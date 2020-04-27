Детский синдром коронавируса выявлен в Британии

Представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с болью в животе и проблемами с сердцем, что может быть связано с коронавирусом, сообщает благотворительная организация Paediatric Intensive Care Society.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Взгляд, об этом говорится в письме британской Национальной системы здравоохранения

"В последние три недели наблюдается явный рост числа случаев мультисистемного воспалительного состояния среди детей всех возрастов, которым требуется интенсивная терапия в Лондоне, а также в других регионах Великобритании. Во всех случаях наблюдаются признаки синдрома токсического шока и атипичной формы синдрома Кавасаки с показателями крови, сопоставимыми с тяжелыми случаями COVID-19 у детей", – говорится в письме.

Как уточнили специалисты, у заболевших детей наблюдаются боли в животе, желудочно-кишечные симптомы и воспаление оболочек сердца. У некоторых из пациентов тест на SARS-CoV-2 положительный, у некоторых – отрицательный, при этом есть признаки того, что у нескольких детей выработались антитела к вирусу.

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