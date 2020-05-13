Отставка правительства сейчас не рассматривается вообще, - "слуга народа" Гетманцев

Вопрос об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля и правительства на сегодняшний день не рассматривается вообще.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев во время брифинга 13 мая.

"У нас, несомненно, есть вопросы к работе правительства. Безусловно, мы довольны не всем. Но я не считаю, что это проблема коммуникации (правительства и парламента. - Ред.), а проблема новой команды, которая пришла только что и которая пытается что-то делать, и возможно, где-то делает ошибки. Что-то конкретное о правительстве мы сможем говорить где-то в июне, а пока - рано. Относительно скорой отставки, то вопрос отставки правительства сегодня не рассматривается вообще", - рассказал он.

В то же время комментируя единую позицию парламентских комитетов по направлении на доработку Программы деятельности правительства, Гетманцев акцентировал внимание на низком качестве этого документа.

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