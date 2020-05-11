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Новини
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Від початку травня на водоймах України загинула 21 людина, - ДСНС

Від початку травня на водоймах України загинула 21 людина, - ДСНС

З початку травня на водних об'єктах України вже загинула 21 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, 8 травня у Чернігові, в озері поблизу вул. Варзара, на очах у свідків потонув 17-річний юнак. Тіло хлопця, що перебувало на дні водойми на відстані близько 5 метрів від берега, дістали працівники Чернігівської міської рятувально-водолазної служби за допомогою спецзасобів.

Цього ж дня у Вінниці, під час підводної риболовлі в гідрокостюмі на озері Ґуральня, зник чоловік 1999 року народження, - мешканець с. Лаврівка Вінницького району. Працівниками Рятувально-водолазної служби Вінницької міської ради було обстежено ймовірне місце зникнення, однак чоловіка не знайдено. 9 травня пошуки продовжувалися.

Вдалося уникнути загибелі одразу двох чоловіків 19 та 20 років на Черкащині 8 травня. О 6:50 до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС в області надійшло звернення про допомогу. Молодий чоловік повідомив, що попри застереження про негоду, він разом із товаришем вийшли на човні на риболовлю. Однак, потрапивши у шторм, вони не змогли самостійно повернутися до берега. Рятуючись від великих хвиль, хлопці висадилися на молі коло маяка, за 300 метрів від берега. Для порятунку рибалок на місце події було спрямоване відділення водолазних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління. Вже за годину після прибуття горе-рибалок було евакуйовано на берег.

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"Тож, зважаючи на кількість надзвичайних подій біля водойм, рятувальники застерігають: на час карантинних обмежень варто утриматися від прогулянок та риболовлі на плавзасобах! Уважно слідкуйте за штормовими попередженнями та не дозволяйте дітям відвідувати річки, озера та навіть найменші ставки", - сказано в повідомленні.

Автор: 

смерть (6789) ДСНС (5193) вода (1187)


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Топ коментарі
+5
Закрити всі водойоми! Треба берегти людей.
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11.05.2020 10:03 Відповісти
+4
Записати всіх у жертви коронавіруса і підсилити карантин на водах! Задля психологічного ефекту...
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11.05.2020 10:03 Відповісти
+3
Терміново заборонити водойми! Кожному порушнику штраф - 100500 грн!
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11.05.2020 10:04 Відповісти
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грустно.
у меня тоже такая ситуация была.
в Шацке мы заплыли на лодке в дальнюю затоку. там щука и окунь.
начался шквал. мы гребли как бешенные. спаслись. и набухались по этому поводу.
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11.05.2020 10:02 Відповісти
Записати всіх у жертви коронавіруса і підсилити карантин на водах! Задля психологічного ефекту...
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11.05.2020 10:03 Відповісти
Закрити всі водойоми! Треба берегти людей.
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11.05.2020 10:03 Відповісти
П'яні лізуть у воду. А там на них мавки очікують...
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11.05.2020 10:04 Відповісти
А Ви не знаєте як там з рівнем води на озерах?
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11.05.2020 10:06 Відповісти
На Світязі ?
Ще в тому році було мало води.
Зараз певно ще гірше.
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11.05.2020 10:10 Відповісти
Зрозуміло😔
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11.05.2020 10:12 Відповісти
Терміново заборонити водойми! Кожному порушнику штраф - 100500 грн!
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11.05.2020 10:04 Відповісти
прям с клавиатуры сорвал))) это пять!)
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11.05.2020 10:05 Відповісти
Кажуть, що там озера обміліли😔
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11.05.2020 10:05 Відповісти
Аааа, кровавая бийня! Кому же выгодна? Наверное Порошенко наживается!
Надо просто перестать купаться!
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11.05.2020 10:08 Відповісти
присвоить всем звание - ПОЧЕТНЫЙ ПОДВОДНИК....
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11.05.2020 10:12 Відповісти
На всех водоемах срочно КАРАНТИН...погибших много.закрываем продажу трусов и плавок по всей стране
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11.05.2020 11:40 Відповісти
Просто нужно осушить все водоемы.
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11.05.2020 11:41 Відповісти
 
 