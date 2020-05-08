План виходу з карантину переглянемо, намагаємося знайти баланс, - головний санлікар Ляшко

Україна зараз на першому етапі - протягом 10 днів кількість виявлених випадків коронавірусу істотно не змінюється, хоча і не падає (тоді б почався другий етап).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Ми починаємо з першого етапу, але план з п'яти етапів також залишається. Ми будемо його переглядати, тому що ми ведемо переговори з бізнесом і намагаємося знайти баланс. Також комунікуючи з Міністерством освіти в питанні садків і шкіл. Будемо спостерігати за епідемічною ситуацією і приймати рішення".

Зокрема, за словами Ляшка, рішення про роботу дитячих садків має бути 22 травня - "або ми їх відкриваємо, або говоримо, в який етап вони потрапляють". Можливо, дитячі садки запрацюють у деяких регіонах або ж тільки для окремих категорій населення - зокрема для дітей медпрацівників, котрі повинні бути на роботі і яким ні з ким залишити дітей.

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Згідно з первинним планом, садки мали відчинитися разом з іншими навчальними закладами тільки на четвертому етапі. Виняток - випускні класи в школах, які відкриють на другому етапі.

Кабмін уже прискорив ослаблення деяких обмежувальних заходів - зокрема, дозволив планові операції і стоматологічну допомогу, роботу кафе та ресторанів на винос і обслуговування клієнтів на літніх майданчиках з 11 травня, хоча, за планом, це мало відбутися на більш пізніх етапах.

"Ми відновили планові операції, але це не означає, що ми відновили їх на 100%. У першу чергу повинні проводитися ті операції, які були заплановані ще на березень-початок квітня. Щоб деякі з них не довелося перенести в ургентні, - каже Ляшко. - Також ми перенесли стоматологічну допомогу з четвертого етапу на перший. Ми розуміємо, що можливий ризик інфікування, але є запропоновані європейською практикою санітарні норми - і стоматологи як медики, впевнений, будуть їх дотримуватися".

За словами Віктора Ляшка, самі критерії етапів виходу з карантину також можуть переглянути.

"Ми розглядаємо можливість упровадження адаптивного карантину на другому етапі - тобто зняття обмежень не по всій країні, а в деяких областях, залежно від показників захворюваності", - говорить Ляшко.

Раніше Кабінет Міністрів представив п'ять етапів виходу з карантину та план зняття запроваджених раніше обмежень у рамках заходів з протидії поширення коронавірусної хвороби Covid-19.