Минздрав разрабатывает несколько вариантов восстановления санэпидемслужбы, - Ляшко

Министерство здравоохранения разрабатывает несколько вариантов восстановления санитарно-эпидемиологической службы.

Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

"Есть три варианта (запуска санэпидемслужбы. - Ред). Мы общаемся с большим количеством эпидемиологов, которые работают на местах, и все говорят, что возобновление той модели, которая была, уже не является необходимостью. Сейчас необходимо переформатироваться с учетом уроков, которые нам преподнесла пандемия. Все хотят, чтобы появился центр по контролю заболеваемости, с некоторыми функциями, которые на период карантина были бы жестче, когда главный санврач определенной территории мог бы принимать меры, которые бы показывали результат", - сказал Ляшко.

Он также считает, что тот, кто запускает сферу хозяйственной деятельности, должен понимать, что если он будет нарушать (введенные в стране ограничения. - Ред.), это может повлечь огромные экономические убытки.

"Поэтому мы еще хотим запустить методику расчета стоимости за причиненный вред здоровью. Если, например, мэр снимает какие-то ограничения, и это приносит вред здоровью человека, то это должно компенсироваться", - добавил он.

Ляшко отметил, что разрабатываются подходы к финансированию противоэпидемической службы, пересматривается система противоэпидемической защиты. В ближайшее время наработки будут представлены в парламенте для изменений в законодательстве.

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