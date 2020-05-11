Від початку травня на водоймах України загинула 21 людина, - ДСНС

З початку травня на водних об'єктах України вже загинула 21 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, 8 травня у Чернігові, в озері поблизу вул. Варзара, на очах у свідків потонув 17-річний юнак. Тіло хлопця, що перебувало на дні водойми на відстані близько 5 метрів від берега, дістали працівники Чернігівської міської рятувально-водолазної служби за допомогою спецзасобів.

Цього ж дня у Вінниці, під час підводної риболовлі в гідрокостюмі на озері Ґуральня, зник чоловік 1999 року народження, - мешканець с. Лаврівка Вінницького району. Працівниками Рятувально-водолазної служби Вінницької міської ради було обстежено ймовірне місце зникнення, однак чоловіка не знайдено. 9 травня пошуки продовжувалися.

Вдалося уникнути загибелі одразу двох чоловіків 19 та 20 років на Черкащині 8 травня. О 6:50 до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС в області надійшло звернення про допомогу. Молодий чоловік повідомив, що попри застереження про негоду, він разом із товаришем вийшли на човні на риболовлю. Однак, потрапивши у шторм, вони не змогли самостійно повернутися до берега. Рятуючись від великих хвиль, хлопці висадилися на молі коло маяка, за 300 метрів від берега. Для порятунку рибалок на місце події було спрямоване відділення водолазних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління. Вже за годину після прибуття горе-рибалок було евакуйовано на берег.

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"Тож, зважаючи на кількість надзвичайних подій біля водойм, рятувальники застерігають: на час карантинних обмежень варто утриматися від прогулянок та риболовлі на плавзасобах! Уважно слідкуйте за штормовими попередженнями та не дозволяйте дітям відвідувати річки, озера та навіть найменші ставки", - сказано в повідомленні.