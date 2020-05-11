УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10319 відвідувачів онлайн
Новини
4 905 16

ВМС набирає екіпажі для майбутніх патрульних катерів класу "Айленд"

ВМС набирає екіпажі для майбутніх патрульних катерів класу

У вербувальному центрі ВМС ЗС України йде набір кандидатів на військову службу за контрактом на посадах рядового і старшинського складу на катерах типу "Айленд".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на АрміяInform.

Екіпажі набирають для майбутніх патрульних катерів берегової охорони США, які наступного року увійдуть до бойового складу ВМС ЗС України.

Перевага надаватиметься кандидатам віком до 35 років зі знанням англійської мови. Але рішення прийматимуться індивідуально, залежно від рівня професійної підготовки і досвіду служби на кораблях, катерах і суднах забезпечення національного флоту.

Читайте також: ВМС проводить набір екіпажів на катери типу "Island", які будуть передані Україні в 2021 році. ВIДЕО

Тих, хто пройде відбір, очікують 2 етапи навчання. Спочатку вони пройдуть поглиблений курс англійської мови і посилену підготовку на базі Навчального центру ВМС ЗС України. Потім - вирушать в м.Балтімор (США) для теоретичної і практичної підготовки екіпажів. Пізніше ці кораблі передислокують в Україну.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року в бойовий склад ВМС ЗС України увійшли перші два патрульні катери класу "Айленд", які отримали назви "Старобільськ" і "Слов'янськ". Ці катери вже успішно виконують завдання в басейні Чорного моря.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Передані США для ВМФ патрульні катери типу "Айленд" вийшли в море для виконання поставлених завдань

Автор: 

ВМС (1410) корабель (1618)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
ВМС набирает экипажи для будущих патрульных катеров класса "Айленд" - Цензор.НЕТ 4422
показати весь коментар
11.05.2020 20:51 Відповісти
+4
ВМС набирает экипажи для будущих патрульных катеров класса "Айленд" - Цензор.НЕТ 1646
показати весь коментар
11.05.2020 20:57 Відповісти
+3
ВМС набирает экипажи для будущих патрульных катеров класса "Айленд" - Цензор.НЕТ 5941
показати весь коментар
11.05.2020 20:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ВМС набирает экипажи для будущих патрульных катеров класса "Айленд" - Цензор.НЕТ 5941
показати весь коментар
11.05.2020 20:50 Відповісти
Жаль что не кацапский обстреляли.
показати весь коментар
11.05.2020 21:07 Відповісти
ВМС набирает экипажи для будущих патрульных катеров класса "Айленд" - Цензор.НЕТ 4422
показати весь коментар
11.05.2020 20:51 Відповісти
Да,за Ледяной Барьер трудно пробиться.Гитлеру это удалось говорят(Новая Швабия).А вот адмирралу Берду(США) НЛО дали мандюлей в 46-47г.г.
показати весь коментар
11.05.2020 21:07 Відповісти
Шельфовый ледник Росса(Ледяной Барьер) - в Антарктике. А фото - с Аляски.
показати весь коментар
11.05.2020 21:10 Відповісти
От доцента НАУ Тесли такой бред слушать привычно=)
показати весь коментар
11.05.2020 22:54 Відповісти
Маринэску- ура!
показати весь коментар
11.05.2020 20:56 Відповісти
ВМС набирает экипажи для будущих патрульных катеров класса "Айленд" - Цензор.НЕТ 1646
показати весь коментар
11.05.2020 20:57 Відповісти
Нда... А могли б пару сотен б/у шлюпок подарить. Больше б толку было
показати весь коментар
12.05.2020 01:39 Відповісти
Кацапы на "изумрудах" разве что поржут над этими б/у лоханками.
показати весь коментар
11.05.2020 21:10 Відповісти
показати весь коментар
11.05.2020 21:16 Відповісти
Дави его бл..дь !!!! (С)
показати весь коментар
11.05.2020 22:34 Відповісти
Изумруды очень бояться Ашотов (старовинне українське прислів"я).
показати весь коментар
11.05.2020 22:36 Відповісти
30 человек никак не наберут...
показати весь коментар
11.05.2020 22:39 Відповісти
Красивые гражданские быстроходные катера, без вооружения и защиты. Начальству погранцов погонять с девками на отдыхе. Деньги на ветер.
показати весь коментар
22.07.2020 19:06 Відповісти
 
 