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Новости
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Инвесткомпания Millstone&Co в ближайшее время может заключить сделку с украинской нефтегазовой компанией

Инвесткомпания Millstone&Co в ближайшее время может заключить сделку с украинской нефтегазовой компанией

Партнер инвестиционной компании Millstone&Co Михаил Жернов не исключает, что в ближайшее время компания оформит сделку с украинской нефтегазовой компанией.

Об этом он рассказал в интервью Українським Новинам.

"Нынешняя ситуация играет для нас в плюс, потому что в любые проекты, которые мы рассматриваем, будет дешевле входить. Возможно, будем рассматривать варианты вхождения в капитал уже действующих нефтегазовых компаний. Эта идея родилась у нас совсем недавно, и окончательное решение еще не принято. Не исключаю, что уже в ближайшее время Millstone&Co заключит сделку с одним из игроков на этом рынке",- сказал он.

По словам Михаила Жернова, инвестиционную компанию Millstone&Co в Украине интересуют также проекты в сфере энергетики и финансов.

"В прошлом году мы активно смотрели газовые месторождения, но не успели "зайти" в этот бизнес. Если год назад мы рассматривали приобретение месторождений, привлечение партнеров и разработку, то на сегодняшний момент мы, возможно, войдем в капитал компании, которая уже работает в Украине. Но это пока только переговорный процесс. По альтернативной энергетике у нас тоже есть определенный опыт. Если будут интересные предложения, готовы расширить и это направление", - отметил Михаил Жернов.

"У нас есть огромный опыт в финансах. Мы весь прошлый год активно работали с банками, более того –у нас были намерения приобрести банк в Украине, но мы не успели этого сделать. Однако, пока не оставили эту затею. Смотрим также на страховой рынок", - подчеркнул Жернов.

По рынку сельского хозяйства в компании пока не определились с тем, есть ли на текущем этапе смысл рисковать своими деньгами и деньгами клиентов. В сфере недвижимости компания ожидает интересных объектов по приемлемым ценам к концу этого года.

Как сообщали Українські Новини, инвестбанкиры рассказали о последствиях для страны, в случае объявления дефолта.

Автор: 

инвестиции (1167) компания (138)


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после борцюння в теплой нефтяной жиже мир оказался на грани

великого ГАЗАВАТА !!!

причины и схема газавата та же что и oil-war
короче и нефти-матушке и газу-батюшке, главным кормильцам раши, - кранты !!!

Все буде Україна !!!!
https://lenta.ru/comments/news/2020/05/12/gazwar/
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12.05.2020 15:58 Ответить
Танци! всє будє Танци!!!
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12.05.2020 16:01 Ответить
Ко всему присматривались, никуда не вошли. И зачем эта информация? Джинса?
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12.05.2020 16:05 Ответить
сцикотно-ні законів,ні судів
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12.05.2020 17:57 Ответить
Вот и нашлись денежки, что Гонтарева помагла вывести
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12.05.2020 16:06 Ответить
Ти диви - куди не ткнуться - кругом не встигають!
Якісь тугодуми.
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12.05.2020 16:51 Ответить
Це ті підари, що займаються "просуванням" зеленої енергетики? Якщо так, то гнати їх в шию!
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12.05.2020 18:23 Ответить
 
 