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Новини Убивство Аміни Окуєвої
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Убивство Окуєвої: суд на два місяці продовжив арешт підозрюваного Редькіна

Убивство Окуєвої: суд на два місяці продовжив арешт підозрюваного Редькіна

Суд на два місяці залишив під вартою підозрюваного у вбивстві добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

Про це hromadske повідомив слідчий у справі і адвокат підозрюваного Юрій Реус, передає Цензор.НЕТ.

Сторона обвинувачення просила залишити чинним запобіжний захід, наголошуючи на ризиках втечі, тиску на інших фігурантів та свідків, знищення або спотворення речових доказів, а також наголошувала на тому, що слідство не встановило усіх можливо причетних людей до скоєння вбивства, зокрема ще двох, чиї ДНК виявили на зброї.

Адвокати просили обрати м’якший запобіжний захід Редькіну, наголошуючи на тому, що нові докази причетності їхнього підзахисного до злочину відсутні, а експертизу щодо ДНК на зброї вони вважають сумнівною.

Також адвокати зазначили, що сам Ігор Редькін називає підозру безпідставною та підтримує в судових засіданнях своїх захисників. Вислухавши усі сторони, суд залишив Редькіна під вартою. Захист планує оскаржити це рішення.

Дивіться також: Апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Окуєвої Редькіна. ВIДЕО

Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

Дивіться також: Убивство Окуєвої - замовне: у слідства є версії щодо замовника, - глава поліції Київщини Нєбитов. ВIДЕО

Вранці 15 січня правоохоронці затримали ще одну людину з групи з семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Затриманого чоловіка звуть Андрій Кравченко.

Автор: 

суд (11763) Окуєва Аміна (140) Редькін Ігор (6)


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Топ коментарі
+13
я помню эту девушку( женщину) она говорила искренне, была красива, много наверно сделала для Украины, по-русски говорила бегло и грамотно, когда она последний раз давала интервью, я уже знал, что ее не станет, чуствовал, очень смело, откровенно... как же так? украинцы, земляки, как же так? эта девушка стоит сотни политиков и олигархов пусть и первые и вторые будут прокляты, а Амине светлая и вечная память, и тому молодому мальчику, кланяюсь ему отцу низко, Нигояну
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10.05.2020 10:59 Відповісти
+12
Лишь бы написать гадость про страну.
В Украине 6.2 убийств на 100 тыс. (в мире 5,8). А в вашей любимой РФ 8,2
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10.05.2020 10:56 Відповісти
+7
Чем дальше, тем больше понимаешь, что мы государство - урод, убили красивую, преданную молодую девушку, а мы ****** уже несколько лет и не можем, я повторяю, НЕ МОЖЕМ, наказать подонков, которые это заказали и исполнили... Плакать хочется от этого *******!
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10.05.2020 11:14 Відповісти
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В Украине кого то убить, что два пальца обосцать. И главное, что ничего за это не будет. Одним словом страна попуасия.
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10.05.2020 10:38 Відповісти
Лишь бы написать гадость про страну.
В Украине 6.2 убийств на 100 тыс. (в мире 5,8). А в вашей любимой РФ 8,2
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10.05.2020 10:56 Відповісти
Оно не из рассии ,оно из даунбассии.
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10.05.2020 11:00 Відповісти
Брат танкіста?
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10.05.2020 11:15 Відповісти
нік звучить, як "якут" з довіском ua. Буряти з домбасу ботами працюють
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10.05.2020 12:05 Відповісти
Не тявкай,псина
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10.05.2020 11:07 Відповісти
Ця нечість має боятись показати свого носа на волю.
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10.05.2020 10:40 Відповісти
Ему пох, ждет обмена на какого-нибудь маршрутчика
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10.05.2020 10:43 Відповісти
Афігеть.Мабудь шось у лісі дуже здорове здохло...
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10.05.2020 10:45 Відповісти
я помню эту девушку( женщину) она говорила искренне, была красива, много наверно сделала для Украины, по-русски говорила бегло и грамотно, когда она последний раз давала интервью, я уже знал, что ее не станет, чуствовал, очень смело, откровенно... как же так? украинцы, земляки, как же так? эта девушка стоит сотни политиков и олигархов пусть и первые и вторые будут прокляты, а Амине светлая и вечная память, и тому молодому мальчику, кланяюсь ему отцу низко, Нигояну
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10.05.2020 10:59 Відповісти
Один фиг мутно там всё. Этого Редькина уже задерживали до этого как члена какой-то банды по другим преступлениям. Через время он почему-то оказался на свободе. Если его снова задержали но уже по другому делу.
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10.05.2020 11:00 Відповісти
Как можно было Акуеву угробить?
Ведь это не первое покушение было.
Нам у нее нужно многому поучиться...
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10.05.2020 11:05 Відповісти
Їхали на авто, а повинні були їхати на танку?
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10.05.2020 11:18 Відповісти
Как минимум есть бронированные авто или для Вас это новость ?
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10.05.2020 11:20 Відповісти
Є багато чого, а де б вони це взяли?
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10.05.2020 11:25 Відповісти
мне кажется, она любила Украину больше нас с вами...хоть и не была этнической украинкой,
а что толку, ну мы с вами этничексие украинцы, которых разбросало по разным уголкам планеты, в силу разных причин, мы душой конечно все с Украиной, любим ее, а эта девушка пошла воевать... а не языком трепать... светлая ей память и Сережке светлая память, Нигояну, так и не сходил на его могилу, простите меня люди
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10.05.2020 11:51 Відповісти
Це г1вн0 повинно мучатись, а не жити.
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10.05.2020 11:05 Відповісти
І хто його буде мучити???
Медведчук, Шуфрич, Рабинович, Новинський, Бужинський, Сивохо і вся зелебенсько-кацапська шобла в Україні?????
Єдине що, так це відважні на Бузину спромоглися!
Немає в Україні ******** УПА, єсть тільки заробітчани, які за 300$ миють жопи за кордонами і то якби в Європі, а то такі як Усик в паРаші, бо голодають бідолахи!!!
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10.05.2020 11:28 Відповісти
Чем дальше, тем больше понимаешь, что мы государство - урод, убили красивую, преданную молодую девушку, а мы ****** уже несколько лет и не можем, я повторяю, НЕ МОЖЕМ, наказать подонков, которые это заказали и исполнили... Плакать хочется от этого *******!
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10.05.2020 11:14 Відповісти
Вбивць Окуєвої,кацапських агентів,випустили з України через 8 годин після вбивства по наказу мальдівської простітутки,на прохання *****.
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10.05.2020 11:51 Відповісти
Чмо сепарне закрий пельку
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10.05.2020 13:35 Відповісти
із задоволенням,підставляй,з ноги тобі закрию!
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10.05.2020 17:06 Відповісти
меня **** за хулиганку мусару дал ...ды на 3 года закрыли суд за 2 недели был!!!!а тут клоунада
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10.05.2020 11:54 Відповісти
Нефиг было оружием барыжить
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10.05.2020 20:29 Відповісти
 
 