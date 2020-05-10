Бак російського розгінного блоку "Фрегат-СБ" вибухнув на навколоземній орбіті
Паливний бак, що скидається, російського розгінного блоку "Фрегат-СБ" вибухнув у космосі.
Про це повідомляється у твітері на сторінці 18-ї ескадрильї контролю космічного простору ВПС США, передає Цензор.НЕТ
"Вибух бака розгінного блоку "Фрегат" (№ 37756, 2011-037B) стався 8 травня 2020 року, між 4:02 і 5:51 UTC", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що виявлено 65 уламків бака, що вибухнув.
Уточнюється, що вибух не був спровокований зіткненням із якимось об'єктом. Чи загрожують уламки іншим справним космічним об'єктам, не повідомляється.
Об'єкт перебував на орбіті з мінімальною висотою 422 км і максимальною 3606 км.
Бак, який вибухнув, використовувався в липні 2011 року для доставки в космос обсерваторії "Спектр-Р".
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В США SpaceX проводят военные и коммерческие запуски все и даже сверхтяжёлые ракеты Falcon Heavy и обязательно прищемляют даже по три ступени одновременно центральный блок ракеты- носителя и два боковых ускорителя, для последующих запусков . В у нашего лютого врага оккупанта Крыма и Донбасса проклятой паРаши ихнее кацапские корыта если успешно взлетают что бывает крайне редко. То потом эта козломордая кацапская нечисть и притом постоянно разгонные свои блоки сбрасывают нам на головы.
И чтобы инопланетяне обхохотались.
от трёхступенчатой ракеты
отпала первая ступень
потом вторая... а до взлёта
ещё четырнадцать часов