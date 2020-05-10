Бак російського розгінного блоку "Фрегат-СБ" вибухнув на навколоземній орбіті

Паливний бак, що скидається, російського розгінного блоку "Фрегат-СБ" вибухнув у космосі.

Про це повідомляється у твітері на сторінці 18-ї ескадрильї контролю космічного простору ВПС США, передає Цензор.НЕТ

"Вибух бака розгінного блоку "Фрегат" (№ 37756, 2011-037B) стався 8 травня 2020 року, між 4:02 і 5:51 UTC", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виявлено 65 уламків бака, що вибухнув.

Уточнюється, що вибух не був спровокований зіткненням із якимось об'єктом. Чи загрожують уламки іншим справним космічним об'єктам, не повідомляється.

Об'єкт перебував на орбіті з мінімальною висотою 422 км і максимальною 3606 км.

Бак, який вибухнув, використовувався в липні 2011 року для доставки в космос обсерваторії "Спектр-Р".

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