У підмосковному хоспісі сталася пожежа: загинули 10 лежачих пацієнтів
Пожежа сталася в хоспісі для літніх людей "Другий дім" у Красногорську в Підмосков'ї. Унаслідок пожежі є загиблі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело в екстрених службах.
Повідомлення про займання в хоспісі для літніх людей "Другий дім" надійшло пожежникам о 23:59. Перші підрозділи прибули на місце через 12 хвилин. Осередок пожежі був на другому поверсі будівлі. Відкрите горіння було ліквідовано о 00:32. Площа пожежі становить 15 кв. м.
За інформацією співрозмовника агентства, всі загиблі отруїлися продуктами горіння. Уточнюється, що всі загиблі були лежачими хворими. "Інтерфакс" із посиланням на обізнане джерело також повідомляє про десятьох загиблих. Однак у ГУ МНС по регіону поки підтвердили інформацію лише про дев'ять жертв пожежі.
Зазначається, що на початок пожежі в будівлі перебували 37 осіб, 20 із них вийшли назовні самостійно. Причиною пожежі міг стати несправний водонагрівач, оскільки осередок займання розміщувався в душовій, зазначає джерело ТАСС.
У пресслужбі адміністрації міського округу повідомили, що шестеро постраждалих під час пожежі в приватному хоспісі в Красногорську перебували в реанімації. Уточнюється, що ще три особи були поміщені в терапевтичне відділення лікарні.
Зараз адміністрація Красногорська вирішує питання про розміщення евакуйованих людей, які не постраждали під час пожежі.
Серед причин пожежі також називають і необережне поводження з вогнем.
Хоспіс за документами проходить як приватне володіння.
"За документами це не хоспіс, а звичайний будинок. Можливо, приватний будинок для літніх людей", - сказав співрозмовник ТАСС.
Як повідомила глава пресслужби адміністрації Красногорська Наталія Колесникова, наразі вирішується питання про розміщення людей, евакуйованих з хоспісу.
За інформацією джерела видання в правоохоронних органах, двоповерхова будівля була орендована приватною особою.
"Без документів там було організовано розміщення літніх людей, зокрема лежачих", - сказало джерело.
Розміщення для лежачих на добу коштувало щонайменше 36 тис. рублів. Для інших вартість була в 4,5 разів меншою.
Джерело повідомило, що цим хоспісом управляє ТОВ "УК "Забота". Воно зареєстровано в квартирі на Воронезькій вулиці в Москві. Статутний капітал фірми - 10 тис. рублів.
Засновниками компанії є три особи, хоча значиться лише один співробітник. За даними з відкритих джерел, компанія була заснована в жовтні 2014 року. Основним видом її діяльності заявлено управління нерухомим майном за винагороду або на договірній основі.
До мережи "Другий дім" входять п'ять пансіонатів у Звенигороді, Слободі, Озерецьку, Нахабіно і Красногорську. Вартість проживання в них починається від 830 рублів на добу, як зазначено на сайті компанії.
За цією ж адресою і майже в цей самий час було зареєстровано ТОВ "Другий дім", ліквідоване в 2018 році.
Засновниками цієї компанії зазначені ті самі люди, що і "УК "Забота". Також за адресою цієї квартири зареєстровано християнський центр "Встань!".
"Зараз усі обставини вивчаються слідчими. Але, найімовірніше, жодні перевірки в хоспісі не проводилися, оскільки за паперами його не існувало", - повідомили в правоохоронних органах.
Сам хоспіс розташовувався в цегляному котеджі.
Це вже друга за рік пожежа в приватному закладі для літніх у Московському регіоні. 8 квітня близько 21:30 сталося займання в будинку для літніх людей "Третій вік" на 3-й Мякінінській вулиці в Москві, де лікувалися в тому числі маломобільні люди. За попередніми даними, причиною пожежі став вибух парів палива в котельні. За фактом пожежі розслідується кримінальна справа за двома статтями КК РФ. Джерело в правоохоронних органах повідомляло, що будинок для літніх людей розташовувався в неприйнятій в експлуатацію будівлі.
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Теперь все дети (школьники, ученики колледжей и т.д.) обязаны будут проходить т.н. "утренний фильтр" (формулировка Роспотребнадзора), когда при входе в школу им в обязательном порядке будут проверять температуру.
На входе в школы будут установлены дозаторы с антисептическим раствором для обязательной обработки рук.
Каждый класс (группа) должен будет заниматься только в одном закрепленном за ним кабинете.
Будет запрещено ("исключено") общение обучающихся из разных классов (групп) во время перемен. С целью "максимального разобщения классов (групп)" от учебных заведений требуют изменить время начала первого урока и время проведения перемен для разных классов.
Будет запрещено ("исключено") объединение обучающихся из разных классов (групп) в одну группу продленного дня или в "вечерние дежурные" группы.
Ушла эпоха. Но педагоги будут ходить из кабинета в кабинет, общаясь друг с другом в учительской, а ученики будут чаще торчать в сортире... Хотели как... И хотели хреново, и сделали хреново.
Може українцям цікавіше прочитати про законопроект 3131 ,який збільшить податкове навантаження в сплаті за землю у 8 разів ? Причому платити мають навіть власники присадибних ділянок і землі для ОСГ.https://www.facebook.com/daniil.monin.7/posts/3544227065643521
Готуйте грошики ,селюки !Слугам народним кушать хочється !
Ну,про мутну компанію,якій селюки мають заплатити долар з тони,вже чули https://agropolit.com/spetsproekty/725-plati-dolar-kontroleru-za-tonnu--i-proyijdjay-kabmin-pidgotuvav-it-shemu-detinizatsiyi-silskogospodarskih-zemel Плати долар контролеру за тонну - і «проїжджай»: Кабмін підготував IT-схему детінізації сільськогосподарських земель Ну а шо ? Мовчить бидло,-значить будуть доїти.
Вчора у соцмережах прогриміло викриття діяльності гєроя-камбата-дабравольца Бєлєцкого,але тут про це-мовчок.Та й таке.
https://censor.net/news/3194661/novuyu_giperzvukovuyu_raketu_ispytali_v_rf_smi