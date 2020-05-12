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Новини
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Шокін звернувся до Президента щодо невиконання правоохоронцями рішень судів

Шокін звернувся до Президента щодо невиконання правоохоронцями рішень судів

Генеральне бюро розслідувань і Офіс генерального прокурора не виконали низку рішень українських судів щодо заяви Віктора Шокіна про злочин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив адвокат ексгенпрокурора Олександр Телешецький під час сьогоднішньої онлайн-конференції в "Інтерфакс-Україна".

Він повідомив, що ексгенпрокурор підготував звернення до Президента України Володимира Зеленського як гаранта Констітуції.

"ДБР та Офіс генерального прокурора не виконали низку рішень українських судів щодо заяви Віктора Шокіна про злочин. Нагадаю, стосуються ці рішення віцепрезидента США Джозефа Байдена. У зв’язку з цим, Шокін підготував звернення до Президента України Володимира Зеленського з проханням забезпечити захист його законних прав і інтересів як громадянина України у цьому кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до встановленої законом юридичної відповідальності за систематичне невиконання судових рішень у кримінальних провадженнях за його заявами", – зазначив Телешецький.

Адвокат нагадав, що ще 28 січня 2020 року Шокін звернувся до ДБР із заявою про вчинення відносно нього кримінального правопорушення.

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"У своїй заяві він виклав обставини здійснення тиску на нього, як Генерального прокурора України, зі сторони тодішнього віцепрезидента США Джозефа Байдена. Тиск чинився у зв’язку із розслідуванням Генеральною прокуратурою України низки тяжких злочинів, вчинених екс-міністром екології України Миколою Злочевським та керівниками компанії Burisma Holding Limited (Кіпр). До складу Ради Директорів компанії з 2014 по 2019 роки, зокрема, входив Хантер Байден, син Джозефа Байдена", – сказав Телешецький.

За його словами, за майже 3 місяці існування цього кримінального провадження Віктор Шокін багаторазово звертався до слідчих ДБР та прокурорів Офісу Генерального прокурора, а також особисто до керівників цих правоохоронних органів, з клопотаннями про його допит як потерпілого. Разом з тим, жодне із них не було задоволено, так само, як не була виконана низка рішень судів, останнє з яких датоване 21 квітня цього року.

"Така злочинна вибірковість у поведінці деяких посадових осіб ДБР відверто свідчить про їхню упередженість та бажання протиправно "вивести" Байдена із кримінального провадження, обґрунтовано порушеного відносно нього самого. Загалом, щодо кримінальної справи, за майже 3 місяці слідчим та прокурором не проведено жодної слідчої чи іншої процесуальної дії. І я переконаний, що це є результатом їхньої умисної, узгодженої, цілеспрямованої поведінки", – наголосив Телешецький.

Разом з тим він нагадав, що протягом останнього часу неодноразово фіксувалися факти скоєння замахів на життя Віктора Шокіна, у тому числі спроба отруєння ртуттю, яка мало не призвела до його загибелі у минулому році. Цей злочин є предметом розслідування правоохоронними органами Греції.

Адвокат вимагає надати охорону Віктору Шокіну.

"Ми, через публічний захід, звертаємося до правоохоронних органів та просимо адекватно відреагувати на ті випадки та обставини, які свідчать про об’єктивну наявність загрози його життю – з огляду на ті заяви, які він робив та робить, у тому числі у кримінальному провадженні за його заявою відносно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена, а також у зв’язку з розслідуванням у 2015–2016 рр. відносно компанії "Бурізма", – підсумував Телешецький.

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) Шокін (340)


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Топ коментарі
+13
заЩёкин совсем спятил, вопиёт к правосудию тот, кто клан всю жизнь на правосудие!! вот упырь
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12.05.2020 13:26 Відповісти
+10
Шокин обратился к Президенту из-за невыполнения правоохранителями решений судов

Ещё к Петрухе можешь обратиться. Это ж вы с ним мусоров переможно реформировали.
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12.05.2020 13:28 Відповісти
+8
А в СПОРТЛОТО не пробовал обращаться?
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12.05.2020 13:33 Відповісти
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заЩёкин совсем спятил, вопиёт к правосудию тот, кто клан всю жизнь на правосудие!! вот упырь
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12.05.2020 13:26 Відповісти
Хуцпа, sir

не лише блаЗЄнський має патент на неї
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12.05.2020 13:35 Відповісти
Посадите уже єтого старого пи.ора !!! Коррупционная мразь один из многих которые угробили всю перезагрузку системы и убили рейтинг Порошенко
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12.05.2020 14:46 Відповісти
Шокин обратился к Президенту из-за невыполнения правоохранителями решений судов

Ещё к Петрухе можешь обратиться. Это ж вы с ним мусоров переможно реформировали.
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12.05.2020 13:28 Відповісти
Прийшлось два рази прочитати,звідки він це говорить?
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12.05.2020 13:31 Відповісти
А в СПОРТЛОТО не пробовал обращаться?
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12.05.2020 13:33 Відповісти
цырк, так цырк!
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12.05.2020 13:33 Відповісти
Сиди тихонько на огромной пенсии и не вякай, утырок красномордый.
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12.05.2020 13:34 Відповісти
хрен там, амбиции не позволяют.
Как когда-то его пресссекретарша говаривала "мужик в расцвете сил, в самом соку"(с)...
А огромная пенсия - то мелочи на карманные расходы в сравнении с возможностями прокуроров высшего звена, пусть и ПОКА на пенсии... Вот Трампу поможет Байдена завалить - вновь в уютное кресло вернется. Прецедентов в Украине хватает, Пискун вон, по-моему, дважды по суду восстанавливался
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12.05.2020 13:56 Відповісти
А что там с тепловизором?
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12.05.2020 13:34 Відповісти
Еще одна кремлевская "консерва" воскресла. А сколько их на Банковой, в Верховной Раде и Кабмине? Киев уже превращается во второй фронт в глубоком тылу!
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12.05.2020 13:34 Відповісти
Уважте старика, дайте ему хотя бы в тепловизор.
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12.05.2020 13:36 Відповісти
Пусть играются с Матиосом!
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12.05.2020 13:38 Відповісти
на пари, кто быстрей ширинку застегнет?
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12.05.2020 13:44 Відповісти
у кого ручка к зеркалу короче ??

Шокін звернувся до Президента щодо невиконання правоохоронцями рішень судів - Цензор.НЕТ 6691
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12.05.2020 14:25 Відповісти
кизел
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12.05.2020 13:43 Відповісти
С точки зрения наших международных отношений, даже если там есть что расследовать, не стоит этого делать до конца президентских выборов в США. Как только объявят результаты, тогда пусть процедура себе идёт своим путём, но до того это будет расценено, как вмешательство в избирательную кампанию в иностранном государстве. Внешнеполитические последствия для страны, для которой США является важным союзником во время войны с россией, будут крайне неблагоприятными.

Это тот случай, когда речь идёт о Realpolitik.
Поэтому Шокин с его гражданскими правами пусть подождёт полгодика.
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12.05.2020 13:46 Відповісти
сколько их ещё повылазит...
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12.05.2020 15:30 Відповісти
 
 