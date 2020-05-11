На Дніпропетровщині сталася пожежа у дев'ятиповерхівці, загинула жінка

У місті Жовті Води Дніпропетровської області сталася пожежа в квартирі на 6-му поверсі дев'ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку. В результаті пожежі загинула одна жінка.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"10 травня о 04:53 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Заводській міста Жовті Води, горить квартира на 6-му поверсі дев’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку", - йдеться в повідомленні.

На місці рятувальники встановили, що вхідні двері до помешкання не зачинені, а пожежа виникла всередині житлової кімнати двокімнатної квартири на 6-му поверсі. Пожежу локалізовано о 05:04 та ліквідовано о 05:28. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 7 кв.м.

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"Під час гасіння пожежі вогнеборцями виявлено тіло господарки 1949 року народження, без ознак життя", - зазначили в ДСНС.