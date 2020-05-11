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Футболист Зозуля получил медаль Минобороны за волонтерскую деятельность
Украинский нападающий клуба второго испанского дивизиона "Альбасете" Роман Зозуля награжден медалью "Операция объединенных сил. За доблесть и верность".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом футболист написал в Фейсбуке.
"Служу народу Украины. Спасибо", - написал Зозуля на своей странице
Ранее волонтерская организация Романа Зозули передала ВСУ тесты на коронавирус и защитные маски.
Топ комментарии
+63 Володимир Мик
показать весь комментарий11.05.2020 22:30 Ответить Ссылка
+54 Перехватчик
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+43 Володимир Мик
показать весь комментарий11.05.2020 22:27 Ответить Ссылка
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На тебе вже відкривають сафарі 😂, дурна ти свиня!
Заслужена нагорода.
(а от додаток-книжечку до нагороди могли б заповнити акуратніше. Чи на комп'ютері)