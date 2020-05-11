На Деснянской водопроводной станции произошла авария, - Киевводоканал (обновлено)
В результате аварии на Деснянской водопроводной станции снижено давление в водопроводной сети Киева.
В Деснянской водопроводной станции в результате сбоя на трансформаторной подстанции возникла аварийная ситуация, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевводоканала.
В результате аварии снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов.
"Предупреждаем, что возможно временное приостановление холодного водоснабжения в этих районах. Сейчас холодная вода подается в дома киевлян других районов Киева. Ремонтные бригады Киевводоканала уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений", - говорится в сообщении.
Позже в пресс-службе сообщили: "На Деснянской водопроводной станции ремонтные бригады Киевводоканала успешно завершили работы по восстановлению работы станции. Сейчас холодная вода подается в дома всех киевлян".
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А чему удивляться, если СОБСТВЕННИКИ РОССИЯНЕ .
Куда только СБУ смотрит
Это ж кто из них россиянин, Кличко?