С начала мая на водоемах Украины погиб 21 человек, - ГСЧС

С начала мая на водных объектах Украины уже погиб 21 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, 8 мая в Чернигове, в озере вблизи ул. Варзара, на глазах у свидетелей утонул 17-летний юноша. Тело парня, находившегося на дне водоема на расстоянии около 5 метров от берега, достали работники Черниговской городской спасательно-водолазной службы с помощью спецсредств.

В этот же день в Виннице, во время подводной рыбалки в гидрокостюме на озере Гуральня, исчез мужчина 1999 года рождения, - житель с. Лавровка Винницкого района. Работниками спасательно-водолазной службы Винницкого городского совета было обследовано вероятное место исчезновения, однако мужчина так и не был найден. Поиски продолжаются.

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Удалось избежать гибели сразу двух парней 19 и 20 лет в Черкасской области 8 мая. В 6:50 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС в области поступило обращение о помощи. Молодой человек сообщил, что несмотря на предостережения о непогоде, он вместе с товарищем вышли на лодке на рыбалку. Однако, попав в шторм, они не смогли самостоятельно вернуться к берегу. Спасаясь от больших волн, ребята высадились на моле вокруг маяка, в 300 метрах от берега. Для спасения рыбаков на место происшествия было направлено отделение водолазных работ аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления. Уже через час после прибытия горе-рыбаки были эвакуированы на берег.

"Поэтому, учитывая количество чрезвычайных событий у водоемов, спасатели предупреждают: на время карантина следует воздержаться от прогулок и рыбалки на плавсредствах. Внимательно следите за штормовыми предупреждениями и не позволяйте детям посещать реки, озера и даже маленькие пруды", - сказано в сообщении.