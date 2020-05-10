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Новини Коронавірус і карантин
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Парки та сквери закривали заради психологічного ефекту, - головний санітарний лікар Ляшко

Парки та сквери закривали заради психологічного ефекту, - головний санітарний лікар Ляшко

Парки та сквери на період карантину в Україні закривали не для впливу на епідеміологічний процес, а для психологічного ефекту на людей. Цю практику запозичили у інших країн.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Закриття парків і скверів та обприскування доріг - це питання не стільки впливу на епідеміологічний процес, скільки на психологічний процес, зазначив він.

За словами Ляшка, коли парки закрито, люди не думають, що все безпечно, тому і психологічно готуються до того, що треба дотримуватися карантину. І водночас відчувають тривогу.

"Коли я спочатку аналізував ті заходи, які запроваджувались у Китайській Народній Республіці, потім в Італії, також із точки зору епідеміології думав, а навіщо вони це роблять. Якщо це крапельна інфекція, вона не впливає, наприклад, на ці шляхи передачі. Потім, коли починали аналізувати, почали спілкуватися через послів з епідеміологами. Вони розповідали, що люди не бачать інфекції, вона невидима, тож потрібно створити психологічний якийсь ефект. І завдяки цьому психологічному ефекту у людей з'являлося відчуття небезпеки, і вони дотримувалися карантинних заходів, які запроваджувалися урядом", - прокоментував головний санлікар.

Читайте також: План виходу з карантину переглянемо, намагаємося знайти баланс, - головний санлікар Ляшко

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+42
А ломбарди відкрили для якого психологічного ефекту?
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10.05.2020 13:30 Відповісти
+39
в 95 квартале их там запасено немеряно
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10.05.2020 13:31 Відповісти
+31
Где вы их берете?
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10.05.2020 13:29 Відповісти
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то есть поиздевались над людьми ради прикола. ну хоть посмеемся.
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10.05.2020 14:40 Відповісти
А я бы по ипальнику тебе для эффекта прикола надавал.
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10.05.2020 14:45 Відповісти
Ляшко угробил экономику Украины, довел народ до полной нищеты.
Надеюсь когда нибудь ответит за это вместе со своим шефом министром.
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10.05.2020 14:45 Відповісти
Ну это вы преувеличили. Где Ляшко а где экономика? Над экономикой поработала и продолжает работать вся зеленая рать и общими усилиями, если не вмешается очередной Майдан, добьют. Так что тянуть нельзя.
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10.05.2020 16:09 Відповісти
Дурак хуже предателя....
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10.05.2020 14:45 Відповісти
Дураки те, которые считают этих колаборантов дураками.

Это умные враги, уничтожающие Украину.
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10.05.2020 15:49 Відповісти
А теперь после твоих слов, дубина, люди буй ложили на твой карантин.
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10.05.2020 14:47 Відповісти
Так...а то какта нє па бєларусскі у нас...
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10.05.2020 15:03 Відповісти
А с 12 мая доблестное правительство милостиво открывает парки, которые оно закрыло для с целью запугивания. То есть послабления дурантина по факту нет. Транспорт не ходит, тоже, видимо, из-за воздействия на психику граждан.
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10.05.2020 14:54 Відповісти
не совсем так: премууудрое правительство открывает с 11-го, но педаля решил добавить от себя ещё денёк особо полезного дурантина
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10.05.2020 15:48 Відповісти
Ворогів України треба знищувати.Головне не дати їм втекти з України.
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10.05.2020 15:13 Відповісти
Вот оно как, а я что говорил? Воздухом напугать решили, что не успеваете больше денег отмыть пока кругом непонятки да?
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10.05.2020 15:23 Відповісти
Люди ради чего страдали 55 дней?
Может ещё Ляшко со своего кармана бюджет Украины пополнит?
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10.05.2020 15:44 Відповісти
Так почему жоппозиция не открывает уголовные дела?!!...
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10.05.2020 15:51 Відповісти
Люди страдали из-за своей тупости и покорности. Я например везде ходил, а дурни дома сидели спасая мою жизнь.
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10.05.2020 18:26 Відповісти
де Ви там ходив? - щось я Вас там не бачив.
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10.05.2020 22:23 Відповісти
прямо так вже настраждались, що чуть не всрались
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10.05.2020 22:22 Відповісти
Ну и долбо... !!!

И как теперь им верить?

Я с самого начала знал, что это бред, но думал, что они руководствуются чем-то... Оказывается, банальный развод.
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10.05.2020 15:59 Відповісти
тревогу вызывали десятки тысяч смертей от вируса в передовых странах Запада с куда более высоким уровнем здравоохранения по сравнению с Украиной.
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10.05.2020 15:59 Відповісти
Какой бред! Какие десятки тысяч смертей? ?????????????????
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10.05.2020 18:27 Відповісти
обычные десятки тысяч смертей , вы с Луны упали ?
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10.05.2020 21:31 Відповісти
Вот в том то и дело что это обычные смерти. Никакого превышения смертности нет нигде.
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10.05.2020 21:48 Відповісти
да неужели ? пандемия -это фейк от ВОЗ и всего цивилизованного мира ? Лечиться вам надо срочно, конец дискуссии
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11.05.2020 16:00 Відповісти
Понятно что конец дискуссии . Фактов за Пандемию нет нигде.
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14.05.2020 10:28 Відповісти
А откуда Вы знаете, что это за смерти, Вы что там были или знаете всю статистику этих стран? В Украине, например, на первом месте по смертности - кардиология, на втором - рак, на третьем - диабет и т.д., но никак не короновирус!!! Так почему не объявляют эпидемию по раку?
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10.05.2020 22:16 Відповісти
почалось , сгинь отсюда , провокатор
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11.05.2020 15:58 Відповісти
Казав же Комаровський, що заборона на прогулянки парками це абсурд, а дезінфекція вулиць банальне розкрадання коштів. Залякали всю країну. Хто буде відповідати за всю цю брехню, за смерті спричинені карантином, за втрату роботи і багато іншого.
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10.05.2020 18:28 Відповісти
Зеленский скажет что это ляшко, а ляшко скажет я только советовал. Крайнего нет.
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10.05.2020 19:08 Відповісти
Поздравляю вас, г-н ГлавСанВрач, соврамши! 1.Жена застряла у детей в Канаде (Онтарио, Брэмптон, 750 т.ж.). Там закрыли только парки с качелями/кафешками, а в прочих зеленых зонах можно было гулять, что они и делают каждый день. Люди ходят/бегают/катаются на велосипедах и соблюдают при этом "социальную дистанцию". ВСЕ! 2. Разговаривал со знакомым офицером полиции в Запорожье. Их заставляли "гонять" людей, которые выходят гулять в парк, при этом полицейские понимают, что этот запрет - ИДИОТСКИЙ, что чем сидеть "в четырех стенах", лучше/полезнее пройтись/подышать свежим воздухом. Вопрос: учитывают ли власти тот факт, что их НЕОБДУМАННЫЕ решения, реализация которых возложена на полицию ухудшает и без того сложные взаимоотношения полиции и гражданских?
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10.05.2020 19:11 Відповісти
Вдалий крок.
" а ломбарди ...." - в ломбардах по 1-2 чоловіки в час ПІК буває. А в парках - сотні шашлики смажать. Думай своїм баняком, https://censor.net/user/467387
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10.05.2020 20:10 Відповісти
Уверен, что ролики от макаронников с военными грузовиками якобы с трупами - это тоже из той же серии - для запугивания! Думаю со временем узнаем, что статистика о катастрофическом числе зараженных и умерших - тоже липа для запугивания
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10.05.2020 20:59 Відповісти
Ляшко вже зізнався у скоєні злочину - обмежені прав та свобод громадян. Це лише підтверджує, що весь цей коронавірус - це фейк і його мета запровадження тотального контролю за суспільством. Запроваджені обмеження та обов'язкове носіння масок нічого спільного із захистом від вірусу не мають. Це елементи психологічного тиску та придушення волі людей. Це спроба перетворити народ на стадо рабів. За все це владі доведеться відповідати.
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10.05.2020 21:39 Відповісти
Знаменитый А.Райкин говорил: Я ему это не сказал, я ему это подумал! Так вот я тоже не буду говорить Ляшко, что я про него думаю, но думаю не совсем хорошо. Думаю даже, что он был назначен просто в качестве "шестерки" для озвучивания заготовленных кем-то речевок. Неужели не хватает своей тямы, почему украинцы сразу бегут смотреть, что делают другие? А почему, например, для психологического эффекта на людей не начали круглосуточно палить костры вокруг парков и скверов, чтобы они боялись туда заходить? И почему, например, Ляшко не поехал изучать опыт Швеции или Белоруси, где карантин вообще не вводили и ничего "военного" не случилось!!! На основании каких исследований ежедневно нам рассказывают о новых 500 заболевших, если оказывается, что все вместе лаборатории в Украине сегодня могут обработать за сутки в 3- сменном режиме работы всего 200 анализов на короновирус??? Всё больше начинаешь склоняться к тому, что вся эта эпидемия с всего 0,035% заболевших Covid в Украине (при известном в медицине допустимом пороге 5% заболевших на конкретной территории!!!) с надуманным карантином - это чья-то (начатая даже не в Украине) большая игра с дальним большим политическим прицелом, а народу, как всегда, приходится за все эти опыты и эксперименты расплачиваться! Похоже даже на международный договорняк! И с учетом этого нам заранее даже заменили руководство страны.
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10.05.2020 22:12 Відповісти
вони ідіоти. Хоч би вже мовчали, а так і самі повними ідіотами виглядають, та ще й китайців підставили. Придуууууууурки !!!!!!!
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10.05.2020 23:43 Відповісти
Цей Ляшко навіть не усвідомлює, що він вчинив злочин
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11.05.2020 10:39 Відповісти
Наконец жители больших городов поняли, что надо иметь дачу в селе
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23.07.2020 08:46 Відповісти
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