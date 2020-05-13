Відставка уряду зараз не розглядається взагалі, - "слуга народу" Гетманцев
Питання про відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та уряду на сьогодні не розглядається взагалі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев під час брифінгу 13 травня.
"У нас, безсумнівно, є питання до роботи уряду. Безумовно, ми задоволені не всім. Але я не вважаю, що це проблема комунікації (уряду і парламенту. - Ред.), а проблема нової команди, яка прийшла тільки що і яка намагається щось робити, і можливо, десь робить помилки. Щось конкретне про уряд ми зможемо говорити десь у червні, а поки - рано. Щодо швидкої відставки, то питання відставки уряду сьогодні не розглядається взагалі", - розповів він.
Водночас, коментуючи єдину позицію парламентських комітетів щодо направлення на доопрацювання Програми діяльності уряду, Гетманцев акцентував увагу на низькій якості цього документа.
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ЗЕбоба - это его сладкая надежда в 2019 году, шо бабушке Юле дадут хотя бы кабмином порулить. Не срослось.
Такша ЗЕ теперь им не дружок, бо написял в их горшок.
19:39 | 12.05.2020
Спецслужбы РФ готовят https://sprotyv.info/news/provokatorka-namagalas-zburiti-prifrontove-misto-pravoohoronci-vidreaguvali завтра, 13 мая, провокации на блокпостах Марьинка, Гнутово, Новотроицкое, Майорск, Станица Луганская, https://t.me/gistapa/13741 сообщает блогер «Фашик Донецкий».
Суть провокации заключается в том, что во время заседания минской группы организовать пикет с проплаченными титушками, в задачи которых входит требования открыть пункты линии разграничения со стороны Украины.
Каналы роспропаганды уже ждут отмашку и готовы снимать шоу.
Также один из сценариев - это убить гражданских, так называемых протестующих и обвинить этом кровавую Хунту и снять этот процесс на камеры рос ТВ.
Цель провокации - на основании такой информационной операции заставить Украину пойти на уступки в переговорах по Донбассу и дискредитация правительства Украины.
Отставка - это мирный исход.
Походу мирный исход ЗЕ и его кодлы уже не намечается.
🤔
Слишком часто меняете "команды", с калейдоскопической скоростью.
Может, ну вас всех нафиг ?