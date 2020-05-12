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Такою масовою вирубка лісів була в Україні лише після війни, - WWF

Такою масовою вирубка лісів була в Україні лише після війни, - WWF

Україна гостро потребує нової лісової політики.

Про це в матеріалі, опублікованому у виданні Українська правда, заявили експерти Всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund forNature - WWF).

За словами екологів, кількість вирубок лісу в Україні значно зросла за останні 30 років. При цьому вирубка лісів відбувається там, де її бути не має. Також в Україні недостатньо можливостей для впливу громадськості на ухвалення рішень у лісовій галузі, нечітко прописана охорона рідкісних видів. Працівники лісової галузі не задоволені, оскільки мають фінансові та податкові проблеми.

Загалом екологи заявляють про величезну прогалину в "лісовому" законодавстві, яке потребує термінового реформування.

"Є "командна" система, яка залишилася у спадок з радянських часів, зарегульована купою нормативів, яка не відповідає сучасним реаліям. Відбувається багато змін у законодавстві, щоправда, за дещо хаотичним принципом. Вносять окремі зміни, які не дуже лягають в одну лінію з іншими пунктами законодавства, створюють багато протиріч або навпаки з’являються прогалини", заявляє в матеріалі зоолог, керівник практики "Ліси" WWF України Андрій Плига.

Як повідомляється в матеріалі, 99% змін лісового покриву - це результат вирубки лісів. Згідно з даними попереднього десятиліття, пожежі були відповідальні менш ніж за 1% у зміні площ лісу. Тобто зазвичай пожежі (які почастішали в Україні та світі останнім часом. - Ред.) порівняно з рубками відіграють дуже незначну роль.

Так, недосконала нормативна база дозволяє проводити вирубки там, де вони заборонені або дуже обмежені. "Яскравий приклад - санітарні рубки", йдеться в матеріалі.

Крім того, у вирубках лісу зацікавлені самі працівники лісових господарств.

"Зараз лісові господарства не мають державного фінансування. Заробітна плата працівників лісгоспу безпосередньо залежить від обсягу заготівлі деревини. Вони заробляють те, що вирубали. Тобто вони безпосередньо в цьому зацікавлені", заявляє експерт Всесвітнього фонду дикої природи.

Автор: 

вирубка (171) ліс (771)


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Топ коментарі
+34
та ладно. при вазелине лес не рубят. то при порошенко рубили. а бедосик все закрыл. и лес и янтарь. так ведь зебарашки?
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12.05.2020 10:57 Відповісти
+29
Ну так Зеля обіцяв, що ліс перестануть вирубувати. Ще трохи і дійсно перестануть. Рубати вже не буде що.
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12.05.2020 10:57 Відповісти
+23
Еще и Ахметова с Медведчуком посадил.
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12.05.2020 10:59 Відповісти
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та ладно. при вазелине лес не рубят. то при порошенко рубили. а бедосик все закрыл. и лес и янтарь. так ведь зебарашки?
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12.05.2020 10:57 Відповісти
Еще и Ахметова с Медведчуком посадил.
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12.05.2020 10:59 Відповісти
Ти що! Ще за каденції Петра Олексійовича й ліс перестали вирубувать, й бурштин мити! Ти хіба не чув про ці безальтернативні перемоги?
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12.05.2020 11:31 Відповісти
Так именно за эти безальтернативные победы Организм и оставил Авакова министром МВД или ты не согласен?
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12.05.2020 11:36 Відповісти
Такою масовою вирубка лісів була в Україні лише після війни, - WWF - Цензор.НЕТ 3326
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12.05.2020 11:58 Відповісти
А давайте еще к НАБУ, САП, ДБР, создадим еще и "Специальные Силы по Борьбе с вырубщиками лесов"! НАМ, дуракам, только бы ИММИТИРОВАТЬ борьбу! А желающих "побороться" - пруд пруди! Вся причина - набор в силовые структуры ЛЮДЕЙ из КАСТЫ живущих не по средствам и считающих практику дополнительного "кормления" нормальной! Да может хоть коронавирус заставит разогнать "иммитаторские" структуры, которые КРЫШУЮТ разворовывание Украины и для виду "борются" с "дворниками да лесниками" живущими в хрущевках! Дармоеды и мародеры, а не правоохранители!!!
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12.05.2020 16:22 Відповісти
Также, в Украине недостаточно возможностей для влияния общественности на принятие решений в лесной отрасли

=================================
треба створити команди відстрілу лісорубів.і ліс перестануть рубати.
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12.05.2020 22:44 Відповісти
ты зебарашка.
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12.05.2020 17:41 Відповісти
Ну так Зеля обіцяв, що ліс перестануть вирубувати. Ще трохи і дійсно перестануть. Рубати вже не буде що.
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12.05.2020 10:57 Відповісти
Ой, а як же - Куди подилися нашi карпатськи лiси? - питаннячко Янелоха Оманського!!!!
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12.05.2020 10:58 Відповісти
Бо до влади прийшли справжні мародьори. Вони знають що часу в них мало і гребуть гроші де тільки можна. А ось зможіть вони втекти, залежить від притомного народа України.
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12.05.2020 10:58 Відповісти
Я то же самое слышал и 20 лет назад. Нема ниякого притомного народа, ибо притомный народ сам этим и занимается. Рубали, рубят и будут рубить, и ты это прекрасно знаешь.
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12.05.2020 11:04 Відповісти
Ох я к гарно лозунгами писати! Такой массовой вырубка лесов была в Украине только после войны, – WWF - Цензор.НЕТ 4084 Про "виженемо" особливо. Ця публіка с початку 90-х Україною заправляла та заправляє. Більшість з них - це вчорашні бандити та шахраї і чхати вони хотіли на "високі цінності". А після "помаранчевої революції" та "революції гідності" люди побачили, що всі їх мрії на зміни в цій країні рівні нулю - ті самі шахраї 90-х і замутили всі ті "революції", щоб скинути інший клан від корита влади та дорватись туди самим.
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12.05.2020 11:06 Відповісти
в этой стране толку не было и никогда не будет
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12.05.2020 10:58 Відповісти
Ну надо же рисовать красивые циферки по возросшему экспорту на европейские рынки, зря что-ли подписывали потужную ассоциацию.
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12.05.2020 11:00 Відповісти
В Карпатах, при Австро-Венгрии хреначили тоже будь здоров. Особенно, когда прокладывали в горах железные дороги.
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12.05.2020 11:02 Відповісти
Офигеть! Франц-Иосиф должен нам тоннели?
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12.05.2020 16:22 Відповісти
небарыги!
Такой массовой вырубка лесов была в Украине только после войны, – WWF - Цензор.НЕТ 7156
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12.05.2020 11:05 Відповісти
бабушка беня то же после войны .. и лишние деньги ему не помешают ..
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12.05.2020 11:05 Відповісти
не люблю это слово, редко его употребляю к украинцам потому что мне оно кажется обиднее даже малоросни....., НО - чертовы рагули! , чего вы с своей землей делаете?
За копейку мать родную удавите...
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12.05.2020 11:06 Відповісти
запросто. за полкопейки
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12.05.2020 11:47 Відповісти
Дело в том, что местные аборигены не умеют быть хозяевами на своей земле. Их всегда ставила в стойло только нагайка кацапа, немца, ляха, австрияка. Увы, но, это правда.
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12.05.2020 16:30 Відповісти
Вова, почему Карпаты рубят? Это же твой вопрос к Порошенко, правда?
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12.05.2020 11:07 Відповісти
Слава Україні! Героям слава!
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12.05.2020 11:10 Відповісти
ты ничего не перепутал?
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12.05.2020 11:48 Відповісти
Лет через 30 не будет лесов в Украине .Карпаты рубят . вдоль дорог жгут и рубят . народ все видит и млеет , ем у нравится это .
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12.05.2020 11:12 Відповісти
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12.05.2020 11:49 Відповісти
После войны было одно отличие - его еще и садили!
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12.05.2020 11:15 Відповісти
это правда. еще как сажали. моя бабушка сажала
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12.05.2020 11:49 Відповісти
Не знаю как-где,у нас все что вырубили все засадили,даже три новых участка появилось. Так что лесное хозяйство работает.Много высохло сосны,не успевают резать,плюс такой лес плохо идет в продаже,так что не надо за ваш лес))
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12.05.2020 16:17 Відповісти
Оце прийняв закон проти вирубки лісу, молодець. В уші насцяли невігласу воно й повірило.
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12.05.2020 11:16 Відповісти
так для них ліс то чуже...їх по пустелі водили...)
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12.05.2020 11:20 Відповісти
Зебіли, де всі зебіли?

Такою масовою вирубка лісів була в Україні лише після війни, - WWF - Цензор.НЕТ 8440
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12.05.2020 11:21 Відповісти
Тебе що, у люстерці забанили?)))
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12.05.2020 11:32 Відповісти
Петросян, ні, Задорнов!
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12.05.2020 11:38 Відповісти
Ні. Ти навіть до них не дотягуєш.
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12.05.2020 11:49 Відповісти
Зачекай, зачекай... Ну точно Задорнов!
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12.05.2020 12:03 Відповісти
Звертаюся до всіх дебілів, яких в нас в Україні 90%. Ви всі однакові і зебіли і пороходроти і жопоблоковці і ющі любі друзі і юліні шавки і кучмовські виродки, ви всі однакові!!!!! І досить гімном один на одного кидатися. Ви всі гнилі, продажні, жадібні, тупі !!! І нічим один від одного не відрізняєтеся!!! Тому і живете, як опариші в гімні, постійно мамагаючись вилізт один одному на голову.
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12.05.2020 12:04 Відповісти
Кто же добровольно признается в скотоложстве?
Такою масовою вирубка лісів була в Україні лише після війни, - WWF - Цензор.НЕТ 8735
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12.05.2020 12:19 Відповісти
ЗЄлєбобіки, а пам'ятаєте в серіалі "Слуга народу" був момент коли Голобородько їздить разом з україномовним персонажем, вдягненим у вишиванку, і пресує за вирубаний ліс?
Так от той персонаж вже рік не при владі, а ліс активно вирубують при вашому слузі урода!
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12.05.2020 11:22 Відповісти
Ви що там в WWF сліпі всі, чи що? Клоун оманський сказав, що він вже навів порядок в лісі, як і на митниці, і в енергетиці, і дорог настроїв, і заробітчан вернув - та все навіть не перелічиш. Чи ви за його стендапами не слідкуюте, соросята кляті.
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12.05.2020 11:23 Відповісти
https://ua-reporter.com/news/ekologicheskaya-katastrofa-v-karpatah-v-zakarpate-massovo-boleyut-elovye-lesa-foto К слову о ЛЕСАХ ЗАКАРПАТЬЯ !!!!!!!!!!!
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12.05.2020 11:44 Відповісти
Такою масовою вирубка лісів була в Україні лише після війни, - WWF - Цензор.НЕТ 4641
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12.05.2020 11:53 Відповісти
кстати, после войны в степной зоне как раз насаживали лесополосы и рыли ставки, после чего прекратились суховеи. А сейчас лесополосы уже лет 20 как постепенно вырубают, потому что людям нечем топить, и суховеи возвращаются.
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12.05.2020 11:55 Відповісти
панують козаченьки, потом скулят - песчаные бури, засухи, наводнения...
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12.05.2020 12:07 Відповісти
РУБАЛИ,РУБАЮТЬ І БУДУТЬ РУБАТИ .Був такий лісовий кадер СІВЕЦЬ який на власному прикладі показує що головне побільше зрубати і ******
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12.05.2020 12:11 Відповісти
Ну, и куда теперь на "запретные шашлыки"?
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12.05.2020 12:14 Відповісти
Тю, а я думал при зеле вотэтагавсего уже нет...
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12.05.2020 12:23 Відповісти
Порошенко особисто ті ліси висаджував, які зараз зебіли вирубують!
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12.05.2020 12:44 Відповісти
 
 