План выхода из карантина пересмотрим, пытаемся найти баланс, - главный санврач Ляшко
Украина сейчас находится на первом этапе - на протяжении 10 дней количество выявленных случаев коронавируса существенно не меняется, хотя и не падает (тогда бы начался второй этап).
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Мы начинаем с 1-го этапа, но план из пяти этапов также остается. Мы будем его пересматривать, потому что мы ведем переговоры с бизнесом и пытаемся найти баланс. Также коммуницируем с Министерством образования по вопросам садиков и школ. Будем наблюдать за эпидемической ситуацией и принимать решения", - отметил он.
В частности, по словам Ляшко, решение по работе детских садиков должно быть 22 мая - "либо мы их открываем, либо говорим, в какой этап они попадают". Возможно, детские сады откроются в некоторых регионах или же только для отдельных категорий населения - в частности, для детей медработников, которые должны быть на работе и которым не с кем оставить детей.
Согласно изначальному плану, садики должны были открыться вместе с другими учебными заведениями только на четвертом этапе. Исключение - выпускные классы в школах, которые откроют на втором этапе.
Кабмин уже ускорил ослабление некоторых ограничительных мер - в частности, разрешил плановые операции и стоматологическую помощь, работу кафе и ресторанов на вынос и обслуживание клиентов на летних площадках с 11 мая, хотя по плану это должно было состояться на более поздних этапах.
По словам Ляшко, сами критерии этапов выхода из карантина также могут быть пересмотрены.
"Мы рассматриваем возможность внедрения адаптивного карантина на втором этапе - то есть, снятие ограничений не по всей стране, а в некоторых областях, в зависимости от показателей заболеваемости", - говорит Ляшко.
Ранее Кабинет Министров представил пять этапов выхода из карантина и план снятия введенных ранее ограничений в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной болезни Covid-19.
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Ничего необычного.
Губер Липецкой области Игорь Артамонов и мэрША Липецка Евгения Уваркина договариваются использовать химикаты от клещей для разгона местных жителей во время самоизоляции.
Доктор Менгеле и Чикатило плачут от зависти слыша это.
https://twitter.com/i/status/1258672527209050115
German virologist Hendrik Streeck explains the final results of his pioneering antibody study. Professor Streeck found a Covid19 lethality of 0.36%, but explains that this is an upper limit and the lethality is probably in the range of 0.24 to 0.26% or even below. The average age of test-positive deceased was approximately 81 years.
https://www.youtube.com/watch?v=vrL9QKGQrWk
A new overview of existing PCR and antibody studies shows that the median value of Covid19 lethality (IFR) is about 0.2% and thus in the range of a strong influenza.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zC3kW1sMu0sjnT_vP1sh4zL0tF6fIHbA6fcG5RQdqSc/edit#gid=0
A new antibody study with Danish blood donors showed a very low Covid19 lethality (IFR) of 0.08% for persons under 70 years of age.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.24.20075291v1
A new antibody study from Iran, one of the earliest and most affected countries by Covid19, also showed a very low lethality of 0.08% to 0.12%.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079244v1
A new antibody study from Japan comes to the conclusion that about 400 to 800 times more people there had contact with the new coronavirus than previously thought, but showed no or hardly any symptoms. Japan had done rather few tests so far.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079822v2
Больше всего вирус передается телепатически: из одной тупой башки в другую!
россия .соответственно, 177.160 и 1.625
франция 174.791 25.987
действительно,на расейке смертность гораздо ниже.все благодаря заоблачному уроню медобслуживания .
в курсе, что смерти от коронавируса считаются по 2 кодам ВОЗ: U07.1 (диагноз с тестом) и U07.2 (диагноз без теста)?
в США 40% умерших тест даже не делали
а на расейке не подскажешь процент тестированных?
фсеаниадинакавые и адиннарот на новый лад,кацапырло?
твоя методичка устарела, попроси у авакова новую и не позорься
я пишу о реальных фактах, научных исследованиях от ученых со всего мира
в твоих словах ноль аргументов, одно пустословие, клоунада и шутовство
иди развлекай хозяев своими фокусами, трюками и хохмами
а ты можешь и дальше причитать "вирусовнет",это фсе американка с англичанкой гадят
цифры, которые ты привел из так называемой оф. статистики, тиражируемой политиками и принадлежащими им СМИ, ничего не говорят о количестве всех бессимптомных зараженных в мире, точное количество которых не будет известно, пока не будут массово протестированы все на планете
серологические исследования (не из твоей любимой рассеи, без которой не обходится ни одно твое сообщения, а из США, Ирана, Франции, Японии, Бельгии и множества других стран), которых уже на сегодня несколько десятков, говорят о том, что людей с антителами на коронавирус намного больше, чем зараженных по оф. статистики
идем на сайт МОЗ Италии и внимательно читаем 4е предложение
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4702
29 958 человек умерли, однако это число можно подтвердить только после того, как Istituto Superiore di Sanità установит фактическую причину смерти.
другими словами точная причина этих смертей неизвестна, как и точное количество смертей именно от коронавируса
вывод - твоей ссылке доверять нельзя
Появляется все больше научных исследований, доказывающих, что летальность короны не превышает 0,2-0,3% и потому сравнима с обычным сезонным гриппом.
Больше всего вирус передается телепатически: из одной тупой башки в другую! https://censor.net/comments/locate/3194284/019214f4-2bb5-7065-979b-694a3bc48052
серологические исследования (не из твоей любимой рассеи, без которой не обходится ни одно твое сообщения, а из США, Ирана, Франции, Японии, Бельгии и множества других стран), которых уже на сегодня несколько десятков, говорят о том, что людей с антителами на коронавирус намного больше, чем зараженных по оф. статистики https://censor.net/comments/locate/3194284/019214f4-2bb9-719e-a941-411a4e10b45a
летальность - это соотношение (дробь) количества умерших (числитель) к количеству всех зараженных (знаменатель)
исследования показывают, что зараженных намного больше, чем в оф. статистике
если знаменатель больше, то итоговый показатель меньше
да мне похрен какие у них источники, ПЕРВОисточники говорят другое
все, кыш с горизонта, иди повторяй алгебру за 6й класс, который ты прогулял
как все закончится,все подсчитают-тогда и поделишь одно на другое
если тебе какой-то сайт напишет, что от поноса умирает миллиард человек в день, ты перестанешь срать?
сходи лучше протиерея смирнова в больничке проведай.и маску не одевай.
порожний пустослов
дальше - игнор, времени на дегенератов нет
и эта вонь от лаптей и портянок...
был бы ты штирлицем-тебе даже парашют для достоверности не нужен