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Новини Коронавірус і карантин
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У Святогірській лаврі на Донеччині немає заражених коронавірусом, - ОДА

У Святогірській лаврі на Донеччині немає заражених коронавірусом, - ОДА

В облдержадміністрації Донецької області заявили, що на сьогодні серед мешканців Святогірської Свято-Успенської лаври не виявлено ні хворих на коронавірус, ні підозр на цю інфекцію.

Про це на пресбрифінгу 12 травня заявив заступник начальника управління - начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров'я і забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Департаменту охорони здоров'я Донецької облдежадміністрації Олександр Педенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Святогірська лавра на слуху, але Великдень вже три тижні як минув, і ніяких захворювань на COVID-19 там не реєструвалося... Лавра зачинена для відвідування, наскільки мені відомо. Я вже казав і повторю, що жодного виклику з лаври від тих мирян, які там перебувають, від служителів лаври не отримували ні мобільні бригади, ні медичні заклади Слов’янська. Не було підозр, нічого", - сказав Педенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ченці закритої на карантин Лаври на чолі з предстоятелем УПЦ МП Онуфрієм і нардепом Новинським прийшли в парк Вічної Слави (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Він зазначив, що єдина жінка, яка захворіла в місті, прибула до Святогірська після 1 травня, тобто через два тижні після Великодня, тому цей випадок ніяк не пов’язаний з богослужінням на Великдень.

"Я вважаю, що треба поставити крапку і тему зі Святогірською лаврою закрити, там все гаразд. Вони дотримуються карантинних умов, і лавра не працює. І джерелом захворювання наша лавра не є", - запевнив Педенко.

Автор: 

карантин (18172) Лавра (294) РПЦ (516) УПЦ МП (1214) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Но Донбасс - это даже не «русский мир», а какой-то фантастический заповедник «советского мира», живущий по законам, по которым никогда и никто по-человечески жить не мог, да и не живет уже нигде.
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13.05.2020 09:54 Відповісти
+8
Свежо предание,но верится с трудом.
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13.05.2020 09:52 Відповісти
+8
Нема там українського народу, весь в 30-тих роках голодом виморили...
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13.05.2020 10:05 Відповісти
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Свежо предание,но верится с трудом.
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13.05.2020 09:52 Відповісти
В Святогорской лавре на Донетчине нет зараженных коронавирусом, - ОГА - Цензор.НЕТ 255Чудо!!!
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13.05.2020 09:52 Відповісти
Но Донбасс - это даже не «русский мир», а какой-то фантастический заповедник «советского мира», живущий по законам, по которым никогда и никто по-человечески жить не мог, да и не живет уже нигде.
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13.05.2020 09:54 Відповісти
откуда столько злобы на украинский народ?
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13.05.2020 09:56 Відповісти
Нема там українського народу, весь в 30-тих роках голодом виморили...
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13.05.2020 10:05 Відповісти
Там не морили, а в 60-ті понавозили кацапів.
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13.05.2020 10:08 Відповісти
Здра моя ра! Що значить не морили? Навіть по Харкову трупи кожен день збирали!
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13.05.2020 10:11 Відповісти
Ми ж - про бомбас? Харків також не морили, то з сел сходилися, бабця застала ті часи, як по мертвим жіночим тілам діти повзали, а комуняки не підпускали нікого навіть дітей цих забрати. Волання стояло дике. Не люблю ці розповіді згадувати.
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13.05.2020 10:15 Відповісти
Звичайно, про данбаз-кормілєц! Ну і Харків звичайно не морили, туди сходилися голодуючі люди в надії на спасіння.
https://2day.kh.ua/neizvestnye-foto-golodomora-v-harkove
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13.05.2020 10:31 Відповісти
Самые пострадавшие области от Голодомора - Донецкая и Харьковская. А вот Львовская не пострадпла - она тогда под Польшей была. Вот такая история.
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13.05.2020 10:33 Відповісти
І завозити почали, ще за царя Панька. А комуняки продовжили заселяти виморені голодомором степи...
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13.05.2020 10:15 Відповісти
Масово - з 60-х.
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13.05.2020 10:19 Відповісти
Мая мати з Старобільського району. Голод тридцятих вона звісно не застала, а 47-й рік вже пам'ятає, теж "весело" було...
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13.05.2020 10:34 Відповісти
Там його майже нема - все привозне. Шо й були - намішалися і обрусіли.
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13.05.2020 10:07 Відповісти
то есть на донбассе не украинский народ?
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13.05.2020 10:14 Відповісти
він там скоро буде!
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13.05.2020 10:18 Відповісти
Я же не о том и не тебя спрашивал.
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13.05.2020 10:24 Відповісти
Здебільшого не український.
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13.05.2020 10:20 Відповісти
То есть, люди которые живут в Украине - это не украинцы? Тяжко тебе видать живётся с такими чёрными мыслями?
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13.05.2020 10:25 Відповісти
Якби ж вони любили Україну, ми би про них зараз не писали. І знову, я кажу не про всіх, а більшість.
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13.05.2020 10:28 Відповісти
то есть большинство родившихся и живущих в Украине - это не украинцы?
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13.05.2020 10:32 Відповісти
Тобто різницю між громадянством і національністю не розумієш? Ну то й нічого перед тобою тоді розпинатися.
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13.05.2020 10:35 Відповісти
Навіть не в національності річ, а в совісті...
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13.05.2020 10:39 Відповісти
))) А например евреи живущие в Украине, они украинцы?
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13.05.2020 16:36 Відповісти
Вони маланці, на чолі з главзєбілом і бородатою бабцею.
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14.05.2020 12:33 Відповісти
Выкусите, коронопсихи, которые на Пасху на говно исходили.
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13.05.2020 10:41 Відповісти
Ще не вечір...В мене родичі від Почаєва 20 кілометрів живуть, з їхнього села в Почаєві пєвчі в лавру співати на паску їздили. Всі в інфекціонці зара на апараті штучного дихання тепер співають... А настоятелі кацапські, що правда родом з Молдові, всі обісралися і в Київ лікуватися поперли... Чомусь не до Гундяя в Мацкву.
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13.05.2020 11:00 Відповісти
Вот что крест животворящий делает)))
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13.05.2020 10:01 Відповісти
А вы бубочку зеленую облизывали и по поводу верующих истерили. А идиот Епифаний храмы в угоду властям позакрывал. Тьфу.
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13.05.2020 10:43 Відповісти
Местные власти могут сколь угодно писать, что Почаевская и Святогорская Лавры не имеют отношения к распространению короновируса, это все туфта, правда только то, что про них писал ЦН.
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13.05.2020 10:02 Відповісти
З Мухосранська, звичайно, видніше.
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13.05.2020 10:12 Відповісти
вирус аполитично рассуждает
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13.05.2020 10:05 Відповісти
Все умерли ?
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13.05.2020 10:06 Відповісти
Зєбоба, на жаль, ще ні...
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13.05.2020 10:36 Відповісти
Зебоба ? )))Це про кого ?
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13.05.2020 10:39 Відповісти
Та є в нас тут один, світоч маланської нації...
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13.05.2020 11:01 Відповісти
Вважаб- Це помилка. Зебоба- це пересічний електорат . А комік - то цілий главзебіл .
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13.05.2020 11:06 Відповісти
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13.05.2020 11:21 Відповісти
а шкода...
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13.05.2020 10:16 Відповісти
Эту информацию о статистике заболевания предоставил из Лавры тот поп-боевик, что хранил там оружие и боеприпасы и помогал бандюгам гИРКИНА? Тогда можно "верить" на все 100%!
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13.05.2020 10:34 Відповісти
Повезло. Пронесло.
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13.05.2020 10:35 Відповісти
Замуровались, демоны.
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13.05.2020 10:46 Відповісти
"Я считаю, что нужно поставить точку и тему со Святогорской лаврой закрыть, Источник: https://censor.net/n3195112 Не тему закрыть а лавру ,как рассадник мокшанской , кремлевской пропаганды .
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13.05.2020 11:07 Відповісти
Лавру на Пасху не закрыли, а теперь и подавно не закроют. И любые гонения со стороны властей будут придавать Лавре и монахам ореол святости.
Кстати, у меня очень стойкое подозрение, что обе лавры ( Почаевская и Киево - Печерская ) были инфицированы намеренно. , чтобы закрыть перед Пасхой. Заказ антихристианских властей. Ляшку нужно было , чтобы именно, вот те, именно ,кто паски святил, позаражались. Если он парки и скверы закрыл для развлечения и запугивания,, а не ради профилактики инфицирования, то я уже ничему не удивляюсь. И биоматериалы, и возможности были. А в Святогорскую Лавру пакостить заехать обо***лись.
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13.05.2020 11:33 Відповісти
пнх козлокопытный...со скрепами за поребрик...
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13.05.2020 13:01 Відповісти
Угу. А місяць в небі зроблено із соленого сиру.
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13.05.2020 13:24 Відповісти
 
 