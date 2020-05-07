63-річна жінка заразила коронавірусом 35 осіб у Дніпрі

У Дніпрі від 63-річної жінки коронавірусом заразилися 35 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода", про це повідомила 7 травня директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Надія Сальник.

За її словами, інфекцію діагностували протягом доби 5 травня.

Інфікована жінка вже чотири дні перебуває в 21-й інфекційній лікарні, її стан важкий.

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Всі 35 інфікованих людей також під наглядом медиків.

Нагадаємо, за добу 5 травня на Дніпропетровщині встановлено антирекорд з виявлення хворих коронавірусною інфекцією - 90 осіб, в попередні дні було 17-18 на добу. За минулу добу, 6 травня, нових випадків хвороби зафіксовано 56.