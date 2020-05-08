МОЗ розробляє кілька варіантів відновлення санепідемслужби, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я розробляє кілька варіантів відновлення санітарно-епідеміологічної служби.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар Віктор Ляшко в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна"

"Є три варіанти (запуску санепідемслужби. - Ред). Ми спілкуємося з великою кількістю епідеміологів, які працюють на місцях, і всі кажуть, що відновлення тієї моделі, яка була, вже не є необхідністю. Зараз необхідно переформатуватися з урахуванням уроків, які нам піднесла пандемія. Всі хочуть, щоб з'явився центр з контролю захворюваності, з деякими функціями, які на період карантину були б жорсткішими, коли головний санлікар певної території міг би вживати заходів, які б показували результат", - сказав Ляшко.

Він також вважає, що той, хто запускає сферу господарської діяльності, має розуміти, що якщо він буде порушувати (введені в країні обмеження. - Ред.), це може спричинити величезні економічні збитки.

"Тому ми ще хочемо запустити методику розрахунку вартості за заподіяну шкоду здоров'ю. Якщо, наприклад, мер знімає якісь обмеження, і це завдає шкоди здоров'ю людини, то це має компенсуватися", - додав він.

Ляшко зазначив, що розробляються підходи до фінансування протиепідемічної служби, переглядається система протиепідемічного захисту. Найближчим часом напрацювання будуть представлені в парламенті для змін у законодавстві.

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