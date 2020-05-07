УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4817 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
16 410 74

63-річна жінка заразила коронавірусом 35 осіб у Дніпрі

63-річна жінка заразила коронавірусом 35 осіб у Дніпрі

У Дніпрі від 63-річної жінки коронавірусом заразилися 35 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода", про це повідомила 7 травня директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Надія Сальник.

За її словами, інфекцію діагностували протягом доби 5 травня.

Інфікована жінка вже чотири дні перебуває в 21-й інфекційній лікарні, її стан важкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 90 нових випадків COVID-19 виявили на Дніпропетровщині. Це найбільший приріст за добу з початку епідемії, - облрада

Всі 35 інфікованих людей також під наглядом медиків.

Нагадаємо, за добу 5 травня на Дніпропетровщині встановлено антирекорд з виявлення хворих коронавірусною інфекцією - 90 осіб, в попередні дні було 17-18 на добу. За минулу добу, 6 травня, нових випадків хвороби зафіксовано 56.

Автор: 

Дніпро (3317) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Дніпропетровська область (3928)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
це не тому, що зюзіки розпродали засоби захисту, ні?
показати весь коментар
07.05.2020 15:00 Відповісти
+8
Какой кретин писал заметку? Вообще ничего непонятно.. Какая-то женщина... обнаружили вирус 5-го числа.. Уже успела заразить 35 человек... Переспала одновременно со всеми? А когда этим 35 успели сделать анализ и подтвердить заражения? Короче фигня какая-то.. вот что бывает если бухать на рабочем месте...
показати весь коментар
07.05.2020 15:06 Відповісти
+8
Эти бабки вообще многие контуженые наглухо. Приехали проведывать свекровь в онкодиспансер, все *** больные ходят тупо без масок на улице. Начала говорить свекрови, « почему без маски?", а она мне « с моим диагнозом мне все равно», вот такие ушлепнутые и заражают, ибо ей похер что она кого то заразит. Честно, вот нет слов одни маты. Страна в большинстве своем сплошные имбецилы. Извините что грубо, но нет других слов.
показати весь коментар
07.05.2020 16:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А один Депутат заразил пол Страны.
показати весь коментар
07.05.2020 14:56 Відповісти
а один клоун-торчок заразил 73 % Украины- Руси
показати весь коментар
07.05.2020 21:10 Відповісти
Надёжных тестов вообще не существует.
Вон в Танзании - импортные тесты показали что вирусом болеют перепёлка, козёл, и плод папайя.
показати весь коментар
07.05.2020 15:00 Відповісти
Танзанийские ученые опровергли всю мировую науку. Ну, или нарушили правила гигиены.
показати весь коментар
07.05.2020 15:04 Відповісти
Свежие африканские новости.

"В Танзании произошло весьма спорное увольнение на высшем уровне. Глава национальной лаборатории здравоохранения страны, отвечающий за тестирование на коронавирус, был отстранен на следующий день после того, как президент Джон Магуфули усомнился в точности тестов.

В воскресенье президент Магуфули, который регулярно ставит под сомнение серьёзность вируса, потряс мир, когда он сказал, что животные, фрукты и автомобильное масло были в режиме секретности проверены в лаборатории.
Список объектов прошедших тестирование:
- плоды папайя,
- перепелка, и
- коза.
Все они, по его словам, оказались положительными для Covid-19.."
показати весь коментар
07.05.2020 15:09 Відповісти
"Магуфули поставил под сомнение достоверность лабораторного оборудования и технических специалистов, а также поставил под сомнение официальные данные о пандемии. Он призвал провести расследование того, что он подозревал в «грязной игре» в лаборатории. Откуда были импортированы комплекты, он не сказал. Директор лаборатории Ньямбура Мореми был уволен. Был сформирован комитет из 10 человек, чтобы исследовать деятельность лаборатории, включая процесс сбора и тестирования образцов. В настоящее время, то есть по состоянию на 5 мая в Танзании зарегистрировано около 480 случаев заболевания Covid-19, в том числе 16 смертей."

https://www.africanews.com/2020/05/06/tanzania-how-can-goat-papaya-pawpaw-test-positive-to-corona-morning-call//
показати весь коментар
07.05.2020 15:10 Відповісти
Фантом из Хайльбронна («Женщина без лица») - предполагаемая женщина, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B0 серийная убийца . Существование этой женщины предположили после того, как один и тот же образец https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A ДНК был найден на месте нескольких преступлений в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F Австрии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F Франции и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германии .
Всего данный образец ДНК фигурировал на месте совершения 40 преступлений, в том числе шести убийств (одной из жертв стала женщина-полицейский из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD Хайльбронна ). Преступления были совершены в 1993-2009 годах.
Проведённый в Австрии анализ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%82%D0%94%D0%9D%D0%9A мтДНК показал, что «преступница» происходит скорее всего из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Восточной Европы или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России . В Германии тест ДНК не может использоваться как доказательство, а только для определения пола преступника.
Расследование проводилось спецгруппой «parking lot» хайльброннского полицейского департамента. В январе https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2009 года награду за информацию о возможном нахождении преступника увеличили до 300 тысяч евроhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%B7_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0#cite_note-News_von_Morgen-1 [1] .
Существование убийцы ставилось под сомнение и прежде, но в марте 2009 года дело приняло новый оборот. Следователи проверили последовательность ДНК, взятую у сгоревшего мужчины, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B беженца во Франции. Она оказалась аномальной, так как была женской. Впоследствии они пришли к выводу, что женщины не существует, а ошибочные результаты обусловлены использованием загрязненных ватных палочекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%B7_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0#cite_note-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%B7_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0#cite_note-3 [3] .
ДНК принадлежала упаковщице https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F баварской фабрики, где производились ватные палочки, уроженке Восточной Европы. После этого сообщения об убийце не поступалиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%B7_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0#cite_note-Yeoman-4 [4] .
Несмотря на то, что палочки были стерильными, они были непригодны для работы с ДНК.
показати весь коментар
07.05.2020 15:19 Відповісти
Обратите внимание: Танзания - это Африка. И тем не менее, там число жертв никак не сравнимо с Италией или Испанией.
Ой непросто с этой "пандемией".
показати весь коментар
07.05.2020 15:23 Відповісти
Все зависит от того, как тестировать. Если никого не тестировать, то показатель и заболевших и умерших будет 0%, а вот если протестировать только мертвых, то даже при 1 трупе с короновирусом показатель смертности будет равен 100%, а вот заразность будет почти нулевая (так как типа заразился всего один человек на всю страну)
показати весь коментар
07.05.2020 15:38 Відповісти
Это уже вообще вне темы.
показати весь коментар
07.05.2020 15:40 Відповісти
КНДР - вообще лучшие!
показати весь коментар
07.05.2020 18:15 Відповісти
Хотелось бы посмотреть, как они брали кровь для анализов у папайи
показати весь коментар
07.05.2020 15:18 Відповісти
Анализ крови вовсе необязателен; достаточно взять мазок из носа.
показати весь коментар
07.05.2020 15:21 Відповісти
Или с обчиханной или взятой зараженной рукой папайи.
показати весь коментар
07.05.2020 15:28 Відповісти
Ну, мы можем долго фантазировать. Факт: с этой "пандемий" начинает разбираться Сенат Конгресса США. Будет очень много интересного.
показати весь коментар
07.05.2020 15:30 Відповісти
Для лабораторного исследования - да, достаточно (делается посев и все такое...), а вот для теста, который предназначен для анализа крови - НЕТ!
показати весь коментар
07.05.2020 15:34 Відповісти
Так я же дал перевод: там речь идёт о лабораторных исследованиях.
показати весь коментар
07.05.2020 15:36 Відповісти
Ну, вирусологи Танзании, это конечно известные на весь мир вирусологи.....
показати весь коментар
07.05.2020 15:40 Відповісти
Вот и Президент тоже недоволен !
показати весь коментар
07.05.2020 15:40 Відповісти
ну там все что угодно может быть. как минимум тестировать мог уже больной ковидом негр левой ногой в нестерильных условиях, если все "по-честному", а не обычные отписки. или смешивали разные анализы, потом их тестировали чтобы пару раз реагенты не использовать (правда хз чи так можно с вирусом)
показати весь коментар
07.05.2020 16:29 Відповісти
И тебя вылечат
показати весь коментар
07.05.2020 15:09 Відповісти
Эти бабки вообще многие контуженые наглухо. Приехали проведывать свекровь в онкодиспансер, все *** больные ходят тупо без масок на улице. Начала говорить свекрови, « почему без маски?", а она мне « с моим диагнозом мне все равно», вот такие ушлепнутые и заражают, ибо ей похер что она кого то заразит. Честно, вот нет слов одни маты. Страна в большинстве своем сплошные имбецилы. Извините что грубо, но нет других слов.
показати весь коментар
07.05.2020 16:14 Відповісти
Чернобыль начал действовать?
показати весь коментар
07.05.2020 18:16 Відповісти
це не тому, що зюзіки розпродали засоби захисту, ні?
показати весь коментар
07.05.2020 15:00 Відповісти
Как?
показати весь коментар
07.05.2020 15:00 Відповісти
Ну, понятно, что не половым путем. Воздушно-капельно.
показати весь коментар
07.05.2020 15:05 Відповісти
не факт!
бувають такі старушки-веселушки, шо ого-го!
показати весь коментар
07.05.2020 15:08 Відповісти
І мачо з лікарів патологоанатомів🤫
показати весь коментар
07.05.2020 15:10 Відповісти
Вообще-то сейчас уже может быть такое перекрестное "опыление", что вкупе с нашей системой тестирования утверждение, будто кого-то заразил именно этот человек, должно вызывать минимум сомнение...
показати весь коментар
07.05.2020 15:05 Відповісти
Когда закончится карантин нужно медиков перевести в ментов - они быстро всех находят.
показати весь коментар
07.05.2020 15:06 Відповісти
Какой кретин писал заметку? Вообще ничего непонятно.. Какая-то женщина... обнаружили вирус 5-го числа.. Уже успела заразить 35 человек... Переспала одновременно со всеми? А когда этим 35 успели сделать анализ и подтвердить заражения? Короче фигня какая-то.. вот что бывает если бухать на рабочем месте...
показати весь коментар
07.05.2020 15:06 Відповісти
Не тупі! прийшла хвора в церкву
показати весь коментар
07.05.2020 15:14 Відповісти
Не тупіть! Як довели, що конкретно вона заразила 35 чоловік? Це неможливо довести в принципі.
показати весь коментар
07.05.2020 15:27 Відповісти
Подібна ситуація. В Кореї знайшли 0 паціента,жінку, яки приїхала з Китаю і заразила 3 500.
Ви:Ой боже, як це може, такого бути не може, а докажіть...Ладно.Ну в Кореї це можна зробити, а українці -тупі...
Я правильно змоделювала нашу наступну бесіду?
показати весь коментар
07.05.2020 15:45 Відповісти
Ніхто у нас ніякого подібного відслідковування не робив і не робить. На це потрібні ресурси і бажання, а немає ні одного, ні іншого. Робиться лише опитування контактів в кращому випадку. Враховуючи, що інкубаційний період до трьох тижнів, і всі ці 35 людей за три тижні зустрічалися з масою інших людей, крім цієї жінки, то неможливо довести, що це саме вона всіх цих 35 людей заразила.

Тому мова може лише про імовірність. А в статті подано як доведений факт.
показати весь коментар
07.05.2020 16:25 Відповісти
Уявіть, що є паства церкви, яка вся ходить на церковні служби. В уій пастві захворіла на ковід одна прихожанка, а на 5-6 добу проявилися симптоми у 35 прихожан цієї ж пастви. Інкубаційний період ковід-19 становить 5-6 діб. Як же всановити хто їх заразив? Надскладне питання! Треба, мабуть у Пентагона попросити вирішити його на їх суперкомп"ютері...
показати весь коментар
07.05.2020 22:35 Відповісти
Інкубаційний період до 2 тижнів:

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200402-sitrep-73-covid-19.pdf?sfvrsn=5ae25bc7_4

І всі ці 2 тижні всі ці 35 чоловік ні з ким не контактували, крім цієї жінки?
показати весь коментар
08.05.2020 08:19 Відповісти
As is common with infections, there is a delay between the moment a person is first infected and the time he or she develops symptoms. This is called the https://en.wikipedia.org/wiki/Incubation_period incubation period . The incubation period for COVID‑19 is typically five to six days but may range from two to 14 days,https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019#cite_note-49 [47] https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019#cite_note-50 [48] although 97.5% of people who develop symptoms will do so within 11.5 days of infection.https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019#cite_note-51 [49]

https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019

Контактували. Але, скоріш за все, серед них не було вірусоносіїв.
показати весь коментар
08.05.2020 10:12 Відповісти
"Але, скоріш за все, серед них не було вірусоносіїв."

Я так само можу сказати:
Скоріше за все, вона заразила цих 35 людей, а може, й ні.
показати весь коментар
08.05.2020 12:01 Відповісти
Ну, нам повідомили висновок, який зробили фахівці. Ми можемо ретроспективно зробити припущення, що могло до нього призвести. Моє припущення про вихідні дані є логічним для такого висновку, а Ваше - ні. На підставі яких міркувань Ви його зробили?
показати весь коментар
08.05.2020 12:14 Відповісти
Звичайно, для кожної людини її власні припущення - логічніші, а чужі - не завжди. Очікувано, хоча і без підстав, особливо смішно про "фахівців".
І, знову ж, говорите про "припущення", хоча в статті було ствердження, а не припущення.
показати весь коментар
08.05.2020 13:01 Відповісти
Щоб сміятися з фахівців, треба бути кращим фахівцем в тій же галузі.
ПС. Я какзав про моє припущення, на основі викладених в статті матеріалів.
показати весь коментар
08.05.2020 13:23 Відповісти
А це з Вашого посилання
Pre-symptomatic transmission The incubation period for COVID-19, which is the time between exposure to the virus (becoming infected) and symptom onset, is on average 5-6 days, however can be up to 14 days. During this period, also known as the "presymptomatic" period, some infected persons can be contagious. Therefore, transmission from a pre-symptomatic case can occur before symptom onset.
показати весь коментар
08.05.2020 10:13 Відповісти
Ви стверждували, що інкубайний період 5-6 днів, а я дав посилання, де говориться, що 5-6 днів - це в середньому. Як Ви можете знати, що у всіх цих 35 людей інкубаційний період був не більше середнього?
Якщо в них ознаки виявили через 5-6 днів після виявлення ознак у цієї жінки, то вони насправді могли заразитися і до її зараження, якщо в неї інкубаційний період був 2 днів, а в них - більше 8.
показати весь коментар
08.05.2020 11:58 Відповісти
частота тривалості інкубаційного періоду розподіляється по Гауссу. Пік 5,5 діб. Тому левова частина випадкв буде за 5-6 ддоби, значно менша - за 4-ту та 7-му і зовсім мала, або не буде взагалі за 3-тю та 8-му. Тривалість в 14 діб - то, скорше, вельми рідкісне виключення.
показати весь коментар
08.05.2020 12:09 Відповісти
Все правильно. Не хочу більше сперечатися. Моє зауваження до статті було лише щодо безапеляційного ствердження, що конкретна жінка заразила конкретних 35 людей, хоча, якщо розібратися, мова може йти лише про припущення - навіть вірогідне припущення, до речі.
показати весь коментар
08.05.2020 13:05 Відповісти
И у кого из них насморк. Заразил и заболел две большие разницы. Нет только брехня и неготив от влады как и програма уряду которую не приняли даже слуги.
показати весь коментар
07.05.2020 15:06 Відповісти
Зрозуміло чому нема деяких з ніком Днєпр!
показати весь коментар
07.05.2020 15:07 Відповісти
Та ну на. Такое очень не смешно. Ну его к черту, дрянь эту!
показати весь коментар
07.05.2020 16:19 Відповісти
Ну и как они это определили, время заражения узнать нельзя, может это один из этих 35 заразил женщину.
показати весь коментар
07.05.2020 15:09 Відповісти
сходили в церкву на Великдень
показати весь коментар
07.05.2020 15:15 Відповісти
Як довели, що конкретно вона заразила 35 чоловік? Це неможливо довести в принципі.
показати весь коментар
07.05.2020 15:26 Відповісти
Кашлялв давно, в больницу обратилась позже, когда припекло. Опросили с кем контактировала за период "простуды", проверили и опа-на! Поскольку недомогание у остальных появилось позже, то и подозреваемая готова.
показати весь коментар
07.05.2020 15:45 Відповісти
"Підозрювана". Але ніхто ніколи не доведе на 100%, що це була саме вона.
показати весь коментар
07.05.2020 16:18 Відповісти
А кто сказал что нужна презумпция невиновности? Лечить то всё равно придется всех с кем она общалась.
показати весь коментар
07.05.2020 16:45 Відповісти
Это треп без доказательств. У тебя фото этой бабки на Пасху в храме есть?
показати весь коментар
07.05.2020 15:48 Відповісти
медики проводять опитування, і виявляють контакти. Ви не знали?
показати весь коментар
07.05.2020 15:54 Відповісти
Та ви шо, прямо так и сказала ? Поп накашлял? Кстати, если бы это было правдой, то пропечатали бы жирным шрифтом, и вынесли в заголовок.. И поделом попам, за то,шо в прошлом году паству сподвигли за бубочку голосовать. Теперь всех собак короновирусных на них вешают.
показати весь коментар
07.05.2020 16:00 Відповісти
хвора бабка прийшла в церкву і заразила 35 чол.
показати весь коментар
07.05.2020 16:09 Відповісти
Она сперва своих близких родственников заразила. А в публикации про церкву нет упоминаний. Может, у вас весеннее обострение с галюцинациями ?
показати весь коментар
07.05.2020 18:22 Відповісти
тут цікавіше інше: якщо одна людина заражає 35 інших, то чому в нас кожен день кількість захворювань зростає на майже однакову цифру?
то через діджиталізацію, чи, може, ваша статистика - повна хрінь?
показати весь коментар
07.05.2020 15:11 Відповісти
Кількість заражених від одної людини можлива різна. Від нуль, до майже 1200 підтверджених.
показати весь коментар
07.05.2020 15:28 Відповісти
Я теж маю підозру що статистика показує тільки кількість тестів на які спроможні лабораторії, а якщо б їхня потужність була більша то й результати були би іншими.
показати весь коментар
07.05.2020 17:08 Відповісти
35 человек заразили 63-летнюю женщину из Днепра covid-19.
показати весь коментар
07.05.2020 15:12 Відповісти
Групповуха какая - то короновирусная.
показати весь коментар
07.05.2020 16:01 Відповісти
Изучай раздел математики для средних классов под названием "прогрессии". Арифметическая и - гораздо плохо - геометрическая. Читай мало-мало, да?
показати весь коментар
07.05.2020 16:21 Відповісти
_И если шо, если я промазал и ты не упоротый антивирусный, конспирологический тролль, то извини, да?
показати весь коментар
07.05.2020 16:22 Відповісти
А какая разница, как говорил наш президент.
показати весь коментар
07.05.2020 18:23 Відповісти
Що то за курва? Ніби стара, а має такий попит.
показати весь коментар
07.05.2020 17:10 Відповісти
Одним кашлем увалила сразу 35-чел , жесть выхлоп !
показати весь коментар
07.05.2020 16:51 Відповісти
І тим не меньш в Дніпрі нема нікого в стаціонарі з діагнозом "коронвірус"
показати весь коментар
07.05.2020 19:58 Відповісти
А почему не уточнили её род занятий ?
Палёной водки накатать - и бабка ягодка опять.
показати весь коментар
07.05.2020 20:17 Відповісти
 
 