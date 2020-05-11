На Деснянской водопроводной станции произошла авария, - Киевводоканал (обновлено)

В результате аварии на Деснянской водопроводной станции снижено давление в водопроводной сети Киева.

В Деснянской водопроводной станции в результате сбоя на трансформаторной подстанции возникла аварийная ситуация, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевводоканала.

В результате аварии снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов.

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"Предупреждаем, что возможно временное приостановление холодного водоснабжения в этих районах. Сейчас холодная вода подается в дома киевлян других районов Киева. Ремонтные бригады Киевводоканала уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений", - говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе сообщили: "На Деснянской водопроводной станции ремонтные бригады Киевводоканала успешно завершили работы по восстановлению работы станции. Сейчас холодная вода подается в дома всех киевлян".