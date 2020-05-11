Украина призывает РФ соблюдать призыв генсека ООН Гутерриша по прекращению огня и придерживаться этого на Донбассе, - представительство в ООН
Украина обращает внимание международного сообщества к нарушениям Россией Минских договоренностей на Донбассе и призывает РФ прекратить агрессию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Постоянного представительства Украины при ООН.
"Только 10 мая на Донбассе произошло 15 нарушений режима прекращения огня, что привело к ранению четырех украинских военных. При этом применялось оружие, запрещенное минскими соглашениями", - говорится в сообщении.
Украинская сторона призвала Российскую Федерацию соблюдать призыв генсека ООН Антониу Гутерриша по глобальному прекращению огня и заставить замолчать свое оружие на востоке Украины.
Топ комментарии
+4 три - пятнадцать
показать весь комментарий11.05.2020 20:16 Ответить Ссылка
+2 Перехватчик
показать весь комментарий11.05.2020 20:08 Ответить Ссылка
+1 Ksenia VB
показать весь комментарий11.05.2020 20:09 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/eternalrailway Herman Aksom https://twitter.com/eternalrailway @eternalrailway https://twitter.com/eternalrailway/status/1259876635890929664 1 ч
Малорос гордон взяв інтер'ю в державної зрадниці і колаборантки поклонської. Якщо це не кримінальна відповідальність тоді я вже просто не знаю.
Якщо за це показово не дати по рукам, ну тоді наша держава справді в вегетативному стані, на пристрої штучного підтримання життя.
ну хоть шо то от ослят...