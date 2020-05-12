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Новини
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Інвесткомпанія Millstone&Co найближчим часом може укласти угоду з українською нафтогазовою компанією

Інвесткомпанія Millstone&Co найближчим часом може укласти угоду з українською нафтогазовою компанією

Партнер інвестиційної компанії Millstone&Co Михайло Жернов не відкидає, що найближчим часом компанія оформить угоду з українською нафтогазовою компанією.

Про це він розповів в інтерв'ю Українським Новинам.

"Нинішня ситуація грає для нас у плюс, тому що в будь-які проєкти, які ми розглядаємо, буде дешевше входити. Можливо, будемо розглядати варіанти входження в капітал нафтогазових компаній, які вже діють. Ця ідея зародилася у нас зовсім нещодавно, і остаточне рішення ще не ухвалено. Не відкидаю, що вже найближчим часом Millstone&Co укладе угоду з одним із гравців на цьому ринку", - сказав він.

За словами Михайла Жернова, інвестиційну компанію Millstone&Co в Україні цікавлять також проєкти у сфері енергетики та фінансів.

"Минулого року ми активно дивилися газові родовища, але не встигли "зайти" в цей бізнес. Якщо рік тому ми розглядали придбання родовищ, залучення партнерів і розробку, то на сьогоднішній момент ми, можливо, увійдемо в капітал компанії, яка вже працює в Україні. Але це поки тільки переговорний процес. Щодо альтернативної енергетики в нас теж є певний досвід. Якщо будуть цікаві пропозиції, готові розширити і цей напрям", - зазначив Михайло Жернов.

"У нас є величезний досвід у фінансах. Ми весь минулий рік активно працювали з банками, більше того - у нас були наміри придбати банк в Україні, але ми не встигли цього зробити. Однак поки що не залишили цю затію. Дивимося також на страховий ринок", - наголосив Жернов.

Щодо ринку сільського господарства в компанії поки не визначилися з тим, чи є на поточному етапі сенс ризикувати своїми грошима і грошима клієнтів. У сфері нерухомості компанія очікує цікавих об'єктів за прийнятними цінами до кінця цього року.

Як повідомляли Українські Новини, інвестбанкіри розповіли про наслідки для країни, в разі оголошення дефолту.

Автор: 

інвестиції (2100) компанія (120)


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после борцюння в теплой нефтяной жиже мир оказался на грани

великого ГАЗАВАТА !!!

причины и схема газавата та же что и oil-war
короче и нефти-матушке и газу-батюшке, главным кормильцам раши, - кранты !!!

Все буде Україна !!!!
https://lenta.ru/comments/news/2020/05/12/gazwar/
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12.05.2020 15:58 Відповісти
Танци! всє будє Танци!!!
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12.05.2020 16:01 Відповісти
Ко всему присматривались, никуда не вошли. И зачем эта информация? Джинса?
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12.05.2020 16:05 Відповісти
сцикотно-ні законів,ні судів
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12.05.2020 17:57 Відповісти
Вот и нашлись денежки, что Гонтарева помагла вывести
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12.05.2020 16:06 Відповісти
Ти диви - куди не ткнуться - кругом не встигають!
Якісь тугодуми.
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12.05.2020 16:51 Відповісти
Це ті підари, що займаються "просуванням" зеленої енергетики? Якщо так, то гнати їх в шию!
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12.05.2020 18:23 Відповісти
 
 