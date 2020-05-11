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Твердження про "дешеву" атомну генерацію є міфом, - Буславець

Твердження про

В.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславец роз'яснила, чому інформація про те, що атомна енергетика є дуже дешевою, не відповідає дійсності.

Про це вона сказала в ефірі програми "Реальна політика" з Євгеном Кисельовим, передають Українські новини.

В.о. міністра нагадала, що чинний тариф на електроенергію для населення був встановлений ще в 2017 році і становить 1.68 грн за кВт/год (з ПДВ). При цьому за саму електричну енергію в цьому тарифі населення платить лише близько 15 копійок, а все решта – це плата за її передачу, розподіл та інші витрати. Підтримувати тариф для населення на такому низькому рівні компанію НАЕК "Енергоатом" зобов’язала держава.

Але цей тариф не враховує потреби НАЕК "Енергоатом" на забезпечення заходів безпеки експлуатації атомних блоків, операційні витрати, розвиток. Якщо включити до тарифу ці витрати компанії – ціна має становити 90 копійок за кВт/год (без ПДВ).

"Тобто я хочу сказати, що твердження про "дешеву" атомну генерацію є міфом", - наголосила Буславець.

Вона додала, що з метою забезпечення пільгового тарифу для населення "Енергоатом" за спеціальними обов'язками реалізує 85% своєї електроенергії. І лише 15% він може продавати на ринку, щоб компенсувати зазнані збитки. Але цих додаткових коштів не вистачає, і компанія вже отримала 5 млрд гривень боргів лише за останні три місяці.

Автор: 

атомна енергетика (516) Буславець Ольга (146)


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Топ коментарі
+45
Ну, конешно, даунецкая лахудра сейчас расскажет, что надо восстанавливать шахты и переходить на тепловую энергетику.
Это дещево, сердито и благоприятно для экологии.
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11.05.2020 15:12 Відповісти
+40
Напомните, кто-нибудь, этой суке, как в свое время задарма была передана в "аренду" за гроши команде Ахметова система "Киевэнерго", и чем все закончилось? Расторгнутым договором и... порванными трубами, изношенным оборудованием и теплотрассами, огромными неплатежами за якобы потребленный газ. А ведь там тоже были "низкие тарифы".
Все, как всегда: расходы на строительство несет государство (бюджет, мы с вами), а доходы от эксплуатации и "передачу электроэнергии" частные компании.
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11.05.2020 15:14 Відповісти
+37
пошли отмазки "узеленских" на тему "нужно срочно повысить цену на комунальные тарифы и отменить пенсии - эра зубожиння закончилась")
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11.05.2020 15:09 Відповісти
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Ну, оно и понятно, что выявив в 2019 году, в Украине аж 73% населения не просто с ограниченными умственными способностями, а отставших в своём развитии, как минимум на 90% от сверстников, такие, как она, шмыгали, гончаруки ну и прочая прислуга уродов, могут говорит и такие вещи за атомную энергетику. И вы знаете, ЗеДятлы им поверят.
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11.05.2020 15:40 Відповісти
Петякантропы, так Ахметов же попутчик революции, если верить ссывочолому
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12.05.2020 03:07 Відповісти
Скажите, 73% - ный вы наш, вы у себя в шанишках петины какашки находите только раз в сутки или больше? И когда обнаруживаете их первый раз, утром в обед или вечером?
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12.05.2020 10:35 Відповісти
Как скромно "Другие расходы", долго ржал, чисто по-французски, в буквальном смысле
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11.05.2020 15:42 Відповісти
остальное - это плата за ее передачу, распределение и другие расходы
---------------
вот і основанійє вводіть абонплату на опори і провода
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11.05.2020 15:48 Відповісти
Спочатку Зємлянський ахметовський чесав, що атомна енергетика погана, тепер ця фіфочка бреше. А всі ці блудні тільки в ціні питання. Ахметку не дали стати повним монополістом в енергетиці, він і вбиває державного конкурента.
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11.05.2020 15:50 Відповісти
откуда эта шмара зегнидная ?
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11.05.2020 15:50 Відповісти
із фісти вилєзла. І сравнітєльно нєдавно
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11.05.2020 15:54 Відповісти
Ахметовская рошенка, вата.
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11.05.2020 16:52 Відповісти
Грета Тумберг одобряетТвердження про "дешеву" атомну генерацію є міфом, - Буславець - Цензор.НЕТ 3591
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11.05.2020 15:53 Відповісти
Грета Тунберг не врубилась: "Что-о? Не самая дешёвая, мать вашу ?"
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11.05.2020 15:55 Відповісти
каждой сєм'йє по вєлогєнєратору
Твердження про "дешеву" атомну генерацію є міфом, - Буславець - Цензор.НЕТ 6010 Твердження про "дешеву" атомну генерацію є міфом, - Буславець - Цензор.НЕТ 5449
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11.05.2020 16:03 Відповісти
оні укралі мойо дєцтво!!!
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11.05.2020 16:11 Відповісти
Во всём мире атомная энергия - самая дешёвая, а у Зеленского (по просьбе Ахметова)
она вдруг стала не самой дешёвой.
КУЙЙЁВО ХОЗЯЙСТВУЕТЕ, менеджеры недоделанные.

Свора ублюдков
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11.05.2020 15:54 Відповісти
Це міф - дешеве виробництво. Дорога утилізація і зберігання.
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11.05.2020 17:26 Відповісти
информация о том, что атомная энергетика является очень дешевой/во-первых, в Украине нет ничего очень дешевого.Во-вторых ,0, 7 грн АЭС и 2 грн ТЭС -есть разница/ средняя цена на продукцию тепловых генкомпаний в период c 1 по 10 марта (2019г.)- 2,02 грн за 1 кВт*ч.
Текущий тариф на электроэнергию, сгенерированную АЭС составляет 54,03 коп. за кВт*ч. /Сколько надо «НАЭК «Энергоатом» для счастья: Тариф ГП «НАЭК «Энергоатом» должен составлять 69,9 коп. за кВт*ч, чтобы покрывать основные расходы.
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11.05.2020 15:57 Відповісти
НАЕК Энергоатому должны 11 млд. гривен и чтобы выплачивать вовремя зарплату, кое как ремонты проводить НАЕК берет кредиты в банках, проценты за год составляют 2 млд. долларов. Это просто шавка ахметовская, ее задача мутить мозги населению.
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11.05.2020 16:01 Відповісти
Буславец, ну кто вам поверит на слово? Вам, уже столько раз опозирившихся и обосравшихся? Лучше про майнинг рассказывай, это также смешно.
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11.05.2020 16:06 Відповісти
если есть рынок
народ волен выбирать поставщика
причём АЭС построены за наш счёт
/рынок для нахлебников типа ,,,энера,,,
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11.05.2020 16:14 Відповісти
утверждение(СИО) случайно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславецо "дорогой" атомной енергетике есть"дешевой" ложью .которая не соответсвует действительности...
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11.05.2020 16:16 Відповісти
Спасаем виллу Ахметова во Франции.
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11.05.2020 16:29 Відповісти
ТП
А тепловая самая дешовая да?
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11.05.2020 16:53 Відповісти
тариф на зелену електроенергію з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року - 460,43 коп/кВт·год (без ПДВ)

Тариф для населения 168 коп/ кВт. И кто же покрывает разницу?
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11.05.2020 17:14 Відповісти
Ага, а теперь напрягемся и повспоминаем, кто месяца 3-4 назад устраивал истерики об импорте всего 3-7% э/э из России по конкурентным ценам. Некто Петро Порошенко и его ПЕСы не слазили с экранов, отстаивая интересы своего бизнес-партнера Ахметова, да как можно, из России, фу. Теперь произошло, что было понятно тогда. Из энергобаланса страны изымается э/э дешевых государственных АЭС, зато вся Украина будет оплачивать дорогую э/э его вонючих ТЭС, и опупительный десятикратный зеленый тариф. Особенно во время кризиса. Будет иметь мультипликативный эффект на все. В бедной Украине э/э дороже, чем в богатой Европе, и ессно, в Европу ее продают дешевле, чем своим в Украине
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11.05.2020 17:16 Відповісти
У пепы есть ещё и электростанции с зеленым тарифом
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12.05.2020 13:55 Відповісти
гы...гы...ахметкина тепловая значит дешевле...но все рано зеленые ублюдки хотят взвинтить тарифы
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11.05.2020 17:36 Відповісти
Герои Оруэла "отдыхают". А вот какая ситуация со стоимостью электроэнергии на самом деле."Металлургические заводы АрселорМиттал в Европе платят за электроэнергию в 2-3 раза дешевле, чем предприятие компании в Украине. Об этом сказано в заявлении https://file.liga.net/companies/arselormittal_krivoi_rog_krivorojstal АрселомМиттал Кривой Рог .Компания считает, что цена на электроэнергию в Украине завышена и не отражает мировой тренд снижения цен на сырье и энергоресурсы. АМКР подчеркивает, что существенные затраты по этой статье негативно сказываются на себестоимости продукции предприятия".https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/dorogaya-***************-vsled-za-pinchukom-privet-ahmetovu-peredal-arselormittal
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11.05.2020 17:41 Відповісти
Чет я не пойму. Себестоимость 90 копеек - это дорого? А?
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11.05.2020 17:50 Відповісти
"То есть я хочу сказать, что утверждение о "дешевой" атомной генерации является мифом", - подчеркнула Буславец. поэтому эта дурэпа предлагает на АЭС майнить биткоин. каждый раз когда она открывает рот стает виден ее "профессионализм"Источник: https://censor.net/n3194735
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11.05.2020 22:15 Відповісти
15 коп киловатт - остальное тянут на себя облэнерго а там все и ахметка тож
https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_енергопостачальних_підприємств_України
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12.05.2020 14:00 Відповісти
точно. 90 копеек - это гораздо больше, чем 5,5 грн зелёного тарифа.
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11.05.2020 17:53 Відповісти
сегодня киздИт
завтра кИздить будет
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11.05.2020 17:57 Відповісти
можно спросить время окупаемости зелёной э/э в Европе
и время окупаемости станций зелёной э/э в Украине
кто нибудь может написать
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11.05.2020 18:13 Відповісти
всё как всегда в зекомандЕ прикормленых аматоров: цена была вырвана из контекста, всё не так однозначно..
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11.05.2020 18:15 Відповісти
Не потрібно жонглювати фактами. Олігархи отримують наддоходи внаслідок перекресного субсидування атомщиками - "відновлюваної" генерації та тепловиків. Приберіть зелений тариф і впровадьте ринок - населення буде купувати "дорогу" атомну електроанергію, а без перехресного субсидування ТЕС і особливо - відтряки з "дзеркалами" засунете собі в дупи. А атомна енергогенерацій й не повинна бути наддешевою - мають проводитись заходи з безпеки експлуатації.
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11.05.2020 18:19 Відповісти
Что ринатик ей сказал, то она и озвучила.
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11.05.2020 18:44 Відповісти
1.68 грн за кВт / ч (с НДС). При этом самой электрическую энергию в этом тарифе население платит лишь около 15 копеек, а все остальное - это плата за ее передачу, распределение и другие расходы.

о кто то набивает мальдивские карманы на ровном месте -
передает инергию
по савецким сталбам-правадам

в 10 раз дороже обслуга, чем сама илектрика

разрывают сучье кусками енто недогасударство

все на кончизаспы и мерсы на крещатиках

Источник: https://censor.net/n3194735
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11.05.2020 18:58 Відповісти
Відверта брехня. Собівартість атомної енергії 0,7 грн, а зеленої 5,5 грн. Що верзе ця "міністерка". Гнати цю гниду треба.
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11.05.2020 19:03 Відповісти
У этой лахудры министерки есть планшет, на котором видна генерация всей Украины, по каждой электростанции в режиме реального времени с тарифами, себестоимостью и затратами. Но! Эта ахметовская *****, вещает только то, что ей написали... и врёт, не моргнув. Украину нужно очищать от этой зелёной падали, скоро вся страна превратиться в помойку... как результат некомпетентности и постоянного вранья янелохов.
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11.05.2020 20:54 Відповісти
АЕС-найдешевша і стабільна електроенергія для промисловості.Те що нам дісталось бонусом як спадок від тоталітарної держави ціною доль і життів наших дідусів і бабусь треба цінити і використовувати.СБУ слід співставляти такі заяви як загроза нацбезпеці і адекватності влади.
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11.05.2020 21:30 Відповісти
90% от стоимости товара - его транспортировка - они что электричество ведрами носят? или каждый год новые провода прокладывают? или электростанции меняют? офигительные цифры конечно. сколько п**дят просто жесть. и куда сп**женое тратят - это же тоже успеть нужно.
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11.05.2020 22:22 Відповісти
облэнерго - частные теперь компании, сколько скажут - столько и будет. В Запорожье офис облэнерго с 10 сотрудниками и можете представить себе сколько они зарабатывают? Я имею ввиду владельцы.
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12.05.2020 14:06 Відповісти
да, но так абсолютно быть не должно. или конкуренция, плата государству за используемые ресурсы (земля, полезные ископаемые, акцизы, экология, налог на экспорт и т.п.), капитализм - и тогда распределяй кому хочешь и продавай по каким угодно ценам. или последующая национализация в лучшем случае. все что делается по двойным стандартам оплачивается двойным тарифом, поэтому мы так хреново живем в 90% случаев (в сравнении с нормальными странами). сырьевой придаток при заканчивающемся сырье, но неуемных аппетитах.
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12.05.2020 16:08 Відповісти
вообщем всё ясно...

олигархи полностью купили Зеленского, и тот теперь работает исключительно в интересах олигархов, а не народа...
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11.05.2020 22:33 Відповісти
Буславец ! НаХХ. это туда . Росскажи Рыжему .
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11.05.2020 22:48 Відповісти
Я объясню, как они делают дешёвую энергию - "недешёвой"...
Они завышают стоимость всех расходов по ней, включая непрямые и вообще косвенные, вплоть до вымышленных !!! И вуаля дешёвое- стало НЕДЕШЁВЫМ...! А ЕСЛИ ПОДНЯТЬ РУКОВОДСТВУ ЗАРПЛАТЫ - так цена вообще станет космической...
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11.05.2020 23:09 Відповісти
Лапшу на уши повесить нужно убедительно. Даже этого не умеют.
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12.05.2020 01:27 Відповісти
Покупайте импортное, не чего не производите, а тем кто вздумает что то произвести, задавить непомерной ценой на энергоресурсы! Программа партии Зе.
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12.05.2020 03:07 Відповісти
Рождение https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 5 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1975 (45 лет)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Макеевка , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецкая область , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 УССР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA СССР Образование https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Донецкий государственный технический университет Профессия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA энергетик
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9 государственный служащий
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12.05.2020 08:08 Відповісти
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15.05.2020 13:57 Відповісти
Ей по ходу хозяин РЛ дал прочесть темник, а она даже подумать не удосужилась. Чистая коррупция. Куда органы смотрят????? Ну в тупую действавать в интересах бывших коллег - это по моему уже перегиб
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20.10.2020 12:42 Відповісти
Звичайно міф))) У всьому світі визнано, що найдешевша, а у Ахметівських це міф. Не міф тільки, що ТЕЦ це найдешевше))) Корупція!!!
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20.10.2020 13:32 Відповісти
Даже в тексте, который прочитала, посчитать не может, что реально дешевая. А где расчеты по ТЕЦ с учетом дотаций? Это и есть коррупция! Для сравнения дали бы
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20.10.2020 13:38 Відповісти
А що ще має казати людина Ахметова? Це ж корупція! Що Шмигаль, що Буславець з одного гнізда - ахметівського. Ось і топлять Енергоатом. Тоді за тецівську електроенергію можно взагалі не контролбвати ціни
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20.10.2020 13:41 Відповісти
А отвечать кто будет? Может пора за такую ахинею к ответу призвать. Уничтожение Энергоатома это подрыв нацбезопасности.
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20.10.2020 13:44 Відповісти
Так. Безкарність і породжує такі безвідповідальні заяви. Потрібно хоч раз, щоб людина відповіла за свої слова, тоді буде думати. А не відпрацьовувати своє призначення
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20.10.2020 13:47 Відповісти
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