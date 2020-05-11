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На Деснянській водопровідній станції сталася аварія, - Київводоканал (оновлено)

На Деснянській водопровідній станції сталася аварія, - Київводоканал (оновлено)

У результаті аварії на Деснянській водопровідній станції знижено тиск у водопровідній мережі Києва.

У Деснянській водопровідній станції в результаті збою на трансформаторній підстанції виникла аварійна ситуація, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київводоканалу.

Внаслідок аварії знижено тиск у водопровідній мережі Деснянського, Дніпровського, Дарницького, Печерського, Голосіївського та Солом’янського районів.

"Попереджаємо, що можливе тимчасове призупинення холодного водопостачання у цих районах. Наразі холодна вода подається в будинки киян інших районів Києва. Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше в пресслужбі повідомили: "На Деснянській водопровідній станції ремонтні бригади Київводоканалу успішно завершили роботи з відновлення роботи станції. Зараз холодна вода подається в будинки всіх киян".

На Деснянській водопровідній станції сталася аварія, - Київводоканал 01

Автор: 

аварія (561) Київ (19796) Київводоканал (159) Водоканал (131) водопостачання (842) вода (1187)


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догорают совдеповские шкракли ?
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11.05.2020 08:18 Відповісти
КИЕВВОДОКАНАЛ ?

А чему удивляться, если СОБСТВЕННИКИ РОССИЯНЕ .

Куда только СБУ смотрит
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11.05.2020 08:24 Відповісти
Киевэнергохолдинг (67%, Киев) и департамент коммунальной собственности Киевской горгосадминистрации (25,4643%).
Это ж кто из них россиянин, Кличко?
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11.05.2020 08:53 Відповісти
Киевэнергохолдинг
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11.05.2020 13:10 Відповісти
Папередники винаваты! Зеленое гавно тут ни при чем! Совсем ни при чем!
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11.05.2020 08:44 Відповісти
Брехня, это бубочка и сломал, самолично. Ну и Ермак помогал, совсем чуть-чуть.
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11.05.2020 08:56 Відповісти
Нечего здесь гадать, сантехники по пьяне на день победобесия.
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11.05.2020 09:06 Відповісти
Та понятно, вИталька клялся и божился что во время карантина вода горячая будет, а по сути на Минском массиве ее не не було последние девять дней из одиннадцати...а тут под шумок можно половине Киева отключить..
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11.05.2020 09:09 Відповісти
Дякуйтє бубочкє
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11.05.2020 13:11 Відповісти
 
 