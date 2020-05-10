Парки та сквери закривали заради психологічного ефекту, - головний санітарний лікар Ляшко

Парки та сквери на період карантину в Україні закривали не для впливу на епідеміологічний процес, а для психологічного ефекту на людей. Цю практику запозичили у інших країн.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Закриття парків і скверів та обприскування доріг - це питання не стільки впливу на епідеміологічний процес, скільки на психологічний процес, зазначив він.

За словами Ляшка, коли парки закрито, люди не думають, що все безпечно, тому і психологічно готуються до того, що треба дотримуватися карантину. І водночас відчувають тривогу.

"Коли я спочатку аналізував ті заходи, які запроваджувались у Китайській Народній Республіці, потім в Італії, також із точки зору епідеміології думав, а навіщо вони це роблять. Якщо це крапельна інфекція, вона не впливає, наприклад, на ці шляхи передачі. Потім, коли починали аналізувати, почали спілкуватися через послів з епідеміологами. Вони розповідали, що люди не бачать інфекції, вона невидима, тож потрібно створити психологічний якийсь ефект. І завдяки цьому психологічному ефекту у людей з'являлося відчуття небезпеки, і вони дотримувалися карантинних заходів, які запроваджувалися урядом", - прокоментував головний санлікар.

Читайте також: План виходу з карантину переглянемо, намагаємося знайти баланс, - головний санлікар Ляшко