План выхода из карантина пересмотрим, пытаемся найти баланс, - главный санврач Ляшко

Украина сейчас находится на первом этапе - на протяжении 10 дней количество выявленных случаев коронавируса существенно не меняется, хотя и не падает (тогда бы начался второй этап).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы начинаем с 1-го этапа, но план из пяти этапов также остается. Мы будем его пересматривать, потому что мы ведем переговоры с бизнесом и пытаемся найти баланс. Также коммуницируем с Министерством образования по вопросам садиков и школ. Будем наблюдать за эпидемической ситуацией и принимать решения", - отметил он.

В частности, по словам Ляшко, решение по работе детских садиков должно быть 22 мая - "либо мы их открываем, либо говорим, в какой этап они попадают". Возможно, детские сады откроются в некоторых регионах или же только для отдельных категорий населения - в частности, для детей медработников, которые должны быть на работе и которым не с кем оставить детей.

Согласно изначальному плану, садики должны были открыться вместе с другими учебными заведениями только на четвертом этапе. Исключение - выпускные классы в школах, которые откроют на втором этапе.

Также читайте: Ляшко о смягчении карантина: Сразу запускать общественный транспорт нельзя, это приведет к сокращению социальной дистанции

Кабмин уже ускорил ослабление некоторых ограничительных мер - в частности, разрешил плановые операции и стоматологическую помощь, работу кафе и ресторанов на вынос и обслуживание клиентов на летних площадках с 11 мая, хотя по плану это должно было состояться на более поздних этапах.

По словам Ляшко, сами критерии этапов выхода из карантина также могут быть пересмотрены.

"Мы рассматриваем возможность внедрения адаптивного карантина на втором этапе - то есть, снятие ограничений не по всей стране, а в некоторых областях, в зависимости от показателей заболеваемости", - говорит Ляшко.

Ранее Кабинет Министров представил пять этапов выхода из карантина и план снятия введенных ранее ограничений в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной болезни Covid-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав разрабатывает несколько вариантов восстановления санэпидемслужбы, - Ляшко