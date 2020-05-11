Утверждение о "дешевой" атомной генерации является мифом, - Буславец

И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец разъяснила, почему информация о том, что атомная энергетика является очень дешевой, не соответствует действительности.

Об этом она сказала в эфире программы "Реальная политика" с Евгением Киселевым, передают Українські новини.

И.о. министра напомнила, что действующий тариф на электроэнергию для населения был установлен еще в 2017 году и составляет 1.68 грн за кВт / ч (с НДС). При этом самой электрическую энергию в этом тарифе население платит лишь около 15 копеек, а все остальное - это плата за ее передачу, распределение и другие расходы. Поддерживать тариф для населения на таком низком уровне компании НАЭК "Энергоатом" обязала государство.

Но этот тариф не учитывает потребности НАЭК "Энергоатом" на обеспечение мер безопасности эксплуатации атомных блоков, операционные расходы, развитие. Если включить в тариф эти затраты компании - цена должна составлять 90 копеек за кВт / ч (без НДС).

"То есть я хочу сказать, что утверждение о "дешевой" атомной генерации является мифом", - подчеркнула Буславец.

Она добавила, что с целью обеспечения льготного тарифа для населения "Энергоатом" по специальным обязанностями реализует 85% своей электроэнергии. И только 15% он может продавать на рынке, чтобы компенсировать понесенные убытки. Но этих дополнительных средств не хватает и компания уже получила 5 млрд гривен долгов только за последние три месяца.