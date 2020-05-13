Отставка правительства сейчас не рассматривается вообще, - "слуга народа" Гетманцев
Вопрос об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля и правительства на сегодняшний день не рассматривается вообще.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев во время брифинга 13 мая.
"У нас, несомненно, есть вопросы к работе правительства. Безусловно, мы довольны не всем. Но я не считаю, что это проблема коммуникации (правительства и парламента. - Ред.), а проблема новой команды, которая пришла только что и которая пытается что-то делать, и возможно, где-то делает ошибки. Что-то конкретное о правительстве мы сможем говорить где-то в июне, а пока - рано. Относительно скорой отставки, то вопрос отставки правительства сегодня не рассматривается вообще", - рассказал он.
В то же время комментируя единую позицию парламентских комитетов по направлении на доработку Программы деятельности правительства, Гетманцев акцентировал внимание на низком качестве этого документа.
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ЗЕбоба - это его сладкая надежда в 2019 году, шо бабушке Юле дадут хотя бы кабмином порулить. Не срослось.
Такша ЗЕ теперь им не дружок, бо написял в их горшок.
19:39 | 12.05.2020
Спецслужбы РФ готовят https://sprotyv.info/news/provokatorka-namagalas-zburiti-prifrontove-misto-pravoohoronci-vidreaguvali завтра, 13 мая, провокации на блокпостах Марьинка, Гнутово, Новотроицкое, Майорск, Станица Луганская, https://t.me/gistapa/13741 сообщает блогер «Фашик Донецкий».
Суть провокации заключается в том, что во время заседания минской группы организовать пикет с проплаченными титушками, в задачи которых входит требования открыть пункты линии разграничения со стороны Украины.
Каналы роспропаганды уже ждут отмашку и готовы снимать шоу.
Также один из сценариев - это убить гражданских, так называемых протестующих и обвинить этом кровавую Хунту и снять этот процесс на камеры рос ТВ.
Цель провокации - на основании такой информационной операции заставить Украину пойти на уступки в переговорах по Донбассу и дискредитация правительства Украины.
Отставка - это мирный исход.
Походу мирный исход ЗЕ и его кодлы уже не намечается.
🤔
Слишком часто меняете "команды", с калейдоскопической скоростью.
Может, ну вас всех нафиг ?