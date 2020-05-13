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Новини Судова реформа
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Зеленський призначив шість суддів у чотирьох областях. СПИСОК

Зеленський призначив шість суддів у чотирьох областях. СПИСОК

Президент України Володимир Зеленський низкою указів призначив шість суддів на посади в судах Київської, Дніпропетровської, Львівської та Донецької областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідних указах №172-176/2020 року, опублікованих на сайті ОП.

Так, Зеленський призначив:

- на посаду судді Вугледарського міського суду Донецької області - Луньову Ольгу;

- на посаду судді Юр'ївського районного суду Дніпропетровської області - Білинського Михайла;

- на посаду судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - Чайкіну Ольгу;

- на посаду судді Миронівського районного суду Київської області - Гаврищука Андрія.

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Водночас в указі № 174 президент призначив відразу двох суддів:

"Призначити до господарських судів на посади: судді господарського суду Дніпропетровської області Кармазіну Лесю Петрівну; судді господарського суду Львівської області Щигельську Олену Ігорівну", - йдеться в указі.

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) призначення (2307) судова реформа (1462) суддя (1591)


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Топ коментарі
+6
Зеленский назначил шесть судей в четырех областях.
-----------------------------------------------------------------------------------
Але винуватий буде Порошенко 😊
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13.05.2020 07:41 Відповісти
+4
Поклонська рідкісна гнида! Спочатку зрадила і оббріхувала Україну, потім впроваджувала репресії в Криму, а тепер говорить про помилки!
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13.05.2020 07:50 Відповісти
+3
В Україні відкрили 500тис.
вакансій
-усіковий мордякочист...
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13.05.2020 07:39 Відповісти
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В Україні відкрили 500тис.
вакансій
-усіковий мордякочист...
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13.05.2020 07:39 Відповісти
Зеленский назначил шесть судей в четырех областях.
-----------------------------------------------------------------------------------
Але винуватий буде Порошенко 😊
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13.05.2020 07:41 Відповісти
Олексій Гончаренко
Только что в эфире телеканала Украина 24 договорился с Дмитрием Гордоном провести дебаты по поводу его интервью с Натальей Поклонской.

В ближайшее время сообщу детали: что, где, когда.

Считаю, что брать интервью у предателя - нельзя. Это предательство интересов Украины.

P.S. Откуда у Поклонской мой номер? Ну спасибо, Федоров)))))))))))

Зеленский назначил шесть судей в четырех областях - Цензор.НЕТ 4942
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13.05.2020 07:46 Відповісти
Поклонська рідкісна гнида! Спочатку зрадила і оббріхувала Україну, потім впроваджувала репресії в Криму, а тепер говорить про помилки!
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13.05.2020 07:50 Відповісти
Зеленский назначил шесть судей в четырех областях - Цензор.НЕТ 6409

а це в якій області?
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13.05.2020 07:49 Відповісти
А поссяти ця маріонетка скільки разів сходила?
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13.05.2020 07:53 Відповісти
Ти його привів до влади. Мовчи ото.
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13.05.2020 08:09 Відповісти
Російського шпигуна Зєлю привів російський шпигун Пєця з своїми продажними тролями.
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13.05.2020 10:11 Відповісти
Ні. Ти привів його. Щоб не голосувати за українця Порошенка ти, засліплений російською брехнею, проголосував за російського ж агента.
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13.05.2020 16:11 Відповісти
Всё ж по открытому конкурсу делается, да дебилы?
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13.05.2020 07:57 Відповісти
А когда-то в СССР за народных судей голосовали на выборах. Во времена были...
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13.05.2020 08:16 Відповісти
та тільки боговибрані та правильного походження в список могли попасти Суддів готували на кількох юрфвкультетах, з юрфаку кулінарного вхід був закритий. Однокласницю на вступному спитали перш за все хто їїбатьки і дізнавшись що мама домогосподарка а батько робітник, боговибраний дуже здивувався що вона тут робить. Проте свого добилась після 1991 року вже в Україні
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13.05.2020 08:55 Відповісти
В СССР было право голоса и свобода выбора ??? - смешно 😁😁😁
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13.05.2020 09:40 Відповісти
Был единогласный "одобрямс". Однако, было и такое понятие: "номенклатура", благодаря которому случайный дилетант и клоун во власть попасть не мог.
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13.05.2020 10:00 Відповісти
Шо, вот это стоко юристов было в 95-м Квартале? Или это его дружбаны по Криворожскому юридическо-кулинарному институту?
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13.05.2020 08:22 Відповісти
Це жах ! Скоро президент буде призначати директорів дитячих садочків ... Повинні працювати Державні Інститути , а Не особистості !! Головний Державний інститут це "Інститут Громадянства "навіть ніхто не намагається почати будувати ... тому і "громадян" не має , ми всі мігранти у власній країні ... і це катастрофа і злочин проти Держави , коли від Громадянства до посад - все ВИРІШУЄ ОДНА ОСОБИСТІСТЬ !!!
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13.05.2020 09:26 Відповісти
Т.е читаем правильно, - портнов далее возвращает судебную систему в рыговатное заказное решалово ☝️☝️☝️
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13.05.2020 09:39 Відповісти
сколько ж это ярмак дохода получил ?
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13.05.2020 10:59 Відповісти
 
 