Утверждение о "дешевой" атомной генерации является мифом, - Буславец
И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец разъяснила, почему информация о том, что атомная энергетика является очень дешевой, не соответствует действительности.
Об этом она сказала в эфире программы "Реальная политика" с Евгением Киселевым, передают Українські новини.
И.о. министра напомнила, что действующий тариф на электроэнергию для населения был установлен еще в 2017 году и составляет 1.68 грн за кВт / ч (с НДС). При этом самой электрическую энергию в этом тарифе население платит лишь около 15 копеек, а все остальное - это плата за ее передачу, распределение и другие расходы. Поддерживать тариф для населения на таком низком уровне компании НАЭК "Энергоатом" обязала государство.
Но этот тариф не учитывает потребности НАЭК "Энергоатом" на обеспечение мер безопасности эксплуатации атомных блоков, операционные расходы, развитие. Если включить в тариф эти затраты компании - цена должна составлять 90 копеек за кВт / ч (без НДС).
"То есть я хочу сказать, что утверждение о "дешевой" атомной генерации является мифом", - подчеркнула Буславец.
Она добавила, что с целью обеспечения льготного тарифа для населения "Энергоатом" по специальным обязанностями реализует 85% своей электроэнергии. И только 15% он может продавать на рынке, чтобы компенсировать понесенные убытки. Но этих дополнительных средств не хватает и компания уже получила 5 млрд гривен долгов только за последние три месяца.
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вот і основанійє вводіть абонплату на опори і провода
она вдруг стала не самой дешёвой.
КУЙЙЁВО ХОЗЯЙСТВУЕТЕ, менеджеры недоделанные.
Свора ублюдков
Текущий тариф на электроэнергию, сгенерированную АЭС составляет 54,03 коп. за кВт*ч. /Сколько надо «НАЭК «Энергоатом» для счастья: Тариф ГП «НАЭК «Энергоатом» должен составлять 69,9 коп. за кВт*ч, чтобы покрывать основные расходы.
народ волен выбирать поставщика
причём АЭС построены за наш счёт
/рынок для нахлебников типа ,,,энера,,,
А тепловая самая дешовая да?
Тариф для населения 168 коп/ кВт. И кто же покрывает разницу?
https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_енергопостачальних_підприємств_України
завтра кИздить будет
и время окупаемости станций зелёной э/э в Украине
кто нибудь может написать
о кто то набивает мальдивские карманы на ровном месте -
передает инергию
по савецким сталбам-правадам
в 10 раз дороже обслуга, чем сама илектрика
разрывают сучье кусками енто недогасударство
все на кончизаспы и мерсы на крещатиках
Источник: https://censor.net/n3194735
олигархи полностью купили Зеленского, и тот теперь работает исключительно в интересах олигархов, а не народа...
Они завышают стоимость всех расходов по ней, включая непрямые и вообще косвенные, вплоть до вымышленных !!! И вуаля дешёвое- стало НЕДЕШЁВЫМ...! А ЕСЛИ ПОДНЯТЬ РУКОВОДСТВУ ЗАРПЛАТЫ - так цена вообще станет космической...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Макеевка , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецкая область , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 УССР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA СССР Образование https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Донецкий государственный технический университет Профессия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA энергетик
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9 государственный служащий