все стороны суд оставил Редькина под стражей. Защита планирует обжаловать это решение.
Напомним, 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.
12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.
14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.
Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.
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В Украине 6.2 убийств на 100 тыс. (в мире 5,8). А в вашей любимой РФ 8,2
Ведь это не первое покушение было.
Нам у нее нужно многому поучиться...
а что толку, ну мы с вами этничексие украинцы, которых разбросало по разным уголкам планеты, в силу разных причин, мы душой конечно все с Украиной, любим ее, а эта девушка пошла воевать... а не языком трепать... светлая ей память и Сережке светлая память, Нигояну, так и не сходил на его могилу, простите меня люди
Медведчук, Шуфрич, Рабинович, Новинський, Бужинський, Сивохо і вся зелебенсько-кацапська шобла в Україні?????
Єдине що, так це відважні на Бузину спромоглися!
Немає в Україні ******** УПА, єсть тільки заробітчани, які за 300$ миють жопи за кордонами і то якби в Європі, а то такі як Усик в паРаші, бо голодають бідолахи!!!