На Виннитчине есть признаки начала второй волны заболеваемости COVID-19, - ОГА

В течение первой полной недели мая наблюдается постепенное увеличение выявленных новых случаев коронавирусной инфекции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский.

"Могу констатировать, что мы имеем признаки начала второй волны заболевания коронавирусом в Винницкой области. В течение первой полной недели мая мы имеем постепенное увеличение выявленных новых случаев. А также за последние сутки мы имеем 27 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. По состоянию на 9:00 12 мая на территории области зарегистрировано подтвержденных 580 случаев коронавирусной болезни", - отметил он.

По его словам, на стационарном лечении сейчас находятся 70 пациентов, в частности, 8 детей. Восемь больных находятся в тяжелом состоянии, они нуждаются в кислородной поддержке, один из них, 46-летний мужчина - на аппарате ИВЛ.

Шесть человек погибли, все они имели тяжелую сопутствующую патологию, в частности, онкозаболевания на терминальной стадии.

Он отметил, что 195 жителей области лечатся амбулаторно. 309 пациентов выздоровели, в том числе, 21 ребенок и 116 медиков. В обсервации находятся 3 человека, 1458 на самоизоляции. Винницкий областной лабораторный центр проверяет 907 подозрений на коронавирус.

Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 26 административных территориях, наиболее в Виннице - 300, а также в Калиновском - 73, Винницком - 35 и Жмеринском - 25 районах.

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