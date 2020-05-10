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Новости Убийство Амины Окуевой
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Убийство Окуевой: суд на два месяца продлил арест подозреваемого Редькина

Убийство Окуевой: суд на два месяца продлил арест подозреваемого Редькина

Суд на два месяца оставил под стражей подозреваемого в убийстве добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

Об этом hromadske сообщил следователь по делу и адвокат подозреваемого Юрий Реус, передает Цензор.НЕТ.

Сторона обвинения просила оставить в силе меру пресечения, подчеркивая рисках побега, давления на других фигурантов и свидетелей, уничтожения или искажения вещественных доказательств, а также отмечала, что следствие не установило всех возможно причастных людей к совершению убийства, в частности - еще двух, чьи ДНК обнаружили на оружии.

Адвокаты просили выбрать наиболее мягкую меру пресечения Редькину, подчеркивая, что новые доказательства причастности их подзащитного к преступлению отсутствуют, а экспертизу по ДНК на оружии они считают сомнительной.

Также адвокаты отметили, что сам Игорь Редькин называет подозрение безосновательным и поддерживает в судебных заседаниях своих защитников. Выслушав все стороны суд оставил Редькина под стражей. Защита планирует обжаловать это решение.

Смотрите также: Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Окуевой Редькина. ВИДЕО

Напомним, 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

Также смотрите: Убийство Окуевой - заказное: у следствия есть версии относительно заказчика, - глава полиции Киевщины Небытов. ВИДЕО

Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.

суд (25157) Окуева Амина (148) Редькин Игорь (6)


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Топ комментарии
+13
я помню эту девушку( женщину) она говорила искренне, была красива, много наверно сделала для Украины, по-русски говорила бегло и грамотно, когда она последний раз давала интервью, я уже знал, что ее не станет, чуствовал, очень смело, откровенно... как же так? украинцы, земляки, как же так? эта девушка стоит сотни политиков и олигархов пусть и первые и вторые будут прокляты, а Амине светлая и вечная память, и тому молодому мальчику, кланяюсь ему отцу низко, Нигояну
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10.05.2020 10:59 Ответить
+12
Лишь бы написать гадость про страну.
В Украине 6.2 убийств на 100 тыс. (в мире 5,8). А в вашей любимой РФ 8,2
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10.05.2020 10:56 Ответить
+7
Чем дальше, тем больше понимаешь, что мы государство - урод, убили красивую, преданную молодую девушку, а мы ****** уже несколько лет и не можем, я повторяю, НЕ МОЖЕМ, наказать подонков, которые это заказали и исполнили... Плакать хочется от этого *******!
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10.05.2020 11:14 Ответить
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В Украине кого то убить, что два пальца обосцать. И главное, что ничего за это не будет. Одним словом страна попуасия.
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10.05.2020 10:38 Ответить
Лишь бы написать гадость про страну.
В Украине 6.2 убийств на 100 тыс. (в мире 5,8). А в вашей любимой РФ 8,2
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10.05.2020 10:56 Ответить
Оно не из рассии ,оно из даунбассии.
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10.05.2020 11:00 Ответить
Брат танкіста?
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10.05.2020 11:15 Ответить
нік звучить, як "якут" з довіском ua. Буряти з домбасу ботами працюють
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10.05.2020 12:05 Ответить
Не тявкай,псина
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10.05.2020 11:07 Ответить
Ця нечість має боятись показати свого носа на волю.
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10.05.2020 10:40 Ответить
Ему пох, ждет обмена на какого-нибудь маршрутчика
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10.05.2020 10:43 Ответить
Афігеть.Мабудь шось у лісі дуже здорове здохло...
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10.05.2020 10:45 Ответить
я помню эту девушку( женщину) она говорила искренне, была красива, много наверно сделала для Украины, по-русски говорила бегло и грамотно, когда она последний раз давала интервью, я уже знал, что ее не станет, чуствовал, очень смело, откровенно... как же так? украинцы, земляки, как же так? эта девушка стоит сотни политиков и олигархов пусть и первые и вторые будут прокляты, а Амине светлая и вечная память, и тому молодому мальчику, кланяюсь ему отцу низко, Нигояну
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10.05.2020 10:59 Ответить
Один фиг мутно там всё. Этого Редькина уже задерживали до этого как члена какой-то банды по другим преступлениям. Через время он почему-то оказался на свободе. Если его снова задержали но уже по другому делу.
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10.05.2020 11:00 Ответить
Как можно было Акуеву угробить?
Ведь это не первое покушение было.
Нам у нее нужно многому поучиться...
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10.05.2020 11:05 Ответить
Їхали на авто, а повинні були їхати на танку?
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10.05.2020 11:18 Ответить
Как минимум есть бронированные авто или для Вас это новость ?
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10.05.2020 11:20 Ответить
Є багато чого, а де б вони це взяли?
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10.05.2020 11:25 Ответить
мне кажется, она любила Украину больше нас с вами...хоть и не была этнической украинкой,
а что толку, ну мы с вами этничексие украинцы, которых разбросало по разным уголкам планеты, в силу разных причин, мы душой конечно все с Украиной, любим ее, а эта девушка пошла воевать... а не языком трепать... светлая ей память и Сережке светлая память, Нигояну, так и не сходил на его могилу, простите меня люди
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10.05.2020 11:51 Ответить
Це г1вн0 повинно мучатись, а не жити.
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10.05.2020 11:05 Ответить
І хто його буде мучити???
Медведчук, Шуфрич, Рабинович, Новинський, Бужинський, Сивохо і вся зелебенсько-кацапська шобла в Україні?????
Єдине що, так це відважні на Бузину спромоглися!
Немає в Україні ******** УПА, єсть тільки заробітчани, які за 300$ миють жопи за кордонами і то якби в Європі, а то такі як Усик в паРаші, бо голодають бідолахи!!!
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10.05.2020 11:28 Ответить
Чем дальше, тем больше понимаешь, что мы государство - урод, убили красивую, преданную молодую девушку, а мы ****** уже несколько лет и не можем, я повторяю, НЕ МОЖЕМ, наказать подонков, которые это заказали и исполнили... Плакать хочется от этого *******!
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10.05.2020 11:14 Ответить
Вбивць Окуєвої,кацапських агентів,випустили з України через 8 годин після вбивства по наказу мальдівської простітутки,на прохання *****.
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10.05.2020 11:51 Ответить
Чмо сепарне закрий пельку
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10.05.2020 13:35 Ответить
із задоволенням,підставляй,з ноги тобі закрию!
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10.05.2020 17:06 Ответить
меня **** за хулиганку мусару дал ...ды на 3 года закрыли суд за 2 недели был!!!!а тут клоунада
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10.05.2020 11:54 Ответить
Нефиг было оружием барыжить
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10.05.2020 20:29 Ответить
 
 