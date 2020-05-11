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Новости
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С начала мая на водоемах Украины погиб 21 человек, - ГСЧС

С начала мая на водоемах Украины погиб 21 человек, - ГСЧС

С начала мая на водных объектах Украины уже погиб 21 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, 8 мая в Чернигове, в озере вблизи ул. Варзара, на глазах у свидетелей утонул 17-летний юноша. Тело парня, находившегося на дне водоема на расстоянии около 5 метров от берега, достали работники Черниговской городской спасательно-водолазной службы с помощью спецсредств.

В этот же день в Виннице, во время подводной рыбалки в гидрокостюме на озере Гуральня, исчез мужчина 1999 года рождения, - житель с. Лавровка Винницкого района. Работниками спасательно-водолазной службы Винницкого городского совета было обследовано вероятное место исчезновения, однако мужчина так и не был найден. Поиски продолжаются.

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Удалось избежать гибели сразу двух парней 19 и 20 лет в Черкасской области 8 мая. В 6:50 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС в области поступило обращение о помощи. Молодой человек сообщил, что несмотря на предостережения о непогоде, он вместе с товарищем вышли на лодке на рыбалку. Однако, попав в шторм, они не смогли самостоятельно вернуться к берегу. Спасаясь от больших волн, ребята высадились на моле вокруг маяка, в 300 метрах от берега. Для спасения рыбаков на место происшествия было направлено отделение водолазных работ аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления. Уже через час после прибытия горе-рыбаки были эвакуированы на берег.

"Поэтому, учитывая количество чрезвычайных событий у водоемов, спасатели предупреждают: на время карантина следует воздержаться от прогулок и рыбалки на плавсредствах. Внимательно следите за штормовыми предупреждениями и не позволяйте детям посещать реки, озера и даже маленькие пруды", - сказано в сообщении.

смерть (9261) ГСЧС (5052) вода (921)


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Топ комментарии
+5
Закрити всі водойоми! Треба берегти людей.
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11.05.2020 10:03 Ответить
+4
Записати всіх у жертви коронавіруса і підсилити карантин на водах! Задля психологічного ефекту...
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11.05.2020 10:03 Ответить
+3
Терміново заборонити водойми! Кожному порушнику штраф - 100500 грн!
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11.05.2020 10:04 Ответить
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грустно.
у меня тоже такая ситуация была.
в Шацке мы заплыли на лодке в дальнюю затоку. там щука и окунь.
начался шквал. мы гребли как бешенные. спаслись. и набухались по этому поводу.
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11.05.2020 10:02 Ответить
Записати всіх у жертви коронавіруса і підсилити карантин на водах! Задля психологічного ефекту...
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11.05.2020 10:03 Ответить
Закрити всі водойоми! Треба берегти людей.
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11.05.2020 10:03 Ответить
П'яні лізуть у воду. А там на них мавки очікують...
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11.05.2020 10:04 Ответить
А Ви не знаєте як там з рівнем води на озерах?
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11.05.2020 10:06 Ответить
На Світязі ?
Ще в тому році було мало води.
Зараз певно ще гірше.
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11.05.2020 10:10 Ответить
Зрозуміло😔
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11.05.2020 10:12 Ответить
Терміново заборонити водойми! Кожному порушнику штраф - 100500 грн!
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11.05.2020 10:04 Ответить
прям с клавиатуры сорвал))) это пять!)
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11.05.2020 10:05 Ответить
Кажуть, що там озера обміліли😔
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11.05.2020 10:05 Ответить
Аааа, кровавая бийня! Кому же выгодна? Наверное Порошенко наживается!
Надо просто перестать купаться!
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11.05.2020 10:08 Ответить
присвоить всем звание - ПОЧЕТНЫЙ ПОДВОДНИК....
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11.05.2020 10:12 Ответить
На всех водоемах срочно КАРАНТИН...погибших много.закрываем продажу трусов и плавок по всей стране
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11.05.2020 11:40 Ответить
Просто нужно осушить все водоемы.
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11.05.2020 11:41 Ответить
 
 