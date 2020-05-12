Зеленський призначив керівницю пресслужби "Кварталу 95" Руденко членом Нацради з телерадіомовлення

Президент України Володимир Зеленський призначив Тетяну Руденко членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Відповідний указ було оприлюднено на сайті ОП у вівторок, 12 травня, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Руденко Тетяну Сергіївну членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - сказано в указі №171/2020.

Тетяна Руденко є головою пресслужби студії "Квартал 95". Вона також є сестрою народного депутата від "Слуги народу" і ексменеджера з маркетингу "Кварталу 95" Ольги Руденко. З липня 2019 р. Руденко також є власницею і директором інтернет-видання iod.media (ТОВ "Йод.Медіа") замість Ірини Побєдоносцевої, колишнього директора з розвитку студії "Квартал 95", яка очолила директорат з питань інформаційної політики Офісу президента.

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