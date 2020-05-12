Інвесткомпанія Millstone&Co найближчим часом може укласти угоду з українською нафтогазовою компанією

Партнер інвестиційної компанії Millstone&Co Михайло Жернов не відкидає, що найближчим часом компанія оформить угоду з українською нафтогазовою компанією.

Про це він розповів в інтерв'ю Українським Новинам.

"Нинішня ситуація грає для нас у плюс, тому що в будь-які проєкти, які ми розглядаємо, буде дешевше входити. Можливо, будемо розглядати варіанти входження в капітал нафтогазових компаній, які вже діють. Ця ідея зародилася у нас зовсім нещодавно, і остаточне рішення ще не ухвалено. Не відкидаю, що вже найближчим часом Millstone&Co укладе угоду з одним із гравців на цьому ринку", - сказав він.

За словами Михайла Жернова, інвестиційну компанію Millstone&Co в Україні цікавлять також проєкти у сфері енергетики та фінансів.

"Минулого року ми активно дивилися газові родовища, але не встигли "зайти" в цей бізнес. Якщо рік тому ми розглядали придбання родовищ, залучення партнерів і розробку, то на сьогоднішній момент ми, можливо, увійдемо в капітал компанії, яка вже працює в Україні. Але це поки тільки переговорний процес. Щодо альтернативної енергетики в нас теж є певний досвід. Якщо будуть цікаві пропозиції, готові розширити і цей напрям", - зазначив Михайло Жернов.

"У нас є величезний досвід у фінансах. Ми весь минулий рік активно працювали з банками, більше того - у нас були наміри придбати банк в Україні, але ми не встигли цього зробити. Однак поки що не залишили цю затію. Дивимося також на страховий ринок", - наголосив Жернов.

Щодо ринку сільського господарства в компанії поки не визначилися з тим, чи є на поточному етапі сенс ризикувати своїми грошима і грошима клієнтів. У сфері нерухомості компанія очікує цікавих об'єктів за прийнятними цінами до кінця цього року.

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