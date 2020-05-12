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Такой массовой вырубка лесов была в Украине только после войны, – WWF

Такой массовой вырубка лесов была в Украине только после войны, – WWF

Украине остро необходима новая лесная политика.

Об этом в материале, опубликованном в издании Украинская правда, заявили эксперты Всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund forNature – WWF).

По словам экологов, количество рубок леса в Украине значительно возросло за последние 30 лет. При этом вырубка лесов происходит там, где ее быть не должно. Также, в Украине недостаточно возможностей для влияния общественности на принятие решений в лесной отрасли, нечетко прописана охрана редких видов. Работники лесной отрасли не довольны, поскольку имеют финансовые и налоговые проблемы.

В целом, экологи заявляют об огромном пробеле в "лесном" законодательстве, которое требует срочного реформирования.

"Существует "командная" система, которая осталась в наследство с советских времен, она зарегулирована кучей нормативов, не соответствует современным реалиям. Происходит много изменений в законодательстве, правда, по несколько хаотичным принципу. Вносят отдельные изменения, которые не очень ложатся в одну линию с другими пунктами законодательства, создают много противоречий или наоборот появляются пробелы", заявляет в материале зоолог, руководитель практики "Леса" WWF Украины Андрей Плыга.

Как сообщается в материале, 99% изменений лесного покрова – это результат вырубки лесов. Согласно данным предыдущего десятилетия пожары были ответственны менее чем за 1% в изменении площадей леса. То есть обычно, пожары (которые участились в Украине и мире в последнее время. – Ред.) по сравнению с рубками играют очень незначительную роль.

Так, несовершенная нормативная база позволяет проводить рубки там, где они запрещены или очень ограничены. "Яркий пример – санитарные рубки", говорится в материале.

Кроме того, в вырубках леса заинтересованы сами работники лесных хозяйств.

"Сейчас лесные хозяйства не имеют государственного финансирования. Заработная плата работников лесхоза напрямую зависит от объема заготовки древесины. Они зарабатывают то, что вырубили. То есть они прямо в этом заинтересованы", заявляет эксперт Всемирного фонда дикой природы.

Автор: 

вырубка (162) лес (633)


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Топ комментарии
+34
та ладно. при вазелине лес не рубят. то при порошенко рубили. а бедосик все закрыл. и лес и янтарь. так ведь зебарашки?
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12.05.2020 10:57 Ответить
+29
Ну так Зеля обіцяв, що ліс перестануть вирубувати. Ще трохи і дійсно перестануть. Рубати вже не буде що.
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12.05.2020 10:57 Ответить
+23
Еще и Ахметова с Медведчуком посадил.
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12.05.2020 10:59 Ответить
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та ладно. при вазелине лес не рубят. то при порошенко рубили. а бедосик все закрыл. и лес и янтарь. так ведь зебарашки?
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12.05.2020 10:57 Ответить
Еще и Ахметова с Медведчуком посадил.
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12.05.2020 10:59 Ответить
Ти що! Ще за каденції Петра Олексійовича й ліс перестали вирубувать, й бурштин мити! Ти хіба не чув про ці безальтернативні перемоги?
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12.05.2020 11:31 Ответить
Так именно за эти безальтернативные победы Организм и оставил Авакова министром МВД или ты не согласен?
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12.05.2020 11:36 Ответить
Такою масовою вирубка лісів була в Україні лише після війни, - WWF - Цензор.НЕТ 3326
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12.05.2020 11:58 Ответить
А давайте еще к НАБУ, САП, ДБР, создадим еще и "Специальные Силы по Борьбе с вырубщиками лесов"! НАМ, дуракам, только бы ИММИТИРОВАТЬ борьбу! А желающих "побороться" - пруд пруди! Вся причина - набор в силовые структуры ЛЮДЕЙ из КАСТЫ живущих не по средствам и считающих практику дополнительного "кормления" нормальной! Да может хоть коронавирус заставит разогнать "иммитаторские" структуры, которые КРЫШУЮТ разворовывание Украины и для виду "борются" с "дворниками да лесниками" живущими в хрущевках! Дармоеды и мародеры, а не правоохранители!!!
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12.05.2020 16:22 Ответить
Также, в Украине недостаточно возможностей для влияния общественности на принятие решений в лесной отрасли

=================================
треба створити команди відстрілу лісорубів.і ліс перестануть рубати.
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12.05.2020 22:44 Ответить
ты зебарашка.
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12.05.2020 17:41 Ответить
Ну так Зеля обіцяв, що ліс перестануть вирубувати. Ще трохи і дійсно перестануть. Рубати вже не буде що.
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12.05.2020 10:57 Ответить
Ой, а як же - Куди подилися нашi карпатськи лiси? - питаннячко Янелоха Оманського!!!!
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12.05.2020 10:58 Ответить
Бо до влади прийшли справжні мародьори. Вони знають що часу в них мало і гребуть гроші де тільки можна. А ось зможіть вони втекти, залежить від притомного народа України.
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12.05.2020 10:58 Ответить
Я то же самое слышал и 20 лет назад. Нема ниякого притомного народа, ибо притомный народ сам этим и занимается. Рубали, рубят и будут рубить, и ты это прекрасно знаешь.
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12.05.2020 11:04 Ответить
Ох я к гарно лозунгами писати! Такой массовой вырубка лесов была в Украине только после войны, – WWF - Цензор.НЕТ 4084 Про "виженемо" особливо. Ця публіка с початку 90-х Україною заправляла та заправляє. Більшість з них - це вчорашні бандити та шахраї і чхати вони хотіли на "високі цінності". А після "помаранчевої революції" та "революції гідності" люди побачили, що всі їх мрії на зміни в цій країні рівні нулю - ті самі шахраї 90-х і замутили всі ті "революції", щоб скинути інший клан від корита влади та дорватись туди самим.
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12.05.2020 11:06 Ответить
в этой стране толку не было и никогда не будет
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12.05.2020 10:58 Ответить
Ну надо же рисовать красивые циферки по возросшему экспорту на европейские рынки, зря что-ли подписывали потужную ассоциацию.
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12.05.2020 11:00 Ответить
В Карпатах, при Австро-Венгрии хреначили тоже будь здоров. Особенно, когда прокладывали в горах железные дороги.
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12.05.2020 11:02 Ответить
Офигеть! Франц-Иосиф должен нам тоннели?
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12.05.2020 16:22 Ответить
небарыги!
Такой массовой вырубка лесов была в Украине только после войны, – WWF - Цензор.НЕТ 7156
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12.05.2020 11:05 Ответить
бабушка беня то же после войны .. и лишние деньги ему не помешают ..
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12.05.2020 11:05 Ответить
не люблю это слово, редко его употребляю к украинцам потому что мне оно кажется обиднее даже малоросни....., НО - чертовы рагули! , чего вы с своей землей делаете?
За копейку мать родную удавите...
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12.05.2020 11:06 Ответить
запросто. за полкопейки
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12.05.2020 11:47 Ответить
Дело в том, что местные аборигены не умеют быть хозяевами на своей земле. Их всегда ставила в стойло только нагайка кацапа, немца, ляха, австрияка. Увы, но, это правда.
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12.05.2020 16:30 Ответить
Вова, почему Карпаты рубят? Это же твой вопрос к Порошенко, правда?
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12.05.2020 11:07 Ответить
Слава Україні! Героям слава!
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12.05.2020 11:10 Ответить
ты ничего не перепутал?
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12.05.2020 11:48 Ответить
Лет через 30 не будет лесов в Украине .Карпаты рубят . вдоль дорог жгут и рубят . народ все видит и млеет , ем у нравится это .
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12.05.2020 11:12 Ответить
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12.05.2020 11:49 Ответить
После войны было одно отличие - его еще и садили!
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12.05.2020 11:15 Ответить
это правда. еще как сажали. моя бабушка сажала
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12.05.2020 11:49 Ответить
Не знаю как-где,у нас все что вырубили все засадили,даже три новых участка появилось. Так что лесное хозяйство работает.Много высохло сосны,не успевают резать,плюс такой лес плохо идет в продаже,так что не надо за ваш лес))
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12.05.2020 16:17 Ответить
Оце прийняв закон проти вирубки лісу, молодець. В уші насцяли невігласу воно й повірило.
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12.05.2020 11:16 Ответить
так для них ліс то чуже...їх по пустелі водили...)
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12.05.2020 11:20 Ответить
Зебіли, де всі зебіли?

Такою масовою вирубка лісів була в Україні лише після війни, - WWF - Цензор.НЕТ 8440
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12.05.2020 11:21 Ответить
Тебе що, у люстерці забанили?)))
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12.05.2020 11:32 Ответить
Петросян, ні, Задорнов!
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12.05.2020 11:38 Ответить
Ні. Ти навіть до них не дотягуєш.
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12.05.2020 11:49 Ответить
Зачекай, зачекай... Ну точно Задорнов!
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12.05.2020 12:03 Ответить
Звертаюся до всіх дебілів, яких в нас в Україні 90%. Ви всі однакові і зебіли і пороходроти і жопоблоковці і ющі любі друзі і юліні шавки і кучмовські виродки, ви всі однакові!!!!! І досить гімном один на одного кидатися. Ви всі гнилі, продажні, жадібні, тупі !!! І нічим один від одного не відрізняєтеся!!! Тому і живете, як опариші в гімні, постійно мамагаючись вилізт один одному на голову.
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12.05.2020 12:04 Ответить
Кто же добровольно признается в скотоложстве?
Такою масовою вирубка лісів була в Україні лише після війни, - WWF - Цензор.НЕТ 8735
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12.05.2020 12:19 Ответить
ЗЄлєбобіки, а пам'ятаєте в серіалі "Слуга народу" був момент коли Голобородько їздить разом з україномовним персонажем, вдягненим у вишиванку, і пресує за вирубаний ліс?
Так от той персонаж вже рік не при владі, а ліс активно вирубують при вашому слузі урода!
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12.05.2020 11:22 Ответить
Ви що там в WWF сліпі всі, чи що? Клоун оманський сказав, що він вже навів порядок в лісі, як і на митниці, і в енергетиці, і дорог настроїв, і заробітчан вернув - та все навіть не перелічиш. Чи ви за його стендапами не слідкуюте, соросята кляті.
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12.05.2020 11:23 Ответить
https://ua-reporter.com/news/ekologicheskaya-katastrofa-v-karpatah-v-zakarpate-massovo-boleyut-elovye-lesa-foto К слову о ЛЕСАХ ЗАКАРПАТЬЯ !!!!!!!!!!!
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12.05.2020 11:44 Ответить
Такою масовою вирубка лісів була в Україні лише після війни, - WWF - Цензор.НЕТ 4641
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12.05.2020 11:53 Ответить
кстати, после войны в степной зоне как раз насаживали лесополосы и рыли ставки, после чего прекратились суховеи. А сейчас лесополосы уже лет 20 как постепенно вырубают, потому что людям нечем топить, и суховеи возвращаются.
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12.05.2020 11:55 Ответить
панують козаченьки, потом скулят - песчаные бури, засухи, наводнения...
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12.05.2020 12:07 Ответить
РУБАЛИ,РУБАЮТЬ І БУДУТЬ РУБАТИ .Був такий лісовий кадер СІВЕЦЬ який на власному прикладі показує що головне побільше зрубати і ******
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12.05.2020 12:11 Ответить
Ну, и куда теперь на "запретные шашлыки"?
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12.05.2020 12:14 Ответить
Тю, а я думал при зеле вотэтагавсего уже нет...
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12.05.2020 12:23 Ответить
Порошенко особисто ті ліси висаджував, які зараз зебіли вирубують!
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12.05.2020 12:44 Ответить
 
 