ВМС набирає екіпажі для майбутніх патрульних катерів класу "Айленд"

У вербувальному центрі ВМС ЗС України йде набір кандидатів на військову службу за контрактом на посадах рядового і старшинського складу на катерах типу "Айленд".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на АрміяInform.

Екіпажі набирають для майбутніх патрульних катерів берегової охорони США, які наступного року увійдуть до бойового складу ВМС ЗС України.

Перевага надаватиметься кандидатам віком до 35 років зі знанням англійської мови. Але рішення прийматимуться індивідуально, залежно від рівня професійної підготовки і досвіду служби на кораблях, катерах і суднах забезпечення національного флоту.

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Тих, хто пройде відбір, очікують 2 етапи навчання. Спочатку вони пройдуть поглиблений курс англійської мови і посилену підготовку на базі Навчального центру ВМС ЗС України. Потім - вирушать в м.Балтімор (США) для теоретичної і практичної підготовки екіпажів. Пізніше ці кораблі передислокують в Україну.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року в бойовий склад ВМС ЗС України увійшли перші два патрульні катери класу "Айленд", які отримали назви "Старобільськ" і "Слов'янськ". Ці катери вже успішно виконують завдання в басейні Чорного моря.

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