Дитячий синдром коронавірусу виявлено в Британії

Представники національної системи охорони здоров'я (NHS) Великої Британії направили лікарям країни попередження про зростання кількості випадків, коли діти потрапляють у реанімацію з болем у животі і проблемами з серцем, що може бути пов'язано з коронавірусом, повідомляє благодійна організація Paediatric Intensive Care Society.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Взгляд, про це йдеться в листі британської Національної системи охорони здоров'я

"За останні три тижні спостерігається явне зростання кількості випадків мультисистемного запального стану серед дітей різного віку, яким потрібна інтенсивна терапія в Лондоні, а також в інших регіонах Великої Британії. У всіх випадках спостерігаються ознаки синдрому токсичного шоку й атипової форми синдрому Кавасакі з показниками крові, порівнянними з важкими випадками COVID-19 у дітей", - сказано в листі.

Як уточнили фахівці, у хворих дітей спостерігаються болі в животі, шлунково-кишкові симптоми і запалення оболонок серця. У декого з пацієнтів тест на SARS-CoV-2 позитивний, у декого - негативний, при цьому є ознаки того, що у кількох дітей виробилися антитіла до вірусу.

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