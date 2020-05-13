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Новости Судебная реформа
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Зеленский назначил шесть судей в четырех областях. СПИСОК

Зеленский назначил шесть судей в четырех областях. СПИСОК

Президент Украины Владимир Зеленский рядом указов назначил шесть судей на должности в судах Киевской, Днепропетровской, Львовской и Донецкой областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующих указах №172-176/2020, опубликованных на сайте ОП.

Так, Зеленский назначил:

на должность судьи Угледарского городского суда Донецкой области - Луневу Ольгу;

- на должность судьи Юрьевского районного суда Днепропетровской области - Белинского Михаила;

- на должность судьи Дзержинского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области - Чайкину Ольгу;

- на должность судьи Мироновского районного суда Киевской области - Гаврищука Андрея.

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Вместе с тем, в указе № 174 президент назначил сразу двух судей:

"Назначить в хозяйственные суды на должности: судьи хозяйственного суда Днепропетровской области Кармазину Лесю Петровну; судьи хозяйственного суда Львовской области Щигельскую Елену Игоревну", - сказано в Указе.

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Топ комментарии
+6
Зеленский назначил шесть судей в четырех областях.
-----------------------------------------------------------------------------------
Але винуватий буде Порошенко 😊
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13.05.2020 07:41 Ответить
+4
Поклонська рідкісна гнида! Спочатку зрадила і оббріхувала Україну, потім впроваджувала репресії в Криму, а тепер говорить про помилки!
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13.05.2020 07:50 Ответить
+3
В Україні відкрили 500тис.
вакансій
-усіковий мордякочист...
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13.05.2020 07:39 Ответить
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В Україні відкрили 500тис.
вакансій
-усіковий мордякочист...
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13.05.2020 07:39 Ответить
Зеленский назначил шесть судей в четырех областях.
-----------------------------------------------------------------------------------
Але винуватий буде Порошенко 😊
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13.05.2020 07:41 Ответить
Олексій Гончаренко
Только что в эфире телеканала Украина 24 договорился с Дмитрием Гордоном провести дебаты по поводу его интервью с Натальей Поклонской.

В ближайшее время сообщу детали: что, где, когда.

Считаю, что брать интервью у предателя - нельзя. Это предательство интересов Украины.

P.S. Откуда у Поклонской мой номер? Ну спасибо, Федоров)))))))))))

Зеленский назначил шесть судей в четырех областях - Цензор.НЕТ 4942
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13.05.2020 07:46 Ответить
Поклонська рідкісна гнида! Спочатку зрадила і оббріхувала Україну, потім впроваджувала репресії в Криму, а тепер говорить про помилки!
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13.05.2020 07:50 Ответить
Зеленский назначил шесть судей в четырех областях - Цензор.НЕТ 6409

а це в якій області?
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13.05.2020 07:49 Ответить
А поссяти ця маріонетка скільки разів сходила?
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13.05.2020 07:53 Ответить
Ти його привів до влади. Мовчи ото.
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13.05.2020 08:09 Ответить
Російського шпигуна Зєлю привів російський шпигун Пєця з своїми продажними тролями.
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13.05.2020 10:11 Ответить
Ні. Ти привів його. Щоб не голосувати за українця Порошенка ти, засліплений російською брехнею, проголосував за російського ж агента.
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13.05.2020 16:11 Ответить
Всё ж по открытому конкурсу делается, да дебилы?
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13.05.2020 07:57 Ответить
А когда-то в СССР за народных судей голосовали на выборах. Во времена были...
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13.05.2020 08:16 Ответить
та тільки боговибрані та правильного походження в список могли попасти Суддів готували на кількох юрфвкультетах, з юрфаку кулінарного вхід був закритий. Однокласницю на вступному спитали перш за все хто їїбатьки і дізнавшись що мама домогосподарка а батько робітник, боговибраний дуже здивувався що вона тут робить. Проте свого добилась після 1991 року вже в Україні
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13.05.2020 08:55 Ответить
В СССР было право голоса и свобода выбора ??? - смешно 😁😁😁
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13.05.2020 09:40 Ответить
Был единогласный "одобрямс". Однако, было и такое понятие: "номенклатура", благодаря которому случайный дилетант и клоун во власть попасть не мог.
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13.05.2020 10:00 Ответить
Шо, вот это стоко юристов было в 95-м Квартале? Или это его дружбаны по Криворожскому юридическо-кулинарному институту?
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13.05.2020 08:22 Ответить
Це жах ! Скоро президент буде призначати директорів дитячих садочків ... Повинні працювати Державні Інститути , а Не особистості !! Головний Державний інститут це "Інститут Громадянства "навіть ніхто не намагається почати будувати ... тому і "громадян" не має , ми всі мігранти у власній країні ... і це катастрофа і злочин проти Держави , коли від Громадянства до посад - все ВИРІШУЄ ОДНА ОСОБИСТІСТЬ !!!
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13.05.2020 09:26 Ответить
Т.е читаем правильно, - портнов далее возвращает судебную систему в рыговатное заказное решалово ☝️☝️☝️
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13.05.2020 09:39 Ответить
сколько ж это ярмак дохода получил ?
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13.05.2020 10:59 Ответить
 
 