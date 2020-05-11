Україна закликає РФ дотримуватися, зокрема на Донбасі, заклику генсека ООН Гутерреша до припинення вогню, - представництво в ООН

Україна звертає увагу міжнародної спільноти до порушень Росією Мінських домовленостей на Донбасі і закликає РФ припинити агресію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Постійного представництва України при ООН.

"Тільки 10 травня на Донбасі сталося 15 порушень режиму припинення вогню, що призвело до поранення чотирьох українських військових. При цьому застосовувалася зброя, заборонена мінськими угодами", - сказано в повідомленні.

Українська сторона закликала Російську Федерацію дотримуватися заклику генсека ООН Антоніу Гутерреша до глобального припинення вогню і змусити замовкнути свою зброю на сході України.

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