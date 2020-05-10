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Новости Коронавирус и карантин
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Парки и скверы закрывали ради психологического эффекта, - главный санврач Ляшко

Парки и скверы закрывали ради психологического эффекта, - главный санврач Ляшко

Парки и скверы на период карантина в Украине закрывали не для влияния на эпидемиологический процесс, а для психологического эффекта на людей. Эту практику позаимствовали у других стран.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Закрытие парков и скверов и опрыскивание дорог - это вопрос не столько влияния на эпидемиологический процесс, сколько на психологический процесс, отметил он.

По словам Ляшко, когда парки закрыты, люди не думают, что все безопасно, поэтому и психологически готовятся к тому, что надо соблюдать карантин. И ощущают при этом тревогу.

"Когда я изначально анализировал те меры, которые внедрялись в Китайской Народной Республике, затем в Италии, также с точки зрения эпидемиологии думал, а зачем они это делают. Если это капельная инфекция, она не влияет, например, на эти пути передачи. Затем, когда начинали анализировать, начали общаться через послов с эпидемиологами, они рассказывали, что люди не видят, это невидимая инфекция, то нужно создать психологический какой-то эффект. И благодаря этому психологическому эффекту у людей появлялось ощущение опасности и соблюдения карантинных мероприятий, которые вводились правительством",- прокомментировал главный санврач.

Читайте также: При смягчении карантина мы ориентируемся на опыт других стран, - главный санврач Ляшко

карантин (16729) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+42
А ломбарди відкрили для якого психологічного ефекту?
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10.05.2020 13:30 Ответить
+39
в 95 квартале их там запасено немеряно
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10.05.2020 13:31 Ответить
+31
Где вы их берете?
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10.05.2020 13:29 Ответить
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то есть поиздевались над людьми ради прикола. ну хоть посмеемся.
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10.05.2020 14:40 Ответить
А я бы по ипальнику тебе для эффекта прикола надавал.
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10.05.2020 14:45 Ответить
Ляшко угробил экономику Украины, довел народ до полной нищеты.
Надеюсь когда нибудь ответит за это вместе со своим шефом министром.
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10.05.2020 14:45 Ответить
Ну это вы преувеличили. Где Ляшко а где экономика? Над экономикой поработала и продолжает работать вся зеленая рать и общими усилиями, если не вмешается очередной Майдан, добьют. Так что тянуть нельзя.
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10.05.2020 16:09 Ответить
Дурак хуже предателя....
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10.05.2020 14:45 Ответить
Дураки те, которые считают этих колаборантов дураками.

Это умные враги, уничтожающие Украину.
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10.05.2020 15:49 Ответить
А теперь после твоих слов, дубина, люди буй ложили на твой карантин.
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10.05.2020 14:47 Ответить
Так...а то какта нє па бєларусскі у нас...
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10.05.2020 15:03 Ответить
А с 12 мая доблестное правительство милостиво открывает парки, которые оно закрыло для с целью запугивания. То есть послабления дурантина по факту нет. Транспорт не ходит, тоже, видимо, из-за воздействия на психику граждан.
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10.05.2020 14:54 Ответить
не совсем так: премууудрое правительство открывает с 11-го, но педаля решил добавить от себя ещё денёк особо полезного дурантина
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10.05.2020 15:48 Ответить
Ворогів України треба знищувати.Головне не дати їм втекти з України.
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10.05.2020 15:13 Ответить
Вот оно как, а я что говорил? Воздухом напугать решили, что не успеваете больше денег отмыть пока кругом непонятки да?
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10.05.2020 15:23 Ответить
Люди ради чего страдали 55 дней?
Может ещё Ляшко со своего кармана бюджет Украины пополнит?
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10.05.2020 15:44 Ответить
Так почему жоппозиция не открывает уголовные дела?!!...
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10.05.2020 15:51 Ответить
Люди страдали из-за своей тупости и покорности. Я например везде ходил, а дурни дома сидели спасая мою жизнь.
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10.05.2020 18:26 Ответить
де Ви там ходив? - щось я Вас там не бачив.
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10.05.2020 22:23 Ответить
прямо так вже настраждались, що чуть не всрались
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10.05.2020 22:22 Ответить
Ну и долбо... !!!

И как теперь им верить?

Я с самого начала знал, что это бред, но думал, что они руководствуются чем-то... Оказывается, банальный развод.
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10.05.2020 15:59 Ответить
тревогу вызывали десятки тысяч смертей от вируса в передовых странах Запада с куда более высоким уровнем здравоохранения по сравнению с Украиной.
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10.05.2020 15:59 Ответить
Какой бред! Какие десятки тысяч смертей? ?????????????????
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10.05.2020 18:27 Ответить
обычные десятки тысяч смертей , вы с Луны упали ?
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10.05.2020 21:31 Ответить
Вот в том то и дело что это обычные смерти. Никакого превышения смертности нет нигде.
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10.05.2020 21:48 Ответить
да неужели ? пандемия -это фейк от ВОЗ и всего цивилизованного мира ? Лечиться вам надо срочно, конец дискуссии
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11.05.2020 16:00 Ответить
Понятно что конец дискуссии . Фактов за Пандемию нет нигде.
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14.05.2020 10:28 Ответить
А откуда Вы знаете, что это за смерти, Вы что там были или знаете всю статистику этих стран? В Украине, например, на первом месте по смертности - кардиология, на втором - рак, на третьем - диабет и т.д., но никак не короновирус!!! Так почему не объявляют эпидемию по раку?
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10.05.2020 22:16 Ответить
почалось , сгинь отсюда , провокатор
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11.05.2020 15:58 Ответить
Казав же Комаровський, що заборона на прогулянки парками це абсурд, а дезінфекція вулиць банальне розкрадання коштів. Залякали всю країну. Хто буде відповідати за всю цю брехню, за смерті спричинені карантином, за втрату роботи і багато іншого.
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10.05.2020 18:28 Ответить
Зеленский скажет что это ляшко, а ляшко скажет я только советовал. Крайнего нет.
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10.05.2020 19:08 Ответить
Поздравляю вас, г-н ГлавСанВрач, соврамши! 1.Жена застряла у детей в Канаде (Онтарио, Брэмптон, 750 т.ж.). Там закрыли только парки с качелями/кафешками, а в прочих зеленых зонах можно было гулять, что они и делают каждый день. Люди ходят/бегают/катаются на велосипедах и соблюдают при этом "социальную дистанцию". ВСЕ! 2. Разговаривал со знакомым офицером полиции в Запорожье. Их заставляли "гонять" людей, которые выходят гулять в парк, при этом полицейские понимают, что этот запрет - ИДИОТСКИЙ, что чем сидеть "в четырех стенах", лучше/полезнее пройтись/подышать свежим воздухом. Вопрос: учитывают ли власти тот факт, что их НЕОБДУМАННЫЕ решения, реализация которых возложена на полицию ухудшает и без того сложные взаимоотношения полиции и гражданских?
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10.05.2020 19:11 Ответить
Вдалий крок.
" а ломбарди ...." - в ломбардах по 1-2 чоловіки в час ПІК буває. А в парках - сотні шашлики смажать. Думай своїм баняком, https://censor.net/user/467387
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10.05.2020 20:10 Ответить
Уверен, что ролики от макаронников с военными грузовиками якобы с трупами - это тоже из той же серии - для запугивания! Думаю со временем узнаем, что статистика о катастрофическом числе зараженных и умерших - тоже липа для запугивания
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10.05.2020 20:59 Ответить
Ляшко вже зізнався у скоєні злочину - обмежені прав та свобод громадян. Це лише підтверджує, що весь цей коронавірус - це фейк і його мета запровадження тотального контролю за суспільством. Запроваджені обмеження та обов'язкове носіння масок нічого спільного із захистом від вірусу не мають. Це елементи психологічного тиску та придушення волі людей. Це спроба перетворити народ на стадо рабів. За все це владі доведеться відповідати.
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10.05.2020 21:39 Ответить
Знаменитый А.Райкин говорил: Я ему это не сказал, я ему это подумал! Так вот я тоже не буду говорить Ляшко, что я про него думаю, но думаю не совсем хорошо. Думаю даже, что он был назначен просто в качестве "шестерки" для озвучивания заготовленных кем-то речевок. Неужели не хватает своей тямы, почему украинцы сразу бегут смотреть, что делают другие? А почему, например, для психологического эффекта на людей не начали круглосуточно палить костры вокруг парков и скверов, чтобы они боялись туда заходить? И почему, например, Ляшко не поехал изучать опыт Швеции или Белоруси, где карантин вообще не вводили и ничего "военного" не случилось!!! На основании каких исследований ежедневно нам рассказывают о новых 500 заболевших, если оказывается, что все вместе лаборатории в Украине сегодня могут обработать за сутки в 3- сменном режиме работы всего 200 анализов на короновирус??? Всё больше начинаешь склоняться к тому, что вся эта эпидемия с всего 0,035% заболевших Covid в Украине (при известном в медицине допустимом пороге 5% заболевших на конкретной территории!!!) с надуманным карантином - это чья-то (начатая даже не в Украине) большая игра с дальним большим политическим прицелом, а народу, как всегда, приходится за все эти опыты и эксперименты расплачиваться! Похоже даже на международный договорняк! И с учетом этого нам заранее даже заменили руководство страны.
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10.05.2020 22:12 Ответить
вони ідіоти. Хоч би вже мовчали, а так і самі повними ідіотами виглядають, та ще й китайців підставили. Придуууууууурки !!!!!!!
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10.05.2020 23:43 Ответить
Цей Ляшко навіть не усвідомлює, що він вчинив злочин
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11.05.2020 10:39 Ответить
Наконец жители больших городов поняли, что надо иметь дачу в селе
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23.07.2020 08:46 Ответить
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