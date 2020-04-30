Україна підтримала заклик генсека ООН Гутерреша про неприпустимість порушення прав дітей в умовах пандемії, - Кислиця

Україна виступила на підтримку ініціативи генсекретаря ООН щодо пріоритету захисту дітей у період поширення COVID-19, щоб криза у сфері охорони здоров'я під час пандемії не перетворилася на кризу прав дитини.

Про це в коментарі Укрінформу розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час кризових ситуацій, таких як нинішня пандемія, діти стають однією з найбільш уразливих груп населення, зокрема в довготривалій перспективі, тож їхній захист потребує особливої уваги. Тому для України було абсолютно логічним підтримати заклик Генсека ООН і не допустити, щоби криза пандемії перетворилася на кризу прав дитини", - зауважив Кислиця.

Дипломат пояснив, що пандемія коронавірусу створила цілу низку нових викликів для дітей, у тому числі, у сфері освіти, доступу до харчування й особистої безпеки та здоров'я. Так, учні у переважній більшості не можуть відвідувати школи та отримувати нові знання за програмою. Крім того, близько 310 млн дітей по всьому світу втратили можливість отримувати регулярне харчування, оскільки здебільшого покладалися в цьому на школи. Що ж стосується безпеки, то через карантинні заходи й необхідність сімей залишатися вдома посилюється стрес та прояви домашнього насильства.

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На це звернув увагу у своєму заклику Генсек ООН Антоніу Гутерреш, і майже 170 країн, серед яких і Україна, підтримали його ініціативу, зауважив Кислиця.

Водночас, за його словами, у випадку України існує додатковий чинник, який потребує посиленої уваги у сфері захисту прав дітей.

"У зв’язку з продовженням російської збройної агресії проти України діти на тимчасово окупованих територіях опинилися в зоні особливого ризику", - пояснив український представник.

Кислиця зазначив, що уряд України в останні роки провів низку реформ, зокрема запровадив зміни в національне законодавство для підтримки дітей, які постраждали від воєнних дій. Разом з тим, підкреслив дипломат, згідно з міжнародним гуманітарним правом, Російська Федерація як держава-окупант зобов'язана вжити всіх необхідних заходів для захисту життя та здоров'я населення окупованих територій, у тому числі дітей.

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