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Новини Коронавірус і карантин
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Україна підтримала заклик генсека ООН Гутерреша про неприпустимість порушення прав дітей в умовах пандемії, - Кислиця

Україна підтримала заклик генсека ООН Гутерреша про неприпустимість порушення прав дітей в умовах пандемії, - Кислиця

Україна виступила на підтримку ініціативи генсекретаря ООН щодо пріоритету захисту дітей у період поширення COVID-19, щоб криза у сфері охорони здоров'я під час пандемії не перетворилася на кризу прав дитини.

Про це в коментарі Укрінформу розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час кризових ситуацій, таких як нинішня пандемія, діти стають однією з найбільш уразливих груп населення, зокрема в довготривалій перспективі, тож їхній захист потребує особливої уваги. Тому для України було абсолютно логічним підтримати заклик Генсека ООН і не допустити, щоби криза пандемії перетворилася на кризу прав дитини", - зауважив Кислиця.

Дипломат пояснив, що пандемія коронавірусу створила цілу низку нових викликів для дітей, у тому числі, у сфері освіти, доступу до харчування й особистої безпеки та здоров'я. Так, учні у переважній більшості не можуть відвідувати школи та отримувати нові знання за програмою. Крім того, близько 310 млн дітей по всьому світу втратили можливість отримувати регулярне харчування, оскільки здебільшого покладалися в цьому на школи. Що ж стосується безпеки, то через карантинні заходи й необхідність сімей залишатися вдома посилюється стрес та прояви домашнього насильства.

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На це звернув увагу у своєму заклику Генсек ООН Антоніу Гутерреш, і майже 170 країн, серед яких і Україна, підтримали його ініціативу, зауважив Кислиця.

Водночас, за його словами, у випадку України існує додатковий чинник, який потребує посиленої уваги у сфері захисту прав дітей.

"У зв’язку з продовженням російської збройної агресії проти України діти на тимчасово окупованих територіях опинилися в зоні особливого ризику", - пояснив український представник.

Кислиця зазначив, що уряд України в останні роки провів низку реформ, зокрема запровадив зміни в національне законодавство для підтримки дітей, які постраждали від воєнних дій. Разом з тим, підкреслив дипломат, згідно з міжнародним гуманітарним правом, Російська Федерація як держава-окупант зобов'язана вжити всіх необхідних заходів для захисту життя та здоров'я населення окупованих територій, у тому числі дітей.

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Автор: 

діти (5157) карантин (18172) ООН (3380) права людини (613) Гутерріш Антоніу (394) Кислиця Сергій (216) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Циничная власть именно сама и нарушает права детей.
Не разрешая им быть на свежем воздухе, учиться в школе, отдыхать в парках, скверах, итд.
Пора бы уже школы открывать, как это сделали уже в Дании, Норвегии, а в Швеции и Беларуси вообще не закрывали школы.
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30.04.2020 01:50 Відповісти
+4
Только защищать детишек нужно не столько от несчастного вирусочка, сколько от идиотизма дурантинщиков. Наши, например, украли у детей весну.
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30.04.2020 01:52 Відповісти
+3
Мені дико цікаво, по ходу в Бангладеш повинен бути масовий МОР люду; вони ж там один на одному живуть і без масок, плюс повна антисанітарія. А ні, чомусь ні. Зате там, де позакривали усіх по домівках, повдягали в намордники, зараженість зі смертністю найвища.
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30.04.2020 06:43 Відповісти
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І шо - після пандемії порушувать можна буде?
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30.04.2020 01:49 Відповісти
А кто вам сказал, что сейчас власть не нарушает права детей?!
Прогуливаться на улице с собакой можно, а с ребенком нельзя - это разве не нарушение права ребенка, не дикриминация?!
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30.04.2020 08:27 Відповісти
Всі права записано в законодавчих актах. Як і обов'язки.
Собак ніхто у карантин не відправляв і наразі немає підтвердження, що вони можуть подарувати коронавайруса бабці з дідом. Іспанці своїх дітей на вулиці випустили тільки на цьому тижні, а собак вже просто "загуляли". Чи ви думаєте, що трактористів, ліберастів та православних коронаоптимістів коронавайрус ні бірьот?
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30.04.2020 15:09 Відповісти
Циничная власть именно сама и нарушает права детей.
Не разрешая им быть на свежем воздухе, учиться в школе, отдыхать в парках, скверах, итд.
Пора бы уже школы открывать, как это сделали уже в Дании, Норвегии, а в Швеции и Беларуси вообще не закрывали школы.
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30.04.2020 01:50 Відповісти
Школы закрыли и правильно сделали. Именно благодаря тому, что у нас школы были закрыты раньше, чем у всех остальных, у нас больницы полупустые и морги. Дети наших друзей в Англии ещё ровно три недели учились после того, как мы уже были на карантине. А здесь именно эти первые недели и были решающими. То же самое и в Штатах и на нарассее. Они упустили время- теперь расхлебывают по полной.
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30.04.2020 06:38 Відповісти
Татьяна вы дура!
1. Спросите ваших друзей в Англии много ли в их больницах детей?! Больницы переполнены людьми которым 60+, а те кто 80+ еще и на ИВЛах....Так что ваше закрытие школ - до задницы!
2. Наши больницы полупустые потому, что наши люди предпочитают лечиться дома, попасть в нашу инфекционку при подобной эпидемии, это почти как смертный приговор. А могри полупустые потому что в нашей стране до 80 мало кто доживает поэтому и умирать некому
3. Верить нашей статистике - себя не уважать. Если поверить официальным цифрам выздоровело/умерло, то смертность в Украине составляет 40% (что в 10 раз выше чем в других странах) из чего можно сделать вывод, что из 9800 заразившихся 3900 умрет! Но мы же понимаем что это бред! Из чего делаем вывод, что нам тупо лгут! И восхвалять такую власть за мудрые шаги по нашему спасению может только клинический идиот!!!
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30.04.2020 08:37 Відповісти
Да нет. Причина не в этом. Дурантин здесь ни при чём (или его влияние второстепенно). Главное - это то, что у нас бОльшая часть потенциальных жертв вируса уже умерла от других причин. Жертв много там, где в особо благоприятных условиях долго удаётся поддерживать жизнь человека на грани. Большинство т.н. жертв вируса, они жертвы не вполне вируса. Это как очень ветхие строения под порывом сильного ветра. Такое строение может простоять весьма долго в благодатном уголке без ветра, где ему регулярно обеспечивают мелкий ремонт...
В странах с суровыми условиями жизни - "массового мора" нет. "Массовый мор" я взял в кавычки т.к. массового мора нет даже в США. Есть массовые завывания. Смертность же мизерна в мировых масштабах и невелика даже в районах с максимальной интенсивностью вспышки.
У нас же стоят полупустые больницы а люди потихоньку умирают из-за отложенных плановых операций. Но нам про них СМИ не рассказывают. СМИ разгоняют мандраж.
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30.04.2020 08:38 Відповісти
Поедатель, есть такой показатель , который не скрыть- это смертность. А смертность в Украине , слава Богу, не высокая. Просто нужно признать, что карантин сработал.
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30.04.2020 09:02 Відповісти
Нет, Татьяна. Представим себе ситуацию. Два человека стреляют из двух РАЗНЫХ винтовок. Один из них перед выстрелом говорит "талалай-махалай". Другой не говорит. Результаты стрельбы у первого лучше...
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30.04.2020 09:08 Відповісти
Только защищать детишек нужно не столько от несчастного вирусочка, сколько от идиотизма дурантинщиков. Наши, например, украли у детей весну.
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30.04.2020 01:52 Відповісти
Теперь я знаю, какой у вас второй ник.
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30.04.2020 06:34 Відповісти
А ***** Обнуленное, являясь Заслуженным Педофилом Парашной *********, тоже любит онижидеток
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30.04.2020 03:36 Відповісти
Ну, МИД это вообще флюгер...а, то что пониже: что только на местах эти "мытари" не вертят
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30.04.2020 04:14 Відповісти
...Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем... (с)
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30.04.2020 06:09 Відповісти
...просто ...бануться... украденный Крым и оккупированный даунбас... кто им, сидящим (да, сидящим, а не работающим) ставит задачи? кулёба? так он сам не знает что делать...
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30.04.2020 06:29 Відповісти
Ахренеть. Про школьное питание, на которое полагались родители, очень понравилось. А полагаться родителям на самих себя уже не актуально?
В Украине на очень высоком уровне организовано он лайн обучение. Именно с детьми как раз все правильно было решено и вовремя. Нужно говорить о нарушении прав родителей, которые остались без работы, организовать родителям помощь деньгами для возможности кормить своих детей и переживать карантин. Предпринимателям государство помогло никак. При этом требует соблюдать карантин- вот что есть главная проблема, нуждающаяся в защите и обсуждении. Где все эти международные кошельки спасения, фонды и меценаты - пусть помогут Украине деньгами выйти из кризиса и карантина.
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30.04.2020 06:32 Відповісти
Мені дико цікаво, по ходу в Бангладеш повинен бути масовий МОР люду; вони ж там один на одному живуть і без масок, плюс повна антисанітарія. А ні, чомусь ні. Зате там, де позакривали усіх по домівках, повдягали в намордники, зараженість зі смертністю найвища.
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30.04.2020 06:43 Відповісти
По высказываниям нужно судить о степени их дебилизма.

Мы допустили что нами правят сплошные дебилы. Причём эти ****** уверены в своей лучезарной благодетельности для простолюдинов...

Если мы это допустили - то кто тогда мы?
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30.04.2020 07:20 Відповісти
мы - жертвы имеющейся модели "демократии". достаточно чтоб накопилось чуть больше половины зебилов, легко поддающихся нехитрым манипуляциям, и... остальные - страдают за компанию.
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30.04.2020 08:20 Відповісти
Запрет на детские площадки и выход на улицу гулять на свежем воздухе - это и есть нарушение прав ребенка.
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30.04.2020 07:46 Відповісти
Чушь и ахинея!
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30.04.2020 08:11 Відповісти
Тогда в план выхода из кризиса надо заложить дорожную карту, как опять положить болт на эти права?
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30.04.2020 09:03 Відповісти
Ублюдки украинские власти. Это именно вы посадили украинских детей под домашний арест и лишили их обучения. Сволочи, твари,,,
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30.04.2020 12:50 Відповісти
 
 