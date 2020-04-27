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Новини Коронавірус і карантин
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Дитячий синдром коронавірусу виявлено в Британії

Дитячий синдром коронавірусу виявлено в Британії

Представники національної системи охорони здоров'я (NHS) Великої Британії направили лікарям країни попередження про зростання кількості випадків, коли діти потрапляють у реанімацію з болем у животі і проблемами з серцем, що може бути пов'язано з коронавірусом, повідомляє благодійна організація Paediatric Intensive Care Society.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Взгляд, про це йдеться в листі британської Національної системи охорони здоров'я

"За останні три тижні спостерігається явне зростання кількості випадків мультисистемного запального стану серед дітей різного віку, яким потрібна інтенсивна терапія в Лондоні, а також в інших регіонах Великої Британії. У всіх випадках спостерігаються ознаки синдрому токсичного шоку й атипової форми синдрому Кавасакі з показниками крові, порівнянними з важкими випадками COVID-19 у дітей", - сказано в листі.

Як уточнили фахівці, у хворих дітей спостерігаються болі в животі, шлунково-кишкові симптоми і запалення оболонок серця. У декого з пацієнтів тест на SARS-CoV-2 позитивний, у декого - негативний, при цьому є ознаки того, що у кількох дітей виробилися антитіла до вірусу.

Читайте також: У Великій Британії та Італії зафіксували найнижчу з березня кількість летальних випадків через коронавірус

Автор: 

Велика Британія (5663) діти (5154) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Ось так виявилося, що короновірус інфікує не тільки старих.
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27.04.2020 18:59 Відповісти
+7
О короновирусе почти ничего неизвестно, а это дали результаты предварительных исследований, давая толчок и другим учёным к началу исследований...
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27.04.2020 19:07 Відповісти
+6
Ничего хорошего в этом нет, плохо только!
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27.04.2020 18:57 Відповісти
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Ничего хорошего в этом нет, плохо только!
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27.04.2020 18:57 Відповісти
Какой кошмар!
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27.04.2020 18:59 Відповісти
Ось так виявилося, що короновірус інфікує не тільки старих.
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27.04.2020 18:59 Відповісти
інфікує всіх, але статистична більшість померлих - 60+. Навіть у гендері є статистичні зміщення в сторону чоловіків
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27.04.2020 19:03 Відповісти
Молоді теж можуть важко хворіти.
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27.04.2020 19:17 Відповісти
Заходим на Взгляд.
...передает https://ria.ru/20200427/1570643395.html РИА «Новости» сообщение из письма NHS...

Дальше по помойкам лезть не буду.
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27.04.2020 19:28 Відповісти
Как передает https://censor.net/ со ссылкой на https://vz.ru/news/2020/4/27/1036538.html?fbclid=IwAR27FNGreTfwblCyXDWGQPi0XSQntYOVBJE85ap1Ielz3feNUj58TMDiXps Взгляд . Вы серьезно?
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27.04.2020 19:25 Відповісти
останню цифру штамів коронавірусу я чув 30..ть
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27.04.2020 19:34 Відповісти
перечитал дважды. Все размыто и неуверенно, у нектороых тест отрицательный, у некоторых положительный, может есть связь, а может и нет.
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27.04.2020 19:01 Відповісти
О короновирусе почти ничего неизвестно, а это дали результаты предварительных исследований, давая толчок и другим учёным к началу исследований...
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27.04.2020 19:07 Відповісти
Кацапские новости заслуживают только одного толчка.
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27.04.2020 19:24 Відповісти
Да, если делать выводы ничем себя не утруждая вместо того, чтобы найти оригинал и вводиь в заблуждение других своей интуицией.

Дитячий синдром коронавірусу виявлено в Британії - Цензор.НЕТ 2213

https://twitter.com/PICSociety/status/1254508725227982848
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27.04.2020 19:31 Відповісти
То есть, кацапоновости уже скрепно читать?
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27.04.2020 19:59 Відповісти
Я на кацапском не понимаю, напиши на русском или украинском, а то на кацапском, как не слово, так полная уверенность в своей правоте.

Paediatric Intensive Care Society, UK. Registered Charity (CIO) no 1165535.
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27.04.2020 20:05 Відповісти
Выключи дурака. Цензор на что дает ссылку?
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27.04.2020 20:11 Відповісти
https://censor.net/user/278725

Да, если делать выводы ничем себя не утруждая, вместо того, чтобы найти оригинал и вводить в заблуждение других своей интуицией....
https://censor.net/comments/locate/3191914/019214f9-a952-7223-bd86-0f0af1321537

С первого раза не получилось, а сейчас?
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27.04.2020 20:16 Відповісти
Ясно, свободен.
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27.04.2020 20:29 Відповісти
Я рад, что удалось выключить.
В следующий раз соизмеряй силы, прежде, чем ставить под сомнение информацию, которую я даю.
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27.04.2020 20:33 Відповісти
Твой мозг и не включался, чтобы его выключить. А переживай за свои, лаптеногий любитель кацапской прессы.
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28.04.2020 05:05 Відповісти
А дисертацій же напишуть...
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27.04.2020 19:31 Відповісти
Раніше не спостерігалось. Можливо нова мутація або навіть штам.
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27.04.2020 19:01 Відповісти
очевидно что штамм не один.. возможно, если на мировой арене.. по какой-то причине нужно ещё удерживать население Земли в карантине.. значит после послабления.. будут вспышки.. и страх перед заболеванием детей.. сильнее
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27.04.2020 19:08 Відповісти
Перехворіють майже всі, процентів 70-80. У багатьох навіть нема ніякої клініки, взагалі. Але розповсюджують вірус вони навіть інтенсивніше, бо рахують себе здоровими.
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27.04.2020 19:13 Відповісти
Заголовок не відповідає написаному.А взагалі надіюсь,що злочинців із ВОЗ розтерзають.
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27.04.2020 19:02 Відповісти
И растерзают их ксеноморфы! Дитячий синдром коронавірусу виявлено в Британії - Цензор.НЕТ 2545
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27.04.2020 21:44 Відповісти
https://censor.net/user/429909 Як один з варіантів.
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27.04.2020 21:46 Відповісти
Треба б пару чартерів і звідти завезти...
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27.04.2020 19:03 Відповісти
А так раділи, що дітей не чіпає...
До пори, до часу, як виявилось.
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27.04.2020 19:04 Відповісти
Как ето не чипае детей? Дети как и взрослые умирали от вируса, правда в процентном соотношении может меньше. Особенно дети которые имеют хронические заболевания. А сейчас дети поголовно чем то больны
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27.04.2020 19:15 Відповісти
https://mk-london.co.uk/news/u10447/2019/10/11/23349 меньше надо жрать!
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28.04.2020 08:16 Відповісти
А количество случаев, связанных с ковид, не огласили почему? Ведь два - это тоже случаИ
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27.04.2020 19:04 Відповісти
они столкнулись.. с тенденцией. Конкретную связь не видят.. но подозревают, что не всё показывают тесты. Может быть антитела.. выработались..
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27.04.2020 19:10 Відповісти
Вежа Блекпул в Англії горить блакитним серцем подяки медикам..

Дитячий синдром коронавірусу виявлено в Британії - Цензор.НЕТ 307

...
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27.04.2020 19:10 Відповісти
Походу вирус еще и мутирует. И чем больше организмов в том числе детских и животных он посетит тем более невоспреимчивым к лечению он будет. Зато все визжат что нужно снимать карантин и устраивать массовые гулянья. А то что после всего выживет меньше половины так ето пофиг.
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27.04.2020 19:13 Відповісти
Слушай, перебирайся в Антарктиду, там вируса нет . Из- за того, что ты боишься инфицироваться, другие люди поголовно не должны в четырех стенах сидеть месяцами. Так и до психушки недалеко.
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27.04.2020 19:24 Відповісти
А кто сидит в четырех стенах? У меня частный дом, сад, зверушки разные бегают, вечерами шашлыки и вино с вискариком. Вечером пройтись по дороге прогуляться. Каждый настоящий украинец должен иметь в загашнике заначку минимум на пол года. Потому что настоящий украинец никогда не надеется на власть и тем более не поклоняется и не верит ей какими бы сладкими конфетами и словами она не разбрасывалась. А то что многие *хохлы* живут сегодняшним днем и ни себе ни людям, а только завидуют чтобы сосед евробляху или телевизор по дешовке не купил и не заныкал копейку от Парашенка или Ахметова или кто там сейчас корыто окупировал, так туда им и дорога
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27.04.2020 19:58 Відповісти
я уже с 10 марта на карантине ,,,поменял день на ночь, надоело до +****** ,,одна радость хожу по 10 км и сериалы !!!кстати не плохой сериал кому скучно Озарк 3 сезона !!!
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27.04.2020 21:16 Відповісти
не пи....ди...
смертність 3.9 відсотка.
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27.04.2020 19:36 Відповісти
Во первых ето в цивилизованныхи развитых странах при наличии должного лечения. Во вторых когда заболеют все то лечиться будет нечем и некому. В третьих вирус мутирует и неизвестно еще чем вылезет завтра. В четвертых ты посчитал сколько попадет в 4% от 40 миллионов украинцев при самых оптимистических прогнозах? Ты готов сесть в полный автобус людей, и чтобы на конечной из 100 человек пассажиров вытащили из автобуса 4 и расстреляли?
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27.04.2020 19:45 Відповісти
Італійці спочатку теж посміювались над карантином
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27.04.2020 19:58 Відповісти
демагогія.

спроба виправдати ось цю маячню:


после всего выживет меньше половины
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27.04.2020 20:15 Відповісти
может быть ты и прав ,поэтому за детей да и за взрослых ,мстить ,пока не поздно, нужно !!!**+нуть ,,,а, бомбой по китаю, чтоб не ушли от мести ,мрази узкоглазые или по кацапам ,,если это от них с новосибирска сбежало !!!пусть радуются, как радуются родственики погибших в мире, от этой заразы !!!
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27.04.2020 21:13 Відповісти
кацапы очередной фейк запустили на своем взгляде.ру .ну нельзя серьезно воспринимать кацапские новости.
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27.04.2020 19:19 Відповісти
Запомните противники карантина - Эта зараза не знает границ и не щадит любой возраст.
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27.04.2020 19:27 Відповісти
Детский синдром коронавируса
**********
Раніше був пєнсіонєрський сіндром, женський істєрічєський сіндром, а тепер ше й дитячий...
Пропоную назвати новий синдром СПІДІК (Синдром Патологічного Інфікування ДІтей Коронавірусом).
Від СПІДу до СПІДІКу, - прогрес не стоїть на місці. )))
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27.04.2020 19:31 Відповісти
від https://censor.net/ua/user/62201https://censor.net/ua/user/62201a дистанція кілька букв
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27.04.2020 19:38 Відповісти
А почему бриты число вылеченных не говорят? На ворлдметерс по Британии цифр нет...
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27.04.2020 19:47 Відповісти
Балаболы из ВОЗ же говорили что он только для старых опасен..
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27.04.2020 19:48 Відповісти
коли Трамп показав ВОЗ дулю, ті різко почали переглядати свої постулати
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27.04.2020 20:00 Відповісти
Прочитал и ничего не понял "может быть связано" - а может быть и нет. Новость ниочем.
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27.04.2020 19:57 Відповісти
Дитячий синдром коронавірусу виявлено в Британії - Цензор.НЕТ 3154

https://twitter.com/DrEricDing
https://twitter.com/DrEricDing

Eric Feigl-Ding

@DrEricDing


EXCESS DEATHS is the best way to understand https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click #COVID19 given underdiagnosis. Look how excess deaths have increased in urban areas above recent years, and by many fold. That is the true burden of this pandemic.

2:54 PM · 27 апр. 2020 г.·https://help.twitter.com/using-twitter/how-to-tweet#source-labels Twitter for iPhone

'надлишок' СМЕРТей - це найкращий спосіб зрозуміти # COVID19 за даною діагностикою. Подивіться, як надмірна кількість смертей зросла в міських районах за останні роки, і в багато разів. Це справжній тягар цієї пандемії.
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27.04.2020 20:06 Відповісти
Бутусов!
Ваши контент-менеджер охренели цитировать русские помойки и не проверять источники?????
Фу, позорище
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28.04.2020 00:24 Відповісти
 
 