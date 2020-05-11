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Футболіст Зозуля отримав медаль Міноборони за волонтерську діяльність
Українського нападаючого клубу другого іспанського дивізіону "Альбасете" Романа Зозулю нагороджено медаллю "Операція об'єднаних сил. За доблесть і вірність".
Як передає Цензор.НЕТ, про це футболіст написав у Фейсбуці.
"Служу народу України. Дякую", - написав Зозуля на своїй сторінці
Раніше волонтерська організація Романа Зозулі передала ЗСУ тести на коронавірус і захисні маски.
Топ коментарі
+63 Володимир Мик
показати весь коментар11.05.2020 22:30 Відповісти Посилання
+54 Перехватчик
показати весь коментар11.05.2020 22:25 Відповісти Посилання
+43 Володимир Мик
показати весь коментар11.05.2020 22:27 Відповісти Посилання
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На тебе вже відкривають сафарі 😂, дурна ти свиня!
Заслужена нагорода.
(а от додаток-книжечку до нагороди могли б заповнити акуратніше. Чи на комп'ютері)