Зеленський призначив шість суддів у чотирьох областях. СПИСОК

Президент України Володимир Зеленський низкою указів призначив шість суддів на посади в судах Київської, Дніпропетровської, Львівської та Донецької областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідних указах №172-176/2020 року, опублікованих на сайті ОП.

Так, Зеленський призначив:

- на посаду судді Вугледарського міського суду Донецької області - Луньову Ольгу;

- на посаду судді Юр'ївського районного суду Дніпропетровської області - Білинського Михайла;

- на посаду судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - Чайкіну Ольгу;

- на посаду судді Миронівського районного суду Київської області - Гаврищука Андрія.

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Водночас в указі № 174 президент призначив відразу двох суддів:

"Призначити до господарських судів на посади: судді господарського суду Дніпропетровської області Кармазіну Лесю Петрівну; судді господарського суду Львівської області Щигельську Олену Ігорівну", - йдеться в указі.