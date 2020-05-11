Україна закликає РФ дотримуватися, зокрема на Донбасі, заклику генсека ООН Гутерреша до припинення вогню, - представництво в ООН
Україна звертає увагу міжнародної спільноти до порушень Росією Мінських домовленостей на Донбасі і закликає РФ припинити агресію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Постійного представництва України при ООН.
"Тільки 10 травня на Донбасі сталося 15 порушень режиму припинення вогню, що призвело до поранення чотирьох українських військових. При цьому застосовувалася зброя, заборонена мінськими угодами", - сказано в повідомленні.
Українська сторона закликала Російську Федерацію дотримуватися заклику генсека ООН Антоніу Гутерреша до глобального припинення вогню і змусити замовкнути свою зброю на сході України.
Топ коментарі
+4 три - пятнадцать
показати весь коментар11.05.2020 20:16 Відповісти Посилання
+2 Перехватчик
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+1 Ksenia VB
показати весь коментар11.05.2020 20:09 Відповісти Посилання
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https://twitter.com/eternalrailway Herman Aksom https://twitter.com/eternalrailway @eternalrailway https://twitter.com/eternalrailway/status/1259876635890929664 1 ч
Малорос гордон взяв інтер'ю в державної зрадниці і колаборантки поклонської. Якщо це не кримінальна відповідальність тоді я вже просто не знаю.
Якщо за це показово не дати по рукам, ну тоді наша держава справді в вегетативному стані, на пристрої штучного підтримання життя.
ну хоть шо то от ослят...