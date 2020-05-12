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Зеленский назначил главу пресс-службы "Квартала 95" Руденко членом Нацсовета по телерадиовещанию

Зеленский назначил главу пресс-службы

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Татьяну Руденко членом Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания.

Соответствующий указ был обнародован на сайте ОП во вторник, 12 мая, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Руденко Татьяну Сергеевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в указе №171/2020.

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Татьяна Руденко является главой пресс-службы студии "Квартал 95". Она также является сестрой народного депутата от "Слуги народа" и экс-менеджера по маркетингу "Квартала 95" Ольги Руденко. С июля 2019 г. Руденко также является владелицей и директором интернет-издание iod.media (ООО "Йод.Медиа") вместо Ирины Победоносцевой, бывшего директора по развитию студии "Квартал 95", которая возглавила директорат по вопросам информационной политики Офиса президента.

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) Квартал-95 (225) Нацсовет ТРВ (573) Руденко Татьяна (2)


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Топ комментарии
+52
Зеленский назначил главу пресс-службы "Квартала 95" Руденко членом Нацсовета по телерадиовещанию - Цензор.НЕТ 261
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12.05.2020 16:35 Ответить
+50
Хуже. Из квартала 95
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12.05.2020 16:43 Ответить
+48
Ну кто бы сомневался. Вот ты какой, конец эпохи кумовства
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12.05.2020 16:32 Ответить
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Йоханий Бабай, який же няшка наш Клоун - кожній заробітчанці роботу знайде.
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13.05.2020 09:00 Ответить
это ужа как-то пошло, особенно после заяв о конце эпохи кумовства
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13.05.2020 09:04 Ответить
шмаркля, а прибиральниці, прибиральниці з гівно-кварталу вже всі пристроєні?

не забудь, нікого не забудь, бо ж епоха кумовства закінчилась вже рік тому, а тепер тільки профан..., пардон, ЗеБільні проФФесіонали...
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13.05.2020 11:08 Ответить
там зеліта нації зосереджена)
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13.05.2020 17:29 Ответить
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