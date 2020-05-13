В Святогорской лавре на Донетчине нет зараженных коронавирусом, - ОГА

В облгосадминистрации Донецкой области заявили, что на сегодняшний день среди обитателей Святогорской Свято-Успенской лавры не обнаружено ни больных коронавирусом, ни подозрений на эту инфекцию.

Об этом на пресс-брифинге 12 мая заявил заместитель начальника управления - начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Святогорская лавра на слуху, но Пасха уже три недели как прошла, и никаких заболеваний COVID-19 там не регистрировалось... Лавра закрыта для посещения, насколько мне известно. Я уже говорил и повторю, что ни одного вызова из лавры от находящихся там мирян, от служителей лавры не получали ни мобильные бригады, ни медицинские учреждения Славянска. Не было ни подозрений, ничего", - сказал Педенко.

Он отметил, что единственная женщина, которая заболела в городе, прибыла в Святогорск после 1 мая, то есть через две недели после Пасхи, поэтому этот случай никак не связан с богослужением на Пасху.

"Я считаю, что нужно поставить точку и тему со Святогорской лаврой закрыть, там все в порядке. Они придерживаются карантинных условий, и лавра не работает. И источником заболевания наша лавра не является", - заверил Педенко.

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