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63-летняя женщина заразила коронавирусом 35 человек в Днепре
В Днепре от 63-летней женщины коронавирусом заразились 35 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом сообщила 7 мая директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи №1 Надежда Сальник.
По ее словам, инфекцию диагностировали в течение суток 5 мая.
Инфицированная женщина уже четыре дня находится в 21-й инфекционной больнице, ее состояние тяжелое.
Все 35 инфицированных людей также находятся под наблюдением медиков.
Напомним, за сутки 5 мая на Днепропетровщине установлен антирекорд по выявлению больных коронавирусной инфекцией - 90 человек, в предыдущие дни было 17-18 в сутки. За прошедшие сутки, 6 мая, новых случаев болезни зафиксировано 56.
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+10 Гундяй Крестовоздвиженский
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+8 Леопольд Пупкин #464452
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+8 Tesoro Malu
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Вон в Танзании - импортные тесты показали что вирусом болеют перепёлка, козёл, и плод папайя.
"В Танзании произошло весьма спорное увольнение на высшем уровне. Глава национальной лаборатории здравоохранения страны, отвечающий за тестирование на коронавирус, был отстранен на следующий день после того, как президент Джон Магуфули усомнился в точности тестов.
В воскресенье президент Магуфули, который регулярно ставит под сомнение серьёзность вируса, потряс мир, когда он сказал, что животные, фрукты и автомобильное масло были в режиме секретности проверены в лаборатории.
Список объектов прошедших тестирование:
- плоды папайя,
- перепелка, и
- коза.
Все они, по его словам, оказались положительными для Covid-19.."
https://www.africanews.com/2020/05/06/tanzania-how-can-goat-papaya-pawpaw-test-positive-to-corona-morning-call//
Всего данный образец ДНК фигурировал на месте совершения 40 преступлений, в том числе шести убийств (одной из жертв стала женщина-полицейский из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD Хайльбронна ). Преступления были совершены в 1993-2009 годах.
Проведённый в Австрии анализ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%82%D0%94%D0%9D%D0%9A мтДНК показал, что «преступница» происходит скорее всего из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Восточной Европы или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России . В Германии тест ДНК не может использоваться как доказательство, а только для определения пола преступника.
Расследование проводилось спецгруппой «parking lot» хайльброннского полицейского департамента. В январе https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2009 года награду за информацию о возможном нахождении преступника увеличили до 300 тысяч евроhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%B7_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0#cite_note-News_von_Morgen-1 [1] .
Существование убийцы ставилось под сомнение и прежде, но в марте 2009 года дело приняло новый оборот. Следователи проверили последовательность ДНК, взятую у сгоревшего мужчины, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B беженца во Франции. Она оказалась аномальной, так как была женской. Впоследствии они пришли к выводу, что женщины не существует, а ошибочные результаты обусловлены использованием загрязненных ватных палочекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%B7_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0#cite_note-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%B7_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0#cite_note-3 [3] .
ДНК принадлежала упаковщице https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F баварской фабрики, где производились ватные палочки, уроженке Восточной Европы. После этого сообщения об убийце не поступалиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%B7_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0#cite_note-Yeoman-4 [4] .
Несмотря на то, что палочки были стерильными, они были непригодны для работы с ДНК.
Ой непросто с этой "пандемией".
бувають такі старушки-веселушки, шо ого-го!
Ви:Ой боже, як це може, такого бути не може, а докажіть...Ладно.Ну в Кореї це можна зробити, а українці -тупі...
Я правильно змоделювала нашу наступну бесіду?
Тому мова може лише про імовірність. А в статті подано як доведений факт.
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200402-sitrep-73-covid-19.pdf?sfvrsn=5ae25bc7_4
І всі ці 2 тижні всі ці 35 чоловік ні з ким не контактували, крім цієї жінки?
https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019
Контактували. Але, скоріш за все, серед них не було вірусоносіїв.
Я так само можу сказати:
Скоріше за все, вона заразила цих 35 людей, а може, й ні.
І, знову ж, говорите про "припущення", хоча в статті було ствердження, а не припущення.
ПС. Я какзав про моє припущення, на основі викладених в статті матеріалів.
Pre-symptomatic transmission The incubation period for COVID-19, which is the time between exposure to the virus (becoming infected) and symptom onset, is on average 5-6 days, however can be up to 14 days. During this period, also known as the "presymptomatic" period, some infected persons can be contagious. Therefore, transmission from a pre-symptomatic case can occur before symptom onset.
Якщо в них ознаки виявили через 5-6 днів після виявлення ознак у цієї жінки, то вони насправді могли заразитися і до її зараження, якщо в неї інкубаційний період був 2 днів, а в них - більше 8.
то через діджиталізацію, чи, може, ваша статистика - повна хрінь?
Палёной водки накатать - и бабка ягодка опять.