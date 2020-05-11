Украина призывает РФ соблюдать призыв генсека ООН Гутерриша по прекращению огня и придерживаться этого на Донбассе, - представительство в ООН

Украина обращает внимание международного сообщества к нарушениям Россией Минских договоренностей на Донбассе и призывает РФ прекратить агрессию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Постоянного представительства Украины при ООН.

"Только 10 мая на Донбассе произошло 15 нарушений режима прекращения огня, что привело к ранению четырех украинских военных. При этом применялось оружие, запрещенное минскими соглашениями", - говорится в сообщении.

Украинская сторона призвала Российскую Федерацию соблюдать призыв генсека ООН Антониу Гутерриша по глобальному прекращению огня и заставить замолчать свое оружие на востоке Украины.

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