Зеленский назначил шесть судей в четырех областях. СПИСОК

Президент Украины Владимир Зеленский рядом указов назначил шесть судей на должности в судах Киевской, Днепропетровской, Львовской и Донецкой областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующих указах №172-176/2020, опубликованных на сайте ОП.

Так, Зеленский назначил:

- на должность судьи Угледарского городского суда Донецкой области - Луневу Ольгу;

- на должность судьи Юрьевского районного суда Днепропетровской области - Белинского Михаила;

- на должность судьи Дзержинского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области - Чайкину Ольгу;

- на должность судьи Мироновского районного суда Киевской области - Гаврищука Андрея.

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Вместе с тем, в указе № 174 президент назначил сразу двух судей:

"Назначить в хозяйственные суды на должности: судьи хозяйственного суда Днепропетровской области Кармазину Лесю Петровну; судьи хозяйственного суда Львовской области Щигельскую Елену Игоревну", - сказано в Указе.