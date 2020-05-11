ВМС набирает экипажи для будущих патрульных катеров класса "Айленд"
В вербовочном центре ВМС ВС Украины идет набор кандидатов на военную службу по контракту на должностях рядового и старшинского состава на катерах типа "Айленд".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на АрміяInform.
Экипажи набирают для будущих патрульных катеров Береговой охраны США, которые в следующем году войдут в боевой состав ВМС ВС Украины.
Предпочтение будет отдаваться кандидатам в возрасте до 35 лет со знанием английского языка. Но решения будут приниматься индивидуально, в зависимости от уровня профессиональной подготовки и опыта службы на кораблях, катерах и судах обеспечения национального флота.
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Тех, кто пройдет отбор, ожидают 2 этапа обучения. Вначале они пройдут углубленный курс английского языка и усиленную подготовку на базе Учебного центра ВМС ВС Украины. После — отправятся в г. Балтимор (США) для теоретической и практической подготовки экипажей. После эти корабли передислоцируют в Украину.
Напомним, что в ноябре прошлого года в боевой состав ВМС ВС Украины вошли первые два патрульных катера класса "Айленд", которые получили названия "Старобельск" и "Славянск". Эти катера уже успешно выполняют задачи в бассейне Черного моря.
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