У Святогірській лаврі на Донеччині немає заражених коронавірусом, - ОДА

В облдержадміністрації Донецької області заявили, що на сьогодні серед мешканців Святогірської Свято-Успенської лаври не виявлено ні хворих на коронавірус, ні підозр на цю інфекцію.

Про це на пресбрифінгу 12 травня заявив заступник начальника управління - начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров'я і забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Департаменту охорони здоров'я Донецької облдежадміністрації Олександр Педенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Святогірська лавра на слуху, але Великдень вже три тижні як минув, і ніяких захворювань на COVID-19 там не реєструвалося... Лавра зачинена для відвідування, наскільки мені відомо. Я вже казав і повторю, що жодного виклику з лаври від тих мирян, які там перебувають, від служителів лаври не отримували ні мобільні бригади, ні медичні заклади Слов’янська. Не було підозр, нічого", - сказав Педенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ченці закритої на карантин Лаври на чолі з предстоятелем УПЦ МП Онуфрієм і нардепом Новинським прийшли в парк Вічної Слави (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Він зазначив, що єдина жінка, яка захворіла в місті, прибула до Святогірська після 1 травня, тобто через два тижні після Великодня, тому цей випадок ніяк не пов’язаний з богослужінням на Великдень.

"Я вважаю, що треба поставити крапку і тему зі Святогірською лаврою закрити, там все гаразд. Вони дотримуються карантинних умов, і лавра не працює. І джерелом захворювання наша лавра не є", - запевнив Педенко.