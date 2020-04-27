Детский синдром коронавируса выявлен в Британии
Представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с болью в животе и проблемами с сердцем, что может быть связано с коронавирусом, сообщает благотворительная организация Paediatric Intensive Care Society.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Взгляд, об этом говорится в письме британской Национальной системы здравоохранения
"В последние три недели наблюдается явный рост числа случаев мультисистемного воспалительного состояния среди детей всех возрастов, которым требуется интенсивная терапия в Лондоне, а также в других регионах Великобритании. Во всех случаях наблюдаются признаки синдрома токсического шока и атипичной формы синдрома Кавасаки с показателями крови, сопоставимыми с тяжелыми случаями COVID-19 у детей", – говорится в письме.
Как уточнили специалисты, у заболевших детей наблюдаются боли в животе, желудочно-кишечные симптомы и воспаление оболочек сердца. У некоторых из пациентов тест на SARS-CoV-2 положительный, у некоторых – отрицательный, при этом есть признаки того, что у нескольких детей выработались антитела к вирусу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
...передает https://ria.ru/20200427/1570643395.html РИА «Новости» сообщение из письма NHS...
Дальше по помойкам лезть не буду.
https://twitter.com/PICSociety/status/1254508725227982848
Paediatric Intensive Care Society, UK. Registered Charity (CIO) no 1165535.
Да, если делать выводы ничем себя не утруждая, вместо того, чтобы найти оригинал и вводить в заблуждение других своей интуицией....
https://censor.net/comments/locate/3191914/019214f9-a952-7223-bd86-0f0af1321537
С первого раза не получилось, а сейчас?
В следующий раз соизмеряй силы, прежде, чем ставить под сомнение информацию, которую я даю.
До пори, до часу, як виявилось.
...
смертність 3.9 відсотка.
спроба виправдати ось цю маячню:
после всего выживет меньше половины
**********
Раніше був пєнсіонєрський сіндром, женський істєрічєський сіндром, а тепер ше й дитячий...
Пропоную назвати новий синдром СПІДІК (Синдром Патологічного Інфікування ДІтей Коронавірусом).
Від СПІДу до СПІДІКу, - прогрес не стоїть на місці. )))
https://twitter.com/DrEricDing
https://twitter.com/DrEricDing
Eric Feigl-Ding
@DrEricDing
EXCESS DEATHS is the best way to understand https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click #COVID19 given underdiagnosis. Look how excess deaths have increased in urban areas above recent years, and by many fold. That is the true burden of this pandemic.
2:54 PM · 27 апр. 2020 г.·https://help.twitter.com/using-twitter/how-to-tweet#source-labels Twitter for iPhone
'надлишок' СМЕРТей - це найкращий спосіб зрозуміти # COVID19 за даною діагностикою. Подивіться, як надмірна кількість смертей зросла в міських районах за останні роки, і в багато разів. Це справжній тягар цієї пандемії.
Ваши контент-менеджер охренели цитировать русские помойки и не проверять источники?????
Фу, позорище