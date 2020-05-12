Такою масовою вирубка лісів була в Україні лише після війни, - WWF

Україна гостро потребує нової лісової політики.

Про це в матеріалі, опублікованому у виданні Українська правда, заявили експерти Всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund forNature - WWF).

За словами екологів, кількість вирубок лісу в Україні значно зросла за останні 30 років. При цьому вирубка лісів відбувається там, де її бути не має. Також в Україні недостатньо можливостей для впливу громадськості на ухвалення рішень у лісовій галузі, нечітко прописана охорона рідкісних видів. Працівники лісової галузі не задоволені, оскільки мають фінансові та податкові проблеми.

Загалом екологи заявляють про величезну прогалину в "лісовому" законодавстві, яке потребує термінового реформування.

"Є "командна" система, яка залишилася у спадок з радянських часів, зарегульована купою нормативів, яка не відповідає сучасним реаліям. Відбувається багато змін у законодавстві, щоправда, за дещо хаотичним принципом. Вносять окремі зміни, які не дуже лягають в одну лінію з іншими пунктами законодавства, створюють багато протиріч або навпаки з’являються прогалини", заявляє в матеріалі зоолог, керівник практики "Ліси" WWF України Андрій Плига.

Як повідомляється в матеріалі, 99% змін лісового покриву - це результат вирубки лісів. Згідно з даними попереднього десятиліття, пожежі були відповідальні менш ніж за 1% у зміні площ лісу. Тобто зазвичай пожежі (які почастішали в Україні та світі останнім часом. - Ред.) порівняно з рубками відіграють дуже незначну роль.

Так, недосконала нормативна база дозволяє проводити вирубки там, де вони заборонені або дуже обмежені. "Яскравий приклад - санітарні рубки", йдеться в матеріалі.

Крім того, у вирубках лісу зацікавлені самі працівники лісових господарств.

"Зараз лісові господарства не мають державного фінансування. Заробітна плата працівників лісгоспу безпосередньо залежить від обсягу заготівлі деревини. Вони заробляють те, що вирубали. Тобто вони безпосередньо в цьому зацікавлені", заявляє експерт Всесвітнього фонду дикої природи.