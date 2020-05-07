16 410 74
63-річна жінка заразила коронавірусом 35 осіб у Дніпрі
У Дніпрі від 63-річної жінки коронавірусом заразилися 35 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода", про це повідомила 7 травня директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Надія Сальник.
За її словами, інфекцію діагностували протягом доби 5 травня.
Інфікована жінка вже чотири дні перебуває в 21-й інфекційній лікарні, її стан важкий.
Всі 35 інфікованих людей також під наглядом медиків.
Нагадаємо, за добу 5 травня на Дніпропетровщині встановлено антирекорд з виявлення хворих коронавірусною інфекцією - 90 осіб, в попередні дні було 17-18 на добу. За минулу добу, 6 травня, нових випадків хвороби зафіксовано 56.
Топ коментарі
+10 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар07.05.2020 15:00 Відповісти Посилання
+8 Леопольд Пупкин #464452
показати весь коментар07.05.2020 15:06 Відповісти Посилання
+8 Tesoro Malu
показати весь коментар07.05.2020 16:14 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вон в Танзании - импортные тесты показали что вирусом болеют перепёлка, козёл, и плод папайя.
"В Танзании произошло весьма спорное увольнение на высшем уровне. Глава национальной лаборатории здравоохранения страны, отвечающий за тестирование на коронавирус, был отстранен на следующий день после того, как президент Джон Магуфули усомнился в точности тестов.
В воскресенье президент Магуфули, который регулярно ставит под сомнение серьёзность вируса, потряс мир, когда он сказал, что животные, фрукты и автомобильное масло были в режиме секретности проверены в лаборатории.
Список объектов прошедших тестирование:
- плоды папайя,
- перепелка, и
- коза.
Все они, по его словам, оказались положительными для Covid-19.."
https://www.africanews.com/2020/05/06/tanzania-how-can-goat-papaya-pawpaw-test-positive-to-corona-morning-call//
Всего данный образец ДНК фигурировал на месте совершения 40 преступлений, в том числе шести убийств (одной из жертв стала женщина-полицейский из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD Хайльбронна ). Преступления были совершены в 1993-2009 годах.
Проведённый в Австрии анализ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%82%D0%94%D0%9D%D0%9A мтДНК показал, что «преступница» происходит скорее всего из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Восточной Европы или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России . В Германии тест ДНК не может использоваться как доказательство, а только для определения пола преступника.
Расследование проводилось спецгруппой «parking lot» хайльброннского полицейского департамента. В январе https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2009 года награду за информацию о возможном нахождении преступника увеличили до 300 тысяч евроhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%B7_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0#cite_note-News_von_Morgen-1 [1] .
Существование убийцы ставилось под сомнение и прежде, но в марте 2009 года дело приняло новый оборот. Следователи проверили последовательность ДНК, взятую у сгоревшего мужчины, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B беженца во Франции. Она оказалась аномальной, так как была женской. Впоследствии они пришли к выводу, что женщины не существует, а ошибочные результаты обусловлены использованием загрязненных ватных палочекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%B7_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0#cite_note-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%B7_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0#cite_note-3 [3] .
ДНК принадлежала упаковщице https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F баварской фабрики, где производились ватные палочки, уроженке Восточной Европы. После этого сообщения об убийце не поступалиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%B7_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0#cite_note-Yeoman-4 [4] .
Несмотря на то, что палочки были стерильными, они были непригодны для работы с ДНК.
Ой непросто с этой "пандемией".
бувають такі старушки-веселушки, шо ого-го!
Ви:Ой боже, як це може, такого бути не може, а докажіть...Ладно.Ну в Кореї це можна зробити, а українці -тупі...
Я правильно змоделювала нашу наступну бесіду?
Тому мова може лише про імовірність. А в статті подано як доведений факт.
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200402-sitrep-73-covid-19.pdf?sfvrsn=5ae25bc7_4
І всі ці 2 тижні всі ці 35 чоловік ні з ким не контактували, крім цієї жінки?
https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019
Контактували. Але, скоріш за все, серед них не було вірусоносіїв.
Я так само можу сказати:
Скоріше за все, вона заразила цих 35 людей, а може, й ні.
І, знову ж, говорите про "припущення", хоча в статті було ствердження, а не припущення.
ПС. Я какзав про моє припущення, на основі викладених в статті матеріалів.
Pre-symptomatic transmission The incubation period for COVID-19, which is the time between exposure to the virus (becoming infected) and symptom onset, is on average 5-6 days, however can be up to 14 days. During this period, also known as the "presymptomatic" period, some infected persons can be contagious. Therefore, transmission from a pre-symptomatic case can occur before symptom onset.
Якщо в них ознаки виявили через 5-6 днів після виявлення ознак у цієї жінки, то вони насправді могли заразитися і до її зараження, якщо в неї інкубаційний період був 2 днів, а в них - більше 8.
то через діджиталізацію, чи, може, ваша статистика - повна хрінь?
Палёной водки накатать - и бабка ягодка опять.