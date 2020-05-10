Парки и скверы закрывали ради психологического эффекта, - главный санврач Ляшко
Парки и скверы на период карантина в Украине закрывали не для влияния на эпидемиологический процесс, а для психологического эффекта на людей. Эту практику позаимствовали у других стран.
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
Закрытие парков и скверов и опрыскивание дорог - это вопрос не столько влияния на эпидемиологический процесс, сколько на психологический процесс, отметил он.
По словам Ляшко, когда парки закрыты, люди не думают, что все безопасно, поэтому и психологически готовятся к тому, что надо соблюдать карантин. И ощущают при этом тревогу.
"Когда я изначально анализировал те меры, которые внедрялись в Китайской Народной Республике, затем в Италии, также с точки зрения эпидемиологии думал, а зачем они это делают. Если это капельная инфекция, она не влияет, например, на эти пути передачи. Затем, когда начинали анализировать, начали общаться через послов с эпидемиологами, они рассказывали, что люди не видят, это невидимая инфекция, то нужно создать психологический какой-то эффект. И благодаря этому психологическому эффекту у людей появлялось ощущение опасности и соблюдения карантинных мероприятий, которые вводились правительством",- прокомментировал главный санврач.
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Надеюсь когда нибудь ответит за это вместе со своим шефом министром.
Это умные враги, уничтожающие Украину.
Может ещё Ляшко со своего кармана бюджет Украины пополнит?
И как теперь им верить?
Я с самого начала знал, что это бред, но думал, что они руководствуются чем-то... Оказывается, банальный развод.
" а ломбарди ...." - в ломбардах по 1-2 чоловіки в час ПІК буває. А в парках - сотні шашлики смажать. Думай своїм баняком, https://censor.net/user/467387