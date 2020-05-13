РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11215 посетителей онлайн
Новости
1 563 25

Отставка правительства сейчас не рассматривается вообще, - "слуга народа" Гетманцев

Отставка правительства сейчас не рассматривается вообще, -

Вопрос об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля и правительства на сегодняшний день не рассматривается вообще.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев во время брифинга 13 мая.

"У нас, несомненно, есть вопросы к работе правительства. Безусловно, мы довольны не всем. Но я не считаю, что это проблема коммуникации (правительства и парламента. - Ред.), а проблема новой команды, которая пришла только что и которая пытается что-то делать, и возможно, где-то делает ошибки. Что-то конкретное о правительстве мы сможем говорить где-то в июне, а пока - рано. Относительно скорой отставки, то вопрос отставки правительства сегодня не рассматривается вообще", - рассказал он.

В то же время комментируя единую позицию парламентских комитетов по направлении на доработку Программы деятельности правительства, Гетманцев акцентировал внимание на низком качестве этого документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может рассчитывать на оговоренную ранее сумму финансирования от МВФ несмотря на смену программы, - депутат СН Гетманцев

Автор: 

Кабмин (14045) отставка (3164) Гетманцев Даниил (410)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Да она и потом уже рассматриваться не будет.
Отставка - это мирный исход.

Походу мирный исход ЗЕ и его кодлы уже не намечается.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:05 Ответить
+6
Восени підуть разом з Зелєбобой?
показать весь комментарий
13.05.2020 14:03 Ответить
+6
Пока это правительство устраивает Ахметыча и пейсатую бабушку Бубочки - "питання не на часі"
показать весь комментарий
13.05.2020 14:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Напрасно
показать весь комментарий
13.05.2020 14:02 Ответить
сейчас - нет ... а завтра? )))) или ваще без вариантов ? ))))
показать весь комментарий
13.05.2020 14:03 Ответить
Восени підуть разом з Зелєбобой?
показать весь комментарий
13.05.2020 14:03 Ответить
Що так, Бубочка розінравився, пройшла любов, зів'яли помідори?))
показать весь комментарий
13.05.2020 14:05 Ответить
злой крот - это герантофильская неразделенная любовь к ЮВТ.

ЗЕбоба - это его сладкая надежда в 2019 году, шо бабушке Юле дадут хотя бы кабмином порулить. Не срослось.
Такша ЗЕ теперь им не дружок, бо написял в их горшок.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:09 Ответить
Краше любити бабусю,ніж дідуся,як ти))В"ялого тягаєш))
показать весь комментарий
13.05.2020 15:03 Ответить
Пока это правительство устраивает Ахметыча и пейсатую бабушку Бубочки - "питання не на часі"
показать весь комментарий
13.05.2020 14:03 Ответить
Россияне готовят провокации на блокпостах Донбасса: что известно

19:39 | 12.05.2020

Спецслужбы РФ готовят https://sprotyv.info/news/provokatorka-namagalas-zburiti-prifrontove-misto-pravoohoronci-vidreaguvali завтра, 13 мая, провокации на блокпостах Марьинка, Гнутово, Новотроицкое, Майорск, Станица Луганская, https://t.me/gistapa/13741 сообщает блогер «Фашик Донецкий».
Суть провокации заключается в том, что во время заседания минской группы организовать пикет с проплаченными титушками, в задачи которых входит требования открыть пункты линии разграничения со стороны Украины.
Каналы роспропаганды уже ждут отмашку и готовы снимать шоу.
Также один из сценариев - это убить гражданских, так называемых протестующих и обвинить этом кровавую Хунту и снять этот процесс на камеры рос ТВ.
Цель провокации - на основании такой информационной операции заставить Украину пойти на уступки в переговорах по Донбассу и дискредитация правительства Украины.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:05 Ответить
Да она и потом уже рассматриваться не будет.
Отставка - это мирный исход.

Походу мирный исход ЗЕ и его кодлы уже не намечается.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:05 Ответить
Смотрите, не приведите к власти шария с портновым.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:22 Ответить
При таком исходе Шарий и Портнов снова окажутся там, где были до 2019 года.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:23 Ответить
Вряд ли.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:25 Ответить
Исход точно не будет инициативой 73%. И после этого какое-то время у них вообще не будет никакого выбора.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:31 Ответить
Смешно! Об Гончаруке тоже так все "авторитетно" заявляли. А потом через недельку - нафиг с поля!
показать весь комментарий
13.05.2020 14:06 Ответить
А казнь?
🤔
показать весь комментарий
13.05.2020 14:09 Ответить
Я со счёта сбился, сколько раз зебилы и кого отставили. Дело не в отставках, а в зебилах.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:09 Ответить
Никогда не Говори Никогда с указыванием Времени, - Время Вам не принадлежит, а значит и так категорично заявлять , не Стоит. Все бежит и все Видоизменяется , ты даже не знаешь , что случится чрез 5 минут.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:09 Ответить
Ну трындеть то не мешки ворочать.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:11 Ответить
Значить усе, і цей уряд допрацювався...
показать весь комментарий
13.05.2020 14:14 Ответить
головним завданням уряду ******** є порятунок ДТЕК ахмєтова. За рівнем його виконання й буде прийматися рішення щодо залишення або відставки цих "фахівців".
показать весь комментарий
13.05.2020 14:19 Ответить
Не дождетесь!
показать весь комментарий
13.05.2020 14:27 Ответить
Идите уже в отставку, не позорьтесь, дилетанты!
показать весь комментарий
13.05.2020 14:28 Ответить
>а проблема новой команды


Слишком часто меняете "команды", с калейдоскопической скоростью.
Может, ну вас всех нафиг ?

показать весь комментарий
13.05.2020 14:45 Ответить
Ну да.. если только дадите возможность работать Саакашвили. Иначе народ снесёт это недоправителство.
показать весь комментарий
13.05.2020 16:10 Ответить
 
 