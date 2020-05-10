Бак российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался на околоземной орбите
Сбрасываемый топливный бак российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе.
Об этом сообщается на Twitter-странице 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США, передает Цензор.НЕТ
"Взрыв бака разгонного блока "Фрегат" (№ 37756, 2011-037B) произошел 8 мая 2020 года между 04:02 и 05:51 UTC", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обнаружено 65 обломков взорвавшегося бака.
Уточняется, что взрыв не был спровоцирован столкновением с каким-то объектом. Угрожают ли обломки действующим космическим объектам, не сообщается.
Объект находился на орбите с минимальной высотой 422 км и максимальной 3606 км.
Взорвавшийся бак использовался в июле 2011 г. для доставки в космос обсерватории "Спектр-Р".
Топ комментарии
+63 Воблин
показать весь комментарий10.05.2020 12:01 Ответить Ссылка
+46 Воблин
показать весь комментарий10.05.2020 12:17 Ответить Ссылка
+40 Zelya Vsyo
показать весь комментарий10.05.2020 12:04 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В США SpaceX проводят военные и коммерческие запуски все и даже сверхтяжёлые ракеты Falcon Heavy и обязательно прищемляют даже по три ступени одновременно центральный блок ракеты- носителя и два боковых ускорителя, для последующих запусков . В у нашего лютого врага оккупанта Крыма и Донбасса проклятой паРаши ихнее кацапские корыта если успешно взлетают что бывает крайне редко. То потом эта козломордая кацапская нечисть и притом постоянно разгонные свои блоки сбрасывают нам на головы.
И чтобы инопланетяне обхохотались.
от трёхступенчатой ракеты
отпала первая ступень
потом вторая... а до взлёта
ещё четырнадцать часов