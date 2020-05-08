План виходу з карантину переглянемо, намагаємося знайти баланс, - головний санлікар Ляшко
Україна зараз на першому етапі - протягом 10 днів кількість виявлених випадків коронавірусу істотно не змінюється, хоча і не падає (тоді б почався другий етап).
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"Ми починаємо з першого етапу, але план з п'яти етапів також залишається. Ми будемо його переглядати, тому що ми ведемо переговори з бізнесом і намагаємося знайти баланс. Також комунікуючи з Міністерством освіти в питанні садків і шкіл. Будемо спостерігати за епідемічною ситуацією і приймати рішення".
Зокрема, за словами Ляшка, рішення про роботу дитячих садків має бути 22 травня - "або ми їх відкриваємо, або говоримо, в який етап вони потрапляють". Можливо, дитячі садки запрацюють у деяких регіонах або ж тільки для окремих категорій населення - зокрема для дітей медпрацівників, котрі повинні бути на роботі і яким ні з ким залишити дітей.
Згідно з первинним планом, садки мали відчинитися разом з іншими навчальними закладами тільки на четвертому етапі. Виняток - випускні класи в школах, які відкриють на другому етапі.
Кабмін уже прискорив ослаблення деяких обмежувальних заходів - зокрема, дозволив планові операції і стоматологічну допомогу, роботу кафе та ресторанів на винос і обслуговування клієнтів на літніх майданчиках з 11 травня, хоча, за планом, це мало відбутися на більш пізніх етапах.
"Ми відновили планові операції, але це не означає, що ми відновили їх на 100%. У першу чергу повинні проводитися ті операції, які були заплановані ще на березень-початок квітня. Щоб деякі з них не довелося перенести в ургентні, - каже Ляшко. - Також ми перенесли стоматологічну допомогу з четвертого етапу на перший. Ми розуміємо, що можливий ризик інфікування, але є запропоновані європейською практикою санітарні норми - і стоматологи як медики, впевнений, будуть їх дотримуватися".
За словами Віктора Ляшка, самі критерії етапів виходу з карантину також можуть переглянути.
"Ми розглядаємо можливість упровадження адаптивного карантину на другому етапі - тобто зняття обмежень не по всій країні, а в деяких областях, залежно від показників захворюваності", - говорить Ляшко.
Раніше Кабінет Міністрів представив п'ять етапів виходу з карантину та план зняття запроваджених раніше обмежень у рамках заходів з протидії поширення коронавірусної хвороби Covid-19.
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Ничего необычного.
Губер Липецкой области Игорь Артамонов и мэрША Липецка Евгения Уваркина договариваются использовать химикаты от клещей для разгона местных жителей во время самоизоляции.
Доктор Менгеле и Чикатило плачут от зависти слыша это.
https://twitter.com/i/status/1258672527209050115
German virologist Hendrik Streeck explains the final results of his pioneering antibody study. Professor Streeck found a Covid19 lethality of 0.36%, but explains that this is an upper limit and the lethality is probably in the range of 0.24 to 0.26% or even below. The average age of test-positive deceased was approximately 81 years.
https://www.youtube.com/watch?v=vrL9QKGQrWk
A new overview of existing PCR and antibody studies shows that the median value of Covid19 lethality (IFR) is about 0.2% and thus in the range of a strong influenza.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zC3kW1sMu0sjnT_vP1sh4zL0tF6fIHbA6fcG5RQdqSc/edit#gid=0
A new antibody study with Danish blood donors showed a very low Covid19 lethality (IFR) of 0.08% for persons under 70 years of age.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.24.20075291v1
A new antibody study from Iran, one of the earliest and most affected countries by Covid19, also showed a very low lethality of 0.08% to 0.12%.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079244v1
A new antibody study from Japan comes to the conclusion that about 400 to 800 times more people there had contact with the new coronavirus than previously thought, but showed no or hardly any symptoms. Japan had done rather few tests so far.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079822v2
Больше всего вирус передается телепатически: из одной тупой башки в другую!
россия .соответственно, 177.160 и 1.625
франция 174.791 25.987
действительно,на расейке смертность гораздо ниже.все благодаря заоблачному уроню медобслуживания .
в курсе, что смерти от коронавируса считаются по 2 кодам ВОЗ: U07.1 (диагноз с тестом) и U07.2 (диагноз без теста)?
в США 40% умерших тест даже не делали
а на расейке не подскажешь процент тестированных?
фсеаниадинакавые и адиннарот на новый лад,кацапырло?
твоя методичка устарела, попроси у авакова новую и не позорься
я пишу о реальных фактах, научных исследованиях от ученых со всего мира
в твоих словах ноль аргументов, одно пустословие, клоунада и шутовство
иди развлекай хозяев своими фокусами, трюками и хохмами
а ты можешь и дальше причитать "вирусовнет",это фсе американка с англичанкой гадят
цифры, которые ты привел из так называемой оф. статистики, тиражируемой политиками и принадлежащими им СМИ, ничего не говорят о количестве всех бессимптомных зараженных в мире, точное количество которых не будет известно, пока не будут массово протестированы все на планете
серологические исследования (не из твоей любимой рассеи, без которой не обходится ни одно твое сообщения, а из США, Ирана, Франции, Японии, Бельгии и множества других стран), которых уже на сегодня несколько десятков, говорят о том, что людей с антителами на коронавирус намного больше, чем зараженных по оф. статистики
идем на сайт МОЗ Италии и внимательно читаем 4е предложение
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4702
29 958 человек умерли, однако это число можно подтвердить только после того, как Istituto Superiore di Sanità установит фактическую причину смерти.
другими словами точная причина этих смертей неизвестна, как и точное количество смертей именно от коронавируса
вывод - твоей ссылке доверять нельзя
Появляется все больше научных исследований, доказывающих, что летальность короны не превышает 0,2-0,3% и потому сравнима с обычным сезонным гриппом.
Больше всего вирус передается телепатически: из одной тупой башки в другую! https://censor.net/comments/locate/3194284/019214f4-2bb5-7065-979b-694a3bc48052
серологические исследования (не из твоей любимой рассеи, без которой не обходится ни одно твое сообщения, а из США, Ирана, Франции, Японии, Бельгии и множества других стран), которых уже на сегодня несколько десятков, говорят о том, что людей с антителами на коронавирус намного больше, чем зараженных по оф. статистики https://censor.net/comments/locate/3194284/019214f4-2bb9-719e-a941-411a4e10b45a
летальность - это соотношение (дробь) количества умерших (числитель) к количеству всех зараженных (знаменатель)
исследования показывают, что зараженных намного больше, чем в оф. статистике
если знаменатель больше, то итоговый показатель меньше
да мне похрен какие у них источники, ПЕРВОисточники говорят другое
все, кыш с горизонта, иди повторяй алгебру за 6й класс, который ты прогулял
как все закончится,все подсчитают-тогда и поделишь одно на другое
если тебе какой-то сайт напишет, что от поноса умирает миллиард человек в день, ты перестанешь срать?
сходи лучше протиерея смирнова в больничке проведай.и маску не одевай.
порожний пустослов
дальше - игнор, времени на дегенератов нет
и эта вонь от лаптей и портянок...
был бы ты штирлицем-тебе даже парашют для достоверности не нужен