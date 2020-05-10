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Бак российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался на околоземной орбите

Бак российского разгонного блока

Сбрасываемый топливный бак российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе.

Об этом сообщается на Twitter-странице 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США, передает Цензор.НЕТ

"Взрыв бака разгонного блока "Фрегат" (№ 37756, 2011-037B) произошел 8 мая 2020 года между 04:02 и 05:51 UTC", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обнаружено 65 обломков взорвавшегося бака.

Уточняется, что взрыв не был спровоцирован столкновением с каким-то объектом. Угрожают ли обломки действующим космическим объектам, не сообщается.

Объект находился на орбите с минимальной высотой 422 км и максимальной 3606 км.

Взорвавшийся бак использовался в июле 2011 г. для доставки в космос обсерватории "Спектр-Р".

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взрыв (6825) космос (788) россия (96472)


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Топ комментарии
+63
Рукожопы.
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10.05.2020 12:01 Ответить
+46
У вас кацапоидов ничего не летает,а только взрывается и падает.
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10.05.2020 12:17 Ответить
+40
Бак российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался на околоземной орбите - Цензор.НЕТ 65
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10.05.2020 12:04 Ответить
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Федерасти засрали землю і засирають космос
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10.05.2020 13:55 Ответить
А ведь кацапский разгонный бак "Фрегат-СБ" поковал и соорудил матёрый тульский кацап косой Левша... Построил по принципу Избы без единого гвоздя и болта. А потом доделывали вернее доле плевали этот " Фрегат -СБ" чукчи из первоклассного дерьма навоза...Такие мастера даже странно почему у кацапов всё пошло не так.
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10.05.2020 14:40 Ответить
Что именно пошло не так?
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10.05.2020 14:46 Ответить
А не однопуйственно? Или переживаете за цапню, как за родню? Или кормитесь от урюков мокшанских?
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10.05.2020 15:01 Ответить
Бак російського розгінного блоку "Фрегат-СБ" вибухнув на навколоземній орбіті - Цензор.НЕТ 3769Бот, ты дальше заглавия буковки не осилил?
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10.05.2020 15:10 Ответить
Что, больно стало за мокшанских одноплеменников? Они еще и приплачивают за вылизывание. Разбогатеешь.
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10.05.2020 18:45 Ответить
Олександр Рівне . Кстати я отдыхал в Червоній Калине в Рівне, правда не знаю как стало сейчас уже при продажных ЗЕбилах капитулянтах но 5 лет назад за всё время отдыха я там вообще не встречал продажных кремлёвских холуёв.
В США SpaceX проводят военные и коммерческие запуски все и даже сверхтяжёлые ракеты Falcon Heavy и обязательно прищемляют даже по три ступени одновременно центральный блок ракеты- носителя и два боковых ускорителя, для последующих запусков . В у нашего лютого врага оккупанта Крыма и Донбасса проклятой паРаши ихнее кацапские корыта если успешно взлетают что бывает крайне редко. То потом эта козломордая кацапская нечисть и притом постоянно разгонные свои блоки сбрасывают нам на головы.
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10.05.2020 16:19 Ответить
Червона Калина в 40 км от Ровно
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10.05.2020 16:22 Ответить
Я отдыха в зимней период и несколько раз ездил в Рівне. Также с экскурсиями в оккупированную кацапами МС Почаевскую лавру , монастыри, в Замок Любарта, Олыцкий Замок , Дубенский замок. Но вопрос в том что проклятой продажной про кремлёвской заразы разве что кроме как в оккупированной Лавре я не где не встречал негде по всей Волыне, Тернопольщине...
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10.05.2020 17:14 Ответить
Разгонники вообще никогда на голову не падают. Они включаются только для довыведения на очень высокие орбиты и после завершения кружатся там вечно
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10.05.2020 16:24 Ответить
Но тем не мение в марте "Фрегат-СБ"установленый на "Союзе-2"вывел на орбиту 34 спутника британской "OneWeb".
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10.05.2020 15:13 Ответить
Праздник то какой!
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10.05.2020 15:39 Ответить
салют во имя победобесия
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10.05.2020 15:50 Ответить
Бак російського розгінного блоку "Фрегат-СБ" вибухнув на навколоземній орбіті - Цензор.НЕТ 5915
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10.05.2020 23:50 Ответить
Его уничтожили, так как целым, он представлял бОльшую угрозу. Это отработанный материал, не нужный. Он девять лет в космосе висел. Радует, что украинские не уничтожают. Причину знаете?
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10.05.2020 15:59 Ответить
Мордовці в унітаз не влучають коли сцять в 30см від нього - куди вам там влучити в український супутник на орбіті ?
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11.05.2020 01:18 Ответить
И кто же это сделал ?
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10.05.2020 16:34 Ответить
Как сообщает 4PDA, в отчете "Роскосмоса" говорится, что за период последних 5 лет из всех и так немногочисленных запусков паРашей своих космических аппаратов - корыт неудачных было аж одиннадцать, гигантские убытки которые составили 35 миллиардов рублей. Отлично меньше будут тратить проклятые кацапы бабла в своих кровавых оккупационных войнах по всему миру в том числе и в Украине ( временно оккупированные кремлёвскими фашистами манька )(уйла Украинские Крым и Донбасс)
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10.05.2020 16:55 Ответить
А это за какой год отчёт?
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10.05.2020 19:01 Ответить
Бак російського розгінного блоку "Фрегат-СБ" вибухнув на навколоземній орбіті - Цензор.НЕТ 2873
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10.05.2020 17:42 Ответить
впликолепный прорыв москальско-сепарского ануса
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10.05.2020 19:54 Ответить
видео вообще класс
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11.05.2020 07:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CEYt56fWFMQ здесь
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11.05.2020 07:07 Ответить
https://censor.net/video_news/335536/pravda_o_9_maya_2014_goda_v_mariupole_rassledovanie_militsii_i_sbu_video
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11.05.2020 07:10 Ответить
добавлю Через баррикаду прыжок 9 мая - армейцы уходят из центра Мариуполя. А вот уже зачистка города летом, там видео с бронированным Камазом.
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11.05.2020 08:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0IEnenhhTy0 тут есть
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11.05.2020 09:00 Ответить
Московиты могли бы запустить в космос свой ВАЗ - чтобы догнать и перегнать Маска.
И чтобы инопланетяне обхохотались.
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10.05.2020 21:10 Ответить
Бак російського розгінного блоку "Фрегат-СБ" вибухнув на навколоземній орбіті - Цензор.НЕТ 4905
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10.05.2020 22:02 Ответить
Скотч отклеился...
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11.05.2020 08:06 Ответить
не, там жвачкой залепили как в сортире МКС
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11.05.2020 08:43 Ответить
***
от трёхступенчатой ракеты
отпала первая ступень
потом вторая... а до взлёта
ещё четырнадцать часов
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11.05.2020 09:46 Ответить
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