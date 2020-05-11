РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11830 посетителей онлайн
Новости
3 140 15

В подмосковном хосписе произошел пожар: погибли 10 лежачих пациентов

В подмосковном хосписе произошел пожар: погибли 10 лежачих пациентов

Пожар произошел в хосписе для престарелых "Второй дом" в Красногорске в Подмосковье. В результате пожара есть погибшие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщение о возгорании в хосписе для престарелых "Второй дом" поступило пожарным в 23:59. Первые подразделения прибыли на место спустя 12 минут. Очаг пожара находился на втором этаже здания. Открытое горение было ликвидировано в 00:32. Площадь пожара составила 15 кв. м.

По информации собеседника агентства, все погибшие отравились продуктами горения. Уточняется, что все погибшие были лежачими больными. "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник также сообщает о десяти погибших. Однако ГУ МЧС по региону пока подтвердили информацию только о девяти жертвах пожара.

Отмечается, что на начало пожара в здании находились 37 человек, 20 из них вышли наружу самостоятельно. Причиной пожара мог стать неисправный водонагреватель, так как очаг возгорания находился в душевой, отмечает источник ТАСС.

В пресс-службе администрации городского округа сообщили, что шестеро пострадавших при пожаре в частном хосписе в Красногорске находятся в реанимации. Уточняется, что еще три человека были помещены в терапевтическое отделение больницы.

Сейчас администрация Красногорска решает вопрос о размещении эвакуированных людей, которые не пострадали при пожаре.

Среди причин пожара также называют и неосторожное обращение с огнем. 

Хоспис по документам проходит как частное владение. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Херсонщине замруководителя областного хосписа ежемесячно собирал 200 тыс. грн взяток с родственников больных, - СБУ. ФОТО

"По документам это не хоспис, а обычный дом. Возможно, частный дом для престарелых", - сказал собеседник ТАСС.

Как сообщила глава пресс-службы администрации Красногорска Наталья Колесникова, в настоящее время решается вопрос о размещении людей, эвакуированных из хосписа.

По информации источника издания в правоохранительных органах, двухэтажное здание было арендовано частным лицом.

"Без документов там было организовано размещение престарелых людей, в том числе лежачих", - сказал источник.

Размещение для лежачих в сутки обходилось не менее чем в 36 тыс. рублей. Для остальных стоимость была в 4,5 раза меньше.

Источник сообщил, что этим хосписом управляет ООО "УК "Забота". Оно зарегистрировано в квартире на Воронежской улице в Москве. Уставной капитал фирмы - 10 тыс. рублей.

Учредителями компании являются три человека, хотя значится лишь один сотрудник. По данным из открытых источников, компания была основана в октябре 2014 года. Основным видом ее деятельности заявлено управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

В сеть "Второй дом" входят пять пансионатов в Звенигороде, Слободе, Озерецке, Нахабино и Красногорске. Стоимость проживания в них начинается от 830 рублей в сутки, как указано на сайте компании.

По этому же адресу и почти в это же время было зарегистрировано ООО "Второй дом", ликвидированное в 2018 году.

Учредителями этой компании значатся те же люди, что и "УК "Забота". Также по адресу этой квартиры зарегистрирован христианский центр "Встань!".

"Сейчас все обстоятельства изучаются следователями. Но, судя по всему, никакие проверки в хосписе не проводилось, так как по бумагам его не существовало", - сообщили в правоохранительных органах.

Сам хоспис располагался в кирпичном коттедже.

Это уже второй за год пожар в частном учреждении для престарелых в Московском регионе. 8 апреля около 21:30 произошло возгорание в доме престарелых "Третий возраст" на 3-й Мякининской улице в Москве, где лечились в том числе маломобильные люди. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв паров топлива в котельной. По факту пожара расследуется уголовное дело по двум статьям УК РФ. Источник в правоохранительных органах сообщал, что дом престарелых располагался в непринятом в эксплуатацию здании.

Подмосковье (60) пожар (5984) хоспис (4)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
36 тыс.руб. в сутки?Та я б на Гаваях загорал.
показать весь комментарий
11.05.2020 07:59 Ответить
+1
На рашке поступают проще, без театральных постановок.
показать весь комментарий
11.05.2020 07:55 Ответить
+1
це рабсія, нічого дивного, якось...
показать весь комментарий
11.05.2020 08:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На рашке поступают проще, без театральных постановок.
показать весь комментарий
11.05.2020 07:55 Ответить
В хоспис попадают люди, которые неизлечимы больные, хоть так, хоть так они бы умерли.
показать весь комментарий
11.05.2020 07:58 Ответить
36 тыс.руб. в сутки?Та я б на Гаваях загорал.
показать весь комментарий
11.05.2020 07:59 Ответить
шо, на 10$ збирався відпочити...?)))
показать весь комментарий
11.05.2020 08:27 Ответить
На 500 $-легко !
показать весь комментарий
11.05.2020 08:37 Ответить
а путин говорил что будут сбрасывать со скалы
показать весь комментарий
11.05.2020 08:03 Ответить
Это же не наш метод! Где гуманизм?
показать весь комментарий
11.05.2020 08:06 Ответить
https://yandex.ru/news/story/V_Rossii_srednie_ceny_na_benzin_snizilis_na_1_kopejku--22490ffd685fd32e449a9f0f82250bcd?lr=213&lang=ru&stid=ah86nhS9qRfFerAeIy4o&persistent_id=96650222&rubric=business&from=rubric&comments=1 В России средние цены на бензин снизились на 1 копейку
показать весь комментарий
11.05.2020 08:13 Ответить
Ну щяс попрёт!
показать весь комментарий
11.05.2020 10:13 Ответить
Пятнадцать человек пострадали в результате взрыва гранаты в поселке Приэтокский Ставропольского края России
показать весь комментарий
11.05.2020 08:18 Ответить
це рабсія, нічого дивного, якось...
показать весь комментарий
11.05.2020 08:25 Ответить
Проект «СКАНЕР», [10.05.20 21:45]
[ Фото ]
Теперь все дети (школьники, ученики колледжей и т.д.) обязаны будут проходить т.н. "утренний фильтр" (формулировка Роспотребнадзора), когда при входе в школу им в обязательном порядке будут проверять температуру.
На входе в школы будут установлены дозаторы с антисептическим раствором для обязательной обработки рук.
Каждый класс (группа) должен будет заниматься только в одном закрепленном за ним кабинете.
Будет запрещено ("исключено") общение обучающихся из разных классов (групп) во время перемен. С целью "максимального разобщения классов (групп)" от учебных заведений требуют изменить время начала первого урока и время проведения перемен для разных классов.
Будет запрещено ("исключено") объединение обучающихся из разных классов (групп) в одну группу продленного дня или в "вечерние дежурные" группы.
Ушла эпоха. Но педагоги будут ходить из кабинета в кабинет, общаясь друг с другом в учительской, а ученики будут чаще торчать в сортире... Хотели как... И хотели хреново, и сделали хреново.
показать весь комментарий
11.05.2020 09:10 Ответить
Там щодня хтось дохне.Цікаво,хто новини підбирає ?
Може українцям цікавіше прочитати про законопроект 3131 ,який збільшить податкове навантаження в сплаті за землю у 8 разів ? Причому платити мають навіть власники присадибних ділянок і землі для ОСГ.https://www.facebook.com/daniil.monin.7/posts/3544227065643521
Готуйте грошики ,селюки !Слугам народним кушать хочється !
Ну,про мутну компанію,якій селюки мають заплатити долар з тони,вже чули https://agropolit.com/spetsproekty/725-plati-dolar-kontroleru-za-tonnu--i-proyijdjay-kabmin-pidgotuvav-it-shemu-detinizatsiyi-silskogospodarskih-zemel Плати долар контролеру за тонну - і «проїжджай»: Кабмін підготував IT-схему детінізації сільськогосподарських земель Ну а шо ? Мовчить бидло,-значить будуть доїти.
Вчора у соцмережах прогриміло викриття діяльності гєроя-камбата-дабравольца Бєлєцкого,але тут про це-мовчок.Та й таке.
У підмосковному хоспісі сталася пожежа: загинули 10 лежачих пацієнтів - Цензор.НЕТ 71
показать весь комментарий
11.05.2020 08:53 Ответить
Все равно их бы кремировали.
показать весь комментарий
11.05.2020 09:09 Ответить
А куда делась новая гиперзвуковая ракета?

https://censor.net/news/3194661/novuyu_giperzvukovuyu_raketu_ispytali_v_rf_smi
У підмосковному хоспісі сталася пожежа: загинули 10 лежачих пацієнтів - Цензор.НЕТ 2311
показать весь комментарий
11.05.2020 09:23 Ответить
 
 