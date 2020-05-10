Бак российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался на околоземной орбите

Сбрасываемый топливный бак российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе.

Об этом сообщается на Twitter-странице 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США, передает Цензор.НЕТ

"Взрыв бака разгонного блока "Фрегат" (№ 37756, 2011-037B) произошел 8 мая 2020 года между 04:02 и 05:51 UTC", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обнаружено 65 обломков взорвавшегося бака.

Уточняется, что взрыв не был спровоцирован столкновением с каким-то объектом. Угрожают ли обломки действующим космическим объектам, не сообщается.

Объект находился на орбите с минимальной высотой 422 км и максимальной 3606 км.

Взорвавшийся бак использовался в июле 2011 г. для доставки в космос обсерватории "Спектр-Р".

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