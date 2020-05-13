Зеленський призначив шість суддів у чотирьох областях. СПИСОК
Президент України Володимир Зеленський низкою указів призначив шість суддів на посади в судах Київської, Дніпропетровської, Львівської та Донецької областей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідних указах №172-176/2020 року, опублікованих на сайті ОП.
Так, Зеленський призначив:
- на посаду судді Вугледарського міського суду Донецької області - Луньову Ольгу;
- на посаду судді Юр'ївського районного суду Дніпропетровської області - Білинського Михайла;
- на посаду судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - Чайкіну Ольгу;
- на посаду судді Миронівського районного суду Київської області - Гаврищука Андрія.
Водночас в указі № 174 президент призначив відразу двох суддів:
"Призначити до господарських судів на посади: судді господарського суду Дніпропетровської області Кармазіну Лесю Петрівну; судді господарського суду Львівської області Щигельську Олену Ігорівну", - йдеться в указі.
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Але винуватий буде Порошенко 😊
Только что в эфире телеканала Украина 24 договорился с Дмитрием Гордоном провести дебаты по поводу его интервью с Натальей Поклонской.
В ближайшее время сообщу детали: что, где, когда.
Считаю, что брать интервью у предателя - нельзя. Это предательство интересов Украины.
P.S. Откуда у Поклонской мой номер? Ну спасибо, Федоров)))))))))))
а це в якій області?