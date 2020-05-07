РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8029 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
16 410 74

63-летняя женщина заразила коронавирусом 35 человек в Днепре

63-летняя женщина заразила коронавирусом 35 человек в Днепре

В Днепре от 63-летней женщины коронавирусом заразились 35 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом сообщила 7 мая директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи №1 Надежда Сальник.

По ее словам, инфекцию диагностировали в течение суток 5 мая.

Инфицированная женщина уже четыре дня находится в 21-й инфекционной больнице, ее состояние тяжелое.

Все 35 инфицированных людей также находятся под наблюдением медиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Днепропетровская ОГА блокирует выплаты медикам: из полученной субвенции в 309 млн грн по назначению направлен лишь 41 млн грн, - Корбан

Напомним, за сутки 5 мая на Днепропетровщине установлен антирекорд по выявлению больных коронавирусной инфекцией - 90 человек, в предыдущие дни было 17-18 в сутки. За прошедшие сутки, 6 мая, новых случаев болезни зафиксировано 56.

Днепр (4457) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Днепропетровская область (4146)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
це не тому, що зюзіки розпродали засоби захисту, ні?
показать весь комментарий
07.05.2020 15:00 Ответить
+8
Какой кретин писал заметку? Вообще ничего непонятно.. Какая-то женщина... обнаружили вирус 5-го числа.. Уже успела заразить 35 человек... Переспала одновременно со всеми? А когда этим 35 успели сделать анализ и подтвердить заражения? Короче фигня какая-то.. вот что бывает если бухать на рабочем месте...
показать весь комментарий
07.05.2020 15:06 Ответить
+8
Эти бабки вообще многие контуженые наглухо. Приехали проведывать свекровь в онкодиспансер, все *** больные ходят тупо без масок на улице. Начала говорить свекрови, « почему без маски?", а она мне « с моим диагнозом мне все равно», вот такие ушлепнутые и заражают, ибо ей похер что она кого то заразит. Честно, вот нет слов одни маты. Страна в большинстве своем сплошные имбецилы. Извините что грубо, но нет других слов.
показать весь комментарий
07.05.2020 16:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А один Депутат заразил пол Страны.
показать весь комментарий
07.05.2020 14:56 Ответить
а один клоун-торчок заразил 73 % Украины- Руси
показать весь комментарий
07.05.2020 21:10 Ответить
Надёжных тестов вообще не существует.
Вон в Танзании - импортные тесты показали что вирусом болеют перепёлка, козёл, и плод папайя.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:00 Ответить
Танзанийские ученые опровергли всю мировую науку. Ну, или нарушили правила гигиены.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:04 Ответить
Свежие африканские новости.

"В Танзании произошло весьма спорное увольнение на высшем уровне. Глава национальной лаборатории здравоохранения страны, отвечающий за тестирование на коронавирус, был отстранен на следующий день после того, как президент Джон Магуфули усомнился в точности тестов.

В воскресенье президент Магуфули, который регулярно ставит под сомнение серьёзность вируса, потряс мир, когда он сказал, что животные, фрукты и автомобильное масло были в режиме секретности проверены в лаборатории.
Список объектов прошедших тестирование:
- плоды папайя,
- перепелка, и
- коза.
Все они, по его словам, оказались положительными для Covid-19.."
показать весь комментарий
07.05.2020 15:09 Ответить
"Магуфули поставил под сомнение достоверность лабораторного оборудования и технических специалистов, а также поставил под сомнение официальные данные о пандемии. Он призвал провести расследование того, что он подозревал в «грязной игре» в лаборатории. Откуда были импортированы комплекты, он не сказал. Директор лаборатории Ньямбура Мореми был уволен. Был сформирован комитет из 10 человек, чтобы исследовать деятельность лаборатории, включая процесс сбора и тестирования образцов. В настоящее время, то есть по состоянию на 5 мая в Танзании зарегистрировано около 480 случаев заболевания Covid-19, в том числе 16 смертей."

https://www.africanews.com/2020/05/06/tanzania-how-can-goat-papaya-pawpaw-test-positive-to-corona-morning-call//
показать весь комментарий
07.05.2020 15:10 Ответить
Фантом из Хайльбронна («Женщина без лица») - предполагаемая женщина, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B0 серийная убийца . Существование этой женщины предположили после того, как один и тот же образец https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A ДНК был найден на месте нескольких преступлений в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F Австрии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F Франции и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германии .
Всего данный образец ДНК фигурировал на месте совершения 40 преступлений, в том числе шести убийств (одной из жертв стала женщина-полицейский из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD Хайльбронна ). Преступления были совершены в 1993-2009 годах.
Проведённый в Австрии анализ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%82%D0%94%D0%9D%D0%9A мтДНК показал, что «преступница» происходит скорее всего из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Восточной Европы или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России . В Германии тест ДНК не может использоваться как доказательство, а только для определения пола преступника.
Расследование проводилось спецгруппой «parking lot» хайльброннского полицейского департамента. В январе https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2009 года награду за информацию о возможном нахождении преступника увеличили до 300 тысяч евроhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%B7_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0#cite_note-News_von_Morgen-1 [1] .
Существование убийцы ставилось под сомнение и прежде, но в марте 2009 года дело приняло новый оборот. Следователи проверили последовательность ДНК, взятую у сгоревшего мужчины, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B беженца во Франции. Она оказалась аномальной, так как была женской. Впоследствии они пришли к выводу, что женщины не существует, а ошибочные результаты обусловлены использованием загрязненных ватных палочекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%B7_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0#cite_note-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%B7_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0#cite_note-3 [3] .
ДНК принадлежала упаковщице https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F баварской фабрики, где производились ватные палочки, уроженке Восточной Европы. После этого сообщения об убийце не поступалиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%B7_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0#cite_note-Yeoman-4 [4] .
Несмотря на то, что палочки были стерильными, они были непригодны для работы с ДНК.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:19 Ответить
Обратите внимание: Танзания - это Африка. И тем не менее, там число жертв никак не сравнимо с Италией или Испанией.
Ой непросто с этой "пандемией".
показать весь комментарий
07.05.2020 15:23 Ответить
Все зависит от того, как тестировать. Если никого не тестировать, то показатель и заболевших и умерших будет 0%, а вот если протестировать только мертвых, то даже при 1 трупе с короновирусом показатель смертности будет равен 100%, а вот заразность будет почти нулевая (так как типа заразился всего один человек на всю страну)
показать весь комментарий
07.05.2020 15:38 Ответить
Это уже вообще вне темы.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:40 Ответить
КНДР - вообще лучшие!
показать весь комментарий
07.05.2020 18:15 Ответить
Хотелось бы посмотреть, как они брали кровь для анализов у папайи
показать весь комментарий
07.05.2020 15:18 Ответить
Анализ крови вовсе необязателен; достаточно взять мазок из носа.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:21 Ответить
Или с обчиханной или взятой зараженной рукой папайи.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:28 Ответить
Ну, мы можем долго фантазировать. Факт: с этой "пандемий" начинает разбираться Сенат Конгресса США. Будет очень много интересного.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:30 Ответить
Для лабораторного исследования - да, достаточно (делается посев и все такое...), а вот для теста, который предназначен для анализа крови - НЕТ!
показать весь комментарий
07.05.2020 15:34 Ответить
Так я же дал перевод: там речь идёт о лабораторных исследованиях.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:36 Ответить
Ну, вирусологи Танзании, это конечно известные на весь мир вирусологи.....
показать весь комментарий
07.05.2020 15:40 Ответить
Вот и Президент тоже недоволен !
показать весь комментарий
07.05.2020 15:40 Ответить
ну там все что угодно может быть. как минимум тестировать мог уже больной ковидом негр левой ногой в нестерильных условиях, если все "по-честному", а не обычные отписки. или смешивали разные анализы, потом их тестировали чтобы пару раз реагенты не использовать (правда хз чи так можно с вирусом)
показать весь комментарий
07.05.2020 16:29 Ответить
И тебя вылечат
показать весь комментарий
07.05.2020 15:09 Ответить
Эти бабки вообще многие контуженые наглухо. Приехали проведывать свекровь в онкодиспансер, все *** больные ходят тупо без масок на улице. Начала говорить свекрови, « почему без маски?", а она мне « с моим диагнозом мне все равно», вот такие ушлепнутые и заражают, ибо ей похер что она кого то заразит. Честно, вот нет слов одни маты. Страна в большинстве своем сплошные имбецилы. Извините что грубо, но нет других слов.
показать весь комментарий
07.05.2020 16:14 Ответить
Чернобыль начал действовать?
показать весь комментарий
07.05.2020 18:16 Ответить
це не тому, що зюзіки розпродали засоби захисту, ні?
показать весь комментарий
07.05.2020 15:00 Ответить
Как?
показать весь комментарий
07.05.2020 15:00 Ответить
Ну, понятно, что не половым путем. Воздушно-капельно.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:05 Ответить
не факт!
бувають такі старушки-веселушки, шо ого-го!
показать весь комментарий
07.05.2020 15:08 Ответить
І мачо з лікарів патологоанатомів🤫
показать весь комментарий
07.05.2020 15:10 Ответить
Вообще-то сейчас уже может быть такое перекрестное "опыление", что вкупе с нашей системой тестирования утверждение, будто кого-то заразил именно этот человек, должно вызывать минимум сомнение...
показать весь комментарий
07.05.2020 15:05 Ответить
Когда закончится карантин нужно медиков перевести в ментов - они быстро всех находят.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:06 Ответить
Какой кретин писал заметку? Вообще ничего непонятно.. Какая-то женщина... обнаружили вирус 5-го числа.. Уже успела заразить 35 человек... Переспала одновременно со всеми? А когда этим 35 успели сделать анализ и подтвердить заражения? Короче фигня какая-то.. вот что бывает если бухать на рабочем месте...
показать весь комментарий
07.05.2020 15:06 Ответить
Не тупі! прийшла хвора в церкву
показать весь комментарий
07.05.2020 15:14 Ответить
Не тупіть! Як довели, що конкретно вона заразила 35 чоловік? Це неможливо довести в принципі.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:27 Ответить
Подібна ситуація. В Кореї знайшли 0 паціента,жінку, яки приїхала з Китаю і заразила 3 500.
Ви:Ой боже, як це може, такого бути не може, а докажіть...Ладно.Ну в Кореї це можна зробити, а українці -тупі...
Я правильно змоделювала нашу наступну бесіду?
показать весь комментарий
07.05.2020 15:45 Ответить
Ніхто у нас ніякого подібного відслідковування не робив і не робить. На це потрібні ресурси і бажання, а немає ні одного, ні іншого. Робиться лише опитування контактів в кращому випадку. Враховуючи, що інкубаційний період до трьох тижнів, і всі ці 35 людей за три тижні зустрічалися з масою інших людей, крім цієї жінки, то неможливо довести, що це саме вона всіх цих 35 людей заразила.

Тому мова може лише про імовірність. А в статті подано як доведений факт.
показать весь комментарий
07.05.2020 16:25 Ответить
Уявіть, що є паства церкви, яка вся ходить на церковні служби. В уій пастві захворіла на ковід одна прихожанка, а на 5-6 добу проявилися симптоми у 35 прихожан цієї ж пастви. Інкубаційний період ковід-19 становить 5-6 діб. Як же всановити хто їх заразив? Надскладне питання! Треба, мабуть у Пентагона попросити вирішити його на їх суперкомп"ютері...
показать весь комментарий
07.05.2020 22:35 Ответить
Інкубаційний період до 2 тижнів:

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200402-sitrep-73-covid-19.pdf?sfvrsn=5ae25bc7_4

І всі ці 2 тижні всі ці 35 чоловік ні з ким не контактували, крім цієї жінки?
показать весь комментарий
08.05.2020 08:19 Ответить
As is common with infections, there is a delay between the moment a person is first infected and the time he or she develops symptoms. This is called the https://en.wikipedia.org/wiki/Incubation_period incubation period . The incubation period for COVID‑19 is typically five to six days but may range from two to 14 days,https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019#cite_note-49 [47] https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019#cite_note-50 [48] although 97.5% of people who develop symptoms will do so within 11.5 days of infection.https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019#cite_note-51 [49]

https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019

Контактували. Але, скоріш за все, серед них не було вірусоносіїв.
показать весь комментарий
08.05.2020 10:12 Ответить
"Але, скоріш за все, серед них не було вірусоносіїв."

Я так само можу сказати:
Скоріше за все, вона заразила цих 35 людей, а може, й ні.
показать весь комментарий
08.05.2020 12:01 Ответить
Ну, нам повідомили висновок, який зробили фахівці. Ми можемо ретроспективно зробити припущення, що могло до нього призвести. Моє припущення про вихідні дані є логічним для такого висновку, а Ваше - ні. На підставі яких міркувань Ви його зробили?
показать весь комментарий
08.05.2020 12:14 Ответить
Звичайно, для кожної людини її власні припущення - логічніші, а чужі - не завжди. Очікувано, хоча і без підстав, особливо смішно про "фахівців".
І, знову ж, говорите про "припущення", хоча в статті було ствердження, а не припущення.
показать весь комментарий
08.05.2020 13:01 Ответить
Щоб сміятися з фахівців, треба бути кращим фахівцем в тій же галузі.
ПС. Я какзав про моє припущення, на основі викладених в статті матеріалів.
показать весь комментарий
08.05.2020 13:23 Ответить
А це з Вашого посилання
Pre-symptomatic transmission The incubation period for COVID-19, which is the time between exposure to the virus (becoming infected) and symptom onset, is on average 5-6 days, however can be up to 14 days. During this period, also known as the "presymptomatic" period, some infected persons can be contagious. Therefore, transmission from a pre-symptomatic case can occur before symptom onset.
показать весь комментарий
08.05.2020 10:13 Ответить
Ви стверждували, що інкубайний період 5-6 днів, а я дав посилання, де говориться, що 5-6 днів - це в середньому. Як Ви можете знати, що у всіх цих 35 людей інкубаційний період був не більше середнього?
Якщо в них ознаки виявили через 5-6 днів після виявлення ознак у цієї жінки, то вони насправді могли заразитися і до її зараження, якщо в неї інкубаційний період був 2 днів, а в них - більше 8.
показать весь комментарий
08.05.2020 11:58 Ответить
частота тривалості інкубаційного періоду розподіляється по Гауссу. Пік 5,5 діб. Тому левова частина випадкв буде за 5-6 ддоби, значно менша - за 4-ту та 7-му і зовсім мала, або не буде взагалі за 3-тю та 8-му. Тривалість в 14 діб - то, скорше, вельми рідкісне виключення.
показать весь комментарий
08.05.2020 12:09 Ответить
Все правильно. Не хочу більше сперечатися. Моє зауваження до статті було лише щодо безапеляційного ствердження, що конкретна жінка заразила конкретних 35 людей, хоча, якщо розібратися, мова може йти лише про припущення - навіть вірогідне припущення, до речі.
показать весь комментарий
08.05.2020 13:05 Ответить
И у кого из них насморк. Заразил и заболел две большие разницы. Нет только брехня и неготив от влады как и програма уряду которую не приняли даже слуги.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:06 Ответить
Зрозуміло чому нема деяких з ніком Днєпр!
показать весь комментарий
07.05.2020 15:07 Ответить
Та ну на. Такое очень не смешно. Ну его к черту, дрянь эту!
показать весь комментарий
07.05.2020 16:19 Ответить
Ну и как они это определили, время заражения узнать нельзя, может это один из этих 35 заразил женщину.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:09 Ответить
сходили в церкву на Великдень
показать весь комментарий
07.05.2020 15:15 Ответить
Як довели, що конкретно вона заразила 35 чоловік? Це неможливо довести в принципі.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:26 Ответить
Кашлялв давно, в больницу обратилась позже, когда припекло. Опросили с кем контактировала за период "простуды", проверили и опа-на! Поскольку недомогание у остальных появилось позже, то и подозреваемая готова.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:45 Ответить
"Підозрювана". Але ніхто ніколи не доведе на 100%, що це була саме вона.
показать весь комментарий
07.05.2020 16:18 Ответить
А кто сказал что нужна презумпция невиновности? Лечить то всё равно придется всех с кем она общалась.
показать весь комментарий
07.05.2020 16:45 Ответить
Это треп без доказательств. У тебя фото этой бабки на Пасху в храме есть?
показать весь комментарий
07.05.2020 15:48 Ответить
медики проводять опитування, і виявляють контакти. Ви не знали?
показать весь комментарий
07.05.2020 15:54 Ответить
Та ви шо, прямо так и сказала ? Поп накашлял? Кстати, если бы это было правдой, то пропечатали бы жирным шрифтом, и вынесли в заголовок.. И поделом попам, за то,шо в прошлом году паству сподвигли за бубочку голосовать. Теперь всех собак короновирусных на них вешают.
показать весь комментарий
07.05.2020 16:00 Ответить
хвора бабка прийшла в церкву і заразила 35 чол.
показать весь комментарий
07.05.2020 16:09 Ответить
Она сперва своих близких родственников заразила. А в публикации про церкву нет упоминаний. Может, у вас весеннее обострение с галюцинациями ?
показать весь комментарий
07.05.2020 18:22 Ответить
тут цікавіше інше: якщо одна людина заражає 35 інших, то чому в нас кожен день кількість захворювань зростає на майже однакову цифру?
то через діджиталізацію, чи, може, ваша статистика - повна хрінь?
показать весь комментарий
07.05.2020 15:11 Ответить
Кількість заражених від одної людини можлива різна. Від нуль, до майже 1200 підтверджених.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:28 Ответить
Я теж маю підозру що статистика показує тільки кількість тестів на які спроможні лабораторії, а якщо б їхня потужність була більша то й результати були би іншими.
показать весь комментарий
07.05.2020 17:08 Ответить
35 человек заразили 63-летнюю женщину из Днепра covid-19.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:12 Ответить
Групповуха какая - то короновирусная.
показать весь комментарий
07.05.2020 16:01 Ответить
Изучай раздел математики для средних классов под названием "прогрессии". Арифметическая и - гораздо плохо - геометрическая. Читай мало-мало, да?
показать весь комментарий
07.05.2020 16:21 Ответить
_И если шо, если я промазал и ты не упоротый антивирусный, конспирологический тролль, то извини, да?
показать весь комментарий
07.05.2020 16:22 Ответить
А какая разница, как говорил наш президент.
показать весь комментарий
07.05.2020 18:23 Ответить
Що то за курва? Ніби стара, а має такий попит.
показать весь комментарий
07.05.2020 17:10 Ответить
Одним кашлем увалила сразу 35-чел , жесть выхлоп !
показать весь комментарий
07.05.2020 16:51 Ответить
І тим не меньш в Дніпрі нема нікого в стаціонарі з діагнозом "коронвірус"
показать весь комментарий
07.05.2020 19:58 Ответить
А почему не уточнили её род занятий ?
Палёной водки накатать - и бабка ягодка опять.
показать весь комментарий
07.05.2020 20:17 Ответить
 
 