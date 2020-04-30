Україна підтримала заклик генсека ООН Гутерреша про неприпустимість порушення прав дітей в умовах пандемії, - Кислиця
Україна виступила на підтримку ініціативи генсекретаря ООН щодо пріоритету захисту дітей у період поширення COVID-19, щоб криза у сфері охорони здоров'я під час пандемії не перетворилася на кризу прав дитини.
Про це в коментарі Укрінформу розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час кризових ситуацій, таких як нинішня пандемія, діти стають однією з найбільш уразливих груп населення, зокрема в довготривалій перспективі, тож їхній захист потребує особливої уваги. Тому для України було абсолютно логічним підтримати заклик Генсека ООН і не допустити, щоби криза пандемії перетворилася на кризу прав дитини", - зауважив Кислиця.
Дипломат пояснив, що пандемія коронавірусу створила цілу низку нових викликів для дітей, у тому числі, у сфері освіти, доступу до харчування й особистої безпеки та здоров'я. Так, учні у переважній більшості не можуть відвідувати школи та отримувати нові знання за програмою. Крім того, близько 310 млн дітей по всьому світу втратили можливість отримувати регулярне харчування, оскільки здебільшого покладалися в цьому на школи. Що ж стосується безпеки, то через карантинні заходи й необхідність сімей залишатися вдома посилюється стрес та прояви домашнього насильства.
На це звернув увагу у своєму заклику Генсек ООН Антоніу Гутерреш, і майже 170 країн, серед яких і Україна, підтримали його ініціативу, зауважив Кислиця.
Водночас, за його словами, у випадку України існує додатковий чинник, який потребує посиленої уваги у сфері захисту прав дітей.
"У зв’язку з продовженням російської збройної агресії проти України діти на тимчасово окупованих територіях опинилися в зоні особливого ризику", - пояснив український представник.
Кислиця зазначив, що уряд України в останні роки провів низку реформ, зокрема запровадив зміни в національне законодавство для підтримки дітей, які постраждали від воєнних дій. Разом з тим, підкреслив дипломат, згідно з міжнародним гуманітарним правом, Російська Федерація як держава-окупант зобов'язана вжити всіх необхідних заходів для захисту життя та здоров'я населення окупованих територій, у тому числі дітей.
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Прогуливаться на улице с собакой можно, а с ребенком нельзя - это разве не нарушение права ребенка, не дикриминация?!
Собак ніхто у карантин не відправляв і наразі немає підтвердження, що вони можуть подарувати коронавайруса бабці з дідом. Іспанці своїх дітей на вулиці випустили тільки на цьому тижні, а собак вже просто "загуляли". Чи ви думаєте, що трактористів, ліберастів та православних коронаоптимістів коронавайрус ні бірьот?
Не разрешая им быть на свежем воздухе, учиться в школе, отдыхать в парках, скверах, итд.
Пора бы уже школы открывать, как это сделали уже в Дании, Норвегии, а в Швеции и Беларуси вообще не закрывали школы.
1. Спросите ваших друзей в Англии много ли в их больницах детей?! Больницы переполнены людьми которым 60+, а те кто 80+ еще и на ИВЛах....Так что ваше закрытие школ - до задницы!
2. Наши больницы полупустые потому, что наши люди предпочитают лечиться дома, попасть в нашу инфекционку при подобной эпидемии, это почти как смертный приговор. А могри полупустые потому что в нашей стране до 80 мало кто доживает поэтому и умирать некому
3. Верить нашей статистике - себя не уважать. Если поверить официальным цифрам выздоровело/умерло, то смертность в Украине составляет 40% (что в 10 раз выше чем в других странах) из чего можно сделать вывод, что из 9800 заразившихся 3900 умрет! Но мы же понимаем что это бред! Из чего делаем вывод, что нам тупо лгут! И восхвалять такую власть за мудрые шаги по нашему спасению может только клинический идиот!!!
В странах с суровыми условиями жизни - "массового мора" нет. "Массовый мор" я взял в кавычки т.к. массового мора нет даже в США. Есть массовые завывания. Смертность же мизерна в мировых масштабах и невелика даже в районах с максимальной интенсивностью вспышки.
У нас же стоят полупустые больницы а люди потихоньку умирают из-за отложенных плановых операций. Но нам про них СМИ не рассказывают. СМИ разгоняют мандраж.
В Украине на очень высоком уровне организовано он лайн обучение. Именно с детьми как раз все правильно было решено и вовремя. Нужно говорить о нарушении прав родителей, которые остались без работы, организовать родителям помощь деньгами для возможности кормить своих детей и переживать карантин. Предпринимателям государство помогло никак. При этом требует соблюдать карантин- вот что есть главная проблема, нуждающаяся в защите и обсуждении. Где все эти международные кошельки спасения, фонды и меценаты - пусть помогут Украине деньгами выйти из кризиса и карантина.
Мы допустили что нами правят сплошные дебилы. Причём эти ****** уверены в своей лучезарной благодетельности для простолюдинов...
Если мы это допустили - то кто тогда мы?