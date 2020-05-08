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Новини Коронавірус і карантин
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План виходу з карантину переглянемо, намагаємося знайти баланс, - головний санлікар Ляшко

План виходу з карантину переглянемо, намагаємося знайти баланс, - головний санлікар Ляшко

Україна зараз на першому етапі - протягом 10 днів кількість виявлених випадків коронавірусу істотно не змінюється, хоча і не падає (тоді б почався другий етап).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Ми починаємо з першого етапу, але план з п'яти етапів також залишається. Ми будемо його переглядати, тому що ми ведемо переговори з бізнесом і намагаємося знайти баланс. Також комунікуючи з Міністерством освіти в питанні садків і шкіл. Будемо спостерігати за епідемічною ситуацією і приймати рішення".

Зокрема, за словами Ляшка, рішення про роботу дитячих садків має бути 22 травня - "або ми їх відкриваємо, або говоримо, в який етап вони потрапляють". Можливо, дитячі садки запрацюють у деяких регіонах або ж тільки для окремих категорій населення - зокрема для дітей медпрацівників, котрі повинні бути на роботі і яким ні з ким залишити дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко про пом'якшення карантину: Відразу запускати громадський транспорт не можна, це призведе до скорочення соціальної дистанції

Згідно з первинним планом, садки мали відчинитися разом з іншими навчальними закладами тільки на четвертому етапі. Виняток - випускні класи в школах, які відкриють на другому етапі.

Кабмін уже прискорив ослаблення деяких обмежувальних заходів - зокрема, дозволив планові операції і стоматологічну допомогу, роботу кафе та ресторанів на винос і обслуговування клієнтів на літніх майданчиках з 11 травня, хоча, за планом, це мало відбутися на більш пізніх етапах.

"Ми відновили планові операції, але це не означає, що ми відновили їх на 100%. У першу чергу повинні проводитися ті операції, які були заплановані ще на березень-початок квітня. Щоб деякі з них не довелося перенести в ургентні, - каже Ляшко. - Також ми перенесли стоматологічну допомогу з четвертого етапу на перший. Ми розуміємо, що можливий ризик інфікування, але є запропоновані європейською практикою санітарні норми - і стоматологи як медики, впевнений, будуть їх дотримуватися".

За словами Віктора Ляшка, самі критерії етапів виходу з карантину також можуть переглянути.

"Ми розглядаємо можливість упровадження адаптивного карантину на другому етапі - тобто зняття обмежень не по всій країні, а в деяких областях, залежно від показників захворюваності", - говорить Ляшко.

Раніше Кабінет Міністрів представив п'ять етапів виходу з карантину та план зняття запроваджених раніше обмежень у рамках заходів з протидії поширення коронавірусної хвороби Covid-19.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Появляется все больше научных исследований, доказывающих, что летальность короны не превышает 0,2-0,3% и потому сравнима с обычным сезонным гриппом.
German virologist Hendrik Streeck explains the final results of his pioneering antibody study. Professor Streeck found a Covid19 lethality of 0.36%, but explains that this is an upper limit and the lethality is probably in the range of 0.24 to 0.26% or even below. The average age of test-positive deceased was approximately 81 years.
https://www.youtube.com/watch?v=vrL9QKGQrWk
A new overview of existing PCR and antibody studies shows that the median value of Covid19 lethality (IFR) is about 0.2% and thus in the range of a strong influenza.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zC3kW1sMu0sjnT_vP1sh4zL0tF6fIHbA6fcG5RQdqSc/edit#gid=0
A new antibody study with Danish blood donors showed a very low Covid19 lethality (IFR) of 0.08% for persons under 70 years of age.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.24.20075291v1
A new antibody study from Iran, one of the earliest and most affected countries by Covid19, also showed a very low lethality of 0.08% to 0.12%.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079244v1
A new antibody study from Japan comes to the conclusion that about 400 to 800 times more people there had contact with the new coronavirus than previously thought, but showed no or hardly any symptoms. Japan had done rather few tests so far.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079822v2
Больше всего вирус передается телепатически: из одной тупой башки в другую!
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08.05.2020 13:24 Відповісти
+2
А что мне надо пропагандировать дебильное "аа коронавирус, мы все умрем?", как тебе поручил сабаков или его холуй гера?
я пишу о реальных фактах, научных исследованиях от ученых со всего мира

в твоих словах ноль аргументов, одно пустословие, клоунада и шутовство
иди развлекай хозяев своими фокусами, трюками и хохмами
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08.05.2020 14:35 Відповісти
+1
а в кацапии цирк только начинается

https://twitter.com/Krychek5

https://twitter.com/Krychek5 Krychek

Ничего необычного.
Губер Липецкой области Игорь Артамонов и мэрША Липецка Евгения Уваркина договариваются использовать химикаты от клещей для разгона местных жителей во время самоизоляции.
Доктор Менгеле и Чикатило плачут от зависти слыша это.
https://twitter.com/i/status/1258672527209050115
показати весь коментар
08.05.2020 13:17 Відповісти
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а в кацапии цирк только начинается

https://twitter.com/Krychek5

https://twitter.com/Krychek5 Krychek

Ничего необычного.
Губер Липецкой области Игорь Артамонов и мэрША Липецка Евгения Уваркина договариваются использовать химикаты от клещей для разгона местных жителей во время самоизоляции.
Доктор Менгеле и Чикатило плачут от зависти слыша это.
https://twitter.com/i/status/1258672527209050115
показати весь коментар
08.05.2020 13:17 Відповісти
Появляется все больше научных исследований, доказывающих, что летальность короны не превышает 0,2-0,3% и потому сравнима с обычным сезонным гриппом.
German virologist Hendrik Streeck explains the final results of his pioneering antibody study. Professor Streeck found a Covid19 lethality of 0.36%, but explains that this is an upper limit and the lethality is probably in the range of 0.24 to 0.26% or even below. The average age of test-positive deceased was approximately 81 years.
https://www.youtube.com/watch?v=vrL9QKGQrWk
A new overview of existing PCR and antibody studies shows that the median value of Covid19 lethality (IFR) is about 0.2% and thus in the range of a strong influenza.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zC3kW1sMu0sjnT_vP1sh4zL0tF6fIHbA6fcG5RQdqSc/edit#gid=0
A new antibody study with Danish blood donors showed a very low Covid19 lethality (IFR) of 0.08% for persons under 70 years of age.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.24.20075291v1
A new antibody study from Iran, one of the earliest and most affected countries by Covid19, also showed a very low lethality of 0.08% to 0.12%.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079244v1
A new antibody study from Japan comes to the conclusion that about 400 to 800 times more people there had contact with the new coronavirus than previously thought, but showed no or hardly any symptoms. Japan had done rather few tests so far.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079822v2
Больше всего вирус передается телепатически: из одной тупой башки в другую!
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08.05.2020 13:24 Відповісти
никакого вируса нет, помер от насморка, помер от кашля, вируса нет нет вируса.
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08.05.2020 13:30 Відповісти
сша заразившихся 1.282.850, умерших 76.938
россия .соответственно, 177.160 и 1.625
франция 174.791 25.987
действительно,на расейке смертность гораздо ниже.все благодаря заоблачному уроню медобслуживания .
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08.05.2020 13:35 Відповісти
зараженных всех уже определили? тестирование уже массовое?
в курсе, что смерти от коронавируса считаются по 2 кодам ВОЗ: U07.1 (диагноз с тестом) и U07.2 (диагноз без теста)?
в США 40% умерших тест даже не делали
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08.05.2020 13:37 Відповісти
значит количество жертв еще больше...
а на расейке не подскажешь процент тестированных?
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08.05.2020 13:40 Відповісти
Я не интересуюсь расеей и в душе не разбираюсь, что это за болезнь мозга, когда везде мерещится пуйло, кремль, и без обсуждения чего-нибудь кацапского нет ни минуты покоя
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08.05.2020 13:45 Відповісти
оно заметно,шо ты не интересуешься...как и мацковские попы из лавры,шо кричали вируса нет.тоже не интересующиеся .
фсеаниадинакавые и адиннарот на новый лад,кацапырло?
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08.05.2020 13:49 Відповісти
где в моей сообщении есть хоть-что нибудь о России? нахрена ты "черное" называешь "белым", клоун?)
твоя методичка устарела, попроси у авакова новую и не позорься
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08.05.2020 13:50 Відповісти
кроме кацапской и кремлепоповской пропаганды-никакого упоминания о раиське нету.более того,ты даже не видишь,что кремль подгоняет свою статистику про слоган "вирусанет"
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08.05.2020 13:55 Відповісти
каким образом научные исследования, упоминаемые в моем сообщении, связаны с кремлем, олигофрен?
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08.05.2020 13:58 Відповісти
то тебе решать,как ты связан с научными исследованиями и с кремлем .мне оно не интересно.мне интересен сам факт твоего пропагандонства.
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08.05.2020 14:25 Відповісти
А что мне надо пропагандировать дебильное "аа коронавирус, мы все умрем?", как тебе поручил сабаков или его холуй гера?
я пишу о реальных фактах, научных исследованиях от ученых со всего мира

в твоих словах ноль аргументов, одно пустословие, клоунада и шутовство
иди развлекай хозяев своими фокусами, трюками и хохмами
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08.05.2020 14:35 Відповісти
я тебе не общие фразы,а цифры привел...для умного достаточно безо всяких теорий.
а ты можешь и дальше причитать "вирусовнет",это фсе американка с англичанкой гадят
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08.05.2020 15:08 Відповісти
я абсолютно нигде не писал, что вируса нет, но ты уже в третий или четвертый раз талдычишь эту вонючую ложь
цифры, которые ты привел из так называемой оф. статистики, тиражируемой политиками и принадлежащими им СМИ, ничего не говорят о количестве всех бессимптомных зараженных в мире, точное количество которых не будет известно, пока не будут массово протестированы все на планете

серологические исследования (не из твоей любимой рассеи, без которой не обходится ни одно твое сообщения, а из США, Ирана, Франции, Японии, Бельгии и множества других стран), которых уже на сегодня несколько десятков, говорят о том, что людей с антителами на коронавирус намного больше, чем зараженных по оф. статистики
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08.05.2020 16:14 Відповісти
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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08.05.2020 16:33 Відповісти
окей смотрим сколько умерло в Италии по твоей ссылке - 29958

идем на сайт МОЗ Италии и внимательно читаем 4е предложение
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4702
29 958 человек умерли, однако это число можно подтвердить только после того, как Istituto Superiore di Sanità установит фактическую причину смерти.

другими словами точная причина этих смертей неизвестна, как и точное количество смертей именно от коронавируса

вывод - твоей ссылке доверять нельзя
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08.05.2020 16:42 Відповісти
шота я тебя совсем понимать отказываюсь...как одновременно можно доказывать два взаимопротиворечивых постулата?или тебе лишь бы поспорить?

Появляется все больше научных исследований, доказывающих, что летальность короны не превышает 0,2-0,3% и потому сравнима с обычным сезонным гриппом.

Больше всего вирус передается телепатически: из одной тупой башки в другую! https://censor.net/comments/locate/3194284/019214f4-2bb5-7065-979b-694a3bc48052

серологические исследования (не из твоей любимой рассеи, без которой не обходится ни одно твое сообщения, а из США, Ирана, Франции, Японии, Бельгии и множества других стран), которых уже на сегодня несколько десятков, говорят о том, что людей с антителами на коронавирус намного больше, чем зараженных по оф. статистики https://censor.net/comments/locate/3194284/019214f4-2bb9-719e-a941-411a4e10b45a
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08.05.2020 16:59 Відповісти
что у тебя в голове вместо мозга? в каком месте эти 2 факта противоречат друг другу?
летальность - это соотношение (дробь) количества умерших (числитель) к количеству всех зараженных (знаменатель)

исследования показывают, что зараженных намного больше, чем в оф. статистике
если знаменатель больше, то итоговый показатель меньше

да мне похрен какие у них источники, ПЕРВОисточники говорят другое

все, кыш с горизонта, иди повторяй алгебру за 6й класс, который ты прогулял
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08.05.2020 17:09 Відповісти
да я не знаю,какими мозгами ты пользуешься...если взять эту дробь,то как количество всех зараженных,так и количество умерших на данный момент неопределено...потуму как пандемия не закончилась.а ты себе шота там в своей голове высчитываешь .да еще набираешься наглости ставить под сомнение текущие цифры...
как все закончится,все подсчитают-тогда и поделишь одно на другое
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08.05.2020 17:14 Відповісти
а ежегодная сезонная эпидемия гриппа уже закончилась или с декабря опять начнется?) а от инсульта и инфаркта уже перестали умирать или еще будут?) шут иди поспорь вместе с еще одним шутом с беларусским флагом с профессорами вирусологии о том, как летальность считается
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08.05.2020 17:18 Відповісти
ты и есть шут...тебе же правильным английским языком написано-Reported Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance
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08.05.2020 17:32 Відповісти
и ниже-https://www.worldometers.info/report_us/ Report coronavirus cases
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08.05.2020 17:33 Відповісти
еще раз, информация на этом сайте отличается от информации на первоисточниках
если тебе какой-то сайт напишет, что от поноса умирает миллиард человек в день, ты перестанешь срать?
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08.05.2020 17:35 Відповісти
кацапа,там тебе не расиюшка,шоб при таком количестве заболевших смертность была в десятки раз меньше .
сходи лучше протиерея смирнова в больничке проведай.и маску не одевай.
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08.05.2020 17:40 Відповісти
шо ты мелешь, шут? опять кремль мерещится? сходи к психиатру
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08.05.2020 17:43 Відповісти
он мне не мерещится.он захватил немалую часть моей страны.а такие как ты лаптеносцы пытаются тут чота доказывать.домой иди,своих заболевших считай.и готовься к обнулению,кацапырла
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08.05.2020 17:55 Відповісти
доказательства того, что я каким-то образом имею отношению к чему-либо кацапскому есть? из нас двоих постоянно упоминант кацапстан и очень хорошо разбирается в том, что там происходит, какой там протоиерей заболел и так далее, только ты
порожний пустослов
дальше - игнор, времени на дегенератов нет
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08.05.2020 18:00 Відповісти
вы же,кацапня,даже не догадываетесь о том,шо вас сразу видно как на ладони.как хромого на улице.слышно как сфалишивевшего в хоре...
и эта вонь от лаптей и портянок...
был бы ты штирлицем-тебе даже парашют для достоверности не нужен
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08.05.2020 18:20 Відповісти
а насчет доверять ли Worldometer-посмотри ссылки на их источники внизу страницы...это тебе не любительские путешествия по сайтам здравоохранения некоторых стран
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08.05.2020 17:03 Відповісти
Зелений ти кретине,медпрацівники і є основними розповсюджувачами коронавірусу.Навіть такі дебіли,які зараз зібралися біля влади за два місяця повинні це зрозуміти,а ти ж серед них цілий санврач,тіпа спеціаліст.
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08.05.2020 13:33 Відповісти
Лишний раз становится понятно- нет никакого плана, и небыло.
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08.05.2020 13:51 Відповісти
так
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08.05.2020 15:26 Відповісти
А придурки всё носятся с фейк-болячкой
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08.05.2020 15:52 Відповісти
 
 