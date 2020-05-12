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ВВП Украины в январе-марте сократился на 1,2% – сильнее, чем прогнозировалось, - Минэкономразвития

ВВП Украины в январе-марте сократился на 1,2% – сильнее, чем прогнозировалось, - Минэкономразвития

Внутренний валовый продукт Украины в январе – марте 2020 года сократился на 1,2%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре экономической активности, опубликованном 12 мая на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Как и ожидалось, по итогам марта падение экономики усугубилось. Так, по итогам января – марта сокращение сводного индекса производства составило 3,8% (падение на 1,8% в январе – феврале)", – сказано в отчете.

Как сообщает Минэкономразвития, в марте отдельные подвиды производственной деятельности "начали испытывать негативное влияние от распространение в мире COVID-19 (в частности, из-за логистических проблем и уменьшения спроса в мире на украинскую промышленную и сельскохозяйственную продукцию на фоне падения экономической активности) и внедрения карантинных мер по сдерживанию пандемии внутри страны".

"В комплексе с сочетанием сдерживающих факторов, сложившихся в предыдущие периоды, сокращение объемов ВВП в январе – марте оценено несколько выше, чем прогнозировалось ранее, – 1,2% против прогнозируемых 0,9%", – говорится в отчете.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в китайском Ухане. В конце февраля – начале марта 2020 года эпицентр эпидемии переместился в Европу, затем – в США. В Украине первый случай заражения был подтвержден 3 марта. К 12 мая коронавирус подтвержден у 16 023 украинцев, из них 425 умерли, а 3373 выздоровели.

По оценкам МВФ, пандемия коронавируса спровоцировала самый масштабный со времен Великой депрессии экономический кризис.

По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Падение ВВП Украины на 5% и рост инфляции до 6%, - макроэкономический прогноз НБУ на 2022 год

Автор: 

ВВП (645) сокращение (315) Минэкономразвития (652)


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Топ комментарии
+28
ВВП Украины в январе-марте сократился на 1,2% – сильнее, чем прогнозировалось, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 9664
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12.05.2020 23:09 Ответить
+25
ВВП України в січні-березні скоротилося на 1,2% - більше, ніж прогнозувалося, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 6008
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12.05.2020 23:17 Ответить
+18
Дайте вгадаю: папіреднікі та вірус винні, а Бубочка - хароший.
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12.05.2020 23:07 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Гетьманович рулит,слушайте его и он вам экономику в жопу загонит вместе с кассовыми аппаратами.
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12.05.2020 23:04 Ответить
ВВП Украины в январе-марте сократился на 1,2% – сильнее, чем прогнозировалось, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 3151
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12.05.2020 23:09 Ответить
зелёные трындюки ожидаемо спихивают собственные проёпы в экономике на вирус!!
но мы то помним, что эти засранцы сделали дыру в 300 млрд еще до вируса!!
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12.05.2020 23:13 Ответить
ВВП Украины в январе-марте сократился на 1,2% – сильнее, чем прогнозировалось, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 3880
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12.05.2020 23:05 Ответить
Дайте вгадаю: папіреднікі та вірус винні, а Бубочка - хароший.
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12.05.2020 23:07 Ответить
Все-бы ничего, но это результат до эпидемии. Докерувался бубочка до полной задницы.
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12.05.2020 23:11 Ответить
Нічо, Бубочка запіліт відосік, і аж німб над ним після того засяє.
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12.05.2020 23:20 Ответить
ВВП Украины в январе-марте сократился на 1,2% – сильнее, чем прогнозировалось, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 2189
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12.05.2020 23:08 Ответить
ВВП Украины в январе-марте сократился на 1,2% – сильнее, чем прогнозировалось, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 9664
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12.05.2020 23:09 Ответить
Окремо. Досягнення і Зеленський - окремо, не в одному тексті
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13.05.2020 00:05 Ответить
ВВП Украины в январе-марте сократился на 1,2% – сильнее, чем прогнозировалось, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 2268
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12.05.2020 23:09 Ответить
5 лет ВВП рос, но тут епоха бідності скінчилась
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12.05.2020 23:10 Ответить
За счет чего он рос? Каких товаров Украина стала производить больше - некачественных богданов, лоханок из "Кузни" на ворованных деталях и конфет рошен?
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12.05.2020 23:22 Ответить
Товариш Зеленський, проізошла чудовіщная ошибка!ВВП України в січні-березні скоротилося на 1,2% - більше, ніж прогнозувалося, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 250
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12.05.2020 23:25 Ответить
Голодные и безработные образовали чудовищные автомобильные пробки в Киеве в первый день смягчения карантина.
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12.05.2020 23:28 Ответить
ВВП України в січні-березні скоротилося на 1,2% - більше, ніж прогнозувалося, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 816
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12.05.2020 23:34 Ответить
да, при кровавом барыге накупили машин все, кому не лень.

но ниче! - бубачка не зря воссиял над нашими головами.
машины - это ненадолго.
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12.05.2020 23:46 Ответить
Надеюсь тебе лет 10 и еще есть шанс ума набраться, чтоб не быть ярким примером эффекта Даннинга-Крюгера.
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12.05.2020 23:30 Ответить
ВВП Украины в январе-марте сократился на 1,2% – сильнее, чем прогнозировалось, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 2626
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12.05.2020 23:12 Ответить
пффф... я вижу двух МЧС-ников, пытающихся вдуть жизнь в бубочку после прогулки в районе передовой...
Нет-нет, это не угроза...
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12.05.2020 23:16 Ответить
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12.05.2020 23:19 Ответить
Продлевайтн карантин от лоховируса дальше. Нужно победить вирус вместе с остатками экономики
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12.05.2020 23:12 Ответить
ВВП України в січні-березні скоротилося на 1,2% - більше, ніж прогнозувалося, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 5898
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12.05.2020 23:14 Ответить
ВВП України в січні-березні скоротилося на 1,2% - більше, ніж прогнозувалося, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 6796
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12.05.2020 23:14 Ответить
ВВП України в січні-березні скоротилося на 1,2% - більше, ніж прогнозувалося, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 6008
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12.05.2020 23:17 Ответить
Это фигня, по прогнозу Нацбанка, во втором квартале будет -11%
ВВП України в січні-березні скоротилося на 1,2% - більше, ніж прогнозувалося, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 2264
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12.05.2020 23:19 Ответить
ВВП України в січні-березні скоротилося на 1,2% - більше, ніж прогнозувалося, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 5560
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12.05.2020 23:21 Ответить
Вы и результаты сидения взаперти на дурантине озвучьте, не скромничайте.
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12.05.2020 23:20 Ответить
це 1 квартал, це ще нiчого...а що буде в другому...

ВВП України в січні-березні скоротилося на 1,2% - більше, ніж прогнозувалося, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 9841
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12.05.2020 23:27 Ответить
ВВП України в січні-березні скоротилося на 1,2% - більше, ніж прогнозувалося, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 9024
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12.05.2020 23:31 Ответить
Gorazdo xuze budet situacija 2 cetvirti.
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12.05.2020 23:32 Ответить
в первом квартале еще все работали и платили налоги... это еще не показатель...
это так...разогрев ))))
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12.05.2020 23:39 Ответить
через місяць почнеться обвальна бартеризація.
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13.05.2020 00:54 Ответить
Владу у відставку!
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13.05.2020 01:21 Ответить
ВВП України в січні-березні скоротився на 1,2% - більше, ніж прогнозувалося, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 2946
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13.05.2020 01:51 Ответить
Да все путем.
Дайте ЗЕ еще год и нынешние проблемы на фоне того звиздеца, который настанет, вам покажутся нелепыми шутками.
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13.05.2020 02:48 Ответить
І хто це зробив? Хто в нас самий вумний і самий-самий? Хто всіх олагархів уже в кривий ріг зігнув?
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13.05.2020 08:43 Ответить
Зюзя,це тобі не 95квартал і не сцена з повним залом регочущою масовкі.Де все так просто і легко за гроші"патріотів" - олігархїв 15 років ставити постановочкі на Ю.Тимошенко по фсбешним сценаріям.
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13.05.2020 09:08 Ответить
 
 