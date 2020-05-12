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Аccоциация городов обратилась к Зеленскому относительно прекращения безосновательного давления на местное самоуправление во время кризиса в Украине

Аccоциация городов обратилась к Зеленскому относительно прекращения безосновательного давления на местное самоуправление во время кризиса в Украине

В пятницу, 8 мая, Правление Ассоциации городов Украины обратилось к Президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно прекращения безосновательного давления на местное самоуправление и обеспечение совместной работы центральных органов власти и органов местного самоуправления в борьбе с эпидемией коронавируса и экономическим кризисом.

Как сообщает пресс-служба АГУ, в обращении говорится, что Ассоциация считает недопустимым противостояние центральной власти и местного самоуправления, передает Обозреватель.

В связи с этим, высказано предложение предоставить органам местного самоуправления право, в определенных законом и Правительством пределах, смягчать условия карантина для граждан и субъектов хозяйствования. Аргументируется это тем, что органы местного самоуправления ответственны перед общинами за ситуацию в муниципалитетах, а потому должны иметь возможность на местах принимать решения в зависимости от конкретной ситуации в обществе.

Также в обращении обратили внимание на количество возбужденных уголовных дел против представителей местного самоуправления, "обоснованность которых вызывает большие вопросы".

"В условиях экономического кризиса и пандемии коронавирусной болезни COVID-19, когда местное самоуправление обеспечивает жизнедеятельность городов, поселков и сел, давление правоохранительных органов и прокуратуры несет прямую угрозу безопасности и жизни граждан Украины, поскольку фактически парализует работу муниципалитетов по предоставлению соответствующих услуг", – отметили в Ассоциации.

При этом в АГУ выразили убеждение, что в нынешних условиях государственная власть и местное самоуправление должны действовать совместно с целью обеспечения безопасности граждан Украины от распространения коронавирусной болезни и снизить влияние последствий экономического кризиса на благосостояние каждого украинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, шесть городов Украины решили ослабить карантин ранее установленного Кабмином срока 11 мая. Министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал жестко ответить на такие действия.

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) самоуправление (96)


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Топ комментарии
+17
А зачем обращаться, гнать в шею этого жида умственно отсталого.
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12.05.2020 10:05 Ответить
+16
Аccоциация городов обратилась к Зеленскому относительно прекращения безосновательного давления на местное самоуправление во время кризиса в Украине - Цензор.НЕТ 498
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12.05.2020 10:04 Ответить
+13
Аccоциация городов обратилась к Зеленскому относительно прекращения безосновательного давления на местное самоуправление во время кризиса в Украине - Цензор.НЕТ 4186
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12.05.2020 10:08 Ответить
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Аccоциация городов обратилась к Зеленскому относительно прекращения безосновательного давления на местное самоуправление во время кризиса в Украине - Цензор.НЕТ 498
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12.05.2020 10:04 Ответить
И летает на шести вертолетах.Ссыкло и есть ссыкло.
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12.05.2020 10:22 Ответить
В ютубі все є, можна подивитися.
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12.05.2020 10:23 Ответить
Я тебе реально говорю про шесть вертолетов. это не прикол.
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12.05.2020 10:26 Ответить
А зачем обращаться, гнать в шею этого жида умственно отсталого.
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12.05.2020 10:05 Ответить
Аccоциация городов обратилась к Зеленскому относительно прекращения безосновательного давления на местное самоуправление во время кризиса в Украине - Цензор.НЕТ 4186
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12.05.2020 10:08 Ответить
Він вже забув як починав та що обіцяв.
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12.05.2020 10:08 Ответить
Пусть опубликуют видео с любой последней встречи ассоциации местного самоуправления с представителями ОП. Там стиль общения представителей зеленого ничтожества с мэрами -- 90е отдыхают. Переписку с мэром Черкасс вспомните
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12.05.2020 10:09 Ответить
Аccоциация городов обратилась к Зеленскому относительно прекращения безосновательного давления на местное самоуправление во время кризиса в Украине - Цензор.НЕТ 3979
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12.05.2020 10:11 Ответить
Завуалированное требование разрешения грабить страну через подставные фирмы и липовые тендеры.
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12.05.2020 10:20 Ответить
Такая глубокая мысль могла посетить только зебобика.
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12.05.2020 10:24 Ответить
От порохоботов только подобное и можно услышать)))) Может Вы считаете, что местная власть не разворовывает бюджет через свои фирмы? Увы, но реальные факты говорят об обратном.
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12.05.2020 11:08 Ответить
Часть уворованных местными властями денег идет на оплату вот таким, как этот Виктор Сотник, чтобы они г*вно метали на вентилятор. Выборы же скоро в местные советы, местные князьки "наротных республик" активизировались. Это типа "Руки прочь от нашего мэра!!!!!!".
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12.05.2020 12:46 Ответить
зрадюки вангуют. интересно, какого цвета портфель?

Аccоціація міст звернулася до Зеленського щодо припинення безпідставного тиску на місцеве самоврядування під час кризи в Україні - Цензор.НЕТ 5790
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12.05.2020 10:22 Ответить
Вот из-за таких всяких правлений ассоциаций городов и возникают наротные республики. Сначала требуют права, которые выше права Правительства Украины, Верховной рады, Президента, а потом местные князьки выводят свой нарот на "Ре-фе-рен-дум! Ре-фе-рен-дум! Ре-фе-рен-дум!" На Донбассе уже седьмой год "правление ассоциаций наротных городов ОРДЛО".
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12.05.2020 10:28 Ответить
Что ты ахинею несешь ? Нас просто достало что Киев выгребает из городов все подчистую. При Порошенко ,несмотря на войну , люди реально увидели как за три года сделано в разы больше чем за 30.
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12.05.2020 10:35 Ответить
"Киев выгребает из городов все подчистую" - это уже было в Донецке и Луганске: и крики "киев выгребает из городов все подчистую!!!", и "мы кормим киев!!!", и "нас достало, что порошенко выгребает из городов донбасса все подчистую!!!!", и "путин, введи войска!!!!", и "ре-фе-рен-дум! ре-фе-рен-дум! ре-фе-рен-дум!".
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12.05.2020 11:07 Ответить
Я тебе не про лугандосию говорю , а про Украину. Начиная с юльки у нас наступила сплошная разруха. Когда ездил в Киев и Донецк офигивал как там с жиру бесятся. А нас натурально грабили и ИМЕННО МЫ ОСТАНОВИЛИ ОРДЫ КАЗЛАМОРДЫХ.
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12.05.2020 11:14 Ответить
А ты еще имеешь наглость нас попрекать за то что мы недовольны грабежами. Зетварь официально возобновил грабеж. Все как в паРаше , -богатющая мацква и нищая страна.
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12.05.2020 11:17 Ответить
"Я тебе не про лугандосию говорю..." - ты говоришь словами лугандосии, повторяешь их, и тут же их отрицаешь и оправдываешься. У тебя все с головой нормально?
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12.05.2020 11:29 Ответить
А ты говоришь словами зетвари. Ваш членограй болт положил и на закон и на конституцию. Где деньги ,согласно закона о децентрализации и почему нашими деньгами теперь нас и милуют зедепутаты, если мы будем им кланяться. Про твою голову я не спрашиваю , так как в ней шмаркля зеленая.
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12.05.2020 11:38 Ответить
"Где деньги ,согласно закона о децентрализации и почему нашими деньгами теперь..." - ах-ха-ха-ха! Смешной ты! Где деньги, спрашивай у местных властей, требуй у них письменной отчетности, ты же эту местную власть выбирал. Что ни день, то новость "местный чиновник взял взятку...местный чиновник украл из местного бюджета...". Твой местный чиновник украл деньги из местного бюджета и часть этих денег дал тебе, чтобы ты в соцсетях cpaл и гoвнo на вентилятор бросал.
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12.05.2020 12:38 Ответить
Запитай у віслюка. Гроші місцевої влади на рахунках у держказначействі заблокувала клоунська влада.
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12.05.2020 13:11 Ответить
Очередной фейк, очередной бездоказательный выcep от мокшанца под украинским прокси.
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12.05.2020 14:18 Ответить
Зеб, а диктатура центральной власти видна в Беларуси и паРаше...
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12.05.2020 10:38 Ответить
В Украине на сегодня нет диктатуры центральной власти. Если такое присутствует, то покажи решение Верховного суда Украины, в котором есть слова "диктатура верховной власти Украины". Кому непонятно: началась пропаганда и политическая возня местных князьков "наротных республик" к выборам в местные советы. Я живу в городе Сумы. Местные власти обеспечивают по мере своих возможностей уборку и вывоз мусора (ТБО), уборку улиц, обеспечение водоснабжения, ремонт коммунального имущества, текущий ремонт дорог и пр. И центральная власть в этом местным властям ни коим образом не препятствует. Субъекты предпринимательской деятельности к органам местного самоуправления не относятся, им не подчиняются, а органам местного самоуправления запрещается вмешиваться в их деятельность.
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12.05.2020 11:26 Ответить
Т.е. тот, кто распоряжается средствами в центре и может не выделить на места деньги, не является властью?
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12.05.2020 11:36 Ответить
"может не выделить на места деньги" - это бабское базарное ляляляляля, флуд, ничего конкретного. Где твое доказательство, ссылка на решение Верховного суда Украины, что в Украине "диктатура центральной власти"? ВКЛючи мозги!
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12.05.2020 12:27 Ответить
Брешеш как шмаркля ! """"" Местные власти обеспечивают по мере своих возможностей уборку и вывоз мусора (ТБО), уборку улиц, обеспечение водоснабжения, ремонт коммунального имущества, текущий ремонт дорог и пр."""""" А ЗЕТВАРИ ТОЛЬКО НАШИ ДЕНЬГИ ВОРУЮТ. В регионы поступает только 40% от положенных законом.
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12.05.2020 11:42 Ответить
"В регионы поступает только 40% от положенных законом" - приведи ссылку на решение Верховного суда Украины, в котором зафиксировано "В регионы поступает только 40% от положенных законом".
"ТОЛЬКО НАШИ ДЕНЬГИ ВОРУЮТ" - это лозунг с плакатов лугадосов.
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12.05.2020 12:30 Ответить
Когда читаешь таких ********* как ты - таки да, хочется голосовать за сепаратизм. Янелох уничтожает Украину - а тебе, всё "божья роса". Ну-ну...
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12.05.2020 19:12 Ответить
Порошенко сдал Дебальцево, согласился на помилование и амнистию террористов ОРДЛО, получал от них денежные средства за водоснабжение, а тебе все "божья роса".
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12.05.2020 19:23 Ответить
Есть такие странные штуки как законы и децентрализации, местном самоуправлении и конституция Украины.
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12.05.2020 10:41 Ответить
Вимоги відповідають Реформі про децентралізацію. Читайте закони.
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12.05.2020 10:43 Ответить
А членограю законы не указ. Сейчас беспредел как в 90-е. Зетвари зробылы це разом.
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12.05.2020 11:10 Ответить
найдите 10 отличий
Аccоціація міст звернулася до Зеленського щодо припинення безпідставного тиску на місцеве самоврядування під час кризи в Україні - Цензор.НЕТ 2814
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12.05.2020 10:32 Ответить
С подобными ассоциациями и до федерализации недалеко.
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12.05.2020 10:55 Ответить
А ты что людей за рабов держиш ? Лично мне нафиг нужна "родина" которая меня рассматривает как дойную корову. Правительство мы НАНЯЛИ работать для людей а не грабить нас.
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12.05.2020 11:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fG59qQxVMJA
В этом видео Герберт Кикль, который возглавлял МВД 2017-2019, разоблачает всю систему, на которой построена шумиха, вокруг заражения 2020 в Австрии, ну и по сути по всему миру. Он напрямую выражает свое недовольство самому канцлеру Австрии.
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12.05.2020 11:02 Ответить
 
 