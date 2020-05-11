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На Днепропетровщине произошел пожар в девятиэтажке, погибла женщина

На Днепропетровщине произошел пожар в девятиэтажке, погибла женщина

В городе Желтые Воды Днепропетровской области произошел пожар в квартире на 6-м этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома. В результате пожара погибла одна женщина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"10 мая в 04:53 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Заводской города Желтые Воды горит квартира на 6-м этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома", - говорится в сообщении.

На месте спасатели установили, что входная дверь в дом не закрыта, а пожар возник внутри жилой комнаты двухкомнатной квартиры на 6-м этаже. Пожар локализован в 05:04 и ликвидирован в 05:28. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 7 кв.м.

"Во время тушения пожара огнеборцами обнаружено тело хозяйки, 1949 года рождения, без признаков жизни", - отметили в ГСЧС.

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Автор: 

пожар (5984) ГСЧС (5052) Днепропетровская область (4173)


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Прсто нужно перестать продавать спички.
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11.05.2020 09:41 Ответить
 
 