Такой массовой вырубка лесов была в Украине только после войны, – WWF

Украине остро необходима новая лесная политика.

Об этом в материале, опубликованном в издании Украинская правда, заявили эксперты Всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund forNature – WWF).

По словам экологов, количество рубок леса в Украине значительно возросло за последние 30 лет. При этом вырубка лесов происходит там, где ее быть не должно. Также, в Украине недостаточно возможностей для влияния общественности на принятие решений в лесной отрасли, нечетко прописана охрана редких видов. Работники лесной отрасли не довольны, поскольку имеют финансовые и налоговые проблемы.

В целом, экологи заявляют об огромном пробеле в "лесном" законодательстве, которое требует срочного реформирования.

"Существует "командная" система, которая осталась в наследство с советских времен, она зарегулирована кучей нормативов, не соответствует современным реалиям. Происходит много изменений в законодательстве, правда, по несколько хаотичным принципу. Вносят отдельные изменения, которые не очень ложатся в одну линию с другими пунктами законодательства, создают много противоречий или наоборот появляются пробелы", заявляет в материале зоолог, руководитель практики "Леса" WWF Украины Андрей Плыга.

Как сообщается в материале, 99% изменений лесного покрова – это результат вырубки лесов. Согласно данным предыдущего десятилетия пожары были ответственны менее чем за 1% в изменении площадей леса. То есть обычно, пожары (которые участились в Украине и мире в последнее время. – Ред.) по сравнению с рубками играют очень незначительную роль.

Так, несовершенная нормативная база позволяет проводить рубки там, где они запрещены или очень ограничены. "Яркий пример – санитарные рубки", говорится в материале.

Кроме того, в вырубках леса заинтересованы сами работники лесных хозяйств.

"Сейчас лесные хозяйства не имеют государственного финансирования. Заработная плата работников лесхоза напрямую зависит от объема заготовки древесины. Они зарабатывают то, что вырубили. То есть они прямо в этом заинтересованы", заявляет эксперт Всемирного фонда дикой природы.