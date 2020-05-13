Відставка уряду зараз не розглядається взагалі, - "слуга народу" Гетманцев

Питання про відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та уряду на сьогодні не розглядається взагалі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев під час брифінгу 13 травня.

"У нас, безсумнівно, є питання до роботи уряду. Безумовно, ми задоволені не всім. Але я не вважаю, що це проблема комунікації (уряду і парламенту. - Ред.), а проблема нової команди, яка прийшла тільки що і яка намагається щось робити, і можливо, десь робить помилки. Щось конкретне про уряд ми зможемо говорити десь у червні, а поки - рано. Щодо швидкої відставки, то питання відставки уряду сьогодні не розглядається взагалі", - розповів він.

Водночас, коментуючи єдину позицію парламентських комітетів щодо направлення на доопрацювання Програми діяльності уряду, Гетманцев акцентував увагу на низькій якості цього документа.

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