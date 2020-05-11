Твердження про "дешеву" атомну генерацію є міфом, - Буславець

В.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславец роз'яснила, чому інформація про те, що атомна енергетика є дуже дешевою, не відповідає дійсності.

Про це вона сказала в ефірі програми "Реальна політика" з Євгеном Кисельовим, передають Українські новини.

В.о. міністра нагадала, що чинний тариф на електроенергію для населення був встановлений ще в 2017 році і становить 1.68 грн за кВт/год (з ПДВ). При цьому за саму електричну енергію в цьому тарифі населення платить лише близько 15 копійок, а все решта – це плата за її передачу, розподіл та інші витрати. Підтримувати тариф для населення на такому низькому рівні компанію НАЕК "Енергоатом" зобов’язала держава.

Але цей тариф не враховує потреби НАЕК "Енергоатом" на забезпечення заходів безпеки експлуатації атомних блоків, операційні витрати, розвиток. Якщо включити до тарифу ці витрати компанії – ціна має становити 90 копійок за кВт/год (без ПДВ).

"Тобто я хочу сказати, що твердження про "дешеву" атомну генерацію є міфом", - наголосила Буславець.

Вона додала, що з метою забезпечення пільгового тарифу для населення "Енергоатом" за спеціальними обов'язками реалізує 85% своєї електроенергії. І лише 15% він може продавати на ринку, щоб компенсувати зазнані збитки. Але цих додаткових коштів не вистачає, і компанія вже отримала 5 млрд гривень боргів лише за останні три місяці.