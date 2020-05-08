РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10296 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 944 36

План выхода из карантина пересмотрим, пытаемся найти баланс, - главный санврач Ляшко

План выхода из карантина пересмотрим, пытаемся найти баланс, - главный санврач Ляшко

Украина сейчас находится на первом этапе - на протяжении 10 дней количество выявленных случаев коронавируса существенно не меняется, хотя и не падает (тогда бы начался второй этап).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы начинаем с 1-го этапа, но план из пяти этапов также остается. Мы будем его пересматривать, потому что мы ведем переговоры с бизнесом и пытаемся найти баланс. Также коммуницируем с Министерством образования по вопросам садиков и школ. Будем наблюдать за эпидемической ситуацией и принимать решения", - отметил он.

В частности, по словам Ляшко, решение по работе детских садиков должно быть 22 мая - "либо мы их открываем, либо говорим, в какой этап они попадают". Возможно, детские сады откроются в некоторых регионах или же только для отдельных категорий населения - в частности, для детей медработников, которые должны быть на работе и которым не с кем оставить детей.

Согласно изначальному плану, садики должны были открыться вместе с другими учебными заведениями только на четвертом этапе. Исключение - выпускные классы в школах, которые откроют на втором этапе.

Также читайте: Ляшко о смягчении карантина: Сразу запускать общественный транспорт нельзя, это приведет к сокращению социальной дистанции

Кабмин уже ускорил ослабление некоторых ограничительных мер - в частности, разрешил плановые операции и стоматологическую помощь, работу кафе и ресторанов на вынос и обслуживание клиентов на летних площадках с 11 мая, хотя по плану это должно было состояться на более поздних этапах.

По словам Ляшко, сами критерии этапов выхода из карантина также могут быть пересмотрены.

"Мы рассматриваем возможность внедрения адаптивного карантина на втором этапе - то есть, снятие ограничений не по всей стране, а в некоторых областях, в зависимости от показателей заболеваемости", - говорит Ляшко.

Ранее Кабинет Министров представил пять этапов выхода из карантина и план снятия введенных ранее ограничений в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной болезни Covid-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав разрабатывает несколько вариантов восстановления санэпидемслужбы, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Появляется все больше научных исследований, доказывающих, что летальность короны не превышает 0,2-0,3% и потому сравнима с обычным сезонным гриппом.
German virologist Hendrik Streeck explains the final results of his pioneering antibody study. Professor Streeck found a Covid19 lethality of 0.36%, but explains that this is an upper limit and the lethality is probably in the range of 0.24 to 0.26% or even below. The average age of test-positive deceased was approximately 81 years.
https://www.youtube.com/watch?v=vrL9QKGQrWk
A new overview of existing PCR and antibody studies shows that the median value of Covid19 lethality (IFR) is about 0.2% and thus in the range of a strong influenza.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zC3kW1sMu0sjnT_vP1sh4zL0tF6fIHbA6fcG5RQdqSc/edit#gid=0
A new antibody study with Danish blood donors showed a very low Covid19 lethality (IFR) of 0.08% for persons under 70 years of age.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.24.20075291v1
A new antibody study from Iran, one of the earliest and most affected countries by Covid19, also showed a very low lethality of 0.08% to 0.12%.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079244v1
A new antibody study from Japan comes to the conclusion that about 400 to 800 times more people there had contact with the new coronavirus than previously thought, but showed no or hardly any symptoms. Japan had done rather few tests so far.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079822v2
Больше всего вирус передается телепатически: из одной тупой башки в другую!
показать весь комментарий
08.05.2020 13:24 Ответить
+2
А что мне надо пропагандировать дебильное "аа коронавирус, мы все умрем?", как тебе поручил сабаков или его холуй гера?
я пишу о реальных фактах, научных исследованиях от ученых со всего мира

в твоих словах ноль аргументов, одно пустословие, клоунада и шутовство
иди развлекай хозяев своими фокусами, трюками и хохмами
показать весь комментарий
08.05.2020 14:35 Ответить
+1
а в кацапии цирк только начинается

https://twitter.com/Krychek5

https://twitter.com/Krychek5 Krychek

Ничего необычного.
Губер Липецкой области Игорь Артамонов и мэрША Липецка Евгения Уваркина договариваются использовать химикаты от клещей для разгона местных жителей во время самоизоляции.
Доктор Менгеле и Чикатило плачут от зависти слыша это.
https://twitter.com/i/status/1258672527209050115
показать весь комментарий
08.05.2020 13:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а в кацапии цирк только начинается

https://twitter.com/Krychek5

https://twitter.com/Krychek5 Krychek

Ничего необычного.
Губер Липецкой области Игорь Артамонов и мэрША Липецка Евгения Уваркина договариваются использовать химикаты от клещей для разгона местных жителей во время самоизоляции.
Доктор Менгеле и Чикатило плачут от зависти слыша это.
https://twitter.com/i/status/1258672527209050115
показать весь комментарий
08.05.2020 13:17 Ответить
Появляется все больше научных исследований, доказывающих, что летальность короны не превышает 0,2-0,3% и потому сравнима с обычным сезонным гриппом.
German virologist Hendrik Streeck explains the final results of his pioneering antibody study. Professor Streeck found a Covid19 lethality of 0.36%, but explains that this is an upper limit and the lethality is probably in the range of 0.24 to 0.26% or even below. The average age of test-positive deceased was approximately 81 years.
https://www.youtube.com/watch?v=vrL9QKGQrWk
A new overview of existing PCR and antibody studies shows that the median value of Covid19 lethality (IFR) is about 0.2% and thus in the range of a strong influenza.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zC3kW1sMu0sjnT_vP1sh4zL0tF6fIHbA6fcG5RQdqSc/edit#gid=0
A new antibody study with Danish blood donors showed a very low Covid19 lethality (IFR) of 0.08% for persons under 70 years of age.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.24.20075291v1
A new antibody study from Iran, one of the earliest and most affected countries by Covid19, also showed a very low lethality of 0.08% to 0.12%.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079244v1
A new antibody study from Japan comes to the conclusion that about 400 to 800 times more people there had contact with the new coronavirus than previously thought, but showed no or hardly any symptoms. Japan had done rather few tests so far.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079822v2
Больше всего вирус передается телепатически: из одной тупой башки в другую!
показать весь комментарий
08.05.2020 13:24 Ответить
никакого вируса нет, помер от насморка, помер от кашля, вируса нет нет вируса.
показать весь комментарий
08.05.2020 13:30 Ответить
сша заразившихся 1.282.850, умерших 76.938
россия .соответственно, 177.160 и 1.625
франция 174.791 25.987
действительно,на расейке смертность гораздо ниже.все благодаря заоблачному уроню медобслуживания .
показать весь комментарий
08.05.2020 13:35 Ответить
зараженных всех уже определили? тестирование уже массовое?
в курсе, что смерти от коронавируса считаются по 2 кодам ВОЗ: U07.1 (диагноз с тестом) и U07.2 (диагноз без теста)?
в США 40% умерших тест даже не делали
показать весь комментарий
08.05.2020 13:37 Ответить
значит количество жертв еще больше...
а на расейке не подскажешь процент тестированных?
показать весь комментарий
08.05.2020 13:40 Ответить
Я не интересуюсь расеей и в душе не разбираюсь, что это за болезнь мозга, когда везде мерещится пуйло, кремль, и без обсуждения чего-нибудь кацапского нет ни минуты покоя
показать весь комментарий
08.05.2020 13:45 Ответить
оно заметно,шо ты не интересуешься...как и мацковские попы из лавры,шо кричали вируса нет.тоже не интересующиеся .
фсеаниадинакавые и адиннарот на новый лад,кацапырло?
показать весь комментарий
08.05.2020 13:49 Ответить
где в моей сообщении есть хоть-что нибудь о России? нахрена ты "черное" называешь "белым", клоун?)
твоя методичка устарела, попроси у авакова новую и не позорься
показать весь комментарий
08.05.2020 13:50 Ответить
кроме кацапской и кремлепоповской пропаганды-никакого упоминания о раиське нету.более того,ты даже не видишь,что кремль подгоняет свою статистику про слоган "вирусанет"
показать весь комментарий
08.05.2020 13:55 Ответить
каким образом научные исследования, упоминаемые в моем сообщении, связаны с кремлем, олигофрен?
показать весь комментарий
08.05.2020 13:58 Ответить
то тебе решать,как ты связан с научными исследованиями и с кремлем .мне оно не интересно.мне интересен сам факт твоего пропагандонства.
показать весь комментарий
08.05.2020 14:25 Ответить
А что мне надо пропагандировать дебильное "аа коронавирус, мы все умрем?", как тебе поручил сабаков или его холуй гера?
я пишу о реальных фактах, научных исследованиях от ученых со всего мира

в твоих словах ноль аргументов, одно пустословие, клоунада и шутовство
иди развлекай хозяев своими фокусами, трюками и хохмами
показать весь комментарий
08.05.2020 14:35 Ответить
я тебе не общие фразы,а цифры привел...для умного достаточно безо всяких теорий.
а ты можешь и дальше причитать "вирусовнет",это фсе американка с англичанкой гадят
показать весь комментарий
08.05.2020 15:08 Ответить
я абсолютно нигде не писал, что вируса нет, но ты уже в третий или четвертый раз талдычишь эту вонючую ложь
цифры, которые ты привел из так называемой оф. статистики, тиражируемой политиками и принадлежащими им СМИ, ничего не говорят о количестве всех бессимптомных зараженных в мире, точное количество которых не будет известно, пока не будут массово протестированы все на планете

серологические исследования (не из твоей любимой рассеи, без которой не обходится ни одно твое сообщения, а из США, Ирана, Франции, Японии, Бельгии и множества других стран), которых уже на сегодня несколько десятков, говорят о том, что людей с антителами на коронавирус намного больше, чем зараженных по оф. статистики
показать весь комментарий
08.05.2020 16:14 Ответить
https://www.worldometers.info/coronavirus/
показать весь комментарий
08.05.2020 16:33 Ответить
окей смотрим сколько умерло в Италии по твоей ссылке - 29958

идем на сайт МОЗ Италии и внимательно читаем 4е предложение
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4702
29 958 человек умерли, однако это число можно подтвердить только после того, как Istituto Superiore di Sanità установит фактическую причину смерти.

другими словами точная причина этих смертей неизвестна, как и точное количество смертей именно от коронавируса

вывод - твоей ссылке доверять нельзя
показать весь комментарий
08.05.2020 16:42 Ответить
шота я тебя совсем понимать отказываюсь...как одновременно можно доказывать два взаимопротиворечивых постулата?или тебе лишь бы поспорить?

Появляется все больше научных исследований, доказывающих, что летальность короны не превышает 0,2-0,3% и потому сравнима с обычным сезонным гриппом.

Больше всего вирус передается телепатически: из одной тупой башки в другую! https://censor.net/comments/locate/3194284/019214f4-2bb5-7065-979b-694a3bc48052

серологические исследования (не из твоей любимой рассеи, без которой не обходится ни одно твое сообщения, а из США, Ирана, Франции, Японии, Бельгии и множества других стран), которых уже на сегодня несколько десятков, говорят о том, что людей с антителами на коронавирус намного больше, чем зараженных по оф. статистики https://censor.net/comments/locate/3194284/019214f4-2bb9-719e-a941-411a4e10b45a
показать весь комментарий
08.05.2020 16:59 Ответить
что у тебя в голове вместо мозга? в каком месте эти 2 факта противоречат друг другу?
летальность - это соотношение (дробь) количества умерших (числитель) к количеству всех зараженных (знаменатель)

исследования показывают, что зараженных намного больше, чем в оф. статистике
если знаменатель больше, то итоговый показатель меньше

да мне похрен какие у них источники, ПЕРВОисточники говорят другое

все, кыш с горизонта, иди повторяй алгебру за 6й класс, который ты прогулял
показать весь комментарий
08.05.2020 17:09 Ответить
да я не знаю,какими мозгами ты пользуешься...если взять эту дробь,то как количество всех зараженных,так и количество умерших на данный момент неопределено...потуму как пандемия не закончилась.а ты себе шота там в своей голове высчитываешь .да еще набираешься наглости ставить под сомнение текущие цифры...
как все закончится,все подсчитают-тогда и поделишь одно на другое
показать весь комментарий
08.05.2020 17:14 Ответить
а ежегодная сезонная эпидемия гриппа уже закончилась или с декабря опять начнется?) а от инсульта и инфаркта уже перестали умирать или еще будут?) шут иди поспорь вместе с еще одним шутом с беларусским флагом с профессорами вирусологии о том, как летальность считается
показать весь комментарий
08.05.2020 17:18 Ответить
ты и есть шут...тебе же правильным английским языком написано-Reported Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance
показать весь комментарий
08.05.2020 17:32 Ответить
и ниже-https://www.worldometers.info/report_us/ Report coronavirus cases
показать весь комментарий
08.05.2020 17:33 Ответить
еще раз, информация на этом сайте отличается от информации на первоисточниках
если тебе какой-то сайт напишет, что от поноса умирает миллиард человек в день, ты перестанешь срать?
показать весь комментарий
08.05.2020 17:35 Ответить
кацапа,там тебе не расиюшка,шоб при таком количестве заболевших смертность была в десятки раз меньше .
сходи лучше протиерея смирнова в больничке проведай.и маску не одевай.
показать весь комментарий
08.05.2020 17:40 Ответить
шо ты мелешь, шут? опять кремль мерещится? сходи к психиатру
показать весь комментарий
08.05.2020 17:43 Ответить
он мне не мерещится.он захватил немалую часть моей страны.а такие как ты лаптеносцы пытаются тут чота доказывать.домой иди,своих заболевших считай.и готовься к обнулению,кацапырла
показать весь комментарий
08.05.2020 17:55 Ответить
доказательства того, что я каким-то образом имею отношению к чему-либо кацапскому есть? из нас двоих постоянно упоминант кацапстан и очень хорошо разбирается в том, что там происходит, какой там протоиерей заболел и так далее, только ты
порожний пустослов
дальше - игнор, времени на дегенератов нет
показать весь комментарий
08.05.2020 18:00 Ответить
вы же,кацапня,даже не догадываетесь о том,шо вас сразу видно как на ладони.как хромого на улице.слышно как сфалишивевшего в хоре...
и эта вонь от лаптей и портянок...
был бы ты штирлицем-тебе даже парашют для достоверности не нужен
показать весь комментарий
08.05.2020 18:20 Ответить
а насчет доверять ли Worldometer-посмотри ссылки на их источники внизу страницы...это тебе не любительские путешествия по сайтам здравоохранения некоторых стран
показать весь комментарий
08.05.2020 17:03 Ответить
Зелений ти кретине,медпрацівники і є основними розповсюджувачами коронавірусу.Навіть такі дебіли,які зараз зібралися біля влади за два місяця повинні це зрозуміти,а ти ж серед них цілий санврач,тіпа спеціаліст.
показать весь комментарий
08.05.2020 13:33 Ответить
Лишний раз становится понятно- нет никакого плана, и небыло.
показать весь комментарий
08.05.2020 13:51 Ответить
так
показать весь комментарий
08.05.2020 15:26 Ответить
А придурки всё носятся с фейк-болячкой
показать весь комментарий
08.05.2020 15:52 Ответить
 
 