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На Деснянской водопроводной станции произошла авария, - Киевводоканал (обновлено)

На Деснянской водопроводной станции произошла авария, - Киевводоканал (обновлено)

В результате аварии на Деснянской водопроводной станции снижено давление в водопроводной сети Киева.

В Деснянской водопроводной станции в результате сбоя на трансформаторной подстанции возникла аварийная ситуация, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевводоканала.

В результате аварии снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов.

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"Предупреждаем, что возможно временное приостановление холодного водоснабжения в этих районах. Сейчас холодная вода подается в дома киевлян других районов Киева. Ремонтные бригады Киевводоканала уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений", - говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе сообщили: "На Деснянской водопроводной станции ремонтные бригады Киевводоканала успешно завершили работы по восстановлению работы станции. Сейчас холодная вода подается в дома всех киевлян".

На Деснянской водопроводной станции произошла авария, - Киевводоканал 01

Автор: 

авария (1285) Киев (25796) Киевводоканал (129) Водоканал (84) водоснабжение (727) вода (921)


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догорают совдеповские шкракли ?
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11.05.2020 08:18 Ответить
КИЕВВОДОКАНАЛ ?

А чему удивляться, если СОБСТВЕННИКИ РОССИЯНЕ .

Куда только СБУ смотрит
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11.05.2020 08:24 Ответить
Киевэнергохолдинг (67%, Киев) и департамент коммунальной собственности Киевской горгосадминистрации (25,4643%).
Это ж кто из них россиянин, Кличко?
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11.05.2020 08:53 Ответить
Киевэнергохолдинг
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11.05.2020 13:10 Ответить
Папередники винаваты! Зеленое гавно тут ни при чем! Совсем ни при чем!
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11.05.2020 08:44 Ответить
Брехня, это бубочка и сломал, самолично. Ну и Ермак помогал, совсем чуть-чуть.
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11.05.2020 08:56 Ответить
Нечего здесь гадать, сантехники по пьяне на день победобесия.
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11.05.2020 09:06 Ответить
Та понятно, вИталька клялся и божился что во время карантина вода горячая будет, а по сути на Минском массиве ее не не було последние девять дней из одиннадцати...а тут под шумок можно половине Киева отключить..
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11.05.2020 09:09 Ответить
Дякуйтє бубочкє
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11.05.2020 13:11 Ответить
 
 