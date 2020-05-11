Футболіст Зозуля отримав медаль Міноборони за волонтерську діяльність

Українського нападаючого клубу другого іспанського дивізіону "Альбасете" Романа Зозулю нагороджено медаллю "Операція об'єднаних сил. За доблесть і вірність".

Як передає Цензор.НЕТ, про це футболіст написав у Фейсбуці.

"Служу народу України. Дякую", - написав Зозуля на своїй сторінці

Раніше волонтерська організація Романа Зозулі передала ЗСУ тести на коронавірус і захисні маски.

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