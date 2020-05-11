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Новини Волонтери для армії
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Футболіст Зозуля отримав медаль Міноборони за волонтерську діяльність

Українського нападаючого клубу другого іспанського дивізіону "Альбасете" Романа Зозулю нагороджено медаллю "Операція об'єднаних сил. За доблесть і вірність".

Як передає Цензор.НЕТ, про це футболіст написав у Фейсбуці.

"Служу народу України. Дякую", - написав Зозуля на своїй сторінці

Раніше волонтерська організація Романа Зозулі передала ЗСУ тести на коронавірус і захисні маски.

Читайте також: "Ми всі - Зозуля", - уболівальники вивісили банер на підтримку українського нападника на матчі другого дивізіону Іспанії. ФОТО

Футболіст Зозуля отримав медаль Міноборони за волонтерську діяльність 01

Автор: 

нагорода (1284) Зозуля Роман (38)


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Топ коментарі
+63
Футболист Зозуля получил медаль Минобороны за волонтерскую деятельность - Цензор.НЕТ 8198
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11.05.2020 22:30 Відповісти
+54
Роману респект за проукраинскую позицию!
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11.05.2020 22:25 Відповісти
+43
Искренне рад, что хоть кто то обратил внимание и наградил патриота Зозулю, который был затравлен прорашистскими прихвостнями в Испании по указке из рашки.
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11.05.2020 22:27 Відповісти
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Роману респект за проукраинскую позицию!
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11.05.2020 22:25 Відповісти
Командувач объеднаних сил з 28,03,2020 года Наев. наказ в книжке от 08,05,2020 за подписью Кравченка.шо за хрень?
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11.05.2020 23:25 Відповісти
респект!
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11.05.2020 22:26 Відповісти
Искренне рад, что хоть кто то обратил внимание и наградил патриота Зозулю, который был затравлен прорашистскими прихвостнями в Испании по указке из рашки.
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11.05.2020 22:27 Відповісти
Ромка, молоток!
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11.05.2020 22:27 Відповісти
Футболист Зозуля получил медаль Минобороны за волонтерскую деятельность - Цензор.НЕТ 8198
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11.05.2020 22:30 Відповісти
Роме респект - настоящий украинец.
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11.05.2020 22:31 Відповісти
дякую Роман! це Вам не смердючий кацап усіг
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11.05.2020 22:32 Відповісти
забув додати, ще й тупорилий як весь блок опзж
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11.05.2020 22:34 Відповісти
Вибачте , доповню Вас . І ще кум шлюсіка - васька тай дурачок гвоздік.
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11.05.2020 22:42 Відповісти
...и весь гибридный блок(перекрашеный) тоже.
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11.05.2020 22:50 Відповісти
НАШ!
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11.05.2020 22:34 Відповісти
Футболист Зозуля получил медаль Минобороны за волонтерскую деятельность - Цензор.НЕТ 7117
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11.05.2020 22:38 Відповісти
Усик, місце в Миротворці, це як місце на відстріл.
На тебе вже відкривають сафарі 😂, дурна ти свиня!
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11.05.2020 22:45 Відповісти
Свинів не відстрілюють - їм перерізають горло.
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12.05.2020 10:39 Відповісти
Вітаємо УКРАЇНЦЯ !
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11.05.2020 22:41 Відповісти
Це вам не Вусик.
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11.05.2020 22:43 Відповісти
Вот это козак. Не то что всякая боксёрскся шло@бень.
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11.05.2020 22:43 Відповісти
Знаем Романа . он всегда был патриотом .!
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11.05.2020 22:45 Відповісти
"Привет Усику" от Зозули!
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11.05.2020 22:51 Відповісти
Молодец! Настоящий патриот и гордость Украины!
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11.05.2020 22:52 Відповісти
Вітаємо! Повага!
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11.05.2020 22:55 Відповісти
уж кто-кто, а Ромка заслужил. виват!
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11.05.2020 23:02 Відповісти
Вітаю !
Заслужена нагорода.
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11.05.2020 23:13 Відповісти
Ромчик - наш парень. Спасибо за помощь Украине в тяжелые времена.
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11.05.2020 23:17 Відповісти
Дякую Романе!
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12.05.2020 00:12 Відповісти
РЕСПЕКТ !!!
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12.05.2020 00:49 Відповісти
Таким як Роман не потрібно "розпинатися і пускати слину" що він українець, тут видно і без паспорта і довідок з РФ !
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12.05.2020 03:39 Відповісти
Рома , дякую ! Слава Україні !
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12.05.2020 06:43 Відповісти
Повага спортсменові та громадянинові.

(а от додаток-книжечку до нагороди могли б заповнити акуратніше. Чи на комп'ютері)
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12.05.2020 10:09 Відповісти
ЗА ТАКИМИ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ. А НЕ ЗА УСІКАМИ І ЛОМАЧЕНКАМИ.
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12.05.2020 11:42 Відповісти
 
 