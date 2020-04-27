Дитячий синдром коронавірусу виявлено в Британії
Представники національної системи охорони здоров'я (NHS) Великої Британії направили лікарям країни попередження про зростання кількості випадків, коли діти потрапляють у реанімацію з болем у животі і проблемами з серцем, що може бути пов'язано з коронавірусом, повідомляє благодійна організація Paediatric Intensive Care Society.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Взгляд, про це йдеться в листі британської Національної системи охорони здоров'я
"За останні три тижні спостерігається явне зростання кількості випадків мультисистемного запального стану серед дітей різного віку, яким потрібна інтенсивна терапія в Лондоні, а також в інших регіонах Великої Британії. У всіх випадках спостерігаються ознаки синдрому токсичного шоку й атипової форми синдрому Кавасакі з показниками крові, порівнянними з важкими випадками COVID-19 у дітей", - сказано в листі.
Як уточнили фахівці, у хворих дітей спостерігаються болі в животі, шлунково-кишкові симптоми і запалення оболонок серця. У декого з пацієнтів тест на SARS-CoV-2 позитивний, у декого - негативний, при цьому є ознаки того, що у кількох дітей виробилися антитіла до вірусу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
...передает https://ria.ru/20200427/1570643395.html РИА «Новости» сообщение из письма NHS...
Дальше по помойкам лезть не буду.
https://twitter.com/PICSociety/status/1254508725227982848
Paediatric Intensive Care Society, UK. Registered Charity (CIO) no 1165535.
Да, если делать выводы ничем себя не утруждая, вместо того, чтобы найти оригинал и вводить в заблуждение других своей интуицией....
https://censor.net/comments/locate/3191914/019214f9-a952-7223-bd86-0f0af1321537
С первого раза не получилось, а сейчас?
В следующий раз соизмеряй силы, прежде, чем ставить под сомнение информацию, которую я даю.
До пори, до часу, як виявилось.
...
смертність 3.9 відсотка.
спроба виправдати ось цю маячню:
после всего выживет меньше половины
**********
Раніше був пєнсіонєрський сіндром, женський істєрічєський сіндром, а тепер ше й дитячий...
Пропоную назвати новий синдром СПІДІК (Синдром Патологічного Інфікування ДІтей Коронавірусом).
Від СПІДу до СПІДІКу, - прогрес не стоїть на місці. )))
https://twitter.com/DrEricDing
https://twitter.com/DrEricDing
Eric Feigl-Ding
@DrEricDing
EXCESS DEATHS is the best way to understand https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click #COVID19 given underdiagnosis. Look how excess deaths have increased in urban areas above recent years, and by many fold. That is the true burden of this pandemic.
2:54 PM · 27 апр. 2020 г.·https://help.twitter.com/using-twitter/how-to-tweet#source-labels Twitter for iPhone
'надлишок' СМЕРТей - це найкращий спосіб зрозуміти # COVID19 за даною діагностикою. Подивіться, як надмірна кількість смертей зросла в міських районах за останні роки, і в багато разів. Це справжній тягар цієї пандемії.
Ваши контент-менеджер охренели цитировать русские помойки и не проверять источники?????
Фу, позорище