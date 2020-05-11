У підмосковному хоспісі сталася пожежа: загинули 10 лежачих пацієнтів

Пожежа сталася в хоспісі для літніх людей "Другий дім" у Красногорську в Підмосков'ї. Унаслідок пожежі є загиблі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело в екстрених службах.

Повідомлення про займання в хоспісі для літніх людей "Другий дім" надійшло пожежникам о 23:59. Перші підрозділи прибули на місце через 12 хвилин. Осередок пожежі був на другому поверсі будівлі. Відкрите горіння було ліквідовано о 00:32. Площа пожежі становить 15 кв. м.

За інформацією співрозмовника агентства, всі загиблі отруїлися продуктами горіння. Уточнюється, що всі загиблі були лежачими хворими. "Інтерфакс" із посиланням на обізнане джерело також повідомляє про десятьох загиблих. Однак у ГУ МНС по регіону поки підтвердили інформацію лише про дев'ять жертв пожежі.

Зазначається, що на початок пожежі в будівлі перебували 37 осіб, 20 із них вийшли назовні самостійно. Причиною пожежі міг стати несправний водонагрівач, оскільки осередок займання розміщувався в душовій, зазначає джерело ТАСС.

У пресслужбі адміністрації міського округу повідомили, що шестеро постраждалих під час пожежі в приватному хоспісі в Красногорську перебували в реанімації. Уточнюється, що ще три особи були поміщені в терапевтичне відділення лікарні.

Зараз адміністрація Красногорська вирішує питання про розміщення евакуйованих людей, які не постраждали під час пожежі.

Серед причин пожежі також називають і необережне поводження з вогнем.

Хоспіс за документами проходить як приватне володіння.

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"За документами це не хоспіс, а звичайний будинок. Можливо, приватний будинок для літніх людей", - сказав співрозмовник ТАСС.

Як повідомила глава пресслужби адміністрації Красногорська Наталія Колесникова, наразі вирішується питання про розміщення людей, евакуйованих з хоспісу.

За інформацією джерела видання в правоохоронних органах, двоповерхова будівля була орендована приватною особою.

"Без документів там було організовано розміщення літніх людей, зокрема лежачих", - сказало джерело.

Розміщення для лежачих на добу коштувало щонайменше 36 тис. рублів. Для інших вартість була в 4,5 разів меншою.

Джерело повідомило, що цим хоспісом управляє ТОВ "УК "Забота". Воно зареєстровано в квартирі на Воронезькій вулиці в Москві. Статутний капітал фірми - 10 тис. рублів.

Засновниками компанії є три особи, хоча значиться лише один співробітник. За даними з відкритих джерел, компанія була заснована в жовтні 2014 року. Основним видом її діяльності заявлено управління нерухомим майном за винагороду або на договірній основі.

До мережи "Другий дім" входять п'ять пансіонатів у Звенигороді, Слободі, Озерецьку, Нахабіно і Красногорську. Вартість проживання в них починається від 830 рублів на добу, як зазначено на сайті компанії.

За цією ж адресою і майже в цей самий час було зареєстровано ТОВ "Другий дім", ліквідоване в 2018 році.

Засновниками цієї компанії зазначені ті самі люди, що і "УК "Забота". Також за адресою цієї квартири зареєстровано християнський центр "Встань!".

"Зараз усі обставини вивчаються слідчими. Але, найімовірніше, жодні перевірки в хоспісі не проводилися, оскільки за паперами його не існувало", - повідомили в правоохоронних органах.

Сам хоспіс розташовувався в цегляному котеджі.

Це вже друга за рік пожежа в приватному закладі для літніх у Московському регіоні. 8 квітня близько 21:30 сталося займання в будинку для літніх людей "Третій вік" на 3-й Мякінінській вулиці в Москві, де лікувалися в тому числі маломобільні люди. За попередніми даними, причиною пожежі став вибух парів палива в котельні. За фактом пожежі розслідується кримінальна справа за двома статтями КК РФ. Джерело в правоохоронних органах повідомляло, що будинок для літніх людей розташовувався в неприйнятій в експлуатацію будівлі.