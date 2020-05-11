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ВМС набирает экипажи для будущих патрульных катеров класса "Айленд"

ВМС набирает экипажи для будущих патрульных катеров класса

В вербовочном центре ВМС ВС Украины идет набор кандидатов на военную службу по контракту на должностях рядового и старшинского состава на катерах типа "Айленд".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на АрміяInform.

Экипажи набирают для будущих патрульных катеров Береговой охраны США, которые в следующем году войдут в боевой состав ВМС ВС Украины.

Предпочтение будет отдаваться кандидатам в возрасте до 35 лет со знанием английского языка. Но решения будут приниматься индивидуально, в зависимости от уровня профессиональной подготовки и опыта службы на кораблях, катерах и судах обеспечения национального флота.

Читайте на Цензор.НЕТ: Переданные США для ВМФ патрульные катера типа "Айленд" вышли в море для выполнения поставленных задач

Тех, кто пройдет отбор, ожидают 2 этапа обучения. Вначале они пройдут углубленный курс английского языка и усиленную подготовку на базе Учебного центра ВМС ВС Украины. После — отправятся в г. Балтимор (США) для теоретической и практической подготовки экипажей. После эти корабли передислоцируют в Украину.

Напомним, что в ноябре прошлого года в боевой состав ВМС ВС Украины вошли первые два патрульных катера класса "Айленд", которые получили названия "Старобельск" и "Славянск". Эти катера уже успешно выполняют задачи в бассейне Черного моря.

Также на Цензор.НЕТ: США передадут ВМС Украины еще 3 патрульных катера класса "Айленд"

Автор: 

ВМС (1491) корабль (2047)


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Топ комментарии
+4
ВМС набирает экипажи для будущих патрульных катеров класса "Айленд" - Цензор.НЕТ 4422
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11.05.2020 20:51 Ответить
+4
ВМС набирает экипажи для будущих патрульных катеров класса "Айленд" - Цензор.НЕТ 1646
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11.05.2020 20:57 Ответить
+3
ВМС набирает экипажи для будущих патрульных катеров класса "Айленд" - Цензор.НЕТ 5941
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11.05.2020 20:50 Ответить
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ВМС набирает экипажи для будущих патрульных катеров класса "Айленд" - Цензор.НЕТ 5941
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11.05.2020 20:50 Ответить
Жаль что не кацапский обстреляли.
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11.05.2020 21:07 Ответить
ВМС набирает экипажи для будущих патрульных катеров класса "Айленд" - Цензор.НЕТ 4422
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11.05.2020 20:51 Ответить
Да,за Ледяной Барьер трудно пробиться.Гитлеру это удалось говорят(Новая Швабия).А вот адмирралу Берду(США) НЛО дали мандюлей в 46-47г.г.
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11.05.2020 21:07 Ответить
Шельфовый ледник Росса(Ледяной Барьер) - в Антарктике. А фото - с Аляски.
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11.05.2020 21:10 Ответить
От доцента НАУ Тесли такой бред слушать привычно=)
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11.05.2020 22:54 Ответить
Маринэску- ура!
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11.05.2020 20:56 Ответить
ВМС набирает экипажи для будущих патрульных катеров класса "Айленд" - Цензор.НЕТ 1646
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11.05.2020 20:57 Ответить
Нда... А могли б пару сотен б/у шлюпок подарить. Больше б толку было
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12.05.2020 01:39 Ответить
Кацапы на "изумрудах" разве что поржут над этими б/у лоханками.
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11.05.2020 21:10 Ответить
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11.05.2020 21:16 Ответить
Дави его бл..дь !!!! (С)
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11.05.2020 22:34 Ответить
Изумруды очень бояться Ашотов (старовинне українське прислів"я).
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11.05.2020 22:36 Ответить
30 человек никак не наберут...
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11.05.2020 22:39 Ответить
Красивые гражданские быстроходные катера, без вооружения и защиты. Начальству погранцов погонять с девками на отдыхе. Деньги на ветер.
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22.07.2020 19:06 Ответить
 
 