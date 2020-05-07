Первый случай коронавируса выявлен в Днепропетровской ОГА
У одного из работников Днепропетровской облгосадминистрации была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава области Александр Бондаренко, передает пресс-служба Днепропетровской ОГА.
Как он сообщил, результатов ПЦР-теста ожидают еще более 50 сотрудников, которые контактировали с больным, а максимальное количество сотрудников облгосадминистрации переведено в удаленный режим работы.
В частности, Бондаренко сам сделал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.
В пресс-службе добавили, что в области сейчас 624 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.
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Сегодня, 7 мая, в Днепре бывший народный депутат, а ныне активный общественно-политический деятель Андрей Денисенко поделился новостью, в https://www.facebook.com/andriy.denysenko.75?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBP9qnSfu8v4NsjPa8hY-F0t1KvcWqo5zox0D5K7u1FNAiStONrVNzFDO7_hyHS5XojWtWZzRTQnhTd&hc_ref=ARSH9VNUlBKWDB6wzMASPPNl1nnbbxHpb9yQQlKexWxyXTX_4VVmRMuladhzinsS704&fref=nf социальной сети Facebook он отметил, что 21 человек из руководства и чиновников Днепропетровской областной государственной администрации и областного совета заболели коронавирусом. В частности, экс-нардеп подчеркнул, что среди них и глава облсовета Святослав Олейник.
"Эту информацию мне только сообщил компетентный источник из правоохранительных органов и подтвердил другой, из органов государственной власти, отметив, что наверху принято решение о ее нераспространении, якобы с целью предотвратить панику среди населения области, - написал Андрей Денисенко. - Учитывая исключительное влияние Олейника на председателя ОГА Бондаренко, фактически речь идет о том, что область на три недели остается в самое тяжелое время без руководства!"