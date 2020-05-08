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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав разрабатывает несколько вариантов восстановления санэпидемслужбы, - Ляшко

Минздрав разрабатывает несколько вариантов восстановления санэпидемслужбы, - Ляшко

Министерство здравоохранения разрабатывает несколько вариантов восстановления санитарно-эпидемиологической службы.

Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

"Есть три варианта (запуска санэпидемслужбы. - Ред). Мы общаемся с большим количеством эпидемиологов, которые работают на местах, и все говорят, что возобновление той модели, которая была, уже не является необходимостью. Сейчас необходимо переформатироваться с учетом уроков, которые нам преподнесла пандемия. Все хотят, чтобы появился центр по контролю заболеваемости, с некоторыми функциями, которые на период карантина были бы жестче, когда главный санврач определенной территории мог бы принимать меры, которые бы показывали результат", - сказал Ляшко.

Он также считает, что тот, кто запускает сферу хозяйственной деятельности, должен понимать, что если он будет нарушать (введенные в стране ограничения. - Ред.), это может повлечь огромные экономические убытки.

"Поэтому мы еще хотим запустить методику расчета стоимости за причиненный вред здоровью. Если, например, мэр снимает какие-то ограничения, и это приносит вред здоровью человека, то это должно компенсироваться", - добавил он.

Ляшко отметил, что разрабатываются подходы к финансированию противоэпидемической службы, пересматривается система противоэпидемической защиты. В ближайшее время наработки будут представлены в парламенте для изменений в законодательстве.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4905) эпидемия (789) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Ляшко и все зеленые, ответьте, кто ответит в правовом законном порядке за разрушение санэпидемслужбы? Это было совсем недавно. Я недавно писала о том, что нельзя разрушать контролирующие органы. Их можно реорганизовывать, улучшать, но не разрушать как сделала предыдущая власть. Мне многие тролли за это писали массу гадостей, а теперь что? Теперь восстанавливать разрушенное? А восстанавливать труднее, чем реорганизовывать и больше денег требуется. Кто ответит?
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08.05.2020 12:03 Ответить
+1
Супрун повесится если это произойдёт.
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08.05.2020 12:04 Ответить
+1
так в этом и весь прикол что бы тратить и пилить деньги бесконечно, главсанврач перед этим успешно боролся с туберкулезом.
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08.05.2020 12:06 Ответить
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Ляшко и все зеленые, ответьте, кто ответит в правовом законном порядке за разрушение санэпидемслужбы? Это было совсем недавно. Я недавно писала о том, что нельзя разрушать контролирующие органы. Их можно реорганизовывать, улучшать, но не разрушать как сделала предыдущая власть. Мне многие тролли за это писали массу гадостей, а теперь что? Теперь восстанавливать разрушенное? А восстанавливать труднее, чем реорганизовывать и больше денег требуется. Кто ответит?
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08.05.2020 12:03 Ответить
так в этом и весь прикол что бы тратить и пилить деньги бесконечно, главсанврач перед этим успешно боролся с туберкулезом.
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08.05.2020 12:06 Ответить
Вот я и прошу, чтобы рассказали людям зачем пилят бесконечно бюджетные деньги.Зачем разрушают, а потом через пару лет создают, потом опять будут разрушать? Это что за безнаказанный дебилизм? Это что за беспросветная тупость и наглость?
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08.05.2020 12:09 Ответить
Ты недавно писала о том, что нельзя разрушать контролирующие органы. ...скажу одно контролирующие органы в КУМОВСКОЙ Украине не работают правильно, они все работают на чиновничный подъём от простого инспектора до профильного Министра,а потом вверхах идёт крупный делёж коррупционных денег.вот и фсё
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08.05.2020 12:30 Ответить
Вот тот тролль с которым я спорила перед разрушением санитерно-эпидемиологической службы. Такие вот тролли мне внушали, что она не нужна, она коррупционна и вредна и что? Когда пришла эпидемия стали искать бывших ляшков, чтобы хоть немного рассказал что такое эпидемия и что с ней делать. Так вот нехрен разрушать и выгонять специалистов, чтобы потом обоср-вшись их искать снова и восстанавливать разрушенное. Санэпидслужба работает для контроля не только ресторанов, она контролирует инфекции, она контролирует детские сады, школы, пионерлагеря, где были массовые отравления после закрытия СЭС.Она конролирует что у нас производится, что продается, какого качества продукты, из чего они сделаны. Для кого эта служба не нужна? Для аферистов, которые травят людей отравой в магазинах, а не продуктами, кто травит детей в школах, кто травит украинцев в ресторанах и кафе. Вот их тролли тогда и кричали- не нужна нам СЭС. А разрушение этой службы - преступление и оно должно быть расследовано и виновные наказаны.
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08.05.2020 12:45 Ответить
Лариса, вот ты пишешь... чтобы потом обоср-вшись их искать снова и восстанавливать разрушенное. Ну приходила к моему знакомому в прачечную санэпидемсттанция и тыкала постанову ,которая была разработана в 1939году,там понормам в прачечную должен быть вход для приёма грязного белья и выход другой для выдачи чистого белья ну чтобы не пресекалось, а хозяин прачечной говорит так машинки стоят рядом с одной вытягиваешь постиранное,а в другую влаживаешь грязное,ну она тогда и вывалила,вот есть нормы и вы должны их выполнять,пришлость из за норм дать ей на рыло ,чтобы отстало чудо в перьях
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08.05.2020 13:41 Ответить
Что ты несешь? Не нравится постанова, принимай новую, реформируй службу, убирай коррупцию, а нахрена закрывать службу, которая десятилетиями работала, проверяла, и имела эффект борьбы с инфекционными заболеваниями и отравлениями граждан разными отравами? Что за хрень? Что хотят то и творят олигархи и денежные мешки. Гробят людей безнаказанно и нагло. Геноцид это и преступный беспредел.
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08.05.2020 13:44 Ответить
Цуки эти олигархи,
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08.05.2020 13:48 Ответить
Передивились Тодурова? Нічого не було "разрушено", її функції тепер виконують https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9E%D0%97 МОЗ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96 Держпраці та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0 Держпродспоживслужба.
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08.05.2020 14:05 Ответить
Расскажи снегурочка. Врачи уволены, здания проданы. А как выполняются функции я думаю всем понятно.
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08.05.2020 14:46 Ответить
Як мінімум, вони виконуються не гірше ніж до ліквідації.
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08.05.2020 17:52 Ответить
Супрун повесится если это произойдёт.
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08.05.2020 12:04 Ответить
Повесятся предприниматели, когда кроме пожарных и налоговиков, возобновит поборы саэпидслужба после карантина.
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08.05.2020 12:25 Ответить
А где делась та санэпид служба, которая у нас была? Её специалисты, оборудование, помещения? Поделитесь, чиновники от медицины.
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08.05.2020 12:37 Ответить
Именно Ляшко и был активным участником уничтожения СЭС, как системы. И этого козла опять в объеденный им огород запустили.
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08.05.2020 13:59 Ответить
"Поэтому мы еще хотим запустить методику расчета стоимости за причиненный вред здоровью. Если, например, мэр снимает какие-то ограничения, и это приносит вред здоровью человека, то это должно компенсироваться" - а если будет вред здоровью от введенных государством мер, как например происходит сейчас, кем будет компенсироваться?
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08.05.2020 13:54 Ответить
Опять хотите восстановить воров всех мастей, в белых халатах, под эгидой СЭС!! Сколько опять финансов с бюджета будет украдено на восстановление этой воровитой, никому не нужной Организации как СЭС! Готовьте кошели и взятки, господа не честные, торговцы -спекулянты! Скоро вам прийдёт пиз....дец!!
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08.05.2020 14:21 Ответить
Коли була санстанція, я платив 300грн/міс за одну перукарню. Санітарія їм була до одного місця.
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08.05.2020 17:47 Ответить
 
 