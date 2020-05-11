На Деснянській водопровідній станції сталася аварія, - Київводоканал (оновлено)

У результаті аварії на Деснянській водопровідній станції знижено тиск у водопровідній мережі Києва.

У Деснянській водопровідній станції в результаті збою на трансформаторній підстанції виникла аварійна ситуація, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київводоканалу.

Внаслідок аварії знижено тиск у водопровідній мережі Деснянського, Дніпровського, Дарницького, Печерського, Голосіївського та Солом’янського районів.

"Попереджаємо, що можливе тимчасове призупинення холодного водопостачання у цих районах. Наразі холодна вода подається в будинки киян інших районів Києва. Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше в пресслужбі повідомили: "На Деснянській водопровідній станції ремонтні бригади Київводоканалу успішно завершили роботи з відновлення роботи станції. Зараз холодна вода подається в будинки всіх киян".