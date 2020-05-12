Зеленский назначил главу пресс-службы "Квартала 95" Руденко членом Нацсовета по телерадиовещанию
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Татьяну Руденко членом Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания.
Соответствующий указ был обнародован на сайте ОП во вторник, 12 мая, передает Цензор.НЕТ.
"Назначить Руденко Татьяну Сергеевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в указе №171/2020.
Татьяна Руденко является главой пресс-службы студии "Квартал 95". Она также является сестрой народного депутата от "Слуги народа" и экс-менеджера по маркетингу "Квартала 95" Ольги Руденко. С июля 2019 г. Руденко также является владелицей и директором интернет-издание iod.media (ООО "Йод.Медиа") вместо Ирины Победоносцевой, бывшего директора по развитию студии "Квартал 95", которая возглавила директорат по вопросам информационной политики Офиса президента.
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