РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6952 посетителя онлайн
Новости
5 255 19

Шокин обратился к Президенту из-за невыполнения правоохранителями решений судов

Шокин обратился к Президенту из-за невыполнения правоохранителями решений судов

Генеральное бюро расследований и Офис генерального прокурора не выполнили ряд решений украинских судов относительно заявления Виктора Шокина о преступлении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат экс-генпрокурора Александр Телешецкий во время сегодняшней онлайн конференции в "Интерфакс-Украина".

Он сообщил, что экс-генпрокурор подготовил обращение к Президенту Украины Владимира Зеленского как гаранту Конституции.

"ГБР и Офис генерального прокурора не выполнили ряд решений украинских судов относительно заявления Виктора Шокина о преступлении. Напомню, касаются эти решения вице-президента США Джозефа Байдена. В связи с этим, Шокин подготовил обращение к Президенту Украины Владимира Зеленского с просьбой обеспечить защиту его законных прав и интересов как гражданина Украины в этом уголовном производстве и привлечь виновных лиц к установленной законом юридической ответственности за систематическое невыполнение судебных решений по уголовным производствах по его заявлениями", – отметил Телешецкий.

Адвокат напомнил, что еще 28 января 2020 Шокин обратился в ГБР с заявлением о совершении в отношении него уголовного преступления.

"В своем заявлении он изложил обстоятельства давления на него, как Генерального прокурора Украины, со стороны тогдашнего вице-президента США Джозефа Байдена. Давление оказывалось в связи с расследованием Генеральной прокуратурой Украины ряда тяжких преступлений, совершенных экс-министром экологии Украины Николай Злочевский и руководителями компании Burisma Holding Limited (Кипр). В состав Совета директоров компании с 2014 по 2019 годы, в частности, входил Хантер Байден, сын Джозефа Байдена", – сказал Телешецкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-заместитель генпрокурора Гузырь просит ОГП и ГБР провести расследование по факту "физического насилия" над Шокиным

По его словам, за почти 3 месяца существования этого уголовного производства Виктор Шокин многократно обращался к следователям ГБР и прокурорам Офиса Генерального прокурора, а также лично к руководителям этих правоохранительных органов, с ходатайствами о его допросе в качестве потерпевшего. Вместе с тем, ни одно из них не было удовлетворено, так же, как не был выполнен ряд решений судов, последнее из которых датировано 21 апреля этого года.

"Такая преступная избирательность в поведении некоторых должностных лиц ГБР откровенно свидетельствует об их предвзятость и желание противоправно "вывести" Байдена из уголовного производства, обоснованно возбужденого в отношении его самого. В общем, по уголовному делу, за почти 3 месяца следователем и прокурором не проведено ни одного следственного или иного процессуального действия. И я убежден, что это является результатом их умышленного, согласованного, целенаправленного поведения", – подчеркнул Телешецкий.

Вместе с тем он напомнил, что в последнее время неоднократно фиксировались факты совершения покушений на жизнь Виктора Шокина, в том числе попытка отравления ртутью, которая чуть не привела к его гибели в прошлом году. Это преступление является предметом расследования правоохранительными органами Греции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я надеюсь, что я еще вернусь генеральным прокурором по закону, - Шокин

Адвокат требует предоставить охрану Виктору Шокину.

"Мы, посредством публичного мероприятия, обращаемся к правоохранительным органам и просим адекватно отреагировать на те случаи и обстоятельства, свидетельствующие об объективной наличие угрозы его жизни – учитывая те заявления, которые он делал и делает, в том числе в уголовном производстве по его заявлению в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, а также в связи с расследованием в 2015-2016 гг. в отношении компании "Буризма", – резюмировал Телешецкий.

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) Шокин Виктор (731)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
заЩёкин совсем спятил, вопиёт к правосудию тот, кто клан всю жизнь на правосудие!! вот упырь
показать весь комментарий
12.05.2020 13:26 Ответить
+10
Шокин обратился к Президенту из-за невыполнения правоохранителями решений судов

Ещё к Петрухе можешь обратиться. Это ж вы с ним мусоров переможно реформировали.
показать весь комментарий
12.05.2020 13:28 Ответить
+8
А в СПОРТЛОТО не пробовал обращаться?
показать весь комментарий
12.05.2020 13:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
заЩёкин совсем спятил, вопиёт к правосудию тот, кто клан всю жизнь на правосудие!! вот упырь
показать весь комментарий
12.05.2020 13:26 Ответить
Хуцпа, sir

не лише блаЗЄнський має патент на неї
показать весь комментарий
12.05.2020 13:35 Ответить
Посадите уже єтого старого пи.ора !!! Коррупционная мразь один из многих которые угробили всю перезагрузку системы и убили рейтинг Порошенко
показать весь комментарий
12.05.2020 14:46 Ответить
Шокин обратился к Президенту из-за невыполнения правоохранителями решений судов

Ещё к Петрухе можешь обратиться. Это ж вы с ним мусоров переможно реформировали.
показать весь комментарий
12.05.2020 13:28 Ответить
Прийшлось два рази прочитати,звідки він це говорить?
показать весь комментарий
12.05.2020 13:31 Ответить
А в СПОРТЛОТО не пробовал обращаться?
показать весь комментарий
12.05.2020 13:33 Ответить
цырк, так цырк!
показать весь комментарий
12.05.2020 13:33 Ответить
Сиди тихонько на огромной пенсии и не вякай, утырок красномордый.
показать весь комментарий
12.05.2020 13:34 Ответить
хрен там, амбиции не позволяют.
Как когда-то его пресссекретарша говаривала "мужик в расцвете сил, в самом соку"(с)...
А огромная пенсия - то мелочи на карманные расходы в сравнении с возможностями прокуроров высшего звена, пусть и ПОКА на пенсии... Вот Трампу поможет Байдена завалить - вновь в уютное кресло вернется. Прецедентов в Украине хватает, Пискун вон, по-моему, дважды по суду восстанавливался
показать весь комментарий
12.05.2020 13:56 Ответить
А что там с тепловизором?
показать весь комментарий
12.05.2020 13:34 Ответить
Еще одна кремлевская "консерва" воскресла. А сколько их на Банковой, в Верховной Раде и Кабмине? Киев уже превращается во второй фронт в глубоком тылу!
показать весь комментарий
12.05.2020 13:34 Ответить
Уважте старика, дайте ему хотя бы в тепловизор.
показать весь комментарий
12.05.2020 13:36 Ответить
Пусть играются с Матиосом!
показать весь комментарий
12.05.2020 13:38 Ответить
на пари, кто быстрей ширинку застегнет?
показать весь комментарий
12.05.2020 13:44 Ответить
у кого ручка к зеркалу короче ??

Шокін звернувся до Президента щодо невиконання правоохоронцями рішень судів - Цензор.НЕТ 6691
показать весь комментарий
12.05.2020 14:25 Ответить
кизел
показать весь комментарий
12.05.2020 13:43 Ответить
С точки зрения наших международных отношений, даже если там есть что расследовать, не стоит этого делать до конца президентских выборов в США. Как только объявят результаты, тогда пусть процедура себе идёт своим путём, но до того это будет расценено, как вмешательство в избирательную кампанию в иностранном государстве. Внешнеполитические последствия для страны, для которой США является важным союзником во время войны с россией, будут крайне неблагоприятными.

Это тот случай, когда речь идёт о Realpolitik.
Поэтому Шокин с его гражданскими правами пусть подождёт полгодика.
показать весь комментарий
12.05.2020 13:46 Ответить
сколько их ещё повылазит...
показать весь комментарий
12.05.2020 15:30 Ответить
 
 