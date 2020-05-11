Футболист Зозуля получил медаль Минобороны за волонтерскую деятельность

Украинский нападающий клуба второго испанского дивизиона "Альбасете" Роман Зозуля награжден медалью "Операция объединенных сил. За доблесть и верность".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом футболист написал в Фейсбуке.

"Служу народу Украины. Спасибо", - написал Зозуля на своей странице

Ранее волонтерская организация Романа Зозули передала ВСУ тесты на коронавирус и защитные маски.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болельщики сорвали матч второго дивизиона Испании, обзывая украинского нападающего Зозулю. Ла Лига поддержала решение судьи остановить матч в связи с оскорблениями и угрозами в адрес футболиста. ВИДЕО