Первый случай коронавируса выявлен в Днепропетровской ОГА

У одного из работников Днепропетровской облгосадминистрации была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава области Александр Бондаренко, передает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Как он сообщил, результатов ПЦР-теста ожидают еще более 50 сотрудников, которые контактировали с больным, а максимальное количество сотрудников облгосадминистрации переведено в удаленный режим работы.

В частности, Бондаренко сам сделал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

В пресс-службе добавили, что в области сейчас 624 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

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