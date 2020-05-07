63-летняя женщина заразила коронавирусом 35 человек в Днепре

В Днепре от 63-летней женщины коронавирусом заразились 35 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом сообщила 7 мая директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи №1 Надежда Сальник.

По ее словам, инфекцию диагностировали в течение суток 5 мая.

Инфицированная женщина уже четыре дня находится в 21-й инфекционной больнице, ее состояние тяжелое.

Все 35 инфицированных людей также находятся под наблюдением медиков.

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Напомним, за сутки 5 мая на Днепропетровщине установлен антирекорд по выявлению больных коронавирусной инфекцией - 90 человек, в предыдущие дни было 17-18 в сутки. За прошедшие сутки, 6 мая, новых случаев болезни зафиксировано 56.