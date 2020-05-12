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Зеленський призначив керівницю пресслужби "Кварталу 95" Руденко членом Нацради з телерадіомовлення

Зеленський призначив керівницю пресслужби

Президент України Володимир Зеленський призначив Тетяну Руденко членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Відповідний указ було оприлюднено на сайті ОП у вівторок, 12 травня, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Руденко Тетяну Сергіївну членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - сказано в указі №171/2020.

Тетяна Руденко є головою пресслужби студії "Квартал 95". Вона також є сестрою народного депутата від "Слуги народу" і ексменеджера з маркетингу "Кварталу 95" Ольги Руденко. З липня 2019 р. Руденко також є власницею і директором інтернет-видання iod.media (ТОВ "Йод.Медіа") замість Ірини Побєдоносцевої, колишнього директора з розвитку студії "Квартал 95", яка очолила директорат з питань інформаційної політики Офісу президента.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24595) Квартал-95 (187) Нацрада ТРМ (459) Руденко Тетяна (2)


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Топ коментарі
+52
Зеленский назначил главу пресс-службы "Квартала 95" Руденко членом Нацсовета по телерадиовещанию - Цензор.НЕТ 261
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12.05.2020 16:35 Відповісти
+50
Хуже. Из квартала 95
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12.05.2020 16:43 Відповісти
+48
Ну кто бы сомневался. Вот ты какой, конец эпохи кумовства
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12.05.2020 16:32 Відповісти
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Йоханий Бабай, який же няшка наш Клоун - кожній заробітчанці роботу знайде.
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13.05.2020 09:00 Відповісти
это ужа как-то пошло, особенно после заяв о конце эпохи кумовства
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13.05.2020 09:04 Відповісти
шмаркля, а прибиральниці, прибиральниці з гівно-кварталу вже всі пристроєні?

не забудь, нікого не забудь, бо ж епоха кумовства закінчилась вже рік тому, а тепер тільки профан..., пардон, ЗеБільні проФФесіонали...
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13.05.2020 11:08 Відповісти
там зеліта нації зосереджена)
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13.05.2020 17:29 Відповісти
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