РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9709 посетителей онлайн
Новости Волонтеры для армии
5 490 32

Футболист Зозуля получил медаль Минобороны за волонтерскую деятельность

Украинский нападающий клуба второго испанского дивизиона "Альбасете" Роман Зозуля награжден медалью "Операция объединенных сил. За доблесть и верность".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом футболист написал в  Фейсбуке.

"Служу народу Украины. Спасибо", - написал Зозуля на своей странице

Ранее волонтерская организация Романа Зозули передала ВСУ тесты на коронавирус и защитные маски.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болельщики сорвали матч второго дивизиона Испании, обзывая украинского нападающего Зозулю. Ла Лига поддержала решение судьи остановить матч в связи с оскорблениями и угрозами в адрес футболиста. ВИДЕО

Футболист Зозуля получил медаль Минобороны за волонтерскую деятельность 01

Автор: 

награда (1823) Зозуля Роман (54)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+63
Футболист Зозуля получил медаль Минобороны за волонтерскую деятельность - Цензор.НЕТ 8198
показать весь комментарий
11.05.2020 22:30 Ответить
+54
Роману респект за проукраинскую позицию!
показать весь комментарий
11.05.2020 22:25 Ответить
+43
Искренне рад, что хоть кто то обратил внимание и наградил патриота Зозулю, который был затравлен прорашистскими прихвостнями в Испании по указке из рашки.
показать весь комментарий
11.05.2020 22:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Роману респект за проукраинскую позицию!
показать весь комментарий
11.05.2020 22:25 Ответить
Командувач объеднаних сил з 28,03,2020 года Наев. наказ в книжке от 08,05,2020 за подписью Кравченка.шо за хрень?
показать весь комментарий
11.05.2020 23:25 Ответить
респект!
показать весь комментарий
11.05.2020 22:26 Ответить
Искренне рад, что хоть кто то обратил внимание и наградил патриота Зозулю, который был затравлен прорашистскими прихвостнями в Испании по указке из рашки.
показать весь комментарий
11.05.2020 22:27 Ответить
Ромка, молоток!
показать весь комментарий
11.05.2020 22:27 Ответить
Футболист Зозуля получил медаль Минобороны за волонтерскую деятельность - Цензор.НЕТ 8198
показать весь комментарий
11.05.2020 22:30 Ответить
Роме респект - настоящий украинец.
показать весь комментарий
11.05.2020 22:31 Ответить
дякую Роман! це Вам не смердючий кацап усіг
показать весь комментарий
11.05.2020 22:32 Ответить
забув додати, ще й тупорилий як весь блок опзж
показать весь комментарий
11.05.2020 22:34 Ответить
Вибачте , доповню Вас . І ще кум шлюсіка - васька тай дурачок гвоздік.
показать весь комментарий
11.05.2020 22:42 Ответить
...и весь гибридный блок(перекрашеный) тоже.
показать весь комментарий
11.05.2020 22:50 Ответить
НАШ!
показать весь комментарий
11.05.2020 22:34 Ответить
Футболист Зозуля получил медаль Минобороны за волонтерскую деятельность - Цензор.НЕТ 7117
показать весь комментарий
11.05.2020 22:38 Ответить
Усик, місце в Миротворці, це як місце на відстріл.
На тебе вже відкривають сафарі 😂, дурна ти свиня!
показать весь комментарий
11.05.2020 22:45 Ответить
Свинів не відстрілюють - їм перерізають горло.
показать весь комментарий
12.05.2020 10:39 Ответить
Вітаємо УКРАЇНЦЯ !
показать весь комментарий
11.05.2020 22:41 Ответить
Це вам не Вусик.
показать весь комментарий
11.05.2020 22:43 Ответить
Вот это козак. Не то что всякая боксёрскся шло@бень.
показать весь комментарий
11.05.2020 22:43 Ответить
Знаем Романа . он всегда был патриотом .!
показать весь комментарий
11.05.2020 22:45 Ответить
"Привет Усику" от Зозули!
показать весь комментарий
11.05.2020 22:51 Ответить
Молодец! Настоящий патриот и гордость Украины!
показать весь комментарий
11.05.2020 22:52 Ответить
Вітаємо! Повага!
показать весь комментарий
11.05.2020 22:55 Ответить
уж кто-кто, а Ромка заслужил. виват!
показать весь комментарий
11.05.2020 23:02 Ответить
Вітаю !
Заслужена нагорода.
показать весь комментарий
11.05.2020 23:13 Ответить
Ромчик - наш парень. Спасибо за помощь Украине в тяжелые времена.
показать весь комментарий
11.05.2020 23:17 Ответить
Дякую Романе!
показать весь комментарий
12.05.2020 00:12 Ответить
РЕСПЕКТ !!!
показать весь комментарий
12.05.2020 00:49 Ответить
Таким як Роман не потрібно "розпинатися і пускати слину" що він українець, тут видно і без паспорта і довідок з РФ !
показать весь комментарий
12.05.2020 03:39 Ответить
Рома , дякую ! Слава Україні !
показать весь комментарий
12.05.2020 06:43 Ответить
Повага спортсменові та громадянинові.

(а от додаток-книжечку до нагороди могли б заповнити акуратніше. Чи на комп'ютері)
показать весь комментарий
12.05.2020 10:09 Ответить
ЗА ТАКИМИ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ. А НЕ ЗА УСІКАМИ І ЛОМАЧЕНКАМИ.
показать весь комментарий
12.05.2020 11:42 Ответить
 
 