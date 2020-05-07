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Перший випадок коронавірусу виявлено в Дніпропетровській ОДА
В одного з працівників Дніпропетровської облдержадміністрації була лабораторно підтверджена коронавірусна інфекція.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава області Олександр Бондаренко, передає пресслужба Дніпропетровської ОДА.
Як він повідомив, результатів ПЛР-тесту очікують ще понад 50 співробітників, які контактували з хворим, а максимальну кількість співробітників облдержадміністрації переведено у віддалений режим роботи.
Зокрема, Бондаренко сам зробив тест на коронавірус, який показав негативний результат.
У пресслужбі додали, що в області зараз 624 лабораторно підтверджені випадки COVID-19.
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Сегодня, 7 мая, в Днепре бывший народный депутат, а ныне активный общественно-политический деятель Андрей Денисенко поделился новостью, в https://www.facebook.com/andriy.denysenko.75?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBP9qnSfu8v4NsjPa8hY-F0t1KvcWqo5zox0D5K7u1FNAiStONrVNzFDO7_hyHS5XojWtWZzRTQnhTd&hc_ref=ARSH9VNUlBKWDB6wzMASPPNl1nnbbxHpb9yQQlKexWxyXTX_4VVmRMuladhzinsS704&fref=nf социальной сети Facebook он отметил, что 21 человек из руководства и чиновников Днепропетровской областной государственной администрации и областного совета заболели коронавирусом. В частности, экс-нардеп подчеркнул, что среди них и глава облсовета Святослав Олейник.
"Эту информацию мне только сообщил компетентный источник из правоохранительных органов и подтвердил другой, из органов государственной власти, отметив, что наверху принято решение о ее нераспространении, якобы с целью предотвратить панику среди населения области, - написал Андрей Денисенко. - Учитывая исключительное влияние Олейника на председателя ОГА Бондаренко, фактически речь идет о том, что область на три недели остается в самое тяжелое время без руководства!"