Убивство Окуєвої: суд на два місяці продовжив арешт підозрюваного Редькіна

Суд на два місяці залишив під вартою підозрюваного у вбивстві добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

Про це hromadske повідомив слідчий у справі і адвокат підозрюваного Юрій Реус, передає Цензор.НЕТ.

Сторона обвинувачення просила залишити чинним запобіжний захід, наголошуючи на ризиках втечі, тиску на інших фігурантів та свідків, знищення або спотворення речових доказів, а також наголошувала на тому, що слідство не встановило усіх можливо причетних людей до скоєння вбивства, зокрема ще двох, чиї ДНК виявили на зброї.

Адвокати просили обрати м’якший запобіжний захід Редькіну, наголошуючи на тому, що нові докази причетності їхнього підзахисного до злочину відсутні, а експертизу щодо ДНК на зброї вони вважають сумнівною.

Також адвокати зазначили, що сам Ігор Редькін називає підозру безпідставною та підтримує в судових засіданнях своїх захисників. Вислухавши усі сторони, суд залишив Редькіна під вартою. Захист планує оскаржити це рішення.

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Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

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Вранці 15 січня правоохоронці затримали ще одну людину з групи з семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Затриманого чоловіка звуть Андрій Кравченко.