В подмосковном хосписе произошел пожар: погибли 10 лежачих пациентов

Пожар произошел в хосписе для престарелых "Второй дом" в Красногорске в Подмосковье. В результате пожара есть погибшие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщение о возгорании в хосписе для престарелых "Второй дом" поступило пожарным в 23:59. Первые подразделения прибыли на место спустя 12 минут. Очаг пожара находился на втором этаже здания. Открытое горение было ликвидировано в 00:32. Площадь пожара составила 15 кв. м.

По информации собеседника агентства, все погибшие отравились продуктами горения. Уточняется, что все погибшие были лежачими больными. "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник также сообщает о десяти погибших. Однако ГУ МЧС по региону пока подтвердили информацию только о девяти жертвах пожара.

Отмечается, что на начало пожара в здании находились 37 человек, 20 из них вышли наружу самостоятельно. Причиной пожара мог стать неисправный водонагреватель, так как очаг возгорания находился в душевой, отмечает источник ТАСС.

В пресс-службе администрации городского округа сообщили, что шестеро пострадавших при пожаре в частном хосписе в Красногорске находятся в реанимации. Уточняется, что еще три человека были помещены в терапевтическое отделение больницы.

Сейчас администрация Красногорска решает вопрос о размещении эвакуированных людей, которые не пострадали при пожаре.

Среди причин пожара также называют и неосторожное обращение с огнем.

Хоспис по документам проходит как частное владение.

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"По документам это не хоспис, а обычный дом. Возможно, частный дом для престарелых", - сказал собеседник ТАСС.

Как сообщила глава пресс-службы администрации Красногорска Наталья Колесникова, в настоящее время решается вопрос о размещении людей, эвакуированных из хосписа.

По информации источника издания в правоохранительных органах, двухэтажное здание было арендовано частным лицом.

"Без документов там было организовано размещение престарелых людей, в том числе лежачих", - сказал источник.

Размещение для лежачих в сутки обходилось не менее чем в 36 тыс. рублей. Для остальных стоимость была в 4,5 раза меньше.

Источник сообщил, что этим хосписом управляет ООО "УК "Забота". Оно зарегистрировано в квартире на Воронежской улице в Москве. Уставной капитал фирмы - 10 тыс. рублей.

Учредителями компании являются три человека, хотя значится лишь один сотрудник. По данным из открытых источников, компания была основана в октябре 2014 года. Основным видом ее деятельности заявлено управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

В сеть "Второй дом" входят пять пансионатов в Звенигороде, Слободе, Озерецке, Нахабино и Красногорске. Стоимость проживания в них начинается от 830 рублей в сутки, как указано на сайте компании.

По этому же адресу и почти в это же время было зарегистрировано ООО "Второй дом", ликвидированное в 2018 году.

Учредителями этой компании значатся те же люди, что и "УК "Забота". Также по адресу этой квартиры зарегистрирован христианский центр "Встань!".

"Сейчас все обстоятельства изучаются следователями. Но, судя по всему, никакие проверки в хосписе не проводилось, так как по бумагам его не существовало", - сообщили в правоохранительных органах.

Сам хоспис располагался в кирпичном коттедже.

Это уже второй за год пожар в частном учреждении для престарелых в Московском регионе. 8 апреля около 21:30 произошло возгорание в доме престарелых "Третий возраст" на 3-й Мякининской улице в Москве, где лечились в том числе маломобильные люди. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв паров топлива в котельной. По факту пожара расследуется уголовное дело по двум статьям УК РФ. Источник в правоохранительных органах сообщал, что дом престарелых располагался в непринятом в эксплуатацию здании.