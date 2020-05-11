Твердження про "дешеву" атомну генерацію є міфом, - Буславець
В.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславец роз'яснила, чому інформація про те, що атомна енергетика є дуже дешевою, не відповідає дійсності.
Про це вона сказала в ефірі програми "Реальна політика" з Євгеном Кисельовим, передають Українські новини.
В.о. міністра нагадала, що чинний тариф на електроенергію для населення був встановлений ще в 2017 році і становить 1.68 грн за кВт/год (з ПДВ). При цьому за саму електричну енергію в цьому тарифі населення платить лише близько 15 копійок, а все решта – це плата за її передачу, розподіл та інші витрати. Підтримувати тариф для населення на такому низькому рівні компанію НАЕК "Енергоатом" зобов’язала держава.
Але цей тариф не враховує потреби НАЕК "Енергоатом" на забезпечення заходів безпеки експлуатації атомних блоків, операційні витрати, розвиток. Якщо включити до тарифу ці витрати компанії – ціна має становити 90 копійок за кВт/год (без ПДВ).
"Тобто я хочу сказати, що твердження про "дешеву" атомну генерацію є міфом", - наголосила Буславець.
Вона додала, що з метою забезпечення пільгового тарифу для населення "Енергоатом" за спеціальними обов'язками реалізує 85% своєї електроенергії. І лише 15% він може продавати на ринку, щоб компенсувати зазнані збитки. Але цих додаткових коштів не вистачає, і компанія вже отримала 5 млрд гривень боргів лише за останні три місяці.
Будь ласка, зачекайте...
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вот і основанійє вводіть абонплату на опори і провода
она вдруг стала не самой дешёвой.
КУЙЙЁВО ХОЗЯЙСТВУЕТЕ, менеджеры недоделанные.
Свора ублюдков
Текущий тариф на электроэнергию, сгенерированную АЭС составляет 54,03 коп. за кВт*ч. /Сколько надо «НАЭК «Энергоатом» для счастья: Тариф ГП «НАЭК «Энергоатом» должен составлять 69,9 коп. за кВт*ч, чтобы покрывать основные расходы.
народ волен выбирать поставщика
причём АЭС построены за наш счёт
/рынок для нахлебников типа ,,,энера,,,
А тепловая самая дешовая да?
Тариф для населения 168 коп/ кВт. И кто же покрывает разницу?
https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_енергопостачальних_підприємств_України
завтра кИздить будет
и время окупаемости станций зелёной э/э в Украине
кто нибудь может написать
о кто то набивает мальдивские карманы на ровном месте -
передает инергию
по савецким сталбам-правадам
в 10 раз дороже обслуга, чем сама илектрика
разрывают сучье кусками енто недогасударство
все на кончизаспы и мерсы на крещатиках
Источник: https://censor.net/n3194735
олигархи полностью купили Зеленского, и тот теперь работает исключительно в интересах олигархов, а не народа...
Они завышают стоимость всех расходов по ней, включая непрямые и вообще косвенные, вплоть до вымышленных !!! И вуаля дешёвое- стало НЕДЕШЁВЫМ...! А ЕСЛИ ПОДНЯТЬ РУКОВОДСТВУ ЗАРПЛАТЫ - так цена вообще станет космической...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Макеевка , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецкая область , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 УССР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA СССР Образование https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Донецкий государственный технический университет Профессия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA энергетик
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9 государственный служащий