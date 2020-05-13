Зеленский назначил шесть судей в четырех областях. СПИСОК
Президент Украины Владимир Зеленский рядом указов назначил шесть судей на должности в судах Киевской, Днепропетровской, Львовской и Донецкой областей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующих указах №172-176/2020, опубликованных на сайте ОП.
Так, Зеленский назначил:
- на должность судьи Угледарского городского суда Донецкой области - Луневу Ольгу;
- на должность судьи Юрьевского районного суда Днепропетровской области - Белинского Михаила;
- на должность судьи Дзержинского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области - Чайкину Ольгу;
- на должность судьи Мироновского районного суда Киевской области - Гаврищука Андрея.
Вместе с тем, в указе № 174 президент назначил сразу двух судей:
"Назначить в хозяйственные суды на должности: судьи хозяйственного суда Днепропетровской области Кармазину Лесю Петровну; судьи хозяйственного суда Львовской области Щигельскую Елену Игоревну", - сказано в Указе.
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Але винуватий буде Порошенко 😊
Только что в эфире телеканала Украина 24 договорился с Дмитрием Гордоном провести дебаты по поводу его интервью с Натальей Поклонской.
В ближайшее время сообщу детали: что, где, когда.
Считаю, что брать интервью у предателя - нельзя. Это предательство интересов Украины.
P.S. Откуда у Поклонской мой номер? Ну спасибо, Федоров)))))))))))
а це в якій області?