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Новости Агрессия России против Украины
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Украина призывает РФ соблюдать призыв генсека ООН Гутерриша по прекращению огня и придерживаться этого на Донбассе, - представительство в ООН

Украина обращает внимание международного сообщества к нарушениям Россией Минских договоренностей на Донбассе и призывает РФ прекратить агрессию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Постоянного представительства Украины при ООН.

"Только 10 мая на Донбассе произошло 15 нарушений режима прекращения огня, что привело к ранению четырех украинских военных. При этом применялось оружие, запрещенное минскими соглашениями", - говорится в сообщении.

Украинская сторона призвала Российскую Федерацию соблюдать призыв генсека ООН Антониу Гутерриша по глобальному прекращению огня и заставить замолчать свое оружие на востоке Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон надеется убедить Путина поддержать его инициативу о глобальном прекращении огня из-за пандемии коронавируса

Украина призывает РФ соблюдать призыв генсека ООН Гутерреша по прекращению огня и придерживаться этого на Донбассе, - представительство в ООН 01

Автор: 

ООН (4211) россия (96472) Донбасс (26958) Гутерриш Антониу (344) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+4
призывает соблюдать призыв? - ето сильно...
ну хоть шо то от ослят...
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11.05.2020 20:16 Ответить
+2
"Перестать стрелять" не помогло?
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11.05.2020 20:08 Ответить
+1
Нічого не буде. Треба шарабахнути рашку санкціями.
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11.05.2020 20:09 Ответить
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Шестой год уже пошёл.
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11.05.2020 20:05 Ответить
Седьмой, охренеть.
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11.05.2020 20:06 Ответить
"Как же без войнушки? Х**ло без войнушки никак.
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11.05.2020 20:15 Ответить
Да не может быть. Величайший же увидел в его глазах мир
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11.05.2020 20:46 Ответить
"Перестать стрелять" не помогло?
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11.05.2020 20:08 Ответить
Даже отвод войск не помог.
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11.05.2020 20:47 Ответить
https://twitter.com/eternalrailway

https://twitter.com/eternalrailway Herman Aksom https://twitter.com/eternalrailway @eternalrailway https://twitter.com/eternalrailway/status/1259876635890929664 1 ч

Малорос гордон взяв інтер'ю в державної зрадниці і колаборантки поклонської. Якщо це не кримінальна відповідальність тоді я вже просто не знаю.
Якщо за це показово не дати по рукам, ну тоді наша держава справді в вегетативному стані, на пристрої штучного підтримання життя.
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11.05.2020 20:09 Ответить
Нічого не буде. Треба шарабахнути рашку санкціями.
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11.05.2020 20:09 Ответить
Нічого не буде.
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11.05.2020 20:18 Ответить
https://www.facebook.com/mlin1973/videos/2571321496455387/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCszJGe7w12weMpDTpc0-7Tro0_EP5ok6lpHc9bxExmM13NDPP9XBE4sJ3b-cnmXV3JBZkScs_9eePdcJCdaILTsc1rmFXEukSJJtECPl9uUM7eJDo-xrRBWYjoeaAOQ-dRhMEebE2uEZUAs0eHBT9fGoIKOKmQie80pTpMaRHcKUm3ohPSlBkrOc8VywUp4NGSMBNvlef-U6OL9lEIMzJfcs_5TiFRxXYXLSSqIX6_3f5EKCP3zwAIWpIdBoY5pMOiYXIJMZHihM_NfdP3SC6O4SUGvf4PDCKWuPXLbyTJV0S03u-5qE_hPETyc3L43-18******************************&__tn__=K-R https://www.facebook.com/mlin1973/videos/2571321496455387/ .Так выглядит гражданская война в Украине.
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11.05.2020 20:12 Ответить
К@цапью побоку у них право вето на любой вопрос.... вот не нужно было в Будапеште подписывать меморандум
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11.05.2020 20:13 Ответить
Призывает соблюдать призыв...😮
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11.05.2020 20:13 Ответить
призывает соблюдать призыв? - ето сильно...
ну хоть шо то от ослят...
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11.05.2020 20:16 Ответить
Ослята учатся глотать.
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11.05.2020 20:49 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?t=2&v=560574517985934 https://www.facebook.com/wa... Советую всем посмотреть до конца, чтобы хорошо понимать, кто именно 6 й год несёт нам ‪#‎ру
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11.05.2020 20:22 Ответить
"птицы говоруны" Гутереша призывают.,,,,дык его и даром никакой куй слушать не будет,тоже мне деятель.который что то решает...Сдеся прорашистских немецко- французских проституток давить надо,которые и нагнули по указанию куйла Украину к созданию разграничения ,которое привело к образованию подконтрольного ему ордло ,дабы не допустить Украину ни в ЕС ни в НАТО...фактически они ,совместно с рашистом и создали кровопролитие , и тлеющий военный конфликт они повинны в смертях украинцев, поскольку они есть соучастники созданного конфликта...
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11.05.2020 20:43 Ответить
Гитлер, призываем перестать пожалуйста нарушать международные соглашения, не атаковать СССР, отказаться от плана Барбаросса и вернуть войска в Германию. Очень просим соблюдать этот призыв о призыве, с уважением, всегда Ваши полезные идиоты с суицидальными наклонностями.
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11.05.2020 23:53 Ответить
 
 