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Новини Агресія Росії проти України
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Україна закликає РФ дотримуватися, зокрема на Донбасі, заклику генсека ООН Гутерреша до припинення вогню, - представництво в ООН

Україна звертає увагу міжнародної спільноти до порушень Росією Мінських домовленостей на Донбасі і закликає РФ припинити агресію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Постійного представництва України при ООН.

"Тільки 10 травня на Донбасі сталося 15 порушень режиму припинення вогню, що призвело до поранення чотирьох українських військових. При цьому застосовувалася зброя, заборонена мінськими угодами", - сказано в повідомленні.

Українська сторона закликала Російську Федерацію дотримуватися заклику генсека ООН Антоніу Гутерреша до глобального припинення вогню і змусити замовкнути свою зброю на сході України.

Читайте також: Україна підтримала заклик генсека ООН Гутерреша про неприпустимість порушення прав дітей в умовах пандемії, - Кислиця

Україна закликає РФ дотримуватися, зокрема на Донбасі, заклику генсека ООН Гутерреша до припинення вогню, - представництво в ООН 01

Автор: 

росія (66502) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725) Гутерріш Антоніу (398)


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Топ коментарі
+4
призывает соблюдать призыв? - ето сильно...
ну хоть шо то от ослят...
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11.05.2020 20:16 Відповісти
+2
"Перестать стрелять" не помогло?
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11.05.2020 20:08 Відповісти
+1
Нічого не буде. Треба шарабахнути рашку санкціями.
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11.05.2020 20:09 Відповісти
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Шестой год уже пошёл.
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11.05.2020 20:05 Відповісти
Седьмой, охренеть.
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11.05.2020 20:06 Відповісти
"Как же без войнушки? Х**ло без войнушки никак.
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11.05.2020 20:15 Відповісти
Да не может быть. Величайший же увидел в его глазах мир
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11.05.2020 20:46 Відповісти
"Перестать стрелять" не помогло?
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11.05.2020 20:08 Відповісти
Даже отвод войск не помог.
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11.05.2020 20:47 Відповісти
https://twitter.com/eternalrailway

https://twitter.com/eternalrailway Herman Aksom https://twitter.com/eternalrailway @eternalrailway https://twitter.com/eternalrailway/status/1259876635890929664 1 ч

Малорос гордон взяв інтер'ю в державної зрадниці і колаборантки поклонської. Якщо це не кримінальна відповідальність тоді я вже просто не знаю.
Якщо за це показово не дати по рукам, ну тоді наша держава справді в вегетативному стані, на пристрої штучного підтримання життя.
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11.05.2020 20:09 Відповісти
Нічого не буде. Треба шарабахнути рашку санкціями.
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11.05.2020 20:09 Відповісти
Нічого не буде.
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11.05.2020 20:18 Відповісти
https://www.facebook.com/mlin1973/videos/2571321496455387/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCszJGe7w12weMpDTpc0-7Tro0_EP5ok6lpHc9bxExmM13NDPP9XBE4sJ3b-cnmXV3JBZkScs_9eePdcJCdaILTsc1rmFXEukSJJtECPl9uUM7eJDo-xrRBWYjoeaAOQ-dRhMEebE2uEZUAs0eHBT9fGoIKOKmQie80pTpMaRHcKUm3ohPSlBkrOc8VywUp4NGSMBNvlef-U6OL9lEIMzJfcs_5TiFRxXYXLSSqIX6_3f5EKCP3zwAIWpIdBoY5pMOiYXIJMZHihM_NfdP3SC6O4SUGvf4PDCKWuPXLbyTJV0S03u-5qE_hPETyc3L43-18******************************&__tn__=K-R https://www.facebook.com/mlin1973/videos/2571321496455387/ .Так выглядит гражданская война в Украине.
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11.05.2020 20:12 Відповісти
К@цапью побоку у них право вето на любой вопрос.... вот не нужно было в Будапеште подписывать меморандум
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11.05.2020 20:13 Відповісти
Призывает соблюдать призыв...😮
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11.05.2020 20:13 Відповісти
призывает соблюдать призыв? - ето сильно...
ну хоть шо то от ослят...
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11.05.2020 20:16 Відповісти
Ослята учатся глотать.
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11.05.2020 20:49 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?t=2&v=560574517985934 https://www.facebook.com/wa... Советую всем посмотреть до конца, чтобы хорошо понимать, кто именно 6 й год несёт нам ‪#‎ру
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11.05.2020 20:22 Відповісти
"птицы говоруны" Гутереша призывают.,,,,дык его и даром никакой куй слушать не будет,тоже мне деятель.который что то решает...Сдеся прорашистских немецко- французских проституток давить надо,которые и нагнули по указанию куйла Украину к созданию разграничения ,которое привело к образованию подконтрольного ему ордло ,дабы не допустить Украину ни в ЕС ни в НАТО...фактически они ,совместно с рашистом и создали кровопролитие , и тлеющий военный конфликт они повинны в смертях украинцев, поскольку они есть соучастники созданного конфликта...
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11.05.2020 20:43 Відповісти
Гитлер, призываем перестать пожалуйста нарушать международные соглашения, не атаковать СССР, отказаться от плана Барбаросса и вернуть войска в Германию. Очень просим соблюдать этот призыв о призыве, с уважением, всегда Ваши полезные идиоты с суицидальными наклонностями.
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11.05.2020 23:53 Відповісти
 
 