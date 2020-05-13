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Новости Коронавирус и карантин
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В Святогорской лавре на Донетчине нет зараженных коронавирусом, - ОГА

В Святогорской лавре на Донетчине нет зараженных коронавирусом, - ОГА

В облгосадминистрации Донецкой области заявили, что на сегодняшний день среди обитателей Святогорской Свято-Успенской лавры не обнаружено ни больных коронавирусом, ни подозрений на эту инфекцию.

Об этом на пресс-брифинге 12 мая заявил заместитель начальника управления - начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Святогорская лавра на слуху, но Пасха уже три недели как прошла, и никаких заболеваний COVID-19 там не регистрировалось... Лавра закрыта для посещения, насколько мне известно. Я уже говорил и повторю, что ни одного вызова из лавры от находящихся там мирян, от служителей лавры не получали ни мобильные бригады, ни медицинские учреждения Славянска. Не было ни подозрений, ничего", - сказал Педенко.

Он отметил, что единственная женщина, которая заболела в городе, прибыла в Святогорск после 1 мая, то есть через две недели после Пасхи, поэтому этот случай никак не связан с богослужением на Пасху.

"Я считаю, что нужно поставить точку и тему со Святогорской лаврой закрыть, там все в порядке. Они придерживаются карантинных условий, и лавра не работает. И источником заболевания наша лавра не является", - заверил Педенко.

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Автор: 

карантин (16729) Лавра (421) РПЦ (748) УПЦ МП (1567) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Но Донбасс - это даже не «русский мир», а какой-то фантастический заповедник «советского мира», живущий по законам, по которым никогда и никто по-человечески жить не мог, да и не живет уже нигде.
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13.05.2020 09:54 Ответить
+8
Свежо предание,но верится с трудом.
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13.05.2020 09:52 Ответить
+8
Нема там українського народу, весь в 30-тих роках голодом виморили...
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13.05.2020 10:05 Ответить
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Свежо предание,но верится с трудом.
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13.05.2020 09:52 Ответить
В Святогорской лавре на Донетчине нет зараженных коронавирусом, - ОГА - Цензор.НЕТ 255Чудо!!!
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13.05.2020 09:52 Ответить
Но Донбасс - это даже не «русский мир», а какой-то фантастический заповедник «советского мира», живущий по законам, по которым никогда и никто по-человечески жить не мог, да и не живет уже нигде.
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13.05.2020 09:54 Ответить
откуда столько злобы на украинский народ?
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13.05.2020 09:56 Ответить
Нема там українського народу, весь в 30-тих роках голодом виморили...
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13.05.2020 10:05 Ответить
Там не морили, а в 60-ті понавозили кацапів.
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13.05.2020 10:08 Ответить
Здра моя ра! Що значить не морили? Навіть по Харкову трупи кожен день збирали!
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13.05.2020 10:11 Ответить
Ми ж - про бомбас? Харків також не морили, то з сел сходилися, бабця застала ті часи, як по мертвим жіночим тілам діти повзали, а комуняки не підпускали нікого навіть дітей цих забрати. Волання стояло дике. Не люблю ці розповіді згадувати.
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13.05.2020 10:15 Ответить
Звичайно, про данбаз-кормілєц! Ну і Харків звичайно не морили, туди сходилися голодуючі люди в надії на спасіння.
https://2day.kh.ua/neizvestnye-foto-golodomora-v-harkove
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13.05.2020 10:31 Ответить
Самые пострадавшие области от Голодомора - Донецкая и Харьковская. А вот Львовская не пострадпла - она тогда под Польшей была. Вот такая история.
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13.05.2020 10:33 Ответить
І завозити почали, ще за царя Панька. А комуняки продовжили заселяти виморені голодомором степи...
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13.05.2020 10:15 Ответить
Масово - з 60-х.
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13.05.2020 10:19 Ответить
Мая мати з Старобільського району. Голод тридцятих вона звісно не застала, а 47-й рік вже пам'ятає, теж "весело" було...
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13.05.2020 10:34 Ответить
Там його майже нема - все привозне. Шо й були - намішалися і обрусіли.
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13.05.2020 10:07 Ответить
то есть на донбассе не украинский народ?
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13.05.2020 10:14 Ответить
він там скоро буде!
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13.05.2020 10:18 Ответить
Я же не о том и не тебя спрашивал.
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13.05.2020 10:24 Ответить
Здебільшого не український.
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13.05.2020 10:20 Ответить
То есть, люди которые живут в Украине - это не украинцы? Тяжко тебе видать живётся с такими чёрными мыслями?
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13.05.2020 10:25 Ответить
Якби ж вони любили Україну, ми би про них зараз не писали. І знову, я кажу не про всіх, а більшість.
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13.05.2020 10:28 Ответить
то есть большинство родившихся и живущих в Украине - это не украинцы?
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13.05.2020 10:32 Ответить
Тобто різницю між громадянством і національністю не розумієш? Ну то й нічого перед тобою тоді розпинатися.
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13.05.2020 10:35 Ответить
Навіть не в національності річ, а в совісті...
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13.05.2020 10:39 Ответить
))) А например евреи живущие в Украине, они украинцы?
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13.05.2020 16:36 Ответить
Вони маланці, на чолі з главзєбілом і бородатою бабцею.
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14.05.2020 12:33 Ответить
Выкусите, коронопсихи, которые на Пасху на говно исходили.
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13.05.2020 10:41 Ответить
Ще не вечір...В мене родичі від Почаєва 20 кілометрів живуть, з їхнього села в Почаєві пєвчі в лавру співати на паску їздили. Всі в інфекціонці зара на апараті штучного дихання тепер співають... А настоятелі кацапські, що правда родом з Молдові, всі обісралися і в Київ лікуватися поперли... Чомусь не до Гундяя в Мацкву.
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13.05.2020 11:00 Ответить
Вот что крест животворящий делает)))
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13.05.2020 10:01 Ответить
А вы бубочку зеленую облизывали и по поводу верующих истерили. А идиот Епифаний храмы в угоду властям позакрывал. Тьфу.
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13.05.2020 10:43 Ответить
Местные власти могут сколь угодно писать, что Почаевская и Святогорская Лавры не имеют отношения к распространению короновируса, это все туфта, правда только то, что про них писал ЦН.
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13.05.2020 10:02 Ответить
З Мухосранська, звичайно, видніше.
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13.05.2020 10:12 Ответить
вирус аполитично рассуждает
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13.05.2020 10:05 Ответить
Все умерли ?
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13.05.2020 10:06 Ответить
Зєбоба, на жаль, ще ні...
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13.05.2020 10:36 Ответить
Зебоба ? )))Це про кого ?
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13.05.2020 10:39 Ответить
Та є в нас тут один, світоч маланської нації...
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13.05.2020 11:01 Ответить
Вважаб- Це помилка. Зебоба- це пересічний електорат . А комік - то цілий главзебіл .
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13.05.2020 11:06 Ответить
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13.05.2020 11:21 Ответить
а шкода...
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13.05.2020 10:16 Ответить
Эту информацию о статистике заболевания предоставил из Лавры тот поп-боевик, что хранил там оружие и боеприпасы и помогал бандюгам гИРКИНА? Тогда можно "верить" на все 100%!
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13.05.2020 10:34 Ответить
Повезло. Пронесло.
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13.05.2020 10:35 Ответить
Замуровались, демоны.
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13.05.2020 10:46 Ответить
"Я считаю, что нужно поставить точку и тему со Святогорской лаврой закрыть, Источник: https://censor.net/n3195112 Не тему закрыть а лавру ,как рассадник мокшанской , кремлевской пропаганды .
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13.05.2020 11:07 Ответить
Лавру на Пасху не закрыли, а теперь и подавно не закроют. И любые гонения со стороны властей будут придавать Лавре и монахам ореол святости.
Кстати, у меня очень стойкое подозрение, что обе лавры ( Почаевская и Киево - Печерская ) были инфицированы намеренно. , чтобы закрыть перед Пасхой. Заказ антихристианских властей. Ляшку нужно было , чтобы именно, вот те, именно ,кто паски святил, позаражались. Если он парки и скверы закрыл для развлечения и запугивания,, а не ради профилактики инфицирования, то я уже ничему не удивляюсь. И биоматериалы, и возможности были. А в Святогорскую Лавру пакостить заехать обо***лись.
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13.05.2020 11:33 Ответить
пнх козлокопытный...со скрепами за поребрик...
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13.05.2020 13:01 Ответить
Угу. А місяць в небі зроблено із соленого сиру.
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13.05.2020 13:24 Ответить
 
 