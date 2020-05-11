В подмосковном хосписе произошел пожар: погибли 10 лежачих пациентов
Пожар произошел в хосписе для престарелых "Второй дом" в Красногорске в Подмосковье. В результате пожара есть погибшие.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Сообщение о возгорании в хосписе для престарелых "Второй дом" поступило пожарным в 23:59. Первые подразделения прибыли на место спустя 12 минут. Очаг пожара находился на втором этаже здания. Открытое горение было ликвидировано в 00:32. Площадь пожара составила 15 кв. м.
По информации собеседника агентства, все погибшие отравились продуктами горения. Уточняется, что все погибшие были лежачими больными. "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник также сообщает о десяти погибших. Однако ГУ МЧС по региону пока подтвердили информацию только о девяти жертвах пожара.
Отмечается, что на начало пожара в здании находились 37 человек, 20 из них вышли наружу самостоятельно. Причиной пожара мог стать неисправный водонагреватель, так как очаг возгорания находился в душевой, отмечает источник ТАСС.
В пресс-службе администрации городского округа сообщили, что шестеро пострадавших при пожаре в частном хосписе в Красногорске находятся в реанимации. Уточняется, что еще три человека были помещены в терапевтическое отделение больницы.
Сейчас администрация Красногорска решает вопрос о размещении эвакуированных людей, которые не пострадали при пожаре.
Среди причин пожара также называют и неосторожное обращение с огнем.
Хоспис по документам проходит как частное владение.
"По документам это не хоспис, а обычный дом. Возможно, частный дом для престарелых", - сказал собеседник ТАСС.
Как сообщила глава пресс-службы администрации Красногорска Наталья Колесникова, в настоящее время решается вопрос о размещении людей, эвакуированных из хосписа.
По информации источника издания в правоохранительных органах, двухэтажное здание было арендовано частным лицом.
"Без документов там было организовано размещение престарелых людей, в том числе лежачих", - сказал источник.
Размещение для лежачих в сутки обходилось не менее чем в 36 тыс. рублей. Для остальных стоимость была в 4,5 раза меньше.
Источник сообщил, что этим хосписом управляет ООО "УК "Забота". Оно зарегистрировано в квартире на Воронежской улице в Москве. Уставной капитал фирмы - 10 тыс. рублей.
Учредителями компании являются три человека, хотя значится лишь один сотрудник. По данным из открытых источников, компания была основана в октябре 2014 года. Основным видом ее деятельности заявлено управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.
В сеть "Второй дом" входят пять пансионатов в Звенигороде, Слободе, Озерецке, Нахабино и Красногорске. Стоимость проживания в них начинается от 830 рублей в сутки, как указано на сайте компании.
По этому же адресу и почти в это же время было зарегистрировано ООО "Второй дом", ликвидированное в 2018 году.
Учредителями этой компании значатся те же люди, что и "УК "Забота". Также по адресу этой квартиры зарегистрирован христианский центр "Встань!".
"Сейчас все обстоятельства изучаются следователями. Но, судя по всему, никакие проверки в хосписе не проводилось, так как по бумагам его не существовало", - сообщили в правоохранительных органах.
Сам хоспис располагался в кирпичном коттедже.
Это уже второй за год пожар в частном учреждении для престарелых в Московском регионе. 8 апреля около 21:30 произошло возгорание в доме престарелых "Третий возраст" на 3-й Мякининской улице в Москве, где лечились в том числе маломобильные люди. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв паров топлива в котельной. По факту пожара расследуется уголовное дело по двум статьям УК РФ. Источник в правоохранительных органах сообщал, что дом престарелых располагался в непринятом в эксплуатацию здании.
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Теперь все дети (школьники, ученики колледжей и т.д.) обязаны будут проходить т.н. "утренний фильтр" (формулировка Роспотребнадзора), когда при входе в школу им в обязательном порядке будут проверять температуру.
На входе в школы будут установлены дозаторы с антисептическим раствором для обязательной обработки рук.
Каждый класс (группа) должен будет заниматься только в одном закрепленном за ним кабинете.
Будет запрещено ("исключено") общение обучающихся из разных классов (групп) во время перемен. С целью "максимального разобщения классов (групп)" от учебных заведений требуют изменить время начала первого урока и время проведения перемен для разных классов.
Будет запрещено ("исключено") объединение обучающихся из разных классов (групп) в одну группу продленного дня или в "вечерние дежурные" группы.
Ушла эпоха. Но педагоги будут ходить из кабинета в кабинет, общаясь друг с другом в учительской, а ученики будут чаще торчать в сортире... Хотели как... И хотели хреново, и сделали хреново.
Може українцям цікавіше прочитати про законопроект 3131 ,який збільшить податкове навантаження в сплаті за землю у 8 разів ? Причому платити мають навіть власники присадибних ділянок і землі для ОСГ.https://www.facebook.com/daniil.monin.7/posts/3544227065643521
Готуйте грошики ,селюки !Слугам народним кушать хочється !
Ну,про мутну компанію,якій селюки мають заплатити долар з тони,вже чули https://agropolit.com/spetsproekty/725-plati-dolar-kontroleru-za-tonnu--i-proyijdjay-kabmin-pidgotuvav-it-shemu-detinizatsiyi-silskogospodarskih-zemel Плати долар контролеру за тонну - і «проїжджай»: Кабмін підготував IT-схему детінізації сільськогосподарських земель Ну а шо ? Мовчить бидло,-значить будуть доїти.
Вчора у соцмережах прогриміло викриття діяльності гєроя-камбата-дабравольца Бєлєцкого,але тут про це-мовчок.Та й таке.
https://censor.net/news/3194661/novuyu_giperzvukovuyu_raketu_ispytali_v_rf_smi