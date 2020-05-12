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Новости Коронавирус и карантин
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На Виннитчине есть признаки начала второй волны заболеваемости COVID-19, - ОГА

На Виннитчине есть признаки начала второй волны заболеваемости COVID-19, - ОГА

В течение первой полной недели мая наблюдается постепенное увеличение выявленных новых случаев коронавирусной инфекции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский.

"Могу констатировать, что мы имеем признаки начала второй волны заболевания коронавирусом в Винницкой области. В течение первой полной недели мая мы имеем постепенное увеличение выявленных новых случаев. А также за последние сутки мы имеем 27 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. По состоянию на 9:00 12 мая на территории области зарегистрировано подтвержденных 580 случаев коронавирусной болезни", - отметил он.

По его словам, на стационарном лечении сейчас находятся 70 пациентов, в частности, 8 детей. Восемь больных находятся в тяжелом состоянии, они нуждаются в кислородной поддержке, один из них, 46-летний мужчина - на аппарате ИВЛ.

Шесть человек погибли, все они имели тяжелую сопутствующую патологию, в частности, онкозаболевания на терминальной стадии.

Он отметил, что 195 жителей области лечатся амбулаторно. 309 пациентов выздоровели, в том числе, 21 ребенок и 116 медиков. В обсервации находятся 3 человека, 1458 на самоизоляции. Винницкий областной лабораторный центр проверяет 907 подозрений на коронавирус.

Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 26 административных территориях, наиболее в Виннице - 300, а также в Калиновском - 73, Винницком - 35 и Жмеринском - 25 районах.

Также читайте: Винницкие медики пытаются восстановить нервную систему 2-летнего мальчика, переболевшего COVID-19, - ОГА

Автор: 

Винницкая область (1050) карантин (16729) ОГА (2394) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Скальский Владислав (8)


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Топ комментарии
+7
Вряд ли. Скорее всего за веру в плохого пианиста.
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12.05.2020 15:10 Ответить
+6
Масочный режим в Сан-Диего.

На Вінниччині є ознаки початку другої хвилі захворюваності на COVID-19, - ОДА - Цензор.НЕТ 1257
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12.05.2020 15:02 Ответить
+3
Коронабіснуючі ніяк не заспокоються! ніби правильніше.
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12.05.2020 15:09 Ответить
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при чем здесь вирус? Это кара Господня за шыкаладный цех.
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12.05.2020 15:02 Ответить
Вряд ли. Скорее всего за веру в плохого пианиста.
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12.05.2020 15:10 Ответить
Коронабіснуючі ніяк не заспокоються! ніби правильніше.
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12.05.2020 15:09 Ответить
Масочный режим в Сан-Диего.

На Вінниччині є ознаки початку другої хвилі захворюваності на COVID-19, - ОДА - Цензор.НЕТ 1257
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12.05.2020 15:02 Ответить
морская версия ККК?
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12.05.2020 15:03 Ответить
Куклусклан, як є))
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12.05.2020 17:21 Ответить
А где это "на Виннитчине"? что такое "навинитчина"? Может в Винницкой области? Ох уж эти "копи-пасты"....
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12.05.2020 15:02 Ответить
Тянут-тянут мертвеца, Ламца-дрица-а-ца-ца! Подъехала карета, В карете места нету - Мертвые там от винца, Ламца ..Винницааааа.........
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12.05.2020 15:08 Ответить
На Вінниччині є ознаки початку другої хвилі захворюваності на COVID-19, - ОДА - Цензор.НЕТ 230
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12.05.2020 15:18 Ответить
https://thebabel.com.ua/news/43311-rechnik-putina-pyeskov-povidomiv-shcho-zarazivsya-koronavirusom?utm_source=page&utm_medium=publication Речник Путіна Пєсков повідомив, що заразився коронавірусом
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12.05.2020 15:42 Ответить
В Белоруссии и первой волны коронобесия не было. У власти придурки. Всю экономику ушатают коронопсихозом
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12.05.2020 15:43 Ответить
Шесть человек погибли, все они имели тяжелую сопутствующую патологию, в частности, онкозаболевания на терминальной стадии.Источник: https://censor.net/n3194937

И еще химиотерапией остатки иммунитета были добиты...
Почти как у погибшего в ДТП искать короновирус.
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12.05.2020 16:00 Ответить
О, тесты начали активнее подвозить.
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12.05.2020 16:04 Ответить
Привет пасхе.
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12.05.2020 19:32 Ответить
 
 