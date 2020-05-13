УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10725 відвідувачів онлайн
Новини
1 563 25

Відставка уряду зараз не розглядається взагалі, - "слуга народу" Гетманцев

Відставка уряду зараз не розглядається взагалі, -

Питання про відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та уряду на сьогодні не розглядається взагалі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев під час брифінгу 13 травня.

"У нас, безсумнівно, є питання до роботи уряду. Безумовно, ми задоволені не всім. Але я не вважаю, що це проблема комунікації (уряду і парламенту. - Ред.), а проблема нової команди, яка прийшла тільки що і яка намагається щось робити, і можливо, десь робить помилки. Щось конкретне про уряд ми зможемо говорити десь у червні, а поки - рано. Щодо швидкої відставки, то питання відставки уряду сьогодні не розглядається взагалі", - розповів він.

Водночас, коментуючи єдину позицію парламентських комітетів щодо направлення на доопрацювання Програми діяльності уряду, Гетманцев акцентував увагу на низькій якості цього документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може розраховувати на обумовлену раніше суму фінансування від МВФ попри зміну програми, - депутат "СН" Гетманцев

Автор: 

Кабмін (14189) відставка (1473) Гетманцев Данило (920)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Да она и потом уже рассматриваться не будет.
Отставка - это мирный исход.

Походу мирный исход ЗЕ и его кодлы уже не намечается.
показати весь коментар
13.05.2020 14:05 Відповісти
+6
Восени підуть разом з Зелєбобой?
показати весь коментар
13.05.2020 14:03 Відповісти
+6
Пока это правительство устраивает Ахметыча и пейсатую бабушку Бубочки - "питання не на часі"
показати весь коментар
13.05.2020 14:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Напрасно
показати весь коментар
13.05.2020 14:02 Відповісти
сейчас - нет ... а завтра? )))) или ваще без вариантов ? ))))
показати весь коментар
13.05.2020 14:03 Відповісти
Восени підуть разом з Зелєбобой?
показати весь коментар
13.05.2020 14:03 Відповісти
Що так, Бубочка розінравився, пройшла любов, зів'яли помідори?))
показати весь коментар
13.05.2020 14:05 Відповісти
злой крот - это герантофильская неразделенная любовь к ЮВТ.

ЗЕбоба - это его сладкая надежда в 2019 году, шо бабушке Юле дадут хотя бы кабмином порулить. Не срослось.
Такша ЗЕ теперь им не дружок, бо написял в их горшок.
показати весь коментар
13.05.2020 14:09 Відповісти
Краше любити бабусю,ніж дідуся,як ти))В"ялого тягаєш))
показати весь коментар
13.05.2020 15:03 Відповісти
Пока это правительство устраивает Ахметыча и пейсатую бабушку Бубочки - "питання не на часі"
показати весь коментар
13.05.2020 14:03 Відповісти
Россияне готовят провокации на блокпостах Донбасса: что известно

19:39 | 12.05.2020

Спецслужбы РФ готовят https://sprotyv.info/news/provokatorka-namagalas-zburiti-prifrontove-misto-pravoohoronci-vidreaguvali завтра, 13 мая, провокации на блокпостах Марьинка, Гнутово, Новотроицкое, Майорск, Станица Луганская, https://t.me/gistapa/13741 сообщает блогер «Фашик Донецкий».
Суть провокации заключается в том, что во время заседания минской группы организовать пикет с проплаченными титушками, в задачи которых входит требования открыть пункты линии разграничения со стороны Украины.
Каналы роспропаганды уже ждут отмашку и готовы снимать шоу.
Также один из сценариев - это убить гражданских, так называемых протестующих и обвинить этом кровавую Хунту и снять этот процесс на камеры рос ТВ.
Цель провокации - на основании такой информационной операции заставить Украину пойти на уступки в переговорах по Донбассу и дискредитация правительства Украины.
показати весь коментар
13.05.2020 14:05 Відповісти
Да она и потом уже рассматриваться не будет.
Отставка - это мирный исход.

Походу мирный исход ЗЕ и его кодлы уже не намечается.
показати весь коментар
13.05.2020 14:05 Відповісти
Смотрите, не приведите к власти шария с портновым.
показати весь коментар
13.05.2020 14:22 Відповісти
При таком исходе Шарий и Портнов снова окажутся там, где были до 2019 года.
показати весь коментар
13.05.2020 14:23 Відповісти
Вряд ли.
показати весь коментар
13.05.2020 14:25 Відповісти
Исход точно не будет инициативой 73%. И после этого какое-то время у них вообще не будет никакого выбора.
показати весь коментар
13.05.2020 14:31 Відповісти
Смешно! Об Гончаруке тоже так все "авторитетно" заявляли. А потом через недельку - нафиг с поля!
показати весь коментар
13.05.2020 14:06 Відповісти
А казнь?
🤔
показати весь коментар
13.05.2020 14:09 Відповісти
Я со счёта сбился, сколько раз зебилы и кого отставили. Дело не в отставках, а в зебилах.
показати весь коментар
13.05.2020 14:09 Відповісти
Никогда не Говори Никогда с указыванием Времени, - Время Вам не принадлежит, а значит и так категорично заявлять , не Стоит. Все бежит и все Видоизменяется , ты даже не знаешь , что случится чрез 5 минут.
показати весь коментар
13.05.2020 14:09 Відповісти
Ну трындеть то не мешки ворочать.
показати весь коментар
13.05.2020 14:11 Відповісти
Значить усе, і цей уряд допрацювався...
показати весь коментар
13.05.2020 14:14 Відповісти
головним завданням уряду ******** є порятунок ДТЕК ахмєтова. За рівнем його виконання й буде прийматися рішення щодо залишення або відставки цих "фахівців".
показати весь коментар
13.05.2020 14:19 Відповісти
Не дождетесь!
показати весь коментар
13.05.2020 14:27 Відповісти
Идите уже в отставку, не позорьтесь, дилетанты!
показати весь коментар
13.05.2020 14:28 Відповісти
>а проблема новой команды


Слишком часто меняете "команды", с калейдоскопической скоростью.
Может, ну вас всех нафиг ?

показати весь коментар
13.05.2020 14:45 Відповісти
Ну да.. если только дадите возможность работать Саакашвили. Иначе народ снесёт это недоправителство.
показати весь коментар
13.05.2020 16:10 Відповісти
 
 